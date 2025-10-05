F1 diretta GP Singapore LIVE: Russell in fuga, Verstappen e McLaren aspettano il pit, anche Ferrari

Cronaca in diretta

È il 18esimo appuntamento del Mondiale di F1. La McLaren ha il secondo match-point a disposizione per conquistare il secondo titolo Costruttori consecutivo.

George Russell (Mercedes) parte dalla pole position dopo aver fatto registrare il nuovo record del circuito in qualifica (1:29.158). In prima fila, al suo fianco, c'è la Red Bull di Max Verstappen, reduce dai due successi consecutivi di Monza e Baku con cui ha riacceso le speranze di titolo.

Il divario tra SuperMax e Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale Piloti, si è assottigliato a 66 punti. Con 7 gare ancora in calendario (e 3 Sprint Race), una clamorosa rimonta è ancora possibile.

Finora non è stato un weekend particolarmente performante per la scuderia di Maranello. La Ferrari, però, a differenza di Red Bull e Mercedes, non ha portato aggiornamenti alle vetture per questo Gran Premio.

PARTITI! Russell tiene la leadership della gara davanti a Verstappen, poi è battaglia durissima tra le due McLaren nelle prime due curve! Norris e Piastri vanno a contatto, la monoposto di Norris sembra danneggiata. Bravo anche Leclerc a salire subito in quinta posizione.

GIRO 2. La monoposto di Norris ha un leggero danno alla bandella anteriore, derivante dal contatto con il compagno di squadra. Verstappen, unico su gomma rossa tra i top-driver, non è riuscito a passare Russell e ora la sua strategia potrebbe rivelarsi controproducente.

GIRO 3. Team-radio per Norris: "Piccolo danno all'anteriore. Nulla di cui preoccuparsi". Il problema è semplice: se la bandella anteriore è stabile, il pilota può continuare a girare, altrimenti la direzione-gara lo costringerà a fermarsi e rientrare ai box.

GIRO 4. Russell sta dettando un buon ritmo in testa al gruppo e ha già aperto un gap di 2.7" rispetto a Verstappen, che a sua volta potrebbe avere un piccolo problema al diffusore per il contatto con Norris nel mischione in curva 1.

GIRO 6. Team-radio piuttosto acceso di Piastri: sta chiedendo al team di riavere la posizione persa con Norris nelle prime due curve. La risposta del muretto è negativa.

GIRO 8. Team-radio per Verstappen: "Il ritmo così alto di Russell è per metterti in difficoltà. Sa che sei su gomma rossa e devi fare tyre-management". Sta di fatto, comunque, che il passo tenuto dalla Mercedes in questi primi frangenti di gara sta sorprendendo tutti.

GIRO 10. Team-radio per Verstappen: "Lascia perdere Russell e fai tyre-management. La nostra gara è con le McLaren". Al momento, Max conserva un margine di circa 1.5" su Norris.

GIRO 13. Antonelli ha perso il DRS da Leclerc. Ora Hamilton ha la chance di provare a riavvicinarsi al pilota italiano della Mercedes. Vediamo se avrà il ritmo per farlo.

GIRO 14. Primi pit-stop: si fermano Tsunoda e Bortoleto, che ha un grosso danno all'anteriore ed è costretto a cambiare l'ala.

GIRO 15. Piccolo contatto di Norris con il muro, ma non ci sono danni alla sua McLaren. Piastri è a 4.8" dal compagno di squadra, in quarta posizione.

GIRO 16. Norris sta pensando di fare undercut su Verstappen, montare gomma bianca e terminare così il GP. Deve però valutare il traffico, perché finirebbe ovviamente a centro-gruppo con tante macchine (più lente) davanti.

GIRO 18. La McLaren ora sta pensando all'overcut. Se Norris, come dice, ha più ritmo rispetto a Verstappen, potrebbe attaccarlo sfruttando la sosta anticipata che dovrà fare Max, essendo su gomma rossa.

GIRO 22. Anche Leclerc rientra ai box e monta gomma hard. Torna in pista al decimo posto alle spalle di Hulkenberg, ma lo supera dopo un paio di curve e ritrova pista libera davanti a sé.

GIRO 23. Giro veloce per Max Verstappen in 1:36.3. Dal box gli comunicano che non sarebbero nel rischio di un overcut da parte della McLaren, perché il ritmo delle due papaya non è così buono.

C’è la Mercedes di Russell a sorpresa in pole a Marina Bay nel Gran Pemio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025. Prima fila da brividi con Max Verstappen e poi Piastri, Antonelli, Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc per una gara tutta da vedere. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (324 pt.) Lando Norris (299 pt.) Max Verstappen (255 pt.) George Russell (212 pt.) Charles Leclerc (165 pt.)

George Russell su Mercedes ha fatto una pole record con due giri uno meglio dell’altro. Si è messo dietro il favorito numero uno, Max Verstappen. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren e un ottimo Kimi Antonelli. Quinto un deludente Lando Norris che si è messo dietro le Ferrari di Hamilton per una volta meglio di un Leclerc in gran difficoltà. Completano la top ten Hadjar, Bearman e Alonso. Il Gran Premio di Singapore si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: