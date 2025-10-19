F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto

La Formula 1 chiude alla grande il week end di Austin con il Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo la vittoria nella Sprint Max Verstappen riproverà a mettere pressione alle McLaren già in collisione ieri. L’olandese parte in pola davanti a Norris, solo 6° Piastri. Nel mezzo le due Ferrari: Leclerc ottimo 3° ed Hamilton 5°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (McLaren) – 336 punti
- Lando Norris (McLaren) – 314 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 281 punti
- George Russell (Mercedes) – 244 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 177 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 130 punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 punti
Max Verstappen dominatore del sabato: vittoria nella Sprint e pole position in qualifica a mettere pressione alle McLaren che infatti vanno in panne col pasticcio di Piastri che ha messo fuori Norris in partenza provocando. Sul podio ci vanno la Mercedes di Russell (che pure ha provato a impensierire Max) e la Williams del sempre più convincente Sainz. Rimonta parziale delle Ferrari che hanno approfittato della carambola iniziale: Hamilton chiude quarto, Leclerc quinto.
SuperMax ha concesso poi il bis in qualifica. In prima fila con lui ci sarà la McLaren di Lando Norris con il leader del Mondiale Piastri in difficoltà, solo sesto. Si rivede davanti la Ferrari: terzo tempo per Charles Leclerc, quinto per Lewis Hamilton, tra di loro la Mercedes di George Russell. Chiude settimo Kimi Antonelli. Il Gran Premio degli USA si corre sul Circuito di Austin. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:32.510
Red Bull
|2. Lando Norris 1:32.801
McLaren
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:32.807
Ferrari
|4. George Russell 1:32.826
Mercedes
|3ª fila
|5. Lewis Hamilton 1:32.912
Ferrari
|6. Oscar Piastri 1:33.084
McLaren
|4ª fila
|7. Kimi Antonelli 1:33.114
Mercedes
|8. Oliver Bearman 1:33.139
Haas
|5ª fila
|9. Carlos Sainz 1:33.150
Williams
|10. Fernando Alonso 1:33.160
Aston Martin
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:33.334
Kick Sauber
|12. Liam Lawson 1:33.360
Racing Bulls
|7ª fila
|13. Yuki Tsunoda 1:33.466
Red Bull
|14. Pierre Gasly 1:33.651
Alpine
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:34.044
Alpine
|16. Gabriel Bortoleto 1:34.125
Kick Sauber
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:34.136
Haas
|18. Alexander Albon 1:34.690
Williams
|10ª fila
|19. Isack Hadjar s.t.
Racing Bulls
|20. *Lance Stroll 1:34.540
Aston Martin
*Stroll penalizzato di 5 posizioni per l’incidente con Ocon nella Sprint