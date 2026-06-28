Cronaca in diretta

Dopo la pole con giallo, delle bandiere e non solo, di Russell sarà ancor più infuocato il clima del GP di Austria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di F1 con le Ferrari di Leclerc ed Hamilton e l’altra Mercedes di Antonelli subito dopo l’inglese. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (156 pt.) Lewis Hamilton (115 pt.) George Russell (106 pt.) Charles Leclerc (75 pt.) Lando Norris (73 pt.)

Una pole in giallo per George Russell quella della bandiera sventolata per l’incidente di Verstappen che l’inglese è riuscito a osservare senza rallentare del tutto riuscendo a firmare il miglior tempo nel Q3 beffando Leclerc che già pregustava la partenza al palo. Ed invece sarà “solo” prima fila per la Ferrari del monegasco con Hamilton subito dietro con l’altra rossa a precedere Antonelli, quarto, che al pari di Russell poteva fare la pole ma ha alzato il piede, lui sul serio, passando sul punto dell’incidente della Red Bull.

Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:06.113

Mercedes 2. Charles Leclerc 1:06.349

Ferrari 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:06.408

Ferrari 4. Kimi Antonelli 1:06.414

Mercedes 3ª fila 5. Max Verstappen 1:06.475

Red Bull 6. Lando Norris 1:06.502

McLaren 4ª fila 7. Oscar Piastri 1:06.511

McLaren 8. Isack Hadjar 1:06.632

Red Bull 5ª fila 9. Liam Lawson 1:06.955

Racing Bulls 10. Arvid Lindblad 1:07.007

Racing Bulls 6ª fila 11. Pierre Gasly 1:07.223

Alpine 12. Gabriel Bortoleto 1:07.293

Audi 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:07.523

Haas 14. Nico Hülkenberg 1:07.611

Audi 8ª fila 15. Esteban Ocon 1:07.817

Haas 16. Franco Colapinto 1:08.171

Alpine 9ª fila 17. Carlos Sainz 1:08.252

Williams 18. Alexander Albon 1:08.509

Williams 10ª fila 19. Sergio Perez 1:08.945

Cadillac 20. Valtteri Bottas 1:09.030

Cadillac 11ª fila 21. Fernando Alonso 1:09.942

Aston Martin 22. Lance Stroll 1:10.363

Aston Martin