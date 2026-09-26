La Formula 1 spegne i semafori e accende i motori eccezionalmente di sabato per il Gran Premio di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Sulla pista di Baku c’è Russell in pole ma anche una Ferrari in prima fila, quella di Leclerc mentre Hamilton partirà 6° e Antonelli sarà chiamato all’ennesima rimonta dal 16° posto. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (292 pt.)
- George Russell (211 pt.)
- Lewis Hamilton (191 pt.)
- Lando Norris (186 pt.)
- Charles Leclerc (167 pt.)
Sarà George Russell a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Azarbaijan che si correrà insolitamente di sabato a Baku. Spaziale il tempo fatto dall’inglese con una Mercedes in modalità astronave. Di contro grande amarezza per Kimi Antonelli che tocca il muro in Q1, rovina la sospensione anteriore sinistra ed è costretto a chiudere in anticipo le sue qualifiche, partirà 16°.
Splendida prima fila per la Ferrari con Charles Leclerc che partirà 2° affianco al poleman. Male invece Lewis Hamilton che non ha trovato il giro buono ed ha chiuso solo 6°, peggio ha fatto Max Verstappen, 8° dietro Gasly ma soprattutto battuto da un ottimo Hadjar che al rientro dopo 3 gare da assente ha fatto 4° e partirà in seconda fila in mezzo alle McLaren di Piastri e Norris. Chiudono la top ten Sainz tornato in Q3 e Colapinto.
Il Gran Premio di Azerbaijan si disputa sul Circuito di Baku. Sono previsti 51 giri. Partenza alle 13.00 di sabato 26 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. George Russell 1:42.526
Mercedes
|2. Charles Leclerc 1:43.363
Ferrari
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:43.364
McLaren
|4. Isack Hadjar 1:43.500
Red Bull
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:43.672
McLaren
|6. Lewis Hamilton 1:43.858
Ferrari
|4ª fila
|7. Pierre Gasly 1:44.047
Alpine
|8. Max Verstappen 1:44.081
Red Bull
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:44.963
Alpine
|10. Oliver Bearman 1:44.775
Haas
|6ª fila
|11. Liam Lawson 1:44.860
Racing Bulls
|12. Alexander Albon 1:45.001
Williams
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:45.016
Haas
|14. Carlos Sainz* 1:44.566
Williams
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:45.106
Racing Bulls
|16. Kimi Antonelli s.t.
Mercedes
|9ª fila
|17. Gabriel Bortoleto 1:45.799
Audi
|18. Nico Hülkenberg 1:45.920
Audi
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:48.290
Cadillac
|20. Sergio Perez** 1:46.658
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso*** 1:46.593
Aston Martin
|22. Lance Stroll*** 1:47.337
Aston Martin
*Sainz penalizzato di 5 posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialle.
**Perez penalizzato di 3 posizioni per impeding ai danni di Piastri.
***Alonso e Stroll penalizzati di svariate posizioni per aver cambiato componenti della power unit