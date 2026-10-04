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F1, diretta live GP Bahrain: finalmente si parte, c'è l'orario del via. Verstappen-Hamilton in prima fila!

Il racconto in diretta del GP del Bahrein, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Sepang, in Malesia. Sono in programma 56 giri. Partenza alle 9.00 domenica 4 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

GIRO - di 56

Gara sospesa

Cronaca in diretta

  1. Le macchine rientrano ai box. In molti hanno avuto problemi di software che ha avuto problemi nell'utilizzo dell'energia a causa della bassa velocità

    09:48

  2. Sospesa la procedura di partenza perché hanno avuto problemi anche Ocon e Bearman

    09:46

  4. Adesso è ripartito Hamilton dopo aver fatto il reset alla sua vettura. Ora, partirà comunque 2°? Perché è stato doppiato da tutti gli altri piloti

    09:47

  5. PROBLEMI ALL'ACCELERATORE PER HAMILTON. Clamoroso in casa Ferrari

    09:45

  6. Problemi anche per Verstappen e Hamilton

    09:44

  7. Già in difficoltà Hadjar che ha fatto un lungo a causa della poca visibilità e si è fatto un giro nella ghiaia

    09:42

  8. Si comincia ora col giro di formazione: faremo due giri dietro alla safety car per capire le reali condizioni di pista

    09:41

  10. Aggiornamento 9.31 // Eccolo l'aggiornamento che aspettavamo. Il giro di formazione è stato programmato per le 9.40

    09:32

  11. Aggiornamento 9.30 // L'intensità della pioggia è scesa, ma non abbia ancora un orario di partenza ufficiale.

    09:29

  12. GP del Malesia che non esisteva più nel calendario di Formula 1, appunto, dal 2017 e, quest'anno sostituisce, come tracciato, il GP del Bahrain. È rimasta invece nel calendario della MotoGP e, in questo 2026, si correrà il prossimo 1° novembre.

    09:13

  13. Ecco gli ultimi vincitori dal 2000 al 2017 in Malesia: 2000 M.Schumacher (Ferrari), 2001 M.Schumacher (Ferrari), 2002 R.Schumacher (Williams BMW), 2003 Raikkonen (McLaren Mercedes), 2004 M.Schumacher (Ferrari), 2005 Alonso (Renault), 2006 Fisichella (Renault), 2007 Alonso (McLaren Mercedes), 2008 Raikkonen (Ferrari), 2009 Button (Brawn-Mercedes), 2010 Vettel (Red Bull Renault), 2011 Vettel (Red Bull Renault), 2012 Alonso (Ferrari), 2013 Vettel (Red Bull Renault), 2014 Hamilton (Mercedes), 2015 Vettel (Ferrari), 2016 Ricciardo (Red Bull), 2017 Verstappen (Red Bull).

    09:10

  14. In pista c'è la medical car per testare la tenuta della pista. Ma, al momento, non dà l'impressione che l'inizio del GP sia imminente

    09:02

  16. Verstappen rientra addirittura nei box a piedi. La pioggia, per ora, non si placa. E, infatti, non c'è ancora un orario preciso di partenza

    08:55

  17. Pioggia incessante sul circuito di Sepang e, pertanto, la partenza del GP è stata posticipata in attesa che possano migliorare le condizioni di pista

    08:47

  18. Nel week end era attesa la pioggia in Malesia. Non c'è stata venerdì e sabato, ma eccola arrivare proprio poco prima della gara

