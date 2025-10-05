Virgilio Sport
F1 diretta GP Singapore LIVE: Russell in fuga, Verstappen e McLaren aspettano il pit, anche Ferrari

Il racconto in diretta del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Singapore. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 5 ottobre 2025

GIRO 22 di 61

Cronaca in diretta

  1. GIRO 23. Giro veloce per Max Verstappen in 1:36.3. Dal box gli comunicano che non sarebbero nel rischio di un overcut da parte della McLaren, perché il ritmo delle due papaya non è così buono.

    14:41

  2. GIRO 22. Anche Leclerc rientra ai box e monta gomma hard. Torna in pista al decimo posto alle spalle di Hulkenberg, ma lo supera dopo un paio di curve e ritrova pista libera davanti a sé.

    14:40

  4. GIRO 21. Si ferma Hadjar, che era partito anche lui su gomma rossa. Rientra al 17esimo posto, riuscendo a tenere alle spalle un arrembante Colapinto.

    14:38

  5. GIRO 20. Norris non risponde al rientro ai box di Verstappen e resta fuori. Senza Max davanti a lui, fa registrare il suo miglior giro di giornata.

    14:37

  6. GIRO 19. Verstappen ai box per montare gomma bianca. Rientra al settimo posto davanti ad Alonso. Ora Norris ha pista libera per tentare l'overcut.

    14:35

  7. GIRO 18. La McLaren ora sta pensando all'overcut. Se Norris, come dice, ha più ritmo rispetto a Verstappen, potrebbe attaccarlo sfruttando la sosta anticipata che dovrà fare Max, essendo su gomma rossa.

    14:34

  8. GIRO 17. Finta del box McLaren per richiamare Norris ai box. Verstappen non ci casca, non risponde e non rientra.

    14:32

  10. GIRO 16. Norris sta pensando di fare undercut su Verstappen, montare gomma bianca e terminare così il GP. Deve però valutare il traffico, perché finirebbe ovviamente a centro-gruppo con tante macchine (più lente) davanti.

    14:30

  11. GIRO 15. Piccolo contatto di Norris con il muro, ma non ci sono danni alla sua McLaren. Piastri è a 4.8" dal compagno di squadra, in quarta posizione.

    14:28

  12. GIRO 14. Primi pit-stop: si fermano Tsunoda e Bortoleto, che ha un grosso danno all'anteriore ed è costretto a cambiare l'ala.

    14:26

  13. GIRO 13. Antonelli ha perso il DRS da Leclerc. Ora Hamilton ha la chance di provare a riavvicinarsi al pilota italiano della Mercedes. Vediamo se avrà il ritmo per farlo.

    14:25

  14. GIRO 12. Nulla da segnalare, se non che Norris continua a guadagnare su Piastri, ora distante 4.3".

    14:24

  16. GIRO 11. Situazione invariata nelle prime posizioni. Russell continua a martellare e aumenta il margine a 5.6". Verstappen conserva 1.6" su Norris.

    14:22

  17. GIRO 10. Team-radio per Verstappen: "Lascia perdere Russell e fai tyre-management. La nostra gara è con le McLaren". Al momento, Max conserva un margine di circa 1.5" su Norris.

    14:20

  18. GIRO 9. Russell continua a inanellare giri da qualifica e incrementa il vantaggio su Verstappen a 4.5". La bandella di Norris, nel frattempo, sembra sempre meno stabile...

    14:19

  19. GIRO 8. Team-radio per Verstappen: "Il ritmo così alto di Russell è per metterti in difficoltà. Sa che sei su gomma rossa e devi fare tyre-management". Sta di fatto, comunque, che il passo tenuto dalla Mercedes in questi primi frangenti di gara sta sorprendendo tutti.

    14:17

  20. GIRO 7. Russell continua a martellare in testa al gruppo, ora il vantaggio su Verstappen è aumentato a 3.6".

    14:15

  22. GIRO 6. Team-radio piuttosto acceso di Piastri: sta chiedendo al team di riavere la posizione persa con Norris nelle prime due curve. La risposta del muretto è negativa.

    14:14

  23. GIRO 5. Piastri continua a domandare al proprio box se la manovra di sorpasso di Norris è "ok all'interno di una strategia di squadra", ma per il momento non riceve particolari risposte a riguardo.

    14:13

  24. GIRO 4. Russell sta dettando un buon ritmo in testa al gruppo e ha già aperto un gap di 2.7" rispetto a Verstappen, che a sua volta potrebbe avere un piccolo problema al diffusore per il contatto con Norris nel mischione in curva 1.

    14:11

  25. GIRO 3. Team-radio per Norris: "Piccolo danno all'anteriore. Nulla di cui preoccuparsi". Il problema è semplice: se la bandella anteriore è stabile, il pilota può continuare a girare, altrimenti la direzione-gara lo costringerà a fermarsi e rientrare ai box.

    14:09

  26. GIRO 2. La monoposto di Norris ha un leggero danno alla bandella anteriore, derivante dal contatto con il compagno di squadra. Verstappen, unico su gomma rossa tra i top-driver, non è riuscito a passare Russell e ora la sua strategia potrebbe rivelarsi controproducente.

    14:07

  28. PARTITI! Russell tiene la leadership della gara davanti a Verstappen, poi è battaglia durissima tra le due McLaren nelle prime due curve! Norris e Piastri vanno a contatto, la monoposto di Norris sembra danneggiata. Bravo anche Leclerc a salire subito in quinta posizione.

    14:05

  29. Pierre Gasly e Alex Albon partono dalla pit-lane.

    14:04

  30. Giro di formazione in corso! Manca pochissimo all'inizio della gara.

    14:00

  31. Finora non è stato un weekend particolarmente performante per la scuderia di Maranello. La Ferrari, però, a differenza di Red Bull e Mercedes, non ha portato aggiornamenti alle vetture per questo Gran Premio.

    13:59

  32. Oscar Piastri partirà dalla seconda fila con l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, reduce da un ottimo sabato. La seconda McLaren di Lando Norris apre invece la terza fila con la Ferrari di Lewis Hamilton, che a sua volta precede l'altra Rossa di Charles Leclerc.

    13:59

  34. Il divario tra SuperMax e Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale Piloti, si è assottigliato a 66 punti. Con 7 gare ancora in calendario (e 3 Sprint Race), una clamorosa rimonta è ancora possibile.

    13:59

  35. George Russell (Mercedes) parte dalla pole position dopo aver fatto registrare il nuovo record del circuito in qualifica (1:29.158). In prima fila, al suo fianco, c'è la Red Bull di Max Verstappen, reduce dai due successi consecutivi di Monza e Baku con cui ha riacceso le speranze di titolo.

    13:59

  36. È il 18esimo appuntamento del Mondiale di F1. La McLaren ha il secondo match-point a disposizione per conquistare il secondo titolo Costruttori consecutivo.

    13:59

  37. Benvenuti alla diretta scritta del GP di Singapore, 18° appuntamento stagionale di Formula 1, al via alle ore 14.00 dal circuito cittadino di Marina Bay.

    14:12

C’è la Mercedes di Russell a sorpresa in pole a Marina Bay nel Gran Pemio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025. Prima fila da brividi con Max Verstappen e poi Piastri, Antonelli, Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc per una gara tutta da vedere. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Oscar Piastri (324 pt.)
  2. Lando Norris (299 pt.)
  3. Max Verstappen (255 pt.)
  4. George Russell (212 pt.)
  5. Charles Leclerc (165 pt.)

George Russell su Mercedes ha fatto una pole record con due giri uno meglio dell’altro. Si è messo dietro il favorito numero uno, Max Verstappen. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren e un ottimo Kimi Antonelli. Quinto un deludente Lando Norris che si è messo dietro le Ferrari di Hamilton per una volta meglio di un Leclerc in gran difficoltà. Completano la top ten Hadjar, Bearman e Alonso. Il Gran Premio di Singapore si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

F1 diretta GP Singapore LIVE: Russell in fuga, Verstappen e McLaren aspettano il pit, anche Ferrari

Posizioni

  1. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  2. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  3. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  4. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  5. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
  6. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  7. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  8. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
  9. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
  10. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
  11. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  12. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  13. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
  14. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
  15. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  16. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
  17. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  18. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  19. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
  20. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
GP di Singapore - Marina Bay 05/10/2025
Marina Bay

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Marina Bay
  • Città: Singapore
  • Nazione: Singapore
  • Numero di giri: 61
  • Lunghezza giro: 5.065 KM
  • Lunghezza gara: 308.828 KM

