F1 diretta libere Gp Abu Dhabi prove LIVE: Norris e Max vicinissimi nelle fp1 aspettando Piastri. Leclerc 3°

Circuito Yas Marina, 5 dicembre 2025 – Ci siamo! Inizia il week end del Gran Premio di Abu Dhabi che decide il Mondiale di F1. Alle 10.30 e poi alle 14 la prima e la seconda sessione di prove libere che vedrà in pista i pretendenti al trono di campione del mondo: Norris, Verstappen e Piastri in una sfida all’ultimo punto! Spettatori non paganti, ma si spera protagoniste le Ferrari di Hamilton e Leclerc ma anche Antonelli.
