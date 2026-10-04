CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO - Sepang è un tracciato di 5,543 km da percorrere in senso orario per 56 giri (310,408 km complessivi). Avremo 15 curve: 10 a destra e 5 a sinistra. Il layout alterna due rettilinei lunghi quasi un km, raccordati dal tornante di curva 15, a sequenze veloci e ad alto carico laterale come le curve 5 e 6, su una carreggiata larga tra 16 e 22 metri. I sorpassi si cercano in frenata alla fine del rettilineo dei box, in curva 1, e al tornante finale. Servono efficienza aerodinamica e trazione in uscita, ma anche equilibrio nel medio-veloce e gestione delle gomme con caldo e umidità, caratteristiche che in qualifica hanno premiato Red Bull e Ferrari. Sul lato energetico, Sepang mette alla prova la gestione delle power unit in modo diverso da Baku. Tra lunghi rettilinei e numerose frenate, in particolare alle curve 1, 4, 9, 14 e 15, che, secondo le simulazioni, valgono circa metà dell'energia recuperata, il tracciato offre molte occasioni di ricarica. La FIA ha fissato il limite di recupero a 7,5 MJ a giro in qualifica, 8,5 in gara e 9 con l'Overtake Mode attivo. L'Overtake si rileva all'uscita della curva 15 e si attiva sul rettilineo principale.

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