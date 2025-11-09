Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1 diretta GP Brasile LIVE: prima Hamilton ultimo, poi Leclerc fuori, disastro Ferrari a Interlagos

Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 9 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 18 di 71

Gara in corso

  1. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  2. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  3. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 19. Problemi nel pit stop di Sainz, non arriva la gomma. Tanti secondi persi per le Williams.

    18:29

  2. GIRO 18. Verstappen passa anche Alonso, continua la rimonta per l'olandese.

    18:29

  4. GIRO 17. DIECI SECONDI ANCHE PER PIASTRI! Arriva la penalitá per l'incidente con Antonelli, dovrá scontare 10 secondi in fase di pit stop.

    18:27

  5. GIRO 16. Verstappen passa anche Tsunoda, tredicesima posizione per lui. Investigazione ora per Piastri - Antonelli.

    18:26

  6. GIRO 15. Hamilton torna ai box e prova a cambiare le gomme, ma le difficoltá sono evidenti.

    18:25

  7. GIRO 14. Hamilton fa tanta fatica a rimanere in pista, possibile ritiro per lui e gara da dimenticare per le Ferrari.

    18:24

  8. GIRO 13. Russell con il sorpasso ad Hadjar, nel frattempo 10 secondi a Tsunoda per aver causato un precedente incidente.

    18:22

  10. GIRO 12. Nel frattempo sta spingendo tantissimo Verstappen, ora vicinissimo a Hamilton e in lotta per la quindicesima posizione.

    18:21

  11. GIRO 11. Antonelli ora terzo a poco piú di un secondo da Piastri.

    18:20

  12. GIRO 10. Riparte la gara. con Norris primo e Piastri secondo, ma si é in attesa della decisione dei giudici. Verstappen ai box nei precedenti giri per una foratura.

    18:18

  13. GIRO 9. Verstappen passa per i box per un cambio gomme: il pilota ricordiamo che é diciottesimo.

    18:16

  14. GIRO 8. Virtual safety car, con Leclerc infuriate: é fuori dalla gara.

    18:15

  16. GIRO 7. Si ferma Leclerc, rotta la sospensione, probabile anche foratura anche per Antonelli.

    18:13

  17. GIRO 6. SI RIPARTE! Piastri prova il sorpasso ma tocca Antonelli, che sbatte su Leclerc: le due vetture fuori pista, probabile penalitá per l'australiano!

    18:13

  18. GIRO 5. Hamilton ovviamente rientra in ultima posizione, con le sue gomme hard: il pilota avverte peró i box di sentire la sua Ferrari con problemi anche al fondo.

    18:12

  19. GIRO 4. Hamilton ai box per il cambio delle ali anteriori, ne approfitta il box per cambio gomme.

    18:10

  20. GIRO 3. Sconsolato Bortoleto, il pilota di casa al secondo incidente in due giorni.

    18:08

  22. GIRO 2. SAFETY CAR! Entra la safety car per la vettura di Bortoleto, ferma in pista. Potrebbe approfittarne Hamilton, che ha rotto in un contatto il muso.

    18:06

  23. GIRO 2. Bortoleto ancora contro il muro, bandiera gialla in pista.

    18:05

  24. PARTITI! Norris mantiene la prima posizione, Antonelli si difende da Leclerc. Non cambiano le prime quattro posizioni.

    18:04

  25. Warm up in corso, tutti in pista, anche Verstappen e Ocon che partiranno dalla pit lane.

    18:01

  26. Attenzione anche al meteo, con qualche goccia vista in pista negli ultimi minuti: potrebbe essere una variabile fondamentale per le scelte delle varie scuderie.

    17:41

  28. Pole position per Lando Norris davanti ad Antonelli, terzo Leclerc con Piastri che chiude la seconda fila. Sprofonda Verstappen, che parte pallait lane per delle modifiche all'assetto dopo le qualifiche: sará decisamente una gara di rincorsa per l'olandese.

    17:40

  29. Nella Spint di ieri vittoria di Norris davanti ad un ottimo Antonelli, ma la notizia é l'incidente di Piastri che ha lasciato punti importanti al compagno nella lotta al Mondiale.

