Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1, GP Las Vegas diretta live

Il racconto in diretta del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sull'omonimo circuito cittadino. Sono previsti 50 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 23 novembre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 05:00

Cronaca in diretta

  1. LA STATISTICA - È la terza volta al Las Vegas Strip Circuit. Nelle due volte precedenti ha festeggiato sempre Verstappen. Nel 2023 ha vinto il GP, nel 2024 ha invece conquistato - matematicamente - il Mondiale su questo tracciato, nel giorno della doppietta Mercedes Russell-Hamilton. Chissà che non possa festeggiare anche oggi.

    22:58

  2. LA GRIGLIA - Lando Norris ha fermato il crono in 1'47''934. Occhio comunque a Verstappen a 3 decimi (1'48''257). Prima fila: Lando Norris e Max Verstappen. Seconda fila: Carlos Sainz e George Russell. Terza fila: Oscar Piastri e Liam Lawson. Quarta fila: Fernando Alonso e Isack Hadjar. Quinta fila: Charles Leclerc e Pierre Gasly.

    22:54

  4. LA CLASSIFICA - Ecco un'ultima occhiata alla classifica prima della partenza, anche per capire le dinamiche che incontreremo in questo GP. 1. Lando Norris (McLaren) 390 punti; 2. Oscar Piastri (McLaren) 366 punti; 3. Max Verstappen (Red Bull) 276 punti; 4. George Russell (Mercedes) 214 punti; 5. Charles Leclerc (Ferrari) 148 punti; 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 122 punti; 7. Kimi Antonelli (Mercedes) 73 punti; 8. Alexander Albon (Williams) 43 punti; 9. Nico Hülkenberg (Sauber) 43 punti; 10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 40 punti.

    22:50

  5. IL CIRCUITO DI LAS VEGAS - Il Las Vegas Strip Circuit misura 6,2 km ed è il secondo più lungo del Mondiale dopo Spa. 55 giri tra rettilinei infiniti e curve veloci che spingono le monoposto ad oltre 340 km/h. È un tracciato che premia le squadre con basso carico aerodinamico, capaci di ridurre la resistenza e sfruttare al massimo la velocità di punta. L’asfalto cittadino, con grip variabile e temperature più basse in caso di pioggia, può diventare l’incognita principale. Tutto questo sotto le luci della Strip, tra casinò e hotel che fanno da cornice a uno spettacolo unico che potrà decidere il Mondiale (quasi) in maniera definitiva.

    22:46

  6. E LE FERRARI? Momento tutt’altro che positivo per le Ferrari. Leclerc sembrava in ripresa, con il 3° posto in Texas e il 2° in Messico, ma il ritiro in Brasile ha rovinato tutto. Il monegasco non sembra neanche competitivo sul tracciato di Las Vegas, almeno per quanto fatto vedere nella prima parte del week end. Ancora peggio Hamilton. Non ha ancora raccolto nemmeno un podio in tutta la stagione e partirà, addirittura, ultimo in questo GP.

    22:42

  7. IL MOMENTO DI VERSTAPPEN - Che dire di Verstappen. Può essere l'ago della bilancia nel bene e nel male. Il 3° posto, in rimonta, in Brasile è stato fantastico... Considerando che partiva dalla pit lane. Il problema è che Norris è arrivato comunque primo, lasciandolo a -49. È finita per l’Olandese volante? Max sa che la ruota gira e vuole ancora giocarsi qualcosa di importante alla roulette di Las Vegas. Dopotutto, il Campione del Mondo in carica ha guadagnato ben 55 punti sul leader del Mondiale dal ritorno dalla pausa estiva ad oggi. Comunque vada a finire, è incredibile questa rimonta visto il potenziale limitato delle Red Bull in questo 2025 di transizione.

    22:36

  8. IL MOMENTO DI PIASTRI - È stato il dominatore della prima parte della stagione, con 7 vittorie nei primi 15 GP. Da Monza in poi, però, qualcosa si è 'rotto'. Il ritiro a Baku, oltre a tre quinti posti consecutivi nelle ultime tre gare, l'hanno fatto scivolare in seconda posizione superato dal compagno di Scuderia Norris. Negli ultimi tre mesi, il miglior risultato ottenuto dall’australiano è un 4° posto a Singapore. Essendo a Las Vegas ci giochiamo una metafora: visto il momento, non puntiamo tante fiches su Piastri che spera invece di ribaltare il banco e riprendere la sua caccia al Mondiale.

