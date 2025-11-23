F1, GP Las Vegas diretta live

IL MOMENTO DI VERSTAPPEN - Che dire di Verstappen. Può essere l'ago della bilancia nel bene e nel male. Il 3° posto, in rimonta, in Brasile è stato fantastico... Considerando che partiva dalla pit lane. Il problema è che Norris è arrivato comunque primo, lasciandolo a -49. È finita per l’Olandese volante? Max sa che la ruota gira e vuole ancora giocarsi qualcosa di importante alla roulette di Las Vegas. Dopotutto, il Campione del Mondo in carica ha guadagnato ben 55 punti sul leader del Mondiale dal ritorno dalla pausa estiva ad oggi. Comunque vada a finire, è incredibile questa rimonta visto il potenziale limitato delle Red Bull in questo 2025 di transizione.

22:36