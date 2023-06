(7) SALVATORE ESPOSITO (C)

(21) FABIO MIRETTI (C)

(4) SAMUELE RICCI (C)

(16) EDOARDO BOVE (C)

(12) RAOUL BELLANOVA (C)

(10) NICOLÒ ROVELLA (C)

(3) FABIANO PARISI (C)

(8) SANDRO TONALI (C)

(18) BLEDIAN KRASNIQI (C)

(15) GABRIEL BARÈS (C)

(19) DARIAN MALES (C)

(14) MATTEO DI GIUSTO (C)

(8) ARDON JASHARI (C)

(7) DAN NDOYE (C)

(6) SIMON SOHM (C)

(10) KASTRIOT IMERI (C)

FORMAZIONI UFFICIALI: La Svizzera scende in campo con un 4-5-1: Saipi - Omeragic, Burch, Stergiou, Blum - Ndoye, Jashari, Sohm, Rieder, Imeri - Amdouni. A disposizione: Ammeter, Keller, Vouilloz, Stojilkovic, Vonmoos, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi, Males.17:26

Nella gara d'esordio la Svizzera ha vinto 2-1 contro la Norvegia, mentre l'Italia è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Francia. Dopo questo match che vedrà impegnati gli Azzurrini di Nicolato sarà dunque tempo della sfida tra Norvegia e Francia che si affronteranno alle 20.45. 17:25

Svizzera e Italia sono inserite nel Gruppo D dell'Europeo Under 21 e in virtù dei risultati maturati dopo la prima giornata della fase a gironi sono rispettivamente a 3 e 0 punti.17:22

Benvenuti alla diretta scritta di Svizzera-Italia, gara valida per la fase a gironi dell'Europeo Under 21. 17:20

PREPARTITA

Svizzera U21 - Italia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Svizzera U21-Italia U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Svizzera U21-Italia U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno.

Il calendario completo di Europei Under 21