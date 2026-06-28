Dopo la pole con giallo, delle bandiere e non solo, di Russell sarà ancor più infuocato il clima del GP di Austria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di F1 con le Ferrari di Leclerc ed Hamilton e l’altra Mercedes di Antonelli subito dopo l’inglese. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (156 pt.)
- Lewis Hamilton (115 pt.)
- George Russell (106 pt.)
- Charles Leclerc (75 pt.)
- Lando Norris (73 pt.)
Una pole in giallo per George Russell quella della bandiera sventolata per l’incidente di Verstappen che l’inglese è riuscito a osservare senza rallentare del tutto riuscendo a firmare il miglior tempo nel Q3 beffando Leclerc che già pregustava la partenza al palo. Ed invece sarà “solo” prima fila per la Ferrari del monegasco con Hamilton subito dietro con l’altra rossa a precedere Antonelli, quarto, che al pari di Russell poteva fare la pole ma ha alzato il piede, lui sul serio, passando sul punto dell’incidente della Red Bull.
Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. George Russell 1:06.113
Mercedes
|2. Charles Leclerc 1:06.349
Ferrari
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:06.408
Ferrari
|4. Kimi Antonelli 1:06.414
Mercedes
|3ª fila
|5. Max Verstappen 1:06.475
Red Bull
|6. Lando Norris 1:06.502
McLaren
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:06.511
McLaren
|8. Isack Hadjar 1:06.632
Red Bull
|5ª fila
|9. Liam Lawson 1:06.955
Racing Bulls
|10. Arvid Lindblad 1:07.007
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Pierre Gasly 1:07.223
Alpine
|12. Gabriel Bortoleto 1:07.293
Audi
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:07.523
Haas
|14. Nico Hülkenberg 1:07.611
Audi
|8ª fila
|15. Esteban Ocon 1:07.817
Haas
|16. Franco Colapinto 1:08.171
Alpine
|9ª fila
|17. Carlos Sainz 1:08.252
Williams
|18. Alexander Albon 1:08.509
Williams
|10ª fila
|19. Sergio Perez 1:08.945
Cadillac
|20. Valtteri Bottas 1:09.030
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso 1:09.942
Aston Martin
|22. Lance Stroll 1:10.363
Aston Martin