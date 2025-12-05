Virgilio Sport
F1 diretta libere Gp Abu Dhabi prove LIVE: Norris e Max vicinissimi nelle fp1 aspettando Piastri. Leclerc 3°

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Yas Marina: in palio il titolo di campione del mondo piloti tra Norris, Verstappen e Piastri

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Circuito Yas Marina, 5 dicembre 2025 – Ci siamo! Inizia il week end del Gran Premio di Abu Dhabi che decide il Mondiale di F1. Alle 10.30 e poi alle 14 la prima e la seconda sessione di prove libere che vedrà in pista i pretendenti al trono di campione del mondo: Norris, Verstappen e Piastri in una sfida all’ultimo punto! Spettatori non paganti, ma si spera protagoniste le Ferrari di Hamilton e Leclerc ma anche Antonelli.

Il racconto della giornata

  1. live
    A DOPO!

    Chiudiamo solo per ora il live delle prove libere, arrivederci alle 13.30 per seguire poi dalle 14 live la seconda sessione di prove libere!

    11:52
  2. live
    FINE FP1 NORRIS-MAX!

    Fine della prima sessione di prove libere: aspettando Oscar Piastri ci sono ovviamente Lando Norris e Max Verstappen davanti a tutti divisi da soli 8 millesimi a favore del leader del Mondiale che ha girato in 1:24.485. Alle loro spalle pure lui vicinissimo a 16 millesimi c’è Charles Leclerc con la Ferrari, quarto un ottimo Kimi Antonelli con la Mercedes

    1. Piastri 1m 24.485s
    2. Verstappen + 0.008s
    3. Leclerc + 0.016s
    11:35
  4. live
    ULTIMI ISTANTI DI FP1

    Manca un minuto alla fine di questa prima sessione di prove libere

    11:30
  5. live
    SIPARIETTO ARTHUR

    Divertente Arthur via radio dopo aver visto il testacoda del fratello:

    “Forse Charles voleva fare un po’ di burnout per i tifosi”

    11:29
  6. live
    LUNGO CHARLES!

    BRIVIDO PER CHARLES LECLERC!

    Il monegasco è andato lungo in frenata in curva 5, ampia via di fuga, testacoda e Charles ha ripreso la pista

    11:27
  7. live
    ALLARME MAX!

    Singolare team radio di Verstappen che si lamenta sempre

    • Max: “Sembra ci sia qualcosa di rotto sulla macchina”
    • Lambiare: “A quale zona ti riferisci?”
    • Max: “Un po’ ovunque”
    11:23
  8. live
    ULTIMI 10' DI PROVE!

    Siamo agli sgoccioli di questa prima sessione di prove libere un po’ “annacquata” dalla presenza di ben 9 rookie, tutti preoccupati di non fare incidenti e non inguaiare i piloti titolari, soprattutto Piastri che si sta giocando il mondiale

    11:21
  10. live
    LANDO DAVANTI!

    Solo 8 millesimi! Lando Norris sale al comando per un’inezia davanti a Verstappen. Alle loro spalle Leclerc ed Antonelli

    11:17
  11. live
    KIMI 4°

    Dietro ai tre big sale Antonelli al 4° posto, Russell è 6° tra le due Sauber

    Ricordiamo che Piastri non sta correndo le fp1, per regolamento ha dovuto lasciare per la seconda volta, come tutti i piloti, vedi Hamilton oggi, il volante della sua monoposto a un rookie, nel caso della McLaren Pato O’Ward

    11:13
  12. live
    NORRIS 2°, CHARLES 3°

    Dopo aver abortito un giro per un errore, Lando Norris si rimette in scia a Verstappen per soli 26 millesimi. Primo squillo di Leclerc, Charles ovviamente 3°, più indietro il fratellino Arthurs

    11:06
  13. live
    MAX ALLA MEZZ'ORA!

    Dopo mezz’ora arriva il miglior tempo di Verstappen

    1. Verstappen
    2. Russell
    3. Antonelli
    4. Hulkenberg
    5. Hadjar

    11° Charles, 18° Arthurs

    11:04
  14. live
    HADJAR!

    Il futuro pilota Red Bull al fianco di Verstappen, Isack Hadjar balza al comando davanti a Sainz e Bortoleto

    10:55
  16. live
    PROBLEMI BEARMAN!

