F1 diretta GP Singapore LIVE: Russell in fuga, Verstappen e McLaren aspettano il pit, anche Ferrari

C’è la Mercedes di Russell a sorpresa in pole a Marina Bay nel Gran Pemio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025. Prima fila da brividi con Max Verstappen e poi Piastri, Antonelli, Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc per una gara tutta da vedere. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (324 pt.)
- Lando Norris (299 pt.)
- Max Verstappen (255 pt.)
- George Russell (212 pt.)
- Charles Leclerc (165 pt.)
George Russell su Mercedes ha fatto una pole record con due giri uno meglio dell’altro. Si è messo dietro il favorito numero uno, Max Verstappen. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren e un ottimo Kimi Antonelli. Quinto un deludente Lando Norris che si è messo dietro le Ferrari di Hamilton per una volta meglio di un Leclerc in gran difficoltà. Completano la top ten Hadjar, Bearman e Alonso. Il Gran Premio di Singapore si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: