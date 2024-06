Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Croazia e Italia, gara valida per la 3ª giornata di EURO 2024 – Gruppo B.20:10

Grande attesa per quest'ultima giornata del Gruppo B: se l'Italia riuscirà ad evitare la sconfitta contro la Croazia sarà certa del passaggio del turno come seconda e di qualificarsi agli ottavi di finale di EURO 2024, dove incrocerebbe la Svizzera che ha chiuso il proprio girone in terza posizione alle spalle della Germania.20:17