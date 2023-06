(13) KRYSTOF DANEK (C)

(17) MATEJ JURÁSEK (C)

(11) PAVEL SULC (C)

(8) LUKÁS CERV (C)

(21) MATEJ VALENTA (C)

(18) DAVID PECH (C)

(20) JAN ZAMBUREK (C)

(10) ADAM KARABEC (C)

(22) FILIP KALOC (C)

(14) DANIEL FILA (C)

(4) OR BLORIAN (D)

(19) MOHAMAD ABU RUMI (C)

(17) AYNAO PRADA (C)

(22) ILAY HAJAJ (C)

(16) YOAV HOFMEISTER (C)

(2) KAREM JABER (C)

(10) OSCAR GLOUKH (C)

(15) EITAN AZULAY (C)

(12) ROY REVIVO (C)

(7) EDEN KARTSEV (C)

PREPARTITA

Israel U21 - Czechia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Israel U21-Czechia U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Israel U21-Czechia U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 giugno.