    “I lost power”

    è il messaggio di Oliver Bearman prima di rientrare ai box con la sua Haas

    10:53
  17. live
    CLASSIFICA DOPO 20'

    A 20 minuti dalla fine la situazione è questa, c’è Hulk al comando nell’ultimo week end di gara della Sauber prima di passare la mano ad Audi nel 2026

    1. Hulkenberg 1:25.439
    2. Norris
    3. Verstappen
    4. Antonelli
    5. Sainz
    6. Russell

    9° Charles Leclerc, 16° Arthurs Leclerc

    10:50
  18. live
    PRIMI TEMPI
    • Miglior tempo di Verstappen su Red Bull in 1:27.130, Secondo Russell, terzo Leclerc su Ferrari
    • Norris, leader del Mondiale, si mette a dettare il passo con la sua McLaren in 1:25.764 secondo posto la Mercedes di Russell
    • poi è la volta di Sainz al comando in 1:25.712
    10:43
  19. live
    QUANTI ROOKIE!

    Sono ben 9 i rookie che sono in pista in questa fp1 ad Abu Dhabi: la Ferrari riporta Arthur Leclerc al fianco di Charles, l’Aston Martin addirittura sostituirà i titolari con Crawford e Shield mentre McLaren si affida a O’Ward e la Red Bull a Lindblad. Confermati i giapponesi Iwasa (Racing Bulls) e Hirakawa (Haas). Williams con Browning.

    10:38
  20. live
    VIA ALLE FP1!

    Primo semaforo verde del fine settimana!

    INIZIA LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE!

    10:34
  22. pre
    TUTTO PRONTO!

    Ultimi preparativi, caschi che si allacciano, tute che si stringono!

    Tra pochi istanti inizia questa bellissima volata finale, l’ultimo week end dell’anno in F1!

    10:31
  23. pre
    Formula 1, una poltrona per tre ad Abu Dhabi: Norris, Verstappen e Piastri, chi la spunterà? Fonte:Getty
    VOLATA FINALE, CHI VINCE?

    Sarà un lungo week end da vivere insieme magari pallottoliere o calcolatrice alla mano.

    Queste tutte le combinazioni possibili per i tre “tenori” in lotta per il titolo

    10:11
  24. pre
    UN MONDIALE PER TRE

    Si decide tutto ad Abu Dhabi, ancora una volta, come nel 2021. Ancora una volta Verstappen parte sfavorito, come nella lotta con Hamilton. Il risultato finale lo conosciamo tutti. Stavolta però l’impresa è ai limiti dell’impossibile: la probabilità statistica di vittoria del Mondiale piloti per Norris supera l’80%. Ma se c’è una pista dove l’impensabile può accadere, quella è Yas Marina. In corsa rimane anche Oscar Piastri, reduce dalla beffa in Qatar, con una vittoria che sembrava apparecchiata per lui fin dal venerdì, poi mandata all’aria dalla strategia folle del muretto della McLaren.

    10:02
  25. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta delle prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Si corre sul tracciato di Yas Marina il primo assaggio della sfida a tre per il titolo in questo volatone finale che vede coinvolti Norris, Verstappen e Piastri!

    Appuntamento alle 10.30 per le fp1! RESTATE CON NOI!

    09:56

  27. Un Mondiale per tre! Comincia nel venerdì di Yas Marina la volata finale per il titolo di campione del mondo piloti. In pista Lando Norris (408 punti), Max Verstappen (396) e Oscar Piastri (392). Così il magico terzetto alle soglie dell’ultima corsa della stagione, il Gran Premio di Abu Dhabi che come nel 2021 assegnerà il titolo e Max ne sa qualcosa.

    Si comincia soft, in un week end senza Sprint Race, con due sessioni di prove libere per affinare le armi in vista della qualifica di sabato e poi del gran finale, la gara che sarà decisiva e a cui Norris arriva con 12 punti di vantaggio su un mai domo Max e con 16 sul compagno di scuderia Piastri che ha già fatto capire di non volersi sacrificare.

    C’è chi lotta per il titolo e chi, come la Ferrari, solo per l’onore di finire a testa alta, almeno, una stagione fallimentare, non tanto per Leclerc quanto per Hamilton. Ma anche Kimi Antonelli in serie positiva da tre gare spera di confermarsi per dare appuntamento al meglio al prossimo anno.

F1 diretta libere Gp Abu Dhabi prove LIVE: Norris e Max vicinissimi nelle fp1 aspettando Piastri. Leclerc 3° Fonte: Ansa