    22:29

  10. IL MOMENTO DI NORRIS - Sono 7 le vittorie del pilota britannico che arriva con fiducia a questo GP. E dire che a metà Mondiale sembrava perso... Da Monza in poi ha, invece, inanellato una serie di risultati utili, fino al sorpasso su Piastri nelle ultime due ‘tappe’ di un Mondiale pieno di colpi di scena. Oggi Norris appare molto più concentrato alla guida rispetto alla prima parte di stagione quando, il ruolo di favorito n°1, lo aveva portato a qualche errore di troppo.

    22:17

  11. 83 PUNTI ANCORA IN PALIO - Ancora 83 punti in palio da qui all’ultimo GP. I 25 punti per ogni successo e gli 8 punti della Sprint in Qatar. Il Mondiale non si deciderà oggi ufficialmente, anche in caso di vittoria di Lando Norris, ma potrebbe esserci l’allungo decisivo nel caso il britannico dovesse conquistare anche questo GP (sarebbe l’ottavo in stagione).

    22:11

  12. TERZULTIMO GP DEL MONDIALE - Quasi tutto pronto per il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento di questa lunghissima stagione 2025 che si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Ancora tre piloti a caccia dell’iride, con Norris che guida il Mondiale davanti a Piastri e Verstappen dopo gli ultimi due successi in Messico e Brasile. Norris ha un +24 sul compagno di Scuderia e un +49 sul Campione del Mondo in carica.

    22:06

  13. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Las Vegas.

    08:34

La F1 si appresta a giungere alla conclusione del Mondiale 2025, si corre il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento della stagione. C’è la McLaren del leader iridato, Lando Norris in pole position davanti a Verstappen e Sainz con la Williams, 5° Piastri, malissimo le Ferrari: 9° Leclerc, 20° e ultimo Hamilton con Antonelli 17°. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Lando Norris (390 pt.)
  2. Oscar Piastri (366 pt.)
  3. Max Verstappen (341 pt.)
  4. George Russell (276 pt.)
  5. Charles Leclerc (214 pt.)

Lando Norris partiorà dalla pole position nel Gran Premio di Las Vegas. Il leader del campionato è stato implacabile sulla Strip bagnata che si asciugava lentamente in Q3 in una qualifica con tempo da lupi fatale ancora una volta a Lewis Hamilton eliminato in Q1 con l’ultimo tempo.

Norris con le gomme intermedie in Q3 ha piazzato con la McLaren un tempone 1:47.934 e sarà al palo, con lui in prima fila Max Verstappen con la Red Bull. Terzo un ottimo Carlos Sainz con la Williams poi la Mercedes di Russell e l’altra papaya di Piastri, solo quinto. Non benissimo Charles Leclerc con l’altra rossa, partirà 9°. Detto del solito pasticcio di Hamilton col muretto Ferrari, fuori in Q1 anche Kimi Antonelli

Il Gran Premio di Las Vegas si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 50 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 23 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:47.934
McLaren
2. Max Verstappen 1:48.257
Red Bull
2ª fila 3. Carlos Sainz 1:48.296
Williams
4. George Russell 1:48.803
Mercedes
3ª fila 5. Oscar Piastri 1:48.961
McLaren
6. Liam Lawson 1:49.062
Racing Bulls
4ª fila 7. Fernando Alonso 1:49.466
Aston Martin
8. Isack Hadjar 1:49.554
Racing Bulls
5ª fila 9. Charles Leclerc 1:49.872
Ferrari
10. Pierre Gasly 1:51.540
Alpine
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:52.781
Kick Sauber
12. Lance Stroll 1:52.850
Aston Martin
7ª fila 13. Esteban Ocon 1:52.987
Haas
14. Oliver Bearman 1:53.094
Haas
8ª fila 15. Franco Colapinto 1:53.683
Alpine
16. Alexander Albon 1:56.220
Williams
9ª fila 17. Kimi Antonelli 1:56.314
Mercedes
18. Gabriel Bortoleto 1:56.674
Kick Sauber
10ª fila 19. Yuki Tsunoda 1:56.798
Red Bull
20. Lewis Hamilton 1:57.115
Ferrari

F1, GP Las Vegas diretta live Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Lando Norris
    McLaren F1 Team
    Array
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  3. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
    Array
  4. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
    Array
  5. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
    Array
  6. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  7. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  8. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    Array
  9. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
    Array
  10. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  11. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
    Array
  12. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  13. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
    Array
  14. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
    Array
  15. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  16. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
    Array
  17. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
    Array
  18. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
    Array
  19. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  20. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
    Array
Las Vegas GP - Las Vegas Street Circuit 23/11/2025
Las Vegas Street Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:00
  • Circuito: Las Vegas Street Circuit
  • Città: Las Vegas
  • Nazione: USA
  • Numero di giri: 50
  • Lunghezza giro: 6.116 KM
  • Lunghezza gara: 305.775 KM

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio