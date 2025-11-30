Virgilio Sport
F1 diretta GP Qatar LIVE Lusail: semaforo bollente con Piastri, Norris e Verstappen. Ferrari, serve un miracolo

Il racconto in diretta del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Losail. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 30 novembre 2025

  1. Buongiorno e benvenuti alla diretta del GP del Qatar!

    09:55

Potrebbe esserci il campione del mondo alla fine del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre alle 17 sulla pista di Lusail. Dopo la vittoria della Sprint, Piastri è a -22 da Norris e parte in pole ma Lando potrebbe anche chiudere i conti in caso di vittoria o facendo 4 punti in più del compagno. Terzo incomodo da non sottovalutare Verstappen. Antonelli parte 5°, le Ferrari invece allo sbando nelle retrovie. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Lando Norris (McLaren) – 396 punti
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 374 punti (-22)
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 371 punti (-25)
  4. George Russell (Mercedes) – 301 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 140 punti

Oscar Piastri si è confermato in pole position davanti all’altra McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Poi le due Mercedes con Russell di un soffio davanti a un ottimo Antonelli. Solo decimo tempo finale per Leclerc che cercando il massimo dalla sua Ferrari si è girato nel primo time attack in Q3. Niente da fare. Come ieri, come sette giorni fa a Las Vegas, anche nelle qualifiche di Lusail arriva un’altra cocente eliminazione in Q1 per Lewis Hamilton che proprio come ieri ha chiuso e partirà 18° nel Gran Premio del Qatar.

Un terzo posto che vale oro per Lando Norris quello conquistato nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. La vittoria di Piastri nella gara breve rilancia l’australiano ma l’importante per l’inglese della McLaren è stato riuscire ad arrivare davanti a Verstappen che resta quello più pericoloso. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 30 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:19.387
McLaren
2. Lando Norris 1:19.495
McLaren
2ª fila 3. Max Verstappen 1:19.651
Red Bull
4. George Russell 1:19.662
Mercedes
3ª fila 5. Kimi Antonelli 1:19.846
Mercedes
6. Isack Hadjar 1:20.114
Racing Bulls
4ª fila 7. Carlos Sainz 1:20.287
Williams
8. Fernando Alonso 1:20.418
Aston Martin
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:20.477
Alpine
10. Charles Leclerc 1:20.561
Ferrari
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:20.353
Kick Sauber
12. Liam Lawson 1:20.433
Racing Bulls
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:20.438
Haas
14. Alexander Albon 1:20.629
Williams
8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:20.761
Red Bull
16. Esteban Ocon 1:20.864
Haas
9ª fila 17. Lewis Hamilton 1:20.907
Ferrari
18. Lance Stroll 1:21.058
Aston Martin
10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:20.534
Kick Sauber*
20. Franco Colapinto 1:21.137
Alpine

*penalizzato di cinque posizioni in griglia per l’incidente in curva-1 a Las Vegas

GP del Qatar - Losail International Circuit 30/11/2025
Losail International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 17:00
  • Circuito: Losail International Circuit
  • Città: Losail
  • Nazione: Qatar
  • Numero di giri: 57
  • Lunghezza giro: 5.38 KM
  • Lunghezza gara: 306.66 KM

