Diretta GP Abu Dhabi F1, LIVE Yas Marina: si decide il Mondiale, Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri

Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di Formula 1. Siamo arrivati all'ora X, al momento decisivo di tutta la stagione. Siamo ad Abu Dhabi, per l'ultimo appuntamento del 2025. C'è ancora un Mondiale da decidere, con tre piloti in 16 punti per il titolo iridato. Chi festeggerà a fine gara tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri?

LA CLASSIFICA - E vediamo posizioni e punti a una gara dal termine. Ecco come arrivano i piloti a questo GP di Abu Dhabi. 1. Lando Norris (McLaren) 408 punti; 2. Max Verstappen (Red Bull) 396 punti; 3. Oscar Piastri (McLaren) 392 punti; 4. George Russell (Mercedes) 309 punti; 5. Charles Leclerc (Ferrari) 230 punti; 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152 punti; 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 150 punti; 8. Alexander Albon (Williams) 73 punti; 9. Carlos Sainz (Williams) 64 punti; 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 punti.

LE COMBINAZIONI - Norris ha un +12 punti su Verstappen e un +16 punti sul compagno di Scuderia Piastri. Quel 4° posto che è riuscito ad acciuffare in Qatar è una bella mano per avvicinarsi al titolo, questo perché al britannico basterà salire sul podio - indipendentemente da chi vinca - per conquistare il Mondiale 2025. Norris può permettersi addirittura un 4° o un 5° posto, a patto però che Verstappen non vinca l'ultimo GP. L'olandese, invece, deve vincere e sperare che Norris non salga sul podio per prendersi il Mondiale.

NORRIS VUOLE SPEZZARE LA 'MALEDIZIONE' McLAREN - La McLaren può vincere il Mondiale addirittura con due piloti. Lando Norris è sicuramente quello più avvantaggiato grazie alla sua classifica. Norris sarebbe l'11° britannico, nella storia, a conquistare il titolo iridato dopo Hawthor, Graham Hill, Clark, Surtees, Stewart, Hunt, Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton e Button. Ma, soprattutto, la McLaren tornerebbe a vincere un Mondiale dopo 17 anni, dal successo di Hamilton del 2008.

VERSTAPPEN PER IL RECORD DI SCHUMACHER - Verstappen vuole invece completare la pazzesca rimonta che ha cominciato a metà campionato, quando era a -104 punti dalla vetta. Dovesse vincere il Mondiale sarebbe il 5° in carriera per l'olandese e il 5° consecutivo. Solo un pilota è riuscito, nella storia, a vincere 5 Campionati del mondo di fila: Michael Schumacher dal 2000 al 2004. Ovviamente alla guida della Ferrari. Si sono fermati a 4 consecutivi, invece, Fangio (1954-1957), Vettel (2010-2013) e Hamilton (2017-2020).

PIASTRI 45 ANNI DOPO - Anche Oscar Piastri, dal canto suo, spezzerebbe una maledizione nel caso vincesse il titolo. Vale anche per lui il discorso della McLaren, che torna sul tetto del mondo, ma un pilota australiano non vince il Mondiale di Formula 1 addirittura dal 1980. Dal titolo di Alan Jones (pilota della Williams). Sono 2 i piloti australiani ad aver vinto nella storia: tre volte Jack Brabham e, appunto, Alan Jones. Piastri sarà il terzo?

VERSTAPPEN IN POLE - Ma entriamo nel vivo di questo GP. Intanto, partirà dalla prima piazzola Max Verstappen, all'8a pole position della sua stagione. Se è vero che la Red Bull è stata quasi inerme nella prima parte di stagione, possiamo dire che Verstappen abbia comunque meritato di essere lì tra le 8 pole, le 7 vittorie e qualche rimonta da urlo. 1'22''207 il tempo fatto registrare dall'olandese che ha dato addirittura due decimi agli avversari: a 0''201 Norris, a 0''230 Piastri. Russell il 'primo dei terrestri' a oltre 4 decimi.

LA GRIGLIA - Ecco la griglia di partenza di questo ultimo GP della stagione. Prima fila: Max Verstappen e Lando Norris. Seconda fila: Oscar Piastri e George Russell. Terza fila: Charles Leclerc e Fernando Alonso. Quarta fila: Gabriel Bortoleto e Esteban Ocon. Quinta fila: Isack Hadjar e Tuki Tsunoda. Lewis Hamilton partirà invece dalla 16esima posizione.

