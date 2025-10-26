Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1 diretta GP Messico LIVE: dietro Norris e Leclerc secondo pit per tutti, Verstappen terzo

Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Mexico City. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 26 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 66 di 71

Gara in corso

  1. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
  3. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 68. Verstappen sta prendendo mezzo secondo a giro a Leclerc, ora siamo a poco piú di un secondo di distacco.

    22:35

  2. GIRO 67. Antonelli ha passato Russell, prendendosi la sesta posizione.

    22:34

  4. GIRO 66. Verstappen continua a rubare decimi a Leclerc, dovrebbe riuscire a prendere la Ferrari nei prossimi giri.

    22:34

  5. GIRO 65. Norris in crociera con quasi 30 secondi su Leclerc, che gara per lui.

    22:32

  6. GIRO 64. Occhi puntati su Verstappen: continua la rincorsa a Leclerc per il secondo posto.

    22:31

  7. GIRO 63. Leclerc prova la reazione, ma Verstappen ora si trova a meno di quattro secondi.

    22:31

  8. GIRO 62. Verstappen continua a spingere, ma forse non basteranno i giri all'olandese per raggiungere Leclerc.

    22:28

  10. GIRO 61. Sorpasso di Piastri a Russell, ora si mette a -1 nella classifica Mondiale a Lando Norris.

    22:26

  11. GIRO 60. Verstappen sempre piú vicino a Leclerc, ora cinque i secondi di distacco tra i due.

    22:26

  12. GIRO 59. Piastri ora vicinissimo a Russell, pronto il sorpasso.

    22:25

  13. GIRO 58. Verstappen ha staccato Bearman, che si allontana da un podio che sarebbe stato storico per lui e la sua scuderia.

    22:23

  14. GIRO 57. Con Norris e Leclerc abbastanza sicuri della posizione, attenzione a Piastri che potrebbe riavvicinarsi alla quarta posizione.

    22:22

  16. GIRO 56. Attenzione a Piastri e Antonelli che stanno raggiungendo Russell, male nell'ultimo giro: potrebbe riaprirsi la lotta per il quinto posto.

    22:20

  17. GIRO 55. Ancora ritmo importante per Russell, che peró non riesce nel entrare in scia di Bearman.

    22:19

  18. GIRO 54. Problemi nel pit stop per Sainz, che ancora ha problemi con il limitatore di velocitá.

    22:17

  19. GIRO 53. Sempre piú vicino Russell a Bearman, mentre Piastri si trova a quattro secondi.

    22:16

  20. GIRO 52. Russell sta andando fortissimo, avvicinandosi ora a Bearman.

    22:14

  22. GIRO 51. Contatto tra Piastri e Ocon, volano pezzi delle due vetture.

    22:12

  23. GIRO 50. Si fermano anche Russell e Bearman, Verstappen ora terzo.

    22:11

  24. GIRO 49. Entrano ai box Antonelli e Piastri, migliore il pit stop del secondo che passa e recupera una posizione.

    22:10

  25. GIRO 48. Verstappen passa Hamilton, continua la bagarre tra Piastri e Antonelli.

    22:08

  26. GIRO 47. Che difesa di Antonelli, che non sta lasciando passare Piastri.

    22:08

  28. GIRO 46. Piastri ora all'attacco di Antonelli, alle loro spalle Verstappen attacca Hamilton.

    22:07

  29. GIRO 45. Tutta l'attenzione ora é per la lotta per il quarto posto, con Russell, Antonelli e Piastri in tre secondi.

    22:06

  30. GIRO 44. Leclerc a venti secondi da un Norris che sta girando senza mai una sbavatura.

    22:04

  31. GIRO 43. Piastri ora molto vicino ad Antonelli, ma non ha lo spazio per attaccare il giovane talento.

    22:03

  32. GIRO 42. Russell non ha ritmo per prendere Bearman, il rischio ora é che Piastri passi entrambi e si posizioni in zona podio.

    22:01

  34. GIRO 41. Russell passa Antonelli, che chiude Piastri che stava cercando di inserirsi.

    22:00

  35. GIRO 40. Antonelli sta spingendo Russell, ma alle loro spalle Piastri sta arrivando con forza.

    21:59

  36. GIRO 39. Rientrato anche Norris, nel frattempo Russell molto nervoso per non riuscire a sorpassare il compagno Antonelli.

