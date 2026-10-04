Ci sono 11 mondiali in prima fila, soprattutto ci sono loro Max Verstappen e Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel Gp del Bahrein, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre eccezionalmente a Sepang in Malesia. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (302 pt.)
- George Russell (236 pt.)
- Lewis Hamilton (199 pt.)
- Lando Norris (186 pt.)
- Charles Leclerc (179 pt.)
Max Verstappen si è preso la pole position con un giro migliore dell’altro ma accanto alla sua Red Bull ci sarà una rossa, la Ferrari del vecchio leone Lewis Hamilton capace di un giro da paura. Alle loro spalle un Isack Hadjar in grande forma dopo il ritorno dall’infortunio che però partirà 8° a causa della penalità per la power unit. La seconda fila allora è targata Antonelli e Leclerc. In terza fila le due McLaren di Norris e Piastri, chiudono la top ten Russell, 8° in qualifica che partirà 7° con al suo fianco appunto Hadjar, e poi Gasly e Bortoleto.
Il Gran Premio del Bahrein si disputa sul Circuito di Sepang, in Malesia, per questioni sociopolitiche. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:35.130
Red Bull
|2. Lewis Hamilton 1:35.428
Ferrari
|2ª fila
|3. Kimi Antonelli 1:35.631
Mercedes
|4. Charles Leclerc 1:35.666
Ferrari
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:35.757
McLaren
|6. Oscar Piastri 1:35.762
McLaren
|4ª fila
|7. George Russell 1:35.871
Mercedes
|8. Isack Hadjar* 1:35.558
Red Bull
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:37.210
Alpine
|10. Gabriel Bortoleto 1:37.673
Audi
|6ª fila
|11. Liam Lawson 1:37.023
Racing Bulls
|12. Fernando Alonso 1:37.220
Aston Martin
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:37.527
Williams
|14. Lance Stroll 1:37.566
Aston Martin
|8ª fila
|15. Nico Hülkenberg 1:37.970
Audi
|16. Oliver Bearman 1:37.980
Haas
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:38.233
Haas
|18. Alexander Albon 1:38.600
Williams
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:38.611
Cadillac
|20. Sergio Perez 1:38.933
Cadillac
|11ª fila
|21. Franco Colapinto** s.t.
Alpine
|22. Arvid Lindblad s.t.
Racing Bulls ***
* Hadjar 5 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE
** Colapinto 10 posizioni di penalità in griglia per sostituzione ICE + 5 posizioni di penalità per incidente a Baku
*** Lindblad 30 posizioni di penalità in griglia per sostituzione componenti PU