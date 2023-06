(23) NICOLAS RASKIN (C)

(16) ARNE ENGELS (C)

(19) MANDELA KEITA (C)

(11) LARGIE RAMAZANI (C)

(22) CHARLES DE KETELAERE (C)

(6) ASTER VRANCKX (C)

(10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (C)

(8) ELIOT MATAZO (C)

(18) ANDRÉ ALMEIDA (C)

(10) AFONSO SOUSA (C)

(21) VASCO SOUSA (C)

(8) PAULO BERNARDO (C)

(17) JOÃO NEVES (C)

(4) SAMÚ COSTA (C)

(6) TIAGO DANTAS (C)

Koni de Winter (Belgio U21) e' ammonito per fallo.18:16

Tiro parato. Fábio Silva (Portogallo U21) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:11

PREPARTITA

Portogallo U21 - Belgium U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

Portogallo U21-Belgium U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 giugno.