    21:57

  37. GIRO 38. Norris sta avendo problemi di gomme, rientra Versappen ai box. Ottavo ora l'olandese.

    21:56

  38. GIRO 37. Ritiro per Alonso, gara da dimenticare per l'asturiano.

    21:53

  40. GIRO 36. Bagarre ora tra le due Mercedes, con Russell che sta provando a superare Antonelli.

    21:52

  41. GIRO 35. Norris con 26 secondi di vantaggio su Verstappen, pronto un pit stop che lo farebbe comunque rientrare primo.

    21:51

  42. GIRO 34. Verstappen ancora non rientra, ma sta perdendo decimi da un Leclerc che con le gialle sta spingendo forte.

    21:50

  43. GIRO 33. Bearman passa Tsunoda, Haas in zona podio.

    21:48

  44. GIRO 32. Rientra Leclerc ai box, pronta la gomma gialla. Verstappen ora secondo.

    21:47

  46. GIRO 31. Ancora in pista i primi quattro, che peró con le soft dovranno entrare nei prossimi giri per non farsi avvicinare dagli inseguitori.

    21:46

  47. GIRO 30. Norris davanti a tutti, ma che gara anche per Leclerc che sta girando fortissimo.

    21:44

  48. GIRO 29. Giro veloce per Russell, che ora sta spingendo fortissimo per sfruttare le nuove gomme.

    21:42

  49. GIRO 28. Ritiro per Hulklenberg, secondo pilota a dire addio alla gara.

    21:41

  50. GIRO 27. Verstappen non sta spingendo come vuole, il rischio che, al pit stop, possa entrare alle spalle di Antonelli.

    21:40

  52. GIRO 26. Non si sono ancora fermati i primi tre, da capire le strategie scelte dai piloti.

    21:39

  53. GIRO 25. Anche Piastri e Barman rientrano ai box, si rivoluziona la classifica in vista delle soste dei primi.

    21:38

  54. GIRO 24. Hamilton rientra ai box: il pilota Ferrari rientra quattordicesimo.

    21:36

  55. GIRO 23. Pit stop per Antonelli, che rientra tredicesimo con la gomma gialla.

    21:35

  56. GIRO 22. La battaglia ora é tra Piastri e Russell per la ottava posizione.

    21:33

  58. GIRO 21. Norris ora a nove secondi da Leclerc, che gara per il britannico.

    21:32

  59. GIRO 20. Investigazione anche per il contatto tra Hamilton e Verstappen, potrebbe arrivare una penalitá anche per l'olandese.

    21:31

  60. GIRO 19. Fino a questo momento sta premiando la scelta della soft, mentre la medium non sta ancora dando i risultati sperati.

    21:29

  61. GIRO 18. Hamilton dovrá scontare i 10 secondi nel pit stop: in questo momento rientrerebbe alle spalle di Piasti, in ottava posizione.

    21:27

  62. GIRO 17. Dieci i secondi da scontare di penalitá per Hamilton, che ne ha cinque di vantaggio su Bearman.

    21:25

  64. GIRO 16. Alla fine arriva la investigazione a Hamilton per il taglio della pista nei primi giri.

    21:24

  65. GIRO 15. Antonelli continua a pressare un Verstappen che sta faticando a trovare il suo ritmo.

    21:23

  66. GIRO 14. In difficoltá i piloti con gomma gialla, nel frattempo scappa Norris che ora é a quattro secondi da Leclerc.

    21:22

  67. GIRO 13. Che gara per Bearman, quarto e con quasi un secondo e mezzo di vantaggio su Verstappen.

    21:21

  68. GIRO 12. Sorpasso di Piastri su Tsunoda, punti importanti per la classifica mondiale.

    21:18

  70. GIRO 11. Attacco di Antonelli su Verstappen, gara veramente accesa in questo inizio.

    21:17

  71. GIRO 10. Attenzione ad Hamilton che ha tagliato una curva senza utilizzare la via proposta per il rientro.

    21:17

  72. GIRO 9. Ritiro per Lawson, che deve dire addio alla gara.

    21:15

  73. GIRO 8. Che ritmo di Norris, che ora ha piú di due secondi su Hamilton. Alle sue spalle bagarre.

    21:14

  74. GIRO 7. Quarto Bearman, che ha approfittato di un contatto tra Verstappen e Hamilton per rubare la posizione all'olandese.

    21:12

  76. GIRO 6. Problemi per Verstappen, che perde una posizione.

    21:12

  77. GIRO 5. Ritmi veloci, soprattutto i primi tre che vogliono tenere calde le loro gomme hard in confronto alla scelta di Verstappen, che ha la media.