    17:34

  30. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del Gran Premio del Brasile di Formula 1: a Interlagos continua al sfida tra Norris e Piastri per la lotta al Mondiale, con Verstappen terzo incomodo.

    17:33

La Formula 1 torna in pista per il GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre dopo la Sprint di ieri vinta da Norris davanti a Kimi Antonelli. Sarà la stessa prima fila della gara di Interlagos che scatterà alle 18 con la Ferrari di Leclerc 3°, Piastri 4° e i plkuri campioni del mondo nelle retrovie: Hamilton 13° e Verstappen addirittura dalla pitlane dopo il 17° in qualifica. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Lando Norris (McLaren) – 365 punti
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 326 punti
  4. George Russell (Mercedes) -264 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 214 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 104 punti

Lando Norris scatterà ancora dalla pole position dopo la doppietta, partenza al palo e vittoria, nella Sprint. Alle sue spalle ancora lui, mai così in palla, Kimi Antonelli. Ottimo terzo posto per Charles Leclerc unica Ferrari davanti dal momento che Hamilton ancora una volta è stato eliminato in Q2 e partirà 13°. Peggio è andata a Max Verstappen addirittura fuori in Q1, 17° che ha scelto di partire dalla pitlane cambiando un po’ di cose sulla sua Red Bull. Dopo il botto nella Sprint ancora opaco Piastri solo 4° davanti ad Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg.

Otto punti a zero e un altro colpo alla propria autostima. Così il duello mondiale tra Norris e Piastri dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile che ha visto la vittoria di Lando e un altro ritiro, con la McLaren a muro, di Oscar che ora vede l’inglese scappare via a +9 nella classifica mondiale piloti. Gran gara di Antonelli che per qualche giro ha cullato il sogno di vincerla mentre anonimo Verstappen solo quarto. Il solito Leclerc strappa un 5° posto per la Ferrari, gran start e poco altro per Hamilton settimo alle spalle dell’eterno Alonso.

Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00 di domenica 9 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.511
McLaren
2. Kimi Antonelli 1:09.685
Mercedes
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:09.805
Ferrari
4. Oscar Piastri 1:09.886
McLaren
3ª fila 5. Isack Hadjar 1:09.931
Racing Bulls
6. George Russell 1:09.942
Mercedes
4ª fila 7. Liam Lawson 1:09.962
Racing Bulls
8. Oliver Bearman 1:09.977
Haas
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:10.002
Alpine
10. Nico Hülkenberg 1:10.039
Kick Sauber
6ª fila 11. Fernando Alonso 1:10.001
Aston Martin
12. Alexander Albon 1:10.053
Williams
7ª fila 13. Lewis Hamilton 1:10.100
Ferrari
14. Lance Stroll 1:10.161
Aston Martin
8ª fila 15. Carlos Sainz 1:10.472
Williams
16. Franco Colapinto 1:10.632
Alpine
9ª fila 17. Yuki Tsunoda 1:10.711
Red Bull
18. Gabriel Bortoleto s.t.
Kick Sauber
10ª fila 19.
20.

DALLA PIT LANE:
Max Verstappen 1:10.403 Red Bull
Esteban Ocon 1:10.438 Haas

F1 diretta GP Brasile LIVE: prima Hamilton ultimo, poi Leclerc fuori, disastro Ferrari a Interlagos Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  2. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  3. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  4. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  5. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  6. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
  7. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  8. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  9. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
  10. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
  11. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  12. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  13. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
  14. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
  15. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  16. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  17. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
  18. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
  19. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
    RITIRATO
  20. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
    RITIRATO
GP del Brasile - Jose Carlos Pace 09/11/2025
Jose Carlos Pace

Altri dati:

  • Ora inizio: 18:00
  • Circuito: Jose Carlos Pace
  • Città: Sao Paulo
  • Nazione: Brasile
  • Numero di giri: 71
  • Lunghezza giro: 4.309 KM
  • Lunghezza gara: 305.909 KM

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio