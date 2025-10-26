F1 diretta GP Messico LIVE: dietro Norris e Leclerc secondo pit per tutti, Verstappen terzo

Due Ferrari davanti ma non in pole. Questa la fotografia della griglia di partenza del Gran Premio del Messico di Formula 1, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. Che vede Norris in pole davanti a Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli e Piastri solo settimo. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (346 pt.)
- Lando Norris (332 pt.)
- Max Verstappen (306 pt.)
- George Russell (252 pt.)
- Charles Leclerc (192 pt.)
C’è la McLaren di Lando Norris in pole position nel Gran Premio del Messico. Ma c’è anche una Ferrari in prima fila, quella di Charles Leclerc che partirà secondo. E anche l’altra rossa è ben messa, Lewis Hamilton l’ha messa in seconda fila, terza casella in coabitazione con la Mercedes di George Russell. A sorpresa Max Verstappen è solo quinto appena davanti a Antonelli.
Peggio partirà il leader del Mondiale Oscar Piastri, settimo con una casella guadagnata per la penalità di 5 posizioni che sconterà Sainz dopo l’incidente con Kimi ad Austin. Il GP del Messico si disputa sul Circuito di Mexico City. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:15.586
McLaren
|2. Charles Leclerc 1:15.848
Ferrari
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:15.938
Ferrari
|4. George Russell 1:16.034
Mercedes
|3ª fila
|5. Max Verstappen 1:16.070
Red Bull
|6. Kimi Antonelli 1:16.118
Mercedes
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:16.174
McLaren
|8. Isack Hadjar 1:16.252
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Oliver Bearman 1:16.460
Haas
|10. Yuki Tsunoda 1:16.816
Red Bull
|6ª fila
|11. Esteban Ocon 1:16.837
Haas
|12. Carlos Sainz* 1:16.172
Williams
|7ª fila
|13. Nico Hülkenberg 1:17.016
Kick Sauber
|14. Fernando Alonso 1:17.103
Aston Martin
|8ª fila
|15. Liam Lawson 1:18.072
Racing Bulls
|16. Gabriel Bortoleto 1:17.412
Kick Sauber
|9ª fila
|17. Alexander Albon 1:17.490
Williams
|18. Pierre Gasly 1:17.546
Alpine
|10ª fila
|19. Lance Stroll 1:17.606
Aston Martin
|20. Franco Colapinto 1:17.670
Alpine
*Sainz sconta cinque posizioni di penalizzazione dopo l’incidente di Austin con Kimi Antonelli.