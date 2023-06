(10) GIORGI MOISTSRAPISHVILI (C)

(6) LUKA GAGNIDZE (C)

(18) OTAR MAMAGEISHVILI (C)

(14) GABRIEL SIGUA (C)

(17) NIKA KHORKHELI (C)

(19) GIORGI TSITAISHVILI (C)

(16) IRAKLI AZAROV (C)

(21) NODAR LOMINADZE (C)

(8) ANZOR MEKVABISHVILI (C)

(21) SVEN MIJNANS (C)

(17) MILLION MANHOEF (C)

(14) LUDOVIT REIS (C)

(18) WOUTER BURGER (C)

(10) KENNETH TAYLOR (C)

(11) JURGEN EKKELENKAMP (C)

(8) RYAN GRAVENBERCH (C)

(7) CRYSENCIO SUMMERVILLE (C)

Tiro parato. Ryan Gravenberch (Netherlands U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jurgen Ekkelenkamp.18:24

Sostituzione, Netherlands U21. Joshua Zirkzee sostituisce Brian Brobbey per infortunio.18:22

Gara momentaneamente sospesa, Brian Brobbey (Netherlands U21) per infortunio.18:21

Gara momentaneamente sospesa, Crysencio Summerville (Netherlands U21) per infortunio.18:18

Tentativo fallito. Saba Sazonov (Georgia U21) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgi Tsitaishvili con cross in seguito a un calcio da fermo.18:15

PREPARTITA

Olanda U21 - Georgia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

