(22) VLAD POP (C)

(10) GEORGE CÎMPANU (C)

(7) CLAUDIU PETRILA (C)

(5) MIHAI LIXANDRU (C)

(11) ALEXANDRU ISFAN (C)

(18) OCTAVIAN POPESCU (C)

(6) DRAGOS ALBU (C)

(19) LOUIS MUNTEANU (C)

(11) LUKAS KACAVENDA (C)

(8) JURICA PRSIR (C)

(4) ANTE PALAVERSA (C)

(22) TONI FRUK (C)

(19) MARKO BULAT (C)

(21) VELDIN HODZA (C)

(13) MATIJA FRIGAN (C)

(18) GABRIEL VIDOVIC (C)

Fuorigioco. Kresimir Krizmanic(Croatia U21) prova il lancio lungo, ma Marko Bulat e' colto in fuorigioco.20:51

Fuorigioco. Matija Frigan(Croatia U21) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.20:50

PREPARTITA

Croazia U21 - Romania U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 20:45 allo stadio .

Dove vedere Croazia U21-Romania U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Croazia U21-Romania U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 giugno.

