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F1 Baku, diretta live GP Azerbaijan: Verstappen incollato a Russell e poi lotta tra Leclerc, Hamilton e Antonelli

Il racconto in diretta del GP di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Baku. Sono in programma 51 giri. Partenza alle 13.00 di sabato 26 settembre 2026

Aggiornamento:

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GIRO 49 di 51

Gara in corso

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  3. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 49. Altra tornata perfetta di Russell, che continua a difendersi a meraviglia da Verstappen. Attenzione ad Antonelli, che si è portato a 1.9 secondi da Leclerc nella lotta per il quarto posto.

    14:39

  2. GIRO 48. Ancora un giro a vuoto per Verstappen, in fotocopia rispetto ai precedenti. C'è battaglia anche a centro-gruppo, con Lindblad autore di un bel sorpasso ai danni di Bearman per prendersi l'ottava posizione.

    14:37

  4. GIRO 47. Nonostante la pressione costante e altissima di Verstappen, Russell continua a guidare al limite e in maniera pulitissima. Zero errori, finora, per il pilota della Mercedes, leader della corsa, che fa segnare ora il giro veloce del GP.

    14:35

  5. GIRO 46. Ancora nulla di fatto. Russell riesce sempre a tenere 4-5 decimi di vantaggio su Verstappen in fondo al rettilineo. Antonelli, dopo il sorpasso su Hamilton, continua a guadagnare costantemente su Leclerc. Ora è lontano 2.8 secondi.

    14:34

  6. GIRO 45. Situazione invariata tra i primi due. Anche Leclerc si avvicina a Hadjar nella parte centrale, dove la Ferrari è più performante sul guidato, ma non ha poi la velocità per poter attaccare la Red Bull nel lungo rettilineo finale.

    14:32

  7. GIRO 44. Come nel duello precedente con Piastri, la Red Bull di Verstappen perde tanto nel settore centrale, più guidato, e non riesce a essere abbastanza vicino a Russell per attaccarlo sfruttando la velocità in fono dal rettilineo.

    14:30

  8. GIRO 43. Verstappen tiene alta la pressione su Russell, vuole fortemente conquistare la prima vittoria della stagione. Anche Leclerc è vicino a Hadjar, quasi in zona overtake. Deve anche difendersi, ovviamente, dalla risalita molto pericolosa di Antonelli.

    14:29

  10. GIRO 42. Antonelli si prende la posizione su Hamilton e sale in quinta. Lewis era riuscito a difendersi molto bene dal primo attacco, ma la sua Ferrari non ha la velocità di punta della Mercedes del leader del Mondiale.

    14:27

  11. GIRO 41. Russell e Verstappen hanno già allungato tantissimo in testa alla corsa rispetto al resto del gruppo. Supermax, con gomma soft, ha una monoposto più prestazionale rispetto a prima, e riesce a tenere la scia della Mercedes.

    14:24

  12. GIRO 40. Errore clamoroso di Piastri, che va lunghissimo un curva 1 sotto la pressione fortissima di Hadjar. Il pilota della McLaren, autore finora di una gara di podio, sprofonda in 15esima posizione! Ora ci sono le due Red Bull alle spalle di Russell.

    14:23

  13. GIRO 39. La seconda ripartenza è stata molto più cauta, le monoposto sono scivolate via in curva 1 senza incidenti. Tutti i piloti hanno conservato le rispettive posizioni, con Antonelli già molto minaccioso alle spalle di Hamilton.

    14:21

  14. GIRO 38. Si riparte dopo la seconda safety-car! Russell davanti a Verstappen, Piastri, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Ocon, Bearman e Lindblad. I piloti ritirati sono 6: Colapinto, Gasly, Norris, Albon, Alonso e Stroll.

    14:19

  16. GIRO 37. Ci sono stati altri contatti, di minore entità, nelle retrovie. Bearman ha toccato la Mercedes di Antonelli, che è riuscito a schivare per un soffio il grosso crash tra le due Alpine e la McLaren di Norris. Ma anche Lawson è stato colpito da Lindblad, suo compagno di squadra in RB.

    14:16

  17. GIRO 36. Altra safety-car! Contatto enorme a centro-gruppo alla ripartenza dopo la prima safety car! Schianto tra le due Alpine, che coinvolge anche Colapinto e Norris. Mentre Verstappen, subito aggressivo con la gomma rossa, riesce a superare Piastri in curva 1.

    14:13

  18. GIRO 35. Si riparte dopo cinque giri alle spalle della safety-car! Russell tira il gruppo davanti a Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly, Antonelli, Norris e Colapinto. Sono questi i primi 10, in zona-punti in questo momento!

    14:12

  19. GIRO 34. Quarto giro dietro la safety-car. I doppiati hanno ricevuto il via libera per sdoppiarsi. Antonelli ripartirà con gomma soft dall'ottava posizione. E avrà così una grandissima chance per proseguire la rimonta dopo essere partito dalla 16esima casella in griglia.

    14:09

  20. GIRO 33. Altra tornata percorsa alle spalle della safety-car. La gru sta rimuovendo la Williams di Albon.

    14:06

  22. GIRO 32. Tutti i piloti in pista approfittano della situazione per il cambio gomme. L'impressione è che possa essere una safety-car molto lunga. Dovrà intervenire la gru per rimuovere la monoposto di Albon e i commissari dovranno poi sistemare le barriere a bordopista.