    08:43

  19. CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO - Sepang è un tracciato di 5,543 km da percorrere in senso orario per 56 giri (310,408 km complessivi). Avremo 15 curve: 10 a destra e 5 a sinistra. Il layout alterna due rettilinei lunghi quasi un km, raccordati dal tornante di curva 15, a sequenze veloci e ad alto carico laterale come le curve 5 e 6, su una carreggiata larga tra 16 e 22 metri. I sorpassi si cercano in frenata alla fine del rettilineo dei box, in curva 1, e al tornante finale. Servono efficienza aerodinamica e trazione in uscita, ma anche equilibrio nel medio-veloce e gestione delle gomme con caldo e umidità, caratteristiche che in qualifica hanno premiato Red Bull e Ferrari. Sul lato energetico, Sepang mette alla prova la gestione delle power unit in modo diverso da Baku. Tra lunghi rettilinei e numerose frenate, in particolare alle curve 1, 4, 9, 14 e 15, che, secondo le simulazioni, valgono circa metà dell'energia recuperata, il tracciato offre molte occasioni di ricarica. La FIA ha fissato il limite di recupero a 7,5 MJ a giro in qualifica, 8,5 in gara e 9 con l'Overtake Mode attivo. L'Overtake si rileva all'uscita della curva 15 e si attiva sul rettilineo principale.

    22:31

  20. LA MERCEDES FUORI DALLA PRIMA FILA - Per la prima volta in stagione, vediamo una prima fila senza una Mercedes. Antonelli e Russell, rispettivamente quarto e ottavo in qualifica, partiranno terzo e settimo solo grazie alla penalità di cinque posizioni inflitta ad Hadjar. A Sepang il team di Brackley ha portato sette interventi tra fondo, fiancate e retrotreno della W17, ma l'equilibrio imperfetto di venerdì, sembrato risolto nelle libere 3, è stato confermato in qualifica. Segno, evidentemente, di un'integrazione complicata. Tra i tecnici rivali c'è chi parla di sviluppo arrivato troppo tardi, su una vettura rimasta invariata per 15 gare. Sarà così anche in gara?

    22:23

  22. MIGLIORA ANCHE LA FERRARI? Oltre alla Red Bull, passo in avanti anche della Ferrari. Hamilton partirà secondo, in prima fila al fianco di Verstappen, Leclerc quarto in griglia accanto ad Antonelli, dopo la penalità di Hadjar. Dietro il progresso c'è un solo intervento, una nuova sezione laterale del diffusore, con una diversa combinazione di flap che aumenta il carico al retrotreno. Hamilton, vincitore a Sepang nel 2014, ha sfruttato inserimento in curva ed efficienza della SF-26 sui due lunghi rettilinei, con una gestione energetica della power unit senza deficit rispetto a Mercedes e Red Bull.

    22:21

  23. IN POLE 300 GIORNI DOPO - Max Verstappen torna n° 1 della griglia, in partenza, esattamente 300 giorni dall'ultima volta. Era il 7 dicembre 2025, con l'ultima prova dello scorso anno ad Abu Dhabi. Verstappen che, tra l'altro, vinse quel GP, ma non fu sufficiente per conquistare anche il Mondiale, perdendolo di soli 2 punti da Norris. E, da allora, Verstappen non ha mai fatto una pole: questa è stata la sua prima volta in assoluto nel 2026.

    22:13

  24. LA GRIGLIA - Prima fila: Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Ferrari). Seconda fila: Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). Terza fila: Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren). Quarta fila: George Russell (Mercedes) e Isack Hadjar (Red Bull). Quinta fila: Pierre Gasly (Alpine) e Gabriel Bortoleto (Audi).

    22:10

  25. VERSTAPPEN IN POLE - A partire dalla pole è Max Verstappen, in netta crescita negli ultimi due GP. 2° a Madrid, 2° a Baku settimana scorsa, questa volta ci prova partendo dalla piazzola n° 1 dopo aver dominato le qualifiche. Il pilota neerlandese ha fermato il crono in 1'35''310, con quasi 3 decimi di vantaggio su Hamilton e 5 decimi di margine su Kimi Antonelli. Ma è stata tutta la Red Bull a guadagnare in termini di competitività in queste settimane. Hadjar, infatti, ha chiuso terzo nelle qualifiche, ma partirà dall'8a piazza solo a causa della penalità per aver sostituito il motore termico.

