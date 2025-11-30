F1 diretta GP Qatar LIVE Lusail: semaforo bollente con Piastri, Norris e Verstappen. Ferrari, serve un miracolo

Potrebbe esserci il campione del mondo alla fine del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre alle 17 sulla pista di Lusail. Dopo la vittoria della Sprint, Piastri è a -22 da Norris e parte in pole ma Lando potrebbe anche chiudere i conti in caso di vittoria o facendo 4 punti in più del compagno. Terzo incomodo da non sottovalutare Verstappen. Antonelli parte 5°, le Ferrari invece allo sbando nelle retrovie. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Lando Norris (McLaren) – 396 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 374 punti (-22)
- Max Verstappen (Red Bull) – 371 punti (-25)
- George Russell (Mercedes) – 301 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 226 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 140 punti
Oscar Piastri si è confermato in pole position davanti all’altra McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Poi le due Mercedes con Russell di un soffio davanti a un ottimo Antonelli. Solo decimo tempo finale per Leclerc che cercando il massimo dalla sua Ferrari si è girato nel primo time attack in Q3. Niente da fare. Come ieri, come sette giorni fa a Las Vegas, anche nelle qualifiche di Lusail arriva un’altra cocente eliminazione in Q1 per Lewis Hamilton che proprio come ieri ha chiuso e partirà 18° nel Gran Premio del Qatar.
Un terzo posto che vale oro per Lando Norris quello conquistato nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. La vittoria di Piastri nella gara breve rilancia l’australiano ma l’importante per l’inglese della McLaren è stato riuscire ad arrivare davanti a Verstappen che resta quello più pericoloso. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 17.00 di domenica 30 novembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Oscar Piastri 1:19.387
McLaren
|2. Lando Norris 1:19.495
McLaren
|2ª fila
|3. Max Verstappen 1:19.651
Red Bull
|4. George Russell 1:19.662
Mercedes
|3ª fila
|5. Kimi Antonelli 1:19.846
Mercedes
|6. Isack Hadjar 1:20.114
Racing Bulls
|4ª fila
|7. Carlos Sainz 1:20.287
Williams
|8. Fernando Alonso 1:20.418
Aston Martin
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:20.477
Alpine
|10. Charles Leclerc 1:20.561
Ferrari
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:20.353
Kick Sauber
|12. Liam Lawson 1:20.433
Racing Bulls
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:20.438
Haas
|14. Alexander Albon 1:20.629
Williams
|8ª fila
|15. Yuki Tsunoda 1:20.761
Red Bull
|16. Esteban Ocon 1:20.864
Haas
|9ª fila
|17. Lewis Hamilton 1:20.907
Ferrari
|18. Lance Stroll 1:21.058
Aston Martin
|10ª fila
|19. Gabriel Bortoleto 1:20.534
Kick Sauber*
|20. Franco Colapinto 1:21.137
Alpine
*penalizzato di cinque posizioni in griglia per l’incidente in curva-1 a Las Vegas