GIRO 13. Le prestazioni del gruppetto tra Piastri (secondo) e Hamilton (settimo) sono pressoché comparabili in questo momento di gara. Russell sta volando via in testa alla corsa, e ha ampliato il gap su Piastri a 6.5 secondi. Antonelli ha passato anche Lawson e ora è 11esimo, al margine della zona-punti.

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