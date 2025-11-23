F1, GP Las Vegas diretta live

La F1 si appresta a giungere alla conclusione del Mondiale 2025, si corre il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento della stagione. C’è la McLaren del leader iridato, Lando Norris in pole position davanti a Verstappen e Sainz con la Williams, 5° Piastri, malissimo le Ferrari: 9° Leclerc, 20° e ultimo Hamilton con Antonelli 17°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Lando Norris (390 pt.)
- Oscar Piastri (366 pt.)
- Max Verstappen (341 pt.)
- George Russell (276 pt.)
- Charles Leclerc (214 pt.)
Lando Norris partiorà dalla pole position nel Gran Premio di Las Vegas. Il leader del campionato è stato implacabile sulla Strip bagnata che si asciugava lentamente in Q3 in una qualifica con tempo da lupi fatale ancora una volta a Lewis Hamilton eliminato in Q1 con l’ultimo tempo.
Norris con le gomme intermedie in Q3 ha piazzato con la McLaren un tempone 1:47.934 e sarà al palo, con lui in prima fila Max Verstappen con la Red Bull. Terzo un ottimo Carlos Sainz con la Williams poi la Mercedes di Russell e l’altra papaya di Piastri, solo quinto. Non benissimo Charles Leclerc con l’altra rossa, partirà 9°. Detto del solito pasticcio di Hamilton col muretto Ferrari, fuori in Q1 anche Kimi Antonelli
Il Gran Premio di Las Vegas si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 50 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 23 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:47.934
McLaren
|2. Max Verstappen 1:48.257
Red Bull
|2ª fila
|3. Carlos Sainz 1:48.296
Williams
|4. George Russell 1:48.803
Mercedes
|3ª fila
|5. Oscar Piastri 1:48.961
McLaren
|6. Liam Lawson 1:49.062
Racing Bulls
|4ª fila
|7. Fernando Alonso 1:49.466
Aston Martin
|8. Isack Hadjar 1:49.554
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Charles Leclerc 1:49.872
Ferrari
|10. Pierre Gasly 1:51.540
Alpine
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:52.781
Kick Sauber
|12. Lance Stroll 1:52.850
Aston Martin
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:52.987
Haas
|14. Oliver Bearman 1:53.094
Haas
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:53.683
Alpine
|16. Alexander Albon 1:56.220
Williams
|9ª fila
|17. Kimi Antonelli 1:56.314
Mercedes
|18. Gabriel Bortoleto 1:56.674
Kick Sauber
|10ª fila
|19. Yuki Tsunoda 1:56.798
Red Bull
|20. Lewis Hamilton 1:57.115
Ferrari