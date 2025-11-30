F1 diretta GP Qatar LIVE Lusail: semaforo bollente con Piastri, Norris e Verstappen. Ferrari, serve un miracolo

Cronaca in diretta

Potrebbe esserci il campione del mondo alla fine del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre alle 17 sulla pista di Lusail. Dopo la vittoria della Sprint, Piastri è a -22 da Norris e parte in pole ma Lando potrebbe anche chiudere i conti in caso di vittoria o facendo 4 punti in più del compagno. Terzo incomodo da non sottovalutare Verstappen. Antonelli parte 5°, le Ferrari invece allo sbando nelle retrovie. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando Norris (McLaren) – 396 punti Oscar Piastri (McLaren) – 374 punti (-22) Max Verstappen (Red Bull) – 371 punti (-25) George Russell (Mercedes) – 301 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 226 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 140 punti

Oscar Piastri si è confermato in pole position davanti all’altra McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Poi le due Mercedes con Russell di un soffio davanti a un ottimo Antonelli. Solo decimo tempo finale per Leclerc che cercando il massimo dalla sua Ferrari si è girato nel primo time attack in Q3. Niente da fare. Come ieri, come sette giorni fa a Las Vegas, anche nelle qualifiche di Lusail arriva un’altra cocente eliminazione in Q1 per Lewis Hamilton che proprio come ieri ha chiuso e partirà 18° nel Gran Premio del Qatar.

Un terzo posto che vale oro per Lando Norris quello conquistato nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. La vittoria di Piastri nella gara breve rilancia l’australiano ma l’importante per l’inglese della McLaren è stato riuscire ad arrivare davanti a Verstappen che resta quello più pericoloso. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 30 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:19.387

McLaren 2. Lando Norris 1:19.495

McLaren 2ª fila 3. Max Verstappen 1:19.651

Red Bull 4. George Russell 1:19.662

Mercedes 3ª fila 5. Kimi Antonelli 1:19.846

Mercedes 6. Isack Hadjar 1:20.114

Racing Bulls 4ª fila 7. Carlos Sainz 1:20.287

Williams 8. Fernando Alonso 1:20.418

Aston Martin 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:20.477

Alpine 10. Charles Leclerc 1:20.561

Ferrari 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:20.353

Kick Sauber 12. Liam Lawson 1:20.433

Racing Bulls 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:20.438

Haas 14. Alexander Albon 1:20.629

Williams 8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:20.761

Red Bull 16. Esteban Ocon 1:20.864

Haas 9ª fila 17. Lewis Hamilton 1:20.907

Ferrari 18. Lance Stroll 1:21.058

Aston Martin 10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:20.534

Kick Sauber* 20. Franco Colapinto 1:21.137

Alpine

*penalizzato di cinque posizioni in griglia per l’incidente in curva-1 a Las Vegas