F1 diretta GP Baku live: ripartiti, Verstappen davanti. Leclerc passa Norris, che rimonta. Piastri a muro

C’è Verstappen in pole dopo una qualifica pazza a Baku. Sarà la Red Bull di Max a partire davanti a tutti nel GP di Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Per le Ferrari è tempo di rimonta con Leclerc costretto a partire 10° ed Hamilton 12°. Occhio anche al duello iridato tutto McLaren tra Norris e Piastri entrambi sottotono. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (321 pt.)
- Lando Norris (293 pt.)
- Max Verstappen (230 pt.)
- George Russell (194 pt.)
- Charles Leclerc (163 pt)
Alla fine di una qualifica infinita col record di incidenti e di bandiere rosse, ben 6, è stato Max Verstappen a prendersi la pole position del Gp di Azerbaijan davanti al sorprendente Carlos Sainz con la Williams. Ottima qualifica per Kimi Antonelli che centra la seconda fila alle spalle della Racing Bulls di Lawson, poi Tsunoda e la McLaren di Norris solo 6° con il leader mondiale Piastri addirittura 9° dopo essere andato a muro in Q3. Stessa sorte per Leclerc pure lui a muro nel Q3 che partirà 10° dopo 4 pole di fila. Ancora peggio l’altra Ferrari di Hamilton eliminato in Q2 e 12° in griglia. Il Gran Premio di Azerbaijan si disputa sul Circuito di Baku. Sono previsti 51 giri. Partenza in programma alle 13.00 di domenica 21 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:41.117
Red Bull
|2. Carlos Sainz 1:41.595
Williams
|2ª fila
|3. Liam Lawson 1:41.707
Racing Bulls
|4. Kimi Antonelli 1:41.717
Mercedes
|3ª fila
|5. George Russell 1:42.070
Mercedes
|6. Yuki Tsunoda 1:42.143
Red Bull
|4ª fila
|7. Lando Norris 1:42.239
McLaren
|8. Isack Hadjar 1:42.372
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Oscar Piastri s.t.
McLaren
|10. Charles Leclerc s.t.
Ferrari
|6ª fila
|11. Fernando Alonso 1:41.857
Aston Martin
|12. Lewis Hamilton 1:42.183
Ferrari
|7ª fila
|13. Gabriel Bortoleto 1:42.277
Kick Sauber
|14. Lance Stroll 1:43.061
Aston Martin
|8ª fila
|15. Oliver Bearman s.t.
Haas
|16. Franco Colapinto 1:42.779
Alpine
|9ª fila
|17. Nico Hülkenberg 1:42.916
Kick Sauber
|18. Pierre Gasly 1:43.139
Alpine
|10ª fila
|19. Alexander Albon 1:43.778
Williams
|20. *Esteban Ocon DSQ
Haas