    22:10

  26. Siamo sul tracciato di Sepang, in Malesia, ma il Gran Premio resta con la denominazione del GP Bahrain. Con la crisi in Medio Oriente e la guerra in corso, la Formula 1 ha deciso di non correre a Sakhir e di "trasferirsi" in Malesia ma, per ragioni di diritti di denominazione, la gara mantiene il nome originale. Prima di questo weekend erano a serio rischio anche le tappe di Qatar (29 novembre) e Abu Dhabi (6 dicembre), ma il CEO di F1 Stefano Domenicali ha confermato che si correrà regolarmente su questi tracciati. Sfuma così l'ipotesi di un ritorno a Imola per il finale di stagione.

    22:05

  28. Buongiorno a tutti gli appassionati di F1 e benvenuti al GP Bahrain, nel circuito di Sepang, 16esima prova del Mondiale 2026.

    22:02

Ci sono 11 mondiali in prima fila, soprattutto ci sono loro Max Verstappen e Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel Gp del Bahrein, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre eccezionalmente a Sepang in Malesia. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (302 pt.)
  2. George Russell (236 pt.)
  3. Lewis Hamilton (199 pt.)
  4. Lando Norris (186 pt.)
  5. Charles Leclerc (179 pt.)

Max Verstappen si è preso la pole position con un giro migliore dell’altro ma accanto alla sua Red Bull ci sarà una rossa, la Ferrari del vecchio leone Lewis Hamilton capace di un giro da paura. Alle loro spalle un Isack Hadjar in grande forma dopo il ritorno dall’infortunio che però partirà 8° a causa della penalità per la power unit. La seconda fila allora è targata Antonelli e Leclerc. In terza fila le due McLaren di Norris e Piastri, chiudono la top ten Russell, 8° in qualifica che partirà 7° con al suo fianco appunto Hadjar, e poi Gasly e Bortoleto.

Il Gran Premio del Bahrein si disputa sul Circuito di Sepang, in Malesia, per questioni sociopolitiche. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:35.130
Red Bull
2. Lewis Hamilton 1:35.428
Ferrari
2ª fila 3. Kimi Antonelli 1:35.631
Mercedes
4. Charles Leclerc 1:35.666
Ferrari
3ª fila 5. Lando Norris 1:35.757
McLaren
6. Oscar Piastri 1:35.762
McLaren
4ª fila 7. George Russell 1:35.871
Mercedes
8. Isack Hadjar* 1:35.558
Red Bull
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:37.210
Alpine
10. Gabriel Bortoleto 1:37.673
Audi
6ª fila 11. Liam Lawson 1:37.023
Racing Bulls
12. Fernando Alonso 1:37.220
Aston Martin
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:37.527
Williams
14. Lance Stroll 1:37.566
Aston Martin
8ª fila 15. Nico Hülkenberg 1:37.970
Audi
16. Oliver Bearman 1:37.980
Haas
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:38.233
Haas
18. Alexander Albon 1:38.600
Williams
10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:38.611
Cadillac
20. Sergio Perez 1:38.933
Cadillac
11ª fila 21. Franco Colapinto** s.t.
Alpine
22. Arvid Lindblad s.t.
Racing Bulls ***

* Hadjar 5 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE
** Colapinto 10 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE + 5 posizioni di penalità per incidente a Baku
*** Lindblad 30 posizioni di penalità in griglia per sostituzione componenti PU

F1, diretta live GP Bahrain: finalmente si parte, c'è l'orario del via. Verstappen-Hamilton in prima fila! Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  4. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  5. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  6. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  7. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  8. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  9. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  10. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  11. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  12. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  13. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  14. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  15. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  16. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  17. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  18. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  19. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  20. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  21. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  22. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
GP del Bahrain - Sepang International Circuit 04/10/2026
Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 09:00
  • Circuito: Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 56
  • Lunghezza giro: 5.543 KM
  • Lunghezza gara: 310.417 KM

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