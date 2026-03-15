F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda fila

Cronaca in diretta

C’è un italiano davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio della Cina, seconda prova del Mondiale di F1. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position a Shanghai davanti al compagno di Mercedes, Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

George Russell (25 pt.) Kimi Antonelli (18 pt.) Charles Leclerc (15 pt.) Lewis Hamilton (12 pt.) Lando Norris (10 pt.)

Antonelli partirà in pole con prima fila ancora MercedesA 19 anni 6 mesi 18 giorni il talento bolognese è diventato il più giovane pilota della storia della F1 in pole battendo il record di Vettel (21 anni a Monza) e riportando il tricolore davanti a tutti in griglia di partenza come non succedeva dal 2009 con Fisichella in Belgio. , 2° Russell rallentato da un problema sulla sua monoposto nel Q3. Seconda fila tutta Ferrari con Hamilton che dopo 7 qualifiche ha battuto Leclerc. Resta una rossa tonica dopo il 2° e 3° posto nella Sprint dietro Russell. Terza fila per le McLaren di Piastri e Norris quindi Gasly sempre meno sorprendente con l’Alpine meglio di Verstappen, Hadjar e Bearman.

Il Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di mattina di domenica 15 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:32.064

Mercedes 2. George Russell 1:32.286

Mercedes 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:32.415

Ferrari 4. Charles Leclerc 1:32.428

Ferrari 3ª fila 5. Oscar Piastri 1:32.550

McLaren 6. Lando Norris 1:32.608

McLaren 4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.873

Alpine 8. Max Verstappen 1:33.002

Red Bull 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:33.121

Red Bull 10. Oliver Bearman 1:33.292

Haas 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.354

Audi 12. Franco Colapinto 1:33.357

Alpine 7ª fila 13. Esteban Ocon 1:33.538

Haas 14. Liam Lawson 1:33.765

Racing Bulls 8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:33.784

Racing Bulls 16. Gabriel Bortoleto 1:33.965

Audi 9ª fila 17. Carlos Sainz 1:34.317

Williams 18. Alexander Albon 1:34.772

Williams 10ª fila 19. Fernando Alonso

1:35.203

Aston Martin 20. Valtteri Bottas 1:35.436

Cadillac 11ª fila 21. Lance Stroll 1:35.995

Aston Martin 22. Sergio Perez 1:36.906

Cadillac