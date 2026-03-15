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F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda fila

Il racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

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Inizio alle ore 08:00

Cronaca in diretta

  1. Benvenuti alla diretta scritta del GP di Cina sul circuito di Shanghai. È la seconda gara del Mondiale 2026 di F1.

    10:10

C’è un italiano davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio della Cina, seconda prova del Mondiale di F1. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position a Shanghai davanti al compagno di Mercedes, Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. George Russell (25 pt.)
  2. Kimi Antonelli (18 pt.)
  3. Charles Leclerc (15 pt.)
  4. Lewis Hamilton (12 pt.)
  5. Lando Norris (10 pt.)

Antonelli partirà in pole con prima fila ancora MercedesA 19 anni 6 mesi 18 giorni il talento bolognese è diventato il più giovane pilota della storia della F1 in pole battendo il record di Vettel (21 anni a Monza) e riportando il tricolore davanti a tutti in griglia di partenza come non succedeva dal 2009 con Fisichella in Belgio. , 2° Russell rallentato da un problema sulla sua monoposto nel Q3. Seconda fila tutta Ferrari con Hamilton che dopo 7 qualifiche ha battuto Leclerc. Resta una rossa tonica dopo il 2° e 3° posto nella Sprint dietro Russell. Terza fila per le McLaren di Piastri e Norris quindi Gasly sempre meno sorprendente con l’Alpine meglio di Verstappen, Hadjar e Bearman.

Il Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di mattina di domenica 15 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:32.064
Mercedes
2. George Russell 1:32.286
Mercedes
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:32.415
Ferrari
4. Charles Leclerc 1:32.428
Ferrari
3ª fila 5. Oscar Piastri 1:32.550
McLaren
6. Lando Norris 1:32.608
McLaren
4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.873
Alpine
8. Max Verstappen 1:33.002
Red Bull
5ª fila 9. Isack Hadjar 1:33.121
Red Bull
10. Oliver Bearman 1:33.292
Haas
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.354
Audi
12. Franco Colapinto 1:33.357
Alpine
7ª fila 13. Esteban Ocon 1:33.538
Haas
14. Liam Lawson 1:33.765
Racing Bulls
8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:33.784
Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto 1:33.965
Audi
9ª fila 17. Carlos Sainz 1:34.317
Williams
18. Alexander Albon 1:34.772
Williams
10ª fila 19. Fernando Alonso
1:35.203
Aston Martin
20. Valtteri Bottas 1:35.436
Cadillac
11ª fila 21. Lance Stroll 1:35.995
Aston Martin
22. Sergio Perez 1:36.906
Cadillac

F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda fila Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    Array
  2. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    Array
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
    Array
  4. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    Array
  5. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    Array
  6. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    Array
  7. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  8. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  9. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  10. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    Array
  11. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  12. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  13. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
    Array
  14. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  15. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  16. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  17. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  18. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  19. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  20. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  21. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  22. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
China GP - Shanghai International Circuit 15/03/2026
Shanghai International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 08:00
  • Circuito: Shanghai International Circuit
  • Città: Shanghai
  • Nazione: Cina
  • Numero di giri: 56
  • Lunghezza giro: 5.451 KM
  • Lunghezza gara: 305.066 KM

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