    21:10

  78. GIRO 4. Russell, quinto, protesta via radio per la posizione di Verstappen, quarto nonostante il taglio sull'erba della prima curva.

    21:08

  79. GIRO 3. Giro veloce di Leclerc, che comunque si trova a un secondo e mezzo di distacco da Norris.

    21:07

  80. GIRO 2. Norris davanti a Leclerc e Hamilton, incredibile Verstappen che, andato lungo, torna comunque in quarta posizione.

    21:06

  82. GIRO 1. Leclerc taglia la curva, finisce primo, ma lascia poi la posizione a Norris.

    21:05

  83. PARTITI! Norris parte bene, battaglia alle sue spalle con Verstappen che finisce lungo!

    21:04

  84. Inizia il formation lap, tutto pronto per la partenza del Gran Premio del Messico!

    21:01

  85. Dieci minuti all'inizio di questo Gran Premio del Messico, tantissimo pubblico nelle tribune.

    20:52

  86. Quarto Russell, in quinta posizione Verstappen, con Antonelli sesto. Piastri solo ottavo, quattordicesimo Alonso.

    20:29

  88. Pole position per la McLaren di Lando Norris, ma occasione per le Ferrari che piazzano Leclerc in prima fila e Hamilton in terza posizione. La Rossa potrebbe mandare un messaggio importante in una stagione che ha regalato poche emozioni.

    20:28

  89. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questo Gran Premio del Messico, all'Autodromo Hermanos Rodríguez, Defe (Cittá del Messico).

    20:26

Due Ferrari davanti ma non in pole. Questa la fotografia della griglia di partenza del Gran Premio del Messico di Formula 1, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. Che vede Norris in pole davanti a Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli e Piastri solo settimo. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Oscar Piastri (346 pt.)
  2. Lando Norris (332 pt.)
  3. Max Verstappen (306 pt.)
  4. George Russell (252 pt.)
  5. Charles Leclerc (192 pt.)

C’è la McLaren di Lando Norris in pole position nel Gran Premio del Messico. Ma c’è anche una Ferrari in prima fila, quella di Charles Leclerc che partirà secondo. E anche l’altra rossa è ben messa, Lewis Hamilton l’ha messa in seconda fila, terza casella in coabitazione con la Mercedes di George Russell. A sorpresa Max Verstappen è solo quinto appena davanti a Antonelli.

Peggio partirà il leader del Mondiale Oscar Piastri, settimo con una casella guadagnata per la penalità di 5 posizioni che sconterà Sainz dopo l’incidente con Kimi ad Austin. Il GP del Messico si disputa sul Circuito di Mexico City. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:15.586
McLaren
2. Charles Leclerc 1:15.848
Ferrari
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:15.938
Ferrari
4. George Russell 1:16.034
Mercedes
3ª fila 5. Max Verstappen 1:16.070
Red Bull
6. Kimi Antonelli 1:16.118
Mercedes
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:16.174
McLaren
8. Isack Hadjar 1:16.252
Racing Bulls
5ª fila 9. Oliver Bearman 1:16.460
Haas
10. Yuki Tsunoda 1:16.816
Red Bull
6ª fila 11. Esteban Ocon 1:16.837
Haas
12. Carlos Sainz* 1:16.172
Williams
7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:17.016
Kick Sauber
14. Fernando Alonso 1:17.103
Aston Martin
8ª fila 15. Liam Lawson 1:18.072
Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto 1:17.412
Kick Sauber
9ª fila 17. Alexander Albon 1:17.490
Williams
18. Pierre Gasly 1:17.546
Alpine
10ª fila 19. Lance Stroll 1:17.606
Aston Martin
20. Franco Colapinto 1:17.670
Alpine

*Sainz sconta cinque posizioni di penalizzazione dopo l’incidente di Austin con Kimi Antonelli.

F1 diretta GP Messico LIVE: dietro Norris e Leclerc secondo pit per tutti, Verstappen terzo Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
  3. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  4. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
  5. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  6. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  7. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  8. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
  9. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
  10. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
  11. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
  12. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
  13. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  14. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  15. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
  16. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  17. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  18. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
  19. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
    RITIRATO
  20. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    RITIRATO
GP del Messico - Hermanos Rodriguez 26/10/2025
Hermanos Rodriguez

Altri dati:

  • Ora inizio: 21:00
  • Circuito: Hermanos Rodriguez
  • Città: Mexico City
  • Nazione: Messico
  • Numero di giri: 71
  • Lunghezza giro: 4.303 KM
  • Lunghezza gara: 305.354 KM

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio