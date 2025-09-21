F1 diretta GP Baku live: ripartiti, Verstappen davanti. Leclerc passa Norris, che rimonta. Piastri a muro

Cronaca in diretta

Qualifica deludente per le McLaren e le Ferrari. Lando Norris partirà dalla settima casella, Lewis Hamilton addirittura dalla dodicesima dopo un'incredibile eliminazione in Q2. Oscar Piastri e Charles Leclerc sono invece rispettivamente nono e decimo dopo essere andati a muro in Q3.

Problema all'impianto idraulico per Hadjar. I meccanici della RB stanno lavorando per permettere al francese di schierarsi regolarmente in griglia e occupare l'ottava posizione conquistata in qualifica (davanti a Piastri e Leclerc).

Il clima è relativamente freddo: 22° C la temperatura dell'aria, 27° C quella dell'asfalto. Il cielo è grigio e non sono escluse precipitazioni durante la gara.

Hanno scelto gomma bianca anche Russell, Tsunoda e Hamilton, che dovrà cercare ovviamente di imbastire una strategia diversa per risalire dalla 12esima posizione al via.

SAFETY CAR IN PISTA. Leclerc ha ovviamente recuperato una posizione con l'incidente di Piastri ed è nono. Buono spunto in partenza per Hamilton, che è decimo.

GIRO 4. La safety car resta fuori. I commissari stanno risistemando le barriere a bordopista. La McLaren di Piastri è già stata rimossa. Verstappen è sempre davanti a Sainz, Lawson e alle due Mercedes di Antonelli e Russell.

GIRO 5. RIPARTITI! Verstappen conserva la leadership del gruppo, alle sue spalle Tsunoda passa Russel ed è quinto, mentre Leclerc attacca subito con successo Norris e supera anche Hadjar nelle curve conclusive del giro sfruttando un indecisione del pilota della RB.

GIRO 8. Hamilton chiude il sorpasso su Hadjar in curva 1 e si prende la nona posizione. Norris è molto minaccioso alle spalle di Leclerc, ma il monegasco riesce a difendersi bene.

C’è Verstappen in pole dopo una qualifica pazza a Baku. Sarà la Red Bull di Max a partire davanti a tutti nel GP di Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Per le Ferrari è tempo di rimonta con Leclerc costretto a partire 10° ed Hamilton 12°. Occhio anche al duello iridato tutto McLaren tra Norris e Piastri entrambi sottotono. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (321 pt.) Lando Norris (293 pt.) Max Verstappen (230 pt.) George Russell (194 pt.) Charles Leclerc (163 pt)

Alla fine di una qualifica infinita col record di incidenti e di bandiere rosse, ben 6, è stato Max Verstappen a prendersi la pole position del Gp di Azerbaijan davanti al sorprendente Carlos Sainz con la Williams. Ottima qualifica per Kimi Antonelli che centra la seconda fila alle spalle della Racing Bulls di Lawson, poi Tsunoda e la McLaren di Norris solo 6° con il leader mondiale Piastri addirittura 9° dopo essere andato a muro in Q3. Stessa sorte per Leclerc pure lui a muro nel Q3 che partirà 10° dopo 4 pole di fila. Ancora peggio l’altra Ferrari di Hamilton eliminato in Q2 e 12° in griglia. Il Gran Premio di Azerbaijan si disputa sul Circuito di Baku. Sono previsti 51 giri. Partenza in programma alle 13.00 di domenica 21 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:41.117

Red Bull 2. Carlos Sainz 1:41.595

Williams 2ª fila 3. Liam Lawson 1:41.707

Racing Bulls 4. Kimi Antonelli 1:41.717

Mercedes 3ª fila 5. George Russell 1:42.070

Mercedes 6. Yuki Tsunoda 1:42.143

Red Bull 4ª fila 7. Lando Norris 1:42.239

McLaren 8. Isack Hadjar 1:42.372

Racing Bulls 5ª fila 9. Oscar Piastri s.t.

McLaren 10. Charles Leclerc s.t.

Ferrari 6ª fila 11. Fernando Alonso 1:41.857

Aston Martin 12. Lewis Hamilton 1:42.183

Ferrari 7ª fila 13. Gabriel Bortoleto 1:42.277

Kick Sauber 14. Lance Stroll 1:43.061

Aston Martin 8ª fila 15. Oliver Bearman s.t.

Haas 16. Franco Colapinto 1:42.779

Alpine 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:42.916

Kick Sauber 18. Pierre Gasly 1:43.139

Alpine 10ª fila 19. Alexander Albon 1:43.778

Williams 20. *Esteban Ocon DSQ

Haas

*Ocon 18° squalificato per ala irregolare