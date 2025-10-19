F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto

Cronaca in diretta

Gli ultimi risultati ottenuti da Verstappen (due vittorie e due secondi posti negli ultimi quattro GP uniti al successo nella Sprint Race di sabato) stanno tenendo vivo un Mondiale che sembrava già da tempo nelle mani della McLaren. Con il doppio ritiro delle papaya nella Sprint Race, Supermax ha recuperato altri 8 punti su entrambi gli avversari e si sta facendo sempre più minaccioso.

La Formula 1 chiude alla grande il week end di Austin con il Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo la vittoria nella Sprint Max Verstappen riproverà a mettere pressione alle McLaren già in collisione ieri. L’olandese parte in pola davanti a Norris, solo 6° Piastri. Nel mezzo le due Ferrari: Leclerc ottimo 3° ed Hamilton 5°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (McLaren) – 336 punti Lando Norris (McLaren) – 314 punti Max Verstappen (Red Bull) – 281 punti George Russell (Mercedes) – 244 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 177 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 130 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti

Max Verstappen dominatore del sabato: vittoria nella Sprint e pole position in qualifica a mettere pressione alle McLaren che infatti vanno in panne col pasticcio di Piastri che ha messo fuori Norris in partenza provocando. Sul podio ci vanno la Mercedes di Russell (che pure ha provato a impensierire Max) e la Williams del sempre più convincente Sainz. Rimonta parziale delle Ferrari che hanno approfittato della carambola iniziale: Hamilton chiude quarto, Leclerc quinto.

SuperMax ha concesso poi il bis in qualifica. In prima fila con lui ci sarà la McLaren di Lando Norris con il leader del Mondiale Piastri in difficoltà, solo sesto. Si rivede davanti la Ferrari: terzo tempo per Charles Leclerc, quinto per Lewis Hamilton, tra di loro la Mercedes di George Russell. Chiude settimo Kimi Antonelli. Il Gran Premio degli USA si corre sul Circuito di Austin. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:32.510

Red Bull 2. Lando Norris 1:32.801

McLaren 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:32.807

Ferrari 4. George Russell 1:32.826

Mercedes 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:32.912

Ferrari 6. Oscar Piastri 1:33.084

McLaren 4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:33.114

Mercedes 8. Oliver Bearman 1:33.139

Haas 5ª fila 9. Carlos Sainz 1:33.150

Williams 10. Fernando Alonso 1:33.160

Aston Martin 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.334

Kick Sauber 12. Liam Lawson 1:33.360

Racing Bulls 7ª fila 13. Yuki Tsunoda 1:33.466

Red Bull 14. Pierre Gasly 1:33.651

Alpine 8ª fila 15. Franco Colapinto 1:34.044

Alpine 16. Gabriel Bortoleto 1:34.125

Kick Sauber 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:34.136

Haas 18. Alexander Albon 1:34.690

Williams 10ª fila 19. Isack Hadjar s.t.

Racing Bulls 20. *Lance Stroll 1:34.540

Aston Martin

*Stroll penalizzato di 5 posizioni per l’incidente con Ocon nella Sprint