F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda fila

C’è un italiano davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio della Cina, seconda prova del Mondiale di F1. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position a Shanghai davanti al compagno di Mercedes, Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
- George Russell (25 pt.)
- Kimi Antonelli (18 pt.)
- Charles Leclerc (15 pt.)
- Lewis Hamilton (12 pt.)
- Lando Norris (10 pt.)
Antonelli partirà in pole con prima fila ancora MercedesA 19 anni 6 mesi 18 giorni il talento bolognese è diventato il più giovane pilota della storia della F1 in pole battendo il record di Vettel (21 anni a Monza) e riportando il tricolore davanti a tutti in griglia di partenza come non succedeva dal 2009 con Fisichella in Belgio. , 2° Russell rallentato da un problema sulla sua monoposto nel Q3. Seconda fila tutta Ferrari con Hamilton che dopo 7 qualifiche ha battuto Leclerc. Resta una rossa tonica dopo il 2° e 3° posto nella Sprint dietro Russell. Terza fila per le McLaren di Piastri e Norris quindi Gasly sempre meno sorprendente con l’Alpine meglio di Verstappen, Hadjar e Bearman.
Il Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di mattina di domenica 15 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:32.064
Mercedes
|2. George Russell 1:32.286
Mercedes
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:32.415
Ferrari
|4. Charles Leclerc 1:32.428
Ferrari
|3ª fila
|5. Oscar Piastri 1:32.550
McLaren
|6. Lando Norris 1:32.608
McLaren
|4ª fila
|7. Pierre Gasly 1:32.873
Alpine
|8. Max Verstappen 1:33.002
Red Bull
|5ª fila
|9. Isack Hadjar 1:33.121
Red Bull
|10. Oliver Bearman 1:33.292
Haas
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:33.354
Audi
|12. Franco Colapinto 1:33.357
Alpine
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:33.538
Haas
|14. Liam Lawson 1:33.765
Racing Bulls
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:33.784
Racing Bulls
|16. Gabriel Bortoleto 1:33.965
Audi
|9ª fila
|17. Carlos Sainz 1:34.317
Williams
|18. Alexander Albon 1:34.772
Williams
|10ª fila
|19. Fernando Alonso
1:35.203
Aston Martin
|20. Valtteri Bottas 1:35.436
Cadillac
|11ª fila
|21. Lance Stroll 1:35.995
Aston Martin
|22. Sergio Perez 1:36.906
Cadillac