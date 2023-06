(17) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(20) OLEKSII KASHCHUK (C)

(16) ARSENII BATAGOV (C)

(10) MYKHAILO MUDRYK (C)

(22) HEORHII SUDAKOV (C)

(21) ARTEM BONDARENKO (C)

(19) OLEH OCHERETKO (C)

(14) OLEKSANDR NAZARENKO (C)

(18) DMYTRO KRYSKIV (C)

(5) IVAN ZHELIZKO (C)

(15) MAKSYM BRAGARU (C)

(18) GABRI VEIGA (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(6) ANTONIO BLANCO (C)

(17) SERGIO GÓMEZ (C)

(10) RODRI (C)

(11) ANDER BARRENETXEA (C)

(8) OIHAN SANCET (C)

(19) AIMAR OROZ (C)

(7) RODRIGO RIQUELME (C)

(22) ADRIÁN BERNABÉ (C)

Gara momentaneamente sospesa, Bohdan Viunnyk (Ukraine U21) per infortunio.20:54

Dmytro Kryskiv (Ukraine U21) e' ammonito per fallo.20:52

PREPARTITA

Spagna U21 - Ukraine U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 20:45 allo stadio .

