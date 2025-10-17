F1 Gp Usa diretta qualifiche Sprint Austin LIVE: Leclerc alla cieca, Hamilton di passo, tutti a caccia della pole

Ultimo aggiornamento: 17-10-2025 23:06

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Circuito COTA, 17 ottobre 2025 – Il week end del Gran Premio degli Stati Uniti entra subito nel vivo. C’è la Sprint Race ad Austin e allora è già tempo di fare i conti con il cronometro. Qualifiche Sprint a ridosso della mezzanotte in Italia per la Ferrari sempre a caccia di un acuto con Leclerc o Hamilton ma facendo i conti con i duellanti per il mondiale, le McLaren di Piastri e Norris senza dimenticare Verstappen e la rediviva Mercedes di Russell e Antonelli.

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming