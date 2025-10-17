Virgilio Sport
F1 Gp Usa diretta qualifiche Sprint Austin LIVE: Leclerc alla cieca, Hamilton di passo, tutti a caccia della pole

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Stati Uniti, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Austin

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Circuito COTA, 17 ottobre 2025 – Il week end del Gran Premio degli Stati Uniti entra subito nel vivo. C’è la Sprint Race ad Austin e allora è già tempo di fare i conti con il cronometro. Qualifiche Sprint a ridosso della mezzanotte in Italia per la Ferrari sempre a caccia di un acuto con Leclerc o Hamilton ma facendo i conti con i duellanti per il mondiale, le McLaren di Piastri e Norris senza dimenticare Verstappen e la rediviva Mercedes di Russell e Antonelli.

Cronaca in diretta

  1. pre
    MANNAGGIA CHARLES!

    Nel venerdì del Texas, il giorno dopo il suo 28° compleanno, subito un problema per Leclerc che deve chiudere anzitempo le libere per un problema al cambio della sua Ferrari: componente sostituita in vista delle qualifiche per la Sprint.

    23:00
  2. pre
    LE FP1

    Nella prima e unica sessione di prove libere la McLaren ha iniziato con il piede giusto: Lando Norris chiude col miglior tempo con il compagno di squadra e leader del Mondiale Oscar Piastri terzo. Con in mezzo la Sauber di Nico Hulkenberg, secondo. Altro veternao, quarto Fernando Alonso, seguito da Max Verstappen. Come al solito chiaro scuro per la Ferrari: dopo essere stato davanti a lungo Lewis Hamilton è ottavo mentre Charles Leclerc ha dovuto fare i conti con un problema al cambio.

    IL REPORT DELLE LIBERE

    22:52
  4. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buonasera e benvenuti alla diretta live delle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti! Dalle 23.30 macchina in pista a caccia della pole per la gara veloce di sabato!

    19:45

  6. Il Mondiale di F1 fa tappa ad Austin, in Texas, tra le curve e i rettilinei del COTA – Circuit of the Americas. Sfida sempre aperta tra Max Verstappen e le McLaren di Norris e Piastri, senza dimenticare le deludenti Ferrari e una Mercedes in grande spolvero dopo il primo posto di Russell a Marina Bay e il rinnovo anche per Antonelli per il 2026.

    Archiviato il weekend di Marina Bay, che ha visto trionfare un sorprendente George Russell, i piloti di F1 si presentano a questo appuntamento con un Mondiale ancora apertissimo, come testimoniano i soli 22 punti di distanza tra Piastri e Norris. Insegue sempre Max Verstappen, che proverà a dare filo da torcere alle McLaren. Riflettori puntati anche sulle Ferrari, che qui hanno ben figurato lo scorso anno con tanto di doppietta Leclerc-Sainz. Ma erano altri tempi, purtroppo.

    Dall’esordio nel 2012 al Gran Premio che può decidere le sorti del Campionato del Mondo 2025, visti i distacchi e l’andamento delle ultime gare. Si preannuncia bollente il COTA – Circuit of the Americaslungo 5.513 metri e caratterizzato da ben 20 curve. Saranno 56 i giri da percorrere per i piloti, con il record della pista che appartiene proprio a Charles Leclerc, che ha fatto registrare un tempo pari a 1.36.169. Gli altri due record, invece, sono firmati Lewis Hamilton: cinque vittorie e tre pole position per lui ad Austin, con il fuoriclasse britannico che ama correre su questo circuito.

