(19) KHÉPHREN THURAM (C)

(7) MANU KONÉ (C)

(8) MAXENCE CAQUERET (C)

(6) ENZO LE FÉE (C)

(13) JORIS CHOTARD (C)

(16) HÅKON EVJEN (C)

(18) MARKUS SOLBAKKEN (C)

(6) SIVERT HEGGHEIM (C)

(7) JOSHUA KITOLANO (C)

(8) JOHAN HOVE (C)

(22) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(10) OSCAR BOBB (C)

PREPARTITA

Norway U21 - Francia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 20:45 allo stadio .

Dove vedere Norway U21-Francia U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Norway U21-Francia U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 25 giugno.

Il calendario completo di Europei Under 21