Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1, GP Australia diretta LIVE da Melbourne

Il racconto in diretta del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul circuito di Melbourne. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 8 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 21 di 58

Gara in corso

  1. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 23. Russell prova ad avvicinarsi ulteriormente. Il britannico è a 4'' dalla vetta, Antonelli a 5''7. Davanti sempre Leclerc e Hamilton.

    05:38

  2. GIRO 22. Leclerc fa registrare il suo miglior tempo, tenendo Hamilton a 1''6. Ma Russell fa 1'22''6 e si porta a 5'' dalla vetta.

    05:36

  4. GIRO 21. VERSTAPPEN PASSA. E l'olandese riesce, nel sorpasso, al secondo tentativo. Ora Max 6° davanti a Lindblad.

    05:34

  5. GIRO 20. Lindblad dice di no. Primo tentativo, vero, di sorpasso respinto. Verstappen resta dietro. I due, intanto, sono scivolati di una posizione dopo il pit stop, con Norris al 5° posto.

    05:34

  6. GIRO 19. Né Leclerc né Hamilton si fermano. Continua il piano A della Ferrari. Anche se, ricordiamo, alla precedente virtual safety car, i meccanici Ferrari erano usciti ma nessuno dei due piloti è effettivamente rientrato ai box.

    05:33

  7. GIRO 19. Rientra Lindblad che si porta dietro proprio Verstappen che è incollato al 18enne britannico.

    05:32

  8. GIRO 18. Altra virtual safety car perché è rimasto fermo Bottas.

    05:31

  10. GIRO 18. Hamilton a 1''4 da Leclerc. Russell a 7'', ma sta spingendo forte dopo il cambio gomme. Il passo del pilota della Mercedes sta diventando importante.

    05:30

  11. GIRO 17. Verstappen si sta avvicinando a Lindblad. Sarà interessante vedere la sfida tra i due. I due sono in lotta per il 5° posto.

    05:29

  12. GIRO 16. Antonelli ritrova la 4a posizione passando Lindblad. Di nuovo due Ferrari e due Mercedes.

    05:27

  13. GIRO 15. ALONSO SI RITIRA. Viene richiamato lo spagnolo ai box. L'Aston Martin ha poche componenti per le sue power unit e per non rischiare la rottura, finisce già la gara di Alonso. Incredibile, ma vero.

    05:25

  14. GIRO 14. Finita la safety car. Leclerc davanti a Hamilton, poi Russell, Lindblad, Antonelli, Verstappen, Bearman, Bortoleto, Norris e Ocon a chiudere la top 10.

    05:24

  16. GIRO 14. Eppure ai box ci sono i meccanici della Ferrari fuori...

    05:24

  17. GIRO 13. Hamilton chiede info al muretto. Si immaginava che uno tra lui o Leclerc si sarebbe dovuto fermare sfruttando questa finestra.

    05:23

  18. GIRO 13. Russell riparte dalla 3a posizione dietro a Leclerc e Hamiltomn. Antonelli riparte dal 5° posto dietro a Lindblad.

    05:22

  19. GIRO 12. Le Ferrari non rientrano. Russell e Antonelli passano invece dai box sfruttando la virtual safety car.

    05:22

  20. GIRO 12. Ci sarà virtual safety car e quindi provano a rientrare tutti ai box.

    05:21

  22. GIRO 12. HADJAR ALZA BANDIERA BIANCA. Rottura del motore per una delle guida Red Bull. Grandissimi problemi di affidabilità.

    05:20

  23. GIRO 11. Intanto Norris è 6° e non riesce a passare Lindblad. Il Campione del Mondo, per ora, è lontanissimo dall'essere competitivo in questo primo GP dell'anno.

    05:20

  24. GIRO 10. Antonelli scende sotto l'1'24'' ed è ormai ad un passo dall'accodarsi a Leclerc, Russell e Hamilton. Verstappen intanto risale al 10° posto.

    05:19

  25. GIRO 9. Non è lontano Antonelli che sta per accorciare. Anche l'italiano in corsa in una sfida assurda Mercedes-Ferrari.

    05:17

  26. GIRO 9. E arriva anche Hamilton e il 7 volte Campione del Mondo si porta agli specchietti di Russell che adesso deve affrontarne due di Ferrari.

    05:16

  28. GIRO 8. LECLERC RISPONDE. Il monegasco risponde alla curva successiva e salta di netto Russell. Il pilota della Ferrari super competitivo in questo avvio.

    05:16

  29. GIRO 8. SORPASSO RUSSELL. Ecco che il britannico è riuscito a piazzare il sorpasso su Leclerc sfruttando un punto a lui congeniale per sferrare tutta l'energia a disposizione.

    05:15

  30. GIRO 7. Leclerc conduce il GP in questi primi giri. Poi Russell, Hamilton, Antonelli, Hadjar, Lindblad, Norris, Ocon, Gasly e Bearman a chiudere la top 10 davanti a Verstappen.

    05:14

  31. Giro 7. Intanto Verstappen risale all'11° posto. Comunque lontanissimo dalle prime posizioni.

    05:13

  32. GIRO 6. Russell cerca l'attacco su Leclerc, ma il monegasco tiene il punto e resta in testa. Il primo tentativo di sorpasso del britannico viene respinto.

    05:13

  34. GIRO 5. 1'24''224 per Leclerc che fa registrare il miglior tempo. Russell resta a 9 decimi di ritardo dal pilota Ferrari. Poi Hamilton, Hadjar, Antonelli, Lindblad, Norris, Ocon e Gasly.

    05:11

  35. GIRO 4. Russell prova a tallonare Leclerc, ma occhio perché da dietro arriva Hamilton che si sta avvicinando al duo di testa.

    05:09

  36. GIRO 3. NUOVO SORPASSO IN TESTA. Russell si pianta, Leclerc ha più energia da spendere in staccata e si riporta in vetta a metà del terzo giro.

    05:08

  37. GIRO 3. Intanto Max Verstappen partiva dalla 20a piazzola e si ritrova ora in 15a posizione.

    05:07

  38. GIRO 2. George Russell piazza il sorpasso su Leclerc e si riporta in testa. Poi Hamilton, Hadjar, Lindblad, Norris e Antonelli che scivola al 7° posto. E ancora Ocon, Gasly e Alonso a chiudere la top 10.

    05:07

  40. GIRO 1. Lewis Hamilton risale anche lui e si porta in 4a posizione davanti a Lindblad e Hadjar

    05:06

  41. GIRO 1. LECLERC SI PORTA IN TESTA!!! Russell e Antonelli partono malissimo e Leclerc ne approfitta per prendere subito il comando del GP d'Australia.

    05:04

  42. SI PARTE A MELBOURNE! COMINCIA IL MONDIALE 2026!

    05:04

  43. DESCRIZIONE DEL GP - Si parte, ancora una volta, dall'Albert Park di Melbourne. Un tracciato cittadino, reso più veloce con le modifiche al layout nel 2022. Non c'è più il DRS, come dicevamo, sostituito dall'apertura delle ali anteriori e posteriori in tutti i tratti di rettilineo, con tanto di novità con la “modalità sorpasso”. Anche se questo circuito, con le caratteristiche delle nuova vetture, non sembra essere il migliore per vedere una serie infinita di sorpassi.

    04:58

  44. INCIDENTE PER PIASTRI - Il GP d'Australia perde subito un protagonista, a 35 minuti dal via. E non si tratta di uno qualunque, ma Oscar Piastri, il n° 3 dello scorso Mondiale. Il pilota della McLaren ha perso il posteriore ed è finito a muro, alla chicane 3-4, mentre stava effettuando il giro di allineamento dall'uscita dai box. Monoposto totalmente danneggiata. McLaren, quindi, col solo Lando Norris dalla terza fila.

    04:47

  46. I TEMPI DELLE QUALIFICHE - Ma ricapitoliamo tutto, vedendo la top 10 dei tempi in qualifica. 1. George Russell (Mercedes) 1'18''518, 2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0''293, 3. Isack Hadjar (Red Bull) +0''785, 4. Charles Leclerc (Ferrari), +0''809, 5. Oscar Piastri (McLaren) +0''862, 6. Lando Norris (McLaren) +0''957, 7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0''960, 8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1''476, 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2''729, 10. Gabriel Bortoleto (Audi) +1''703.

    04:44

  47. QUI MERCEDES - Chi è andata alla grande, invece, è stata la Mercedes che già, però, aveva lanciato dei segnali importanti nelle settimane precedenti all'inizio del Mondiale. Russell ha impressionato col suo passo, dando quasi 3 decimi al compagno di squadra Antonelli, oltre ad aver rifilato 8 decimi e più a tutti. E non è un vantaggio che si noterà solo in Australia, ma in tutta la prima parte del Mondiale. La Mercedes ha fatto un lavoro superlativo sul motore ibrido. Antonelli non doveva nemmeno partire dopo l'incidente del venerdì, invece ha chiuso 2° in qualifica. Tanta roba.

    04:41

  48. QUI FERRARI - Passiamo al duo Ferrari che non ha vissuto un 2025 proprio serenissimo. Il 2026 è cominciato, invece, sotto i migliori auspici, con buonissimi tempi duranti i vari test in Bahrain. Anche questo week end a Melbourne sembrava partito alla grande, ma in qualifica qualcosa non ha funzionato. Leclerc ha chiuso 4° a 8 decimi da Russell, Hamilton 7° a oltre 9 decimi dal connazionale. Entrambi hanno lamentato dei problemi di “Deployment”. Si intende la quantità di energia elettrica che la power unit rilasciata in un dato momento per aumentare la potenza disponibile al pilota. È l’erogazione dell’ibrido, cioè quanta parte della batteria (ERS) viene usata per spingere la macchina. E la Ferrari non è riuscita a gestire al meglio questo fenomeno nella giornata di sabato.

