F1, GP Australia diretta LIVE da Melbourne

La Formula 1 scende in pista per il primo appuntamento della stagione 2026, il GP d’Australia. A partire davanti a tutti per la prima gara della stagione, coi nuovi regolamenti è la Mercedes di Russell che ha piazzato anche Antonelli in prima fila, Ferrari quarta con Leclerc e settima con Hamilton. Start alle 5.
Le frecce d’argento sono tornate tali coi nuovi regolamenti e lo hanno dimostrato da subito a Melbourne. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia. Uno-due completato da un ottimo Kimi Antonelli, secondo dopo lo spavento per il botto nelle fp3. Pizzico di delusione in casa Ferrari che dopo essere sembrata da prima fila si deve accontentare del quarto posto con Leclerc e del settimo con Hamilton, entrambi alle prese con qualche problema di troppo col recupero dell’energia. Sorprende in seconda fila Hadjar all’esordio con la Red Bull, terza fila per le McLaren di Piastri e Norris.
Tra i tanti colpi di scena del venerdì australiano il più roboante: Verstappen a muro a metà del Q1, l’olandese partirà dalle retrovie. Il Gran Premio di Australia si disputa sul Circuito di Melbourne, ad Albert Park. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 8 marzo. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: