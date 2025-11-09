F1 diretta GP Brasile LIVE: prima Hamilton ultimo, poi Leclerc fuori, disastro Ferrari a Interlagos

Cronaca in diretta

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del Gran Premio del Brasile di Formula 1: a Interlagos continua al sfida tra Norris e Piastri per la lotta al Mondiale, con Verstappen terzo incomodo.

Nella Spint di ieri vittoria di Norris davanti ad un ottimo Antonelli, ma la notizia é l'incidente di Piastri che ha lasciato punti importanti al compagno nella lotta al Mondiale.

GIRO 10. Riparte la gara. con Norris primo e Piastri secondo, ma si é in attesa della decisione dei giudici. Verstappen ai box nei precedenti giri per una foratura.

GIRO 12. Nel frattempo sta spingendo tantissimo Verstappen, ora vicinissimo a Hamilton e in lotta per la quindicesima posizione.

GIRO 15. Hamilton torna ai box e prova a cambiare le gomme, ma le difficoltá sono evidenti.

La Formula 1 torna in pista per il GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre dopo la Sprint di ieri vinta da Norris davanti a Kimi Antonelli. Sarà la stessa prima fila della gara di Interlagos che scatterà alle 18 con la Ferrari di Leclerc 3°, Piastri 4° e i plkuri campioni del mondo nelle retrovie: Hamilton 13° e Verstappen addirittura dalla pitlane dopo il 17° in qualifica. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando Norris (McLaren) – 365 punti Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti Max Verstappen (Red Bull) – 326 punti George Russell (Mercedes) -264 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 214 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 punti

Lando Norris scatterà ancora dalla pole position dopo la doppietta, partenza al palo e vittoria, nella Sprint. Alle sue spalle ancora lui, mai così in palla, Kimi Antonelli. Ottimo terzo posto per Charles Leclerc unica Ferrari davanti dal momento che Hamilton ancora una volta è stato eliminato in Q2 e partirà 13°. Peggio è andata a Max Verstappen addirittura fuori in Q1, 17° che ha scelto di partire dalla pitlane cambiando un po’ di cose sulla sua Red Bull. Dopo il botto nella Sprint ancora opaco Piastri solo 4° davanti ad Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg.

Otto punti a zero e un altro colpo alla propria autostima. Così il duello mondiale tra Norris e Piastri dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile che ha visto la vittoria di Lando e un altro ritiro, con la McLaren a muro, di Oscar che ora vede l’inglese scappare via a +9 nella classifica mondiale piloti. Gran gara di Antonelli che per qualche giro ha cullato il sogno di vincerla mentre anonimo Verstappen solo quarto. Il solito Leclerc strappa un 5° posto per la Ferrari, gran start e poco altro per Hamilton settimo alle spalle dell’eterno Alonso.

Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 9 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.511

McLaren 2. Kimi Antonelli 1:09.685

Mercedes 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:09.805

Ferrari 4. Oscar Piastri 1:09.886

McLaren 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:09.931

Racing Bulls 6. George Russell 1:09.942

Mercedes 4ª fila 7. Liam Lawson 1:09.962

Racing Bulls 8. Oliver Bearman 1:09.977

Haas 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:10.002

Alpine 10. Nico Hülkenberg 1:10.039

Kick Sauber 6ª fila 11. Fernando Alonso 1:10.001

Aston Martin 12. Alexander Albon 1:10.053

Williams 7ª fila 13. Lewis Hamilton 1:10.100

Ferrari 14. Lance Stroll 1:10.161

Aston Martin 8ª fila 15. Carlos Sainz 1:10.472

Williams 16. Franco Colapinto 1:10.632

Alpine 9ª fila 17. Yuki Tsunoda 1:10.711

Red Bull 18. Gabriel Bortoleto s.t.

Kick Sauber 10ª fila 19. 20.

DALLA PIT LANE:

Max Verstappen 1:10.403 Red Bull

Esteban Ocon 1:10.438 Haas