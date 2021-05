(21) GIULIO MAGGIORE (C)

(8) YOUSSEF MALEH (C)

(4) SAMUELE RICCI (C)

(14) NICOLÒ ROVELLA (C)

(18) TOMMASO POBEGA (C)

(19) MARCO SALA (C)

(2) RAOUL BELLANOVA (C)

(7) DAVIDE FRATTESI (C)

(16) ROMÁRIO BARÓ (C)

(17) FILIPE SOARES (C)

(6) FLORENTINO LUÍS (C)

(8) GEDSON FERNANDES (C)

(10) DANIEL BRAGANÇA (C)

(7) VITINHA (C)

(23) FÁBIO VIEIRA (C)

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Portogallo scende in campo con un 4-3-1-2: Diogo Costa - Diogo Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Tomas Tavares - Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha - Fabio Vieira - Gonçalo Ramos, Dany Mota. A disposizione: Pedro Pereira, Filipe Soares, Luís Maximiano, Abdu Conté, Jota, Tiago Djaló, João Virgínia, Tiago Tomas, Romário Baró, Francisco Conceição, Rafael Leão, Florentino Luís20:13

Sfida da dentro o fuori per gli Azzurrini, ancora imbattuti nel torneo grazie a due pareggi e una vittoria nel proprio girone, che inseguono l'accesso alle semifinali. Il Portogallo, invece, arriva da tre vittorie consecutive, con sei gol segnati e neanche uno subito.20:07

Benvenuti alla diretta scritta tra Portogallo e Italia, gara valida per i quarti di finale degli Europei U21.19:58

Portogallo U21 - Italia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.

