F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto

Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 19 ottobre 2025

  1. C'è ovviamente interesse anche per la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, già messo in bacheca dalla McLaren. Ecco la situazione prima del GP: 2. Mercedes 333 pt, 3. Ferrari 307 pt, 4. Red Bull 300 pt.

  2. La classifica Piloti alla vigilia del GP di Austin: 1. Oscar Piastri (McLaren) 336 pt, 2. Lando Norris (McLaren) 314 pt, 3. Max Verstappen (Red Bull) 281 pt, 4. George Russell (Mercedes) 244 pt, 5. Charles Leclerc (Ferrari) 177 pt, 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 130 pt.

  4. Gli ultimi risultati ottenuti da Verstappen (due vittorie e due secondi posti negli ultimi quattro GP uniti al successo nella Sprint Race di sabato) stanno tenendo vivo un Mondiale che sembrava già da tempo nelle mani della McLaren. Con il doppio ritiro delle papaya nella Sprint Race, Supermax ha recuperato altri 8 punti su entrambi gli avversari e si sta facendo sempre più minaccioso.

  5. Max Verstappen, reduce dalla vittoria nella Sprint Race di sabato, scatta ancora dalla pole position davanti a Lando Norris. In seconda fila c'è la Ferrari di Charles Leclerc con la Mercedes di George Russell. Terza fila per la Ferrari di Lewis Hamilton e l'altra McLaren di Oscar Piastri, leader del Mondiale ma protagonista di una qualifica sotto le aspettative.

  6. Buonasera e benvenuti al Gran Premio deli Stati Uniti, prova numero 19 del Mondiale di Formula 1 2025. Punti pesantissimi per la corsa al titolo in palio in questa gara che si disputa sul famoso Circuito delle Americhe.

La Formula 1 chiude alla grande il week end di Austin con il Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo la vittoria nella Sprint Max Verstappen riproverà a mettere pressione alle McLaren già in collisione ieri. L’olandese parte in pola davanti a Norris, solo 6° Piastri. Nel mezzo le due Ferrari: Leclerc ottimo 3° ed Hamilton 5°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen dominatore del sabato: vittoria nella Sprint e pole position in qualifica a mettere pressione alle McLaren che infatti vanno in panne col pasticcio di Piastri che ha messo fuori Norris in partenza provocando. Sul podio ci vanno la Mercedes di Russell (che pure ha provato a impensierire Max) e la Williams del sempre più convincente Sainz. Rimonta parziale delle Ferrari che hanno approfittato della carambola iniziale: Hamilton chiude quarto, Leclerc quinto.

SuperMax ha concesso poi il bis in qualifica. In prima fila con lui ci sarà la McLaren di Lando Norris con il leader del Mondiale Piastri in difficoltà, solo sesto. Si rivede davanti la Ferrari: terzo tempo per Charles Leclerc, quinto per Lewis Hamilton, tra di loro la Mercedes di George Russell. Chiude settimo Kimi Antonelli. Il Gran Premio degli USA si corre sul Circuito di Austin. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:32.510
Red Bull
2. Lando Norris 1:32.801
McLaren
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:32.807
Ferrari
4. George Russell 1:32.826
Mercedes
3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:32.912
Ferrari
6. Oscar Piastri 1:33.084
McLaren
4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:33.114
Mercedes
8. Oliver Bearman 1:33.139
Haas
5ª fila 9. Carlos Sainz 1:33.150
Williams
10. Fernando Alonso 1:33.160
Aston Martin
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.334
Kick Sauber
12. Liam Lawson 1:33.360
Racing Bulls
7ª fila 13. Yuki Tsunoda 1:33.466
Red Bull
14. Pierre Gasly 1:33.651
Alpine
8ª fila 15. Franco Colapinto 1:34.044
Alpine
16. Gabriel Bortoleto 1:34.125
Kick Sauber
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:34.136
Haas
18. Alexander Albon 1:34.690
Williams
10ª fila 19. Isack Hadjar s.t.
Racing Bulls
20. *Lance Stroll 1:34.540
Aston Martin

*Stroll penalizzato di 5 posizioni per l’incidente con Ocon nella Sprint

F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto Fonte: ANSA

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
  4. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  5. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
  6. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
  7. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  8. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
  9. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
  10. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  11. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
  12. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  13. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
  14. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  15. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  16. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
  17. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
  18. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  19. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
  20. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
GP degli USA - Circuit of the Americas 19/10/2025
Circuit of the Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 21:00
  • Circuito: Circuit of the Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: USA
  • Numero di giri: 56
  • Lunghezza giro: 5.513 KM
  • Lunghezza gara: 308.405 KM