E LE FERRARI? Continua il momento non ottimale delle Ferrari, soprattutto lato Hamilton. Anche perché Leclerc, più o meno, ha portato a casa un sabato non così da dimenticare. Ha rischiato di uscire nel Q2, è vero, ma nel terzo segmento delle qualifiche strappa un 5° posto difficilmente pronosticabile al mattino. 5 decimi e 2 di ritardo da Verstappen, meno di un decimo da Russell che gli è davanti. Incubo totale invece per Lewis Hamilton che partirà dalla 16esima posizione dopo una nuova eliminazione in Q1. Sono tre di fila per il britannico, anzi la quarta considerando anche le qualifiche per la Sprint Race di settimana scorsa. Record negativo sia per il 7 volte Campione del mondo che per la Ferrari.

HAMILTON CON 0 PODI IN STAGIONE - Mai porre limiti alla provvidenza, ma Lewis Hamilton si avvia a chiudere la stagione senza neanche un podio. Non è mai successo nella intera carriera del britannico. Anche negli anni più difficili, è sempre riuscito a collezionare qualche podio (almeno 5 in ogni sua annata). Anzi, Hamilton rischia anche di perdere un posizione in classifica con Antonelli che si è portato a -2.

IL CIRCUITO DI YAS MARINA - Mentre sentiamo scaldarsi i motori, due chicche sul tracciato di Abu Dhabi. Il circuito di Yas Marina è lungo 5,281 km, con i piloti che dovranno affrontare 58 giri per un totale di 306,183 km. 16 curve - 7 a destra e 9 a sinistra - con ben 9 zone di frenata, rendendolo uno dei GP più impegnativi di stagione. Uno dei possibili punti chiave del circuito è la curva 5, uno dei punti più lenti, con i piloti che frenano bruscamente dopo un tratto veloce, creando l'occasione per un attacco dall'interno. Attacco che potrebbe essere concretizzato nel rettilineo immediatamente successivo con DRS aperto (la prima zona DRS). Altro punto cruciale è la curva 9, altro punto con frenata brusca dopo un tratto di alta velocità.

Ci siamo, attesa finita. Meno di due ore, 58 giri e sapremo chi sarà il vincitore del Mondiale 2025. La Formula 1 scende in pista per l’ultima volta sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi che chiude la stagione. Corsa a tre per il titolo tra Norris, Verstappen e Piastri rigorosamente in ordine di classifica piloti mentre in griglia sarà Max a partire davanti a Lando e Oscar con Russell e Leclerc alle loro spalle. Lontani Antonelli 14° ed Hamilton 16°.

C’è la Red Bull di Max Verstappen in pole position per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiude e assegna il titolo del Mondiale di F1. Lando Norris, leader del campionato piloti partirà però in prima fila e ricordiamo che gli basterà arrivare anche terzo per festeggiare il titolo. In terza posizione l’altra papaya di Oscar Piastri con poche chance di vincere l’iride. Dietro i contender la Mercedes di Russell e la prima e unica Ferrari in top ten, Charles Leclerc.

Partirà invece solo 16° Lewis Hamilton autore dell’ennesima delusione di questo finale di stagione, terza eliminazione consecutiva in Q1 per l’inglese, poco meglio Antonelli che scatterà 14°. Il Gran Premio di Abu Dhabi si disputa sul Circuito di Yas Marina. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 dicembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:22.207

Red Bull 2. Lando Norris 1:22.408

McLaren 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:22.440

McLaren 4. George Russell 1:22.645

Mercedes 3ª fila 5. Charles Leclerc 1:22.730

Ferrari 6. Fernando Alonso 1:22.902

Aston Martin 4ª fila 7. Gabriel Bortoleto 1:22.904

Kick Sauber 8. Esteban Ocon 1:22.913

Haas 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:23.072

Racing Bulls 10. Yuki Tsunoda s.t.

Red Bull 6ª fila 11. Oliver Bearman 1:23.041

Haas 12. Carlos Sainz 1:23.042

Williams 7ª fila 13. Liam Lawson 1:23.077

Racing Bulls 14. Kimi Antonelli 1:23.080

Mercedes 8ª fila 15. Lance Stroll 1:23.097

Aston Martin 16. Lewis Hamilton 1:23.394

Ferrari 9ª fila 17. Alexander Albon 1:23.416

Williams 18. Nico Hülkenberg 1:23.450

Kick Sauber 10ª fila 19. Pierre Gasly 1:23.468

Alpine 20. Franco Colapinto 1:23.890

Alpine