F1 diretta GP Brasile LIVE: prima Hamilton ultimo, poi Leclerc fuori, disastro Ferrari a Interlagos

La Formula 1 torna in pista per il GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre dopo la Sprint di ieri vinta da Norris davanti a Kimi Antonelli. Sarà la stessa prima fila della gara di Interlagos che scatterà alle 18 con la Ferrari di Leclerc 3°, Piastri 4° e i plkuri campioni del mondo nelle retrovie: Hamilton 13° e Verstappen addirittura dalla pitlane dopo il 17° in qualifica. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Lando Norris (McLaren) – 365 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 326 punti
- George Russell (Mercedes) -264 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 214 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 punti
Lando Norris scatterà ancora dalla pole position dopo la doppietta, partenza al palo e vittoria, nella Sprint. Alle sue spalle ancora lui, mai così in palla, Kimi Antonelli. Ottimo terzo posto per Charles Leclerc unica Ferrari davanti dal momento che Hamilton ancora una volta è stato eliminato in Q2 e partirà 13°. Peggio è andata a Max Verstappen addirittura fuori in Q1, 17° che ha scelto di partire dalla pitlane cambiando un po’ di cose sulla sua Red Bull. Dopo il botto nella Sprint ancora opaco Piastri solo 4° davanti ad Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg.
Otto punti a zero e un altro colpo alla propria autostima. Così il duello mondiale tra Norris e Piastri dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile che ha visto la vittoria di Lando e un altro ritiro, con la McLaren a muro, di Oscar che ora vede l’inglese scappare via a +9 nella classifica mondiale piloti. Gran gara di Antonelli che per qualche giro ha cullato il sogno di vincerla mentre anonimo Verstappen solo quarto. Il solito Leclerc strappa un 5° posto per la Ferrari, gran start e poco altro per Hamilton settimo alle spalle dell’eterno Alonso.
Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 9 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:09.511
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:09.685
Mercedes
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:09.805
Ferrari
|4. Oscar Piastri 1:09.886
McLaren
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:09.931
Racing Bulls
|6. George Russell 1:09.942
Mercedes
|4ª fila
|7. Liam Lawson 1:09.962
Racing Bulls
|8. Oliver Bearman 1:09.977
Haas
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:10.002
Alpine
|10. Nico Hülkenberg 1:10.039
Kick Sauber
|6ª fila
|11. Fernando Alonso 1:10.001
Aston Martin
|12. Alexander Albon 1:10.053
Williams
|7ª fila
|13. Lewis Hamilton 1:10.100
Ferrari
|14. Lance Stroll 1:10.161
Aston Martin
|8ª fila
|15. Carlos Sainz 1:10.472
Williams
|16. Franco Colapinto 1:10.632
Alpine
|9ª fila
|17. Yuki Tsunoda 1:10.711
Red Bull
|18. Gabriel Bortoleto s.t.
Kick Sauber
|10ª fila
|19.
|20.
DALLA PIT LANE:
Max Verstappen 1:10.403 Red Bull
Esteban Ocon 1:10.438 Haas