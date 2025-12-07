Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

Diretta GP Abu Dhabi F1, LIVE Yas Marina: si decide il Mondiale, Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri

Il racconto in diretta del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Yas Marina. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 dicembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. IL CIRCUITO DI YAS MARINA - Mentre sentiamo scaldarsi i motori, due chicche sul tracciato di Abu Dhabi. Il circuito di Yas Marina è lungo 5,281 km, con i piloti che dovranno affrontare 58 giri per un totale di 306,183 km. 16 curve - 7 a destra e 9 a sinistra - con ben 9 zone di frenata, rendendolo uno dei GP più impegnativi di stagione. Uno dei possibili punti chiave del circuito è la curva 5, uno dei punti più lenti, con i piloti che frenano bruscamente dopo un tratto veloce, creando l'occasione per un attacco dall'interno. Attacco che potrebbe essere concretizzato nel rettilineo immediatamente successivo con DRS aperto (la prima zona DRS). Altro punto cruciale è la curva 9, altro punto con frenata brusca dopo un tratto di alta velocità.

    22:06

  2. HAMILTON CON 0 PODI IN STAGIONE - Mai porre limiti alla provvidenza, ma Lewis Hamilton si avvia a chiudere la stagione senza neanche un podio. Non è mai successo nella intera carriera del britannico. Anche negli anni più difficili, è sempre riuscito a collezionare qualche podio (almeno 5 in ogni sua annata). Anzi, Hamilton rischia anche di perdere un posizione in classifica con Antonelli che si è portato a -2.

    19:21

  4. E LE FERRARI? Continua il momento non ottimale delle Ferrari, soprattutto lato Hamilton. Anche perché Leclerc, più o meno, ha portato a casa un sabato non così da dimenticare. Ha rischiato di uscire nel Q2, è vero, ma nel terzo segmento delle qualifiche strappa un 5° posto difficilmente pronosticabile al mattino. 5 decimi e 2 di ritardo da Verstappen, meno di un decimo da Russell che gli è davanti. Incubo totale invece per Lewis Hamilton che partirà dalla 16esima posizione dopo una nuova eliminazione in Q1. Sono tre di fila per il britannico, anzi la quarta considerando anche le qualifiche per la Sprint Race di settimana scorsa. Record negativo sia per il 7 volte Campione del mondo che per la Ferrari.

    19:18

  5. LA GRIGLIA - Ecco la griglia di partenza di questo ultimo GP della stagione. Prima fila: Max Verstappen e Lando Norris. Seconda fila: Oscar Piastri e George Russell. Terza fila: Charles Leclerc e Fernando Alonso. Quarta fila: Gabriel Bortoleto e Esteban Ocon. Quinta fila: Isack Hadjar e Tuki Tsunoda. Lewis Hamilton partirà invece dalla 16esima posizione.

    19:13

  6. VERSTAPPEN IN POLE - Ma entriamo nel vivo di questo GP. Intanto, partirà dalla prima piazzola Max Verstappen, all'8a pole position della sua stagione. Se è vero che la Red Bull è stata quasi inerme nella prima parte di stagione, possiamo dire che Verstappen abbia comunque meritato di essere lì tra le 8 pole, le 7 vittorie e qualche rimonta da urlo. 1'22''207 il tempo fatto registrare dall'olandese che ha dato addirittura due decimi agli avversari: a 0''201 Norris, a 0''230 Piastri. Russell il 'primo dei terrestri' a oltre 4 decimi.

    19:10

  7. PIASTRI 45 ANNI DOPO - Anche Oscar Piastri, dal canto suo, spezzerebbe una maledizione nel caso vincesse il titolo. Vale anche per lui il discorso della McLaren, che torna sul tetto del mondo, ma un pilota australiano non vince il Mondiale di Formula 1 addirittura dal 1980. Dal titolo di Alan Jones (pilota della Williams). Sono 2 i piloti australiani ad aver vinto nella storia: tre volte Jack Brabham e, appunto, Alan Jones. Piastri sarà il terzo?

    02:25

  8. VERSTAPPEN PER IL RECORD DI SCHUMACHER - Verstappen vuole invece completare la pazzesca rimonta che ha cominciato a metà campionato, quando era a -104 punti dalla vetta. Dovesse vincere il Mondiale sarebbe il 5° in carriera per l'olandese e il 5° consecutivo. Solo un pilota è riuscito, nella storia, a vincere 5 Campionati del mondo di fila: Michael Schumacher dal 2000 al 2004. Ovviamente alla guida della Ferrari. Si sono fermati a 4 consecutivi, invece, Fangio (1954-1957), Vettel (2010-2013) e Hamilton (2017-2020).

    18:52

  10. NORRIS VUOLE SPEZZARE LA 'MALEDIZIONE' McLAREN - La McLaren può vincere il Mondiale addirittura con due piloti. Lando Norris è sicuramente quello più avvantaggiato grazie alla sua classifica. Norris sarebbe l'11° britannico, nella storia, a conquistare il titolo iridato dopo Hawthor, Graham Hill, Clark, Surtees, Stewart, Hunt, Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton e Button. Ma, soprattutto, la McLaren tornerebbe a vincere un Mondiale dopo 17 anni, dal successo di Hamilton del 2008.

    18:45

  11. LE COMBINAZIONI - Norris ha un +12 punti su Verstappen e un +16 punti sul compagno di Scuderia Piastri. Quel 4° posto che è riuscito ad acciuffare in Qatar è una bella mano per avvicinarsi al titolo, questo perché al britannico basterà salire sul podio - indipendentemente da chi vinca - per conquistare il Mondiale 2025. Norris può permettersi addirittura un 4° o un 5° posto, a patto però che Verstappen non vinca l'ultimo GP. L'olandese, invece, deve vincere e sperare che Norris non salga sul podio per prendersi il Mondiale.

    18:36

  12. LA CLASSIFICA - E vediamo posizioni e punti a una gara dal termine. Ecco come arrivano i piloti a questo GP di Abu Dhabi. 1. Lando Norris (McLaren) 408 punti; 2. Max Verstappen (Red Bull) 396 punti; 3. Oscar Piastri (McLaren) 392 punti; 4. George Russell (Mercedes) 309 punti; 5. Charles Leclerc (Ferrari) 230 punti; 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152 punti; 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 150 punti; 8. Alexander Albon (Williams) 73 punti; 9. Carlos Sainz (Williams) 64 punti; 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 punti.

    18:31

  13. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di Formula 1. Siamo arrivati all'ora X, al momento decisivo di tutta la stagione. Siamo ad Abu Dhabi, per l'ultimo appuntamento del 2025. C'è ancora un Mondiale da decidere, con tre piloti in 16 punti per il titolo iridato. Chi festeggerà a fine gara tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri?

    18:27

Ci siamo, attesa finita. Meno di due ore, 58 giri e sapremo chi sarà il vincitore del Mondiale 2025. La Formula 1 scende in pista per l’ultima volta sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi che chiude la stagione. Corsa a tre per il titolo tra Norris, Verstappen e Piastri rigorosamente in ordine di classifica piloti mentre in griglia sarà Max a partire davanti a Lando e Oscar con Russell e Leclerc alle loro spalle. Lontani Antonelli 14° ed Hamilton 16°.

  1. Lando Norris (408 pt.)
  2. Max Verstappen (396 pt.)
  3. Oscar Piastri (392 pt.)
  4. George Russell (309 pt.)
  5. Charles Leclerc (230 pt.)

C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole position per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiude e assegna il titolo del Mondiale di F1. Lando Norris, leader del campionato piloti partirà però in prima fila e ricordiamo che gli basterà arrivare anche terzo per festeggiare il titolo. In terza posizione l’altra papaya di Oscar Piastri con poche chance di vincere l’iride. Dietro i contender la Mercedes di Russell e la prima e unica Ferrari in top ten, Charles Leclerc.

Partirà invece solo 16° Lewis Hamilton autore dell’ennesima delusione di questo finale di stagione, terza eliminazione consecutiva in Q1 per l’inglese, poco meglio Antonelli che scatterà 14°. Il Gran Premio di Abu Dhabi si disputa sul Circuito di Yas Marina. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 dicembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:22.207
Red Bull
2. Lando Norris 1:22.408
McLaren
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:22.440
McLaren
4. George Russell 1:22.645
Mercedes
3ª fila 5. Charles Leclerc 1:22.730
Ferrari
6. Fernando Alonso 1:22.902
Aston Martin
4ª fila 7. Gabriel Bortoleto 1:22.904
Kick Sauber
8. Esteban Ocon 1:22.913
Haas
5ª fila 9. Isack Hadjar 1:23.072
Racing Bulls
10. Yuki Tsunoda s.t.
Red Bull
6ª fila 11. Oliver Bearman 1:23.041
Haas
12. Carlos Sainz 1:23.042
Williams
7ª fila 13. Liam Lawson 1:23.077
Racing Bulls
14. Kimi Antonelli 1:23.080
Mercedes
8ª fila 15. Lance Stroll 1:23.097
Aston Martin
16. Lewis Hamilton 1:23.394
Ferrari
9ª fila 17. Alexander Albon 1:23.416
Williams
18. Nico Hülkenberg 1:23.450
Kick Sauber
10ª fila 19. Pierre Gasly 1:23.468
Alpine
20. Franco Colapinto 1:23.890
Alpine

Diretta GP Abu Dhabi F1, LIVE Yas Marina: si decide il Mondiale, Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  2. Lando Norris
    McLaren F1 Team
    Array
  3. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
    Array
  4. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
    Array
  5. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
    Array
  6. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  7. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
    Array
  8. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
    Array
  9. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  10. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  11. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
    Array
  12. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
    Array
  13. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  14. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
    Array
  15. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  16. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
    Array
  17. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
    Array
  18. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
    Array
  19. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  20. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    Array
GP di Abu Dhabi - Yas Marina 07/12/2025
Yas Marina

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Yas Marina
  • Città: Abu Dhabi
  • Nazione: Emirati Arabi
  • Numero di giri: 58
  • Lunghezza giro: 5.281 KM
  • Lunghezza gara: 306.183 KM

WeWALK

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio