F1 diretta GP Baku live: ripartiti, Verstappen davanti. Leclerc passa Norris, che rimonta. Piastri a muro

Il racconto in diretta del GP d'Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Baku. Sono previsti 51 giri. Partenza in programma alle 13.00 di domenica 21 settembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Inizio alle ore 13:00

  1. GIRO 8. Hamilton chiude il sorpasso su Hadjar in curva 1 e si prende la nona posizione. Norris è molto minaccioso alle spalle di Leclerc, ma il monegasco riesce a difendersi bene.

    13:22

  2. GIRO 7. Penalità di 5" per jump-start a Oscar Piastri. Il leader del Mondiale non può scontarla oggi, essendo già andato a muro, quindi dovrebbe arrivare una penalità in griglia nel prossimo GP. Stessa penalità anche per Alonso, tratto in inganno dallo stesso Piastri, che partiva davanti a lui.

    13:20

  4. GIRO 6. Norris non perde tempo e si libera di Hadjar in curva 1, rimettendosi alle spalle di Leclerc. Anche Hamilton va all'attacco del pilota della RB, che sembra in difficoltà in queste fasi iniziali di gara.

    13:18

  5. GIRO 5. RIPARTITI! Verstappen conserva la leadership del gruppo, alle sue spalle Tsunoda passa Russel ed è quinto, mentre Leclerc attacca subito con successo Norris e supera anche Hadjar nelle curve conclusive del giro sfruttando un indecisione del pilota della RB.

    13:17

  6. GIRO 4. La safety car resta fuori. I commissari stanno risistemando le barriere a bordopista. La McLaren di Piastri è già stata rimossa. Verstappen è sempre davanti a Sainz, Lawson e alle due Mercedes di Antonelli e Russell.

    13:12

  7. GIRO 3. Si resta dietro alla safety car mentre i commissari si occupano di rimuovere la McLaren danneggiata di Piastri.

    13:11

  8. SAFETY CAR IN PISTA. Leclerc ha ovviamente recuperato una posizione con l'incidente di Piastri ed è nono. Buono spunto in partenza per Hamilton, che è decimo.

    13:07

  10. L'errore di Piastri arriva in curva 6, come successo in qualifica. Ora Norris ha una chance clamorosa per provare a riaprire il Mondiale!

    13:06

  11. OSCAR PIASTRI SUBITO A MURO! Il leader del Mondiale, dopo una jump start, vede terminare la propria gara dopo una manciata di curve!

    13:06

  12. Il giro di formazione è in corso. Manca pochissimo all'inizio del GP di Baku.

    13:01

  13. Hanno scelto gomma bianca anche Russell, Tsunoda e Hamilton, che dovrà cercare ovviamente di imbastire una strategia diversa per risalire dalla 12esima posizione al via.

    13:01

  14. Max Verstappen ha indossato gomma dura partendo dalla pole-position, segno di grande sicurezza della performance della sua Red Bull su questo circuito molto particolare.

    13:00

  16. Il clima è relativamente freddo: 22° C la temperatura dell'aria, 27° C quella dell'asfalto. Il cielo è grigio e non sono escluse precipitazioni durante la gara.

    13:00

  17. Problema all'impianto idraulico per Hadjar. I meccanici della RB stanno lavorando per permettere al francese di schierarsi regolarmente in griglia e occupare l'ottava posizione conquistata in qualifica (davanti a Piastri e Leclerc).

    12:48

  18. Questa, invece, la classifica Costruttori alla vigilia del GP di Baku: 1. McLaren 617, 2. Ferrari 280, 3. Mercedes 260, 4. Red Bull 239, 5. Williams 86.

    12:46

  19. Uno sguardo alla classifica Piloti prima del via: 1. Piastri (McLaren) 324, 2. Norris (McLaren) 293, 3. Verstappen (Red Bull) 230, 4. Russell (Mercedes) 194, 5. Leclerc (Ferrari) 163, 6. Hamilton (Ferrari) 117.

    12:45

  20. Qualifica deludente per le McLaren e le Ferrari. Lando Norris partirà dalla settima casella, Lewis Hamilton addirittura dalla dodicesima dopo un'incredibile eliminazione in Q2. Oscar Piastri e Charles Leclerc sono invece rispettivamente nono e decimo dopo essere andati a muro in Q3.

    12:44

  22. In prima fila con lui c'è la sorprendente Williams di Carlos Sainz, mentre partono dalla seconda fila la RB di Liam Lawson e la Mercedes di Kimi Antonelli.

    12:42

  23. Max Verstappen scatta dalla pole position, conquistata al termine di una qualifica rocambolesca, durata quasi due ore e contrassegnata da una miriade di bandiere rosse.

    12:42

  24. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di F1 nel circuito di Baku, in Azerbaijan.

    17:35

C’è Verstappen in pole dopo una qualifica pazza a Baku. Sarà la Red Bull di Max a partire davanti a tutti nel GP di Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Per le Ferrari è tempo di rimonta con Leclerc costretto a partire 10° ed Hamilton 12°. Occhio anche al duello iridato tutto McLaren tra Norris e Piastri entrambi sottotono. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Oscar Piastri (321 pt.)
  2. Lando Norris (293 pt.)
  3. Max Verstappen (230 pt.)
  4. George Russell (194 pt.)
  5. Charles Leclerc (163 pt)

Alla fine di una qualifica infinita col record di incidenti e di bandiere rosse, ben 6, è stato Max Verstappen a prendersi la pole position del Gp di Azerbaijan davanti al sorprendente Carlos Sainz con la Williams. Ottima qualifica per Kimi Antonelli che centra la seconda fila alle spalle della Racing Bulls di Lawson, poi Tsunoda e la McLaren di Norris solo 6° con il leader mondiale Piastri addirittura 9° dopo essere andato a muro in Q3. Stessa sorte per Leclerc pure lui a muro nel Q3 che partirà 10° dopo 4 pole di fila. Ancora peggio l’altra Ferrari di Hamilton eliminato in Q2 e 12° in griglia. Il Gran Premio di Azerbaijan si disputa sul Circuito di Baku. Sono previsti 51 giri. Partenza in programma alle 13.00 di domenica 21 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:41.117
Red Bull
2. Carlos Sainz 1:41.595
Williams
2ª fila 3. Liam Lawson 1:41.707
Racing Bulls
4. Kimi Antonelli 1:41.717
Mercedes
3ª fila 5. George Russell 1:42.070
Mercedes
6. Yuki Tsunoda 1:42.143
Red Bull
4ª fila 7. Lando Norris 1:42.239
McLaren
8. Isack Hadjar 1:42.372
Racing Bulls
5ª fila 9. Oscar Piastri s.t.
McLaren
10. Charles Leclerc s.t.
Ferrari
6ª fila 11. Fernando Alonso 1:41.857
Aston Martin
12. Lewis Hamilton 1:42.183
Ferrari
7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:42.277
Kick Sauber
14. Lance Stroll 1:43.061
Aston Martin
8ª fila 15. Oliver Bearman s.t.
Haas
16. Franco Colapinto 1:42.779
Alpine
9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:42.916
Kick Sauber
18. Pierre Gasly 1:43.139
Alpine
10ª fila 19. Alexander Albon 1:43.778
Williams
20. *Esteban Ocon DSQ
Haas

*Ocon 18° squalificato per ala irregolare

GP dell'Azerbaijan - Baku City 21/09/2025
Baku City

Altri dati:

  • Ora inizio: 13:00
  • Circuito: Baku City
  • Città: Baku
  • Nazione: Azerbaijan
  • Numero di giri: 51
  • Lunghezza giro: 6.003 KM
  • Lunghezza gara: 306.049 KM

