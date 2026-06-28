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F1 diretta live GP Austria: Russell parte in pole ma Leclerc, Hamilton e Antonelli sono agguerriti

Il racconto in diretta del GP d'Austria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 71 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 28 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

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Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

Dopo la pole con giallo, delle bandiere e non solo, di Russell sarà ancor più infuocato il clima del GP di Austria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di F1 con le Ferrari di Leclerc ed Hamilton e l’altra Mercedes di Antonelli subito dopo l’inglese. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (156 pt.)
  2. Lewis Hamilton (115 pt.)
  3. George Russell (106 pt.)
  4. Charles Leclerc (75 pt.)
  5. Lando Norris (73 pt.)

Una pole in giallo per George Russell quella della bandiera sventolata per l’incidente di Verstappen che l’inglese è riuscito a osservare senza rallentare del tutto riuscendo a firmare il miglior tempo nel Q3 beffando Leclerc che già pregustava la partenza al palo. Ed invece sarà “solo” prima fila per la Ferrari del monegasco con Hamilton subito dietro con l’altra rossa a precedere Antonelli, quarto, che al pari di Russell poteva fare la pole ma ha alzato il piede, lui sul serio, passando sul punto dell’incidente della Red Bull.

Il Gran Premio d’Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:06.113
Mercedes
2. Charles Leclerc 1:06.349
Ferrari
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:06.408
Ferrari
4. Kimi Antonelli 1:06.414
Mercedes
3ª fila 5. Max Verstappen 1:06.475
Red Bull
6. Lando Norris 1:06.502
McLaren
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:06.511
McLaren
8. Isack Hadjar 1:06.632
Red Bull
5ª fila 9. Liam Lawson 1:06.955
Racing Bulls
10. Arvid Lindblad 1:07.007
Racing Bulls
6ª fila 11. Pierre Gasly 1:07.223
Alpine
12. Gabriel Bortoleto 1:07.293
Audi
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:07.523
Haas
14. Nico Hülkenberg 1:07.611
Audi
8ª fila 15. Esteban Ocon 1:07.817
Haas
16. Franco Colapinto 1:08.171
Alpine
9ª fila 17. Carlos Sainz 1:08.252
Williams
18. Alexander Albon 1:08.509
Williams
10ª fila 19. Sergio Perez 1:08.945
Cadillac
20. Valtteri Bottas 1:09.030
Cadillac
11ª fila 21. Fernando Alonso 1:09.942
Aston Martin
22. Lance Stroll 1:10.363
Aston Martin

F1 diretta live GP Austria: Russell parte in pole ma Leclerc, Hamilton e Antonelli sono agguerriti Fonte: ANSA

Posizioni

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    Array
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    Array
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
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  4. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    Array
  5. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  6. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    Array
  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    Array
  8. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  9. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    Array
  10. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    Array
  11. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  12. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  13. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    Array
  14. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  15. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
    Array
  16. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  17. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  18. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  19. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  20. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  21. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
  22. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
GP d'Austria - Red Bull Ring 28/06/2026
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 71
  • Lunghezza giro: 4.326 KM
  • Lunghezza gara: 307.018 KM

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