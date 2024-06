Un solo cambio per l'Albania rispetto all'undici di partenza visto contro la Croazia con Balliu al posto di Hysaj da terzino destro. Per il resto, nel pacchetto arretrato, Ajeti e Djimsiti da schermo davanti a Strakosha mentre in mediana conferme per la coppia Ramadani-Asllani e fiducia al terzetto formato da Asani, Laci e Bajrami a supporto di Manaj.20:09