    04:39

  49. QUI REDBULL - C'era grande attesa per capire come sarebbero andate le Red Bull e, soprattutto, come sarebbe andato Max Verstappen, il grande sconfitto dello scorso anno. L'olandese, con la nuova macchina, è andato però a muro al primo giro del Q1 di qualifica. Come dire, cominciare peggio il Mondiale non si poteva. D'altro canto, non è andato male il suo nuovo compagno di squadra Hadjar. Il francese, in realtà, è il primo dei terresti in qualifica con "soli" 7 decimi lasciati sul piatto nei confronti di Russell.

    04:34

  50. QUI McLAREN - Ma andiamo a vedere, nello specifico, come sono andate le diverse vetture in questa prima parte di week end. Meglio Piastri rispetto al Campione del mondo in carica Lando Norris. 1 decimo di differenza tra l'australiano e il britannico. Ma il dato che colpisce è che Piastri partirà dalla 5a piazzola, Norris solo dalla 6a. Oltra alla sfida tra i due in Scuderia, c'è una distanza importante nei confronti dei due piloti Mercedes. Piastri paga, infatti, 8 decimi da Russell che ha letteralmente preso il volo nelle qualifiche. Ma anche piloti come Hadjar e Leclerc hanno fatto meglio delle due papaya. È finito il dominio McLaren?

    04:31

  52. AERODINAMICA E CARBURANTI - Non solo. Le vetture avranno modalità aerodinamiche diverse tra rettilinei e curve, con ali che si regolano dinamicamente (come quella vista in Ferrara nei test in Bahrain). È una delle innovazioni più radicali mai introdotte in F1. I nuovi regolamenti puntano a una F1 più vicina all’obiettivo Net Zero 2030, con carburanti più sostenibili e power unit più efficienti. I primi riscontri in pista (come Melbourne in questo week end) mostrano che le nuove auto sono significativamente più lente rispetto alle 2025 e molto più impegnative da guidare. Chi avrà la meglio in questa incertezza?

    04:27

  53. COSA CAMBIA NELLA F1 DEL 2026 - Avremo una Power unit completamente nuova: 50% elettrico, 50% termico. Il motore 2026 introduce un equilibrio quasi perfetto tra parte elettrica e ICE, con un incremento massiccio della potenza elettrica disponibile. Questo cambia radicalmente la guida: gestione batteria più complessa, possibilità di downshift sui rettilinei per ricaricare, e strategie energetiche molto più influenti sul passo gara. Addio, invece, al ground effect “puro”. Dopo quattro anni di vetture a effetto suolo, il 2026 porta un reboot aerodinamico totale: meno carico e meno drag. Addio al DRS: arriva l’“Overtake Mode”. Il DRS tradizionale viene sostituito da un sistema di modalità di sorpasso basato sull’energia elettrica. Il sorpasso diventa meno “artificiale” e più legato alla gestione strategica dell’ibrido.

    04:25

  54. Benvenuti alla DIRETTA SCRITTA del GP d'Australia. È la prima gara del Mondiale 2026, la prima gara col nuovo regolamento. Ne vedremo delle belle.

    04:11

La Formula 1 scende in pista per il primo appuntamento della stagione 2026, il GP d’Australia. A partire davanti a tutti per la prima gara della stagione, coi nuovi regolamenti è la Mercedes di Russell che ha piazzato anche Antonelli in prima fila, Ferrari quarta con Leclerc e settima con Hamilton. Start alle 5.

Le frecce d’argento sono tornate tali coi nuovi regolamenti e lo hanno dimostrato da subito a Melbourne. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia. Uno-due completato da un ottimo Kimi Antonelli, secondo dopo lo spavento per il botto nelle fp3. Pizzico di delusione in casa Ferrari che dopo essere sembrata da prima fila si deve accontentare del quarto posto con Leclerc e del settimo con Hamilton, entrambi alle prese con qualche problema di troppo col recupero dell’energia. Sorprende in seconda fila Hadjar all’esordio con la Red Bull, terza fila per le McLaren di Piastri e Norris.

Tra i tanti colpi di scena del venerdì australiano il più roboante: Verstappen a muro a metà del Q1, l’olandese partirà dalle retrovie. Il Gran Premio di Australia si disputa sul Circuito di Melbourne, ad Albert Park. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 8 marzo. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

F1, GP Australia diretta LIVE da Melbourne Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  4. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  5. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  6. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  7. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  8. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  9. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  10. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  11. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  12. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  13. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  14. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  15. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  16. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  17. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  18. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  19. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
  20. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    RITIRATO
  21. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    RITIRATO
  22. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    RITIRATO
GP di Australia - Albert Park 08/03/2026
Albert Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:00
  • Circuito: Albert Park
  • Città: Melbourne
  • Nazione: Australia
  • Numero di giri: 58
  • Lunghezza giro: 5.278 KM
  • Lunghezza gara: 306.124 KM

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio