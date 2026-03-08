F1, GP Australia diretta LIVE da Melbourne

QUI MERCEDES - Chi è andata alla grande, invece, è stata la Mercedes che già, però, aveva lanciato dei segnali importanti nelle settimane precedenti all'inizio del Mondiale. Russell ha impressionato col suo passo, dando quasi 3 decimi al compagno di squadra Antonelli, oltre ad aver rifilato 8 decimi e più a tutti. E non è un vantaggio che si noterà solo in Australia, ma in tutta la prima parte del Mondiale. La Mercedes ha fatto un lavoro superlativo sul motore ibrido. Antonelli non doveva nemmeno partire dopo l'incidente del venerdì, invece ha chiuso 2° in qualifica. Tanta roba.