    14:02

  23. GIRO 31. SAFETY CAR! Albon a muro!

    13:59

  24. GIRO 30. Lungo clamoroso di Norris in curva 1! Perde ben due posizioni, vedendosi scavalcato da Gasly e Antonelli. Il leader del Mondiale ora sale in ottava piazza e ha ridotto a 2.5 secondi il divario dallo stesso Gasly nella lotta per la settima.

    13:58

  25. GIRO 29. Situazione invariata, con Hamilton che gira sullo stesso tempo di Leclerc. Ma è lontano 7 secondi rispetto al compagno di squadra in Rosso.

    13:57

  26. GIRO 28. Dietrofront Red Bull! Nuovo ordine di scuderia per Hadjar, gli si chiede di congelare la quarta posizione alle spalle di Verstappen. Russell continua a inanellare giri veloci e apre a 10.7 secondi la forbice su Piastri.

    13:55

  28. GIRO 27. Altro timido attacco di Hadjar nei confronti di Verstappen, che gli chiude la porta in fondo al rettilineo. Il team dà l'ok per la battaglia tra i due, ma chiede di correre in maniera pulita.

    13:53

  29. GIRO 26. Abbiamo appena superato la prima metà di gara. Il vantaggio di Russell ha toccato, per un istante, i 10 secondi nei confronti di Piastri.

    13:51

  30. GIRO 25. Russell chiede al muretto di controllare l'anteriore destra dopo un leggero contatto con le barriere. Al momento, non parrebbero esserci danni sulla sua monoposto.

    13:49

  31. GIRO 24. Comunicazione del muretto Red Bull per Hadjar: "La tua gomma soft è quella più performante in questa gara, dunque dobbiamo farla durare". Verstappen, che ha montato gomma media, continua a non riuscire ad avvicinarsi a Piastri.

    13:48

  32. GIRO 23. Antonelli conclude il sorpasso su Colapinto in fondo al lunghissimo rettilineo e sale in nona posizione. Ora può andare a prendere anche l'altra Alpine di Pierre Gasly. Russell, intanto, fa segnare il nuovo giro veloce e aumenta il gap su Piastri a 9.4 secondi.

    13:45

  34. GIRO 22. Mentre Hadjar resta timidamente alle spalle di Verstappen, Russell continua a martellare in testa alla corsa e porta a quasi 9 secondi il vantaggio su Piastri. Antonelli, nel frattempo, si avvicina all'Alpine di Colapinto.

    13:44

  35. GIRO 21. Ecco la richiesta di Hadjar. Con enorme educazione e rispetto, fa notare al muretto di avere più passo di Verstappen. Vediamo se la Red Bull gli darà il via libera per riprendersi la terza posizione alle spalle di Piastri.

    13:42

  36. GIRO 20. Hadjar continua a tenere alta la pressione, tentando anche l'attacco su Verstappen. Non si arrischia ancora, però, a chiedere al muretto di riavere la posizione concessa prima al compagno di squadra. Da parte sua, Supermax si sta lamentando molto delle gomme medie.

    13:40

  37. GIRO 19. Leclerc continua a girare sugli stessi tempi di Hadjar, rimanendo così inchiodato in quinta posizione. Attenzione alle due Red Bull, perché Hadjar sta per ingaggiare Verstappen.

    13:39

  38. GIRO 18. Dopo aver superato Norris, Hamilton fa segnare il suo miglior parziale di giornata nel settore centrale. La Ferrari, dopo il pessimo inizio, sta tenendo lo stesso ritmo di Piastri e delle due Red Bull. Nel frattempo, Antonelli supera anche Bearman e si porta in zona-punti, in decima posizione.

    13:36

  40. GIRO 17. Hamilton affonda l'attacco nei confronti di Norris e, sfruttando la scia, lo supera nel lungo rettilineo, prendendosi la sesta posizione e portandosi alle spalle di Leclerc. Il monegasco però sta girando su buoni tempi, è sceso sotto l'1:47 ed è a 3 secondi da Hadjar.

    13:34

  41. GIRO 16. Hamilton si porta sotto Lando Norris, lo costringe a una piccola sbavatura, tenta l'attacco, ma il pilota della McLaren riesce a difendersi chiudendogli la porta in maniera molto, molto dura.

    13:33

  42. GIRO 15. Piastri fa registrare il suo miglior giro della giornata e congela, al momento, la sua seconda posizione. Bene Hamilton, che si è portato entro il secondo rispetto a Norris.

    13:31

  43. GIRO 14. I tempi delle due Ferrari sono molto buoni. Soltanto Russell sta girando più forte delle due monoposto di Maranello. Nel frattempo, prosegue la strenua difesa di Piastri nei confronti di Verstappen, che non riesce più a essere aggressivo come qualche tornata fa.

    13:29

  44. GIRO 13. Le prestazioni del gruppetto tra Piastri (secondo) e Hamilton (settimo) sono pressoché comparabili in questo momento di gara. Russell sta volando via in testa alla corsa, e ha ampliato il gap su Piastri a 6.5 secondi. Antonelli ha passato anche Lawson e ora è 11esimo, al margine della zona-punti.

    13:27

  46. GIRO 12. Nel frattempo, la rimonta di Antonelli dalle retrovie si sviluppa in maniera molto accorta. Il leader del Mondiale, partito 16esimo, è risalito in 12esima posizione, ma non sta rischiando nulla per provare a portare a casa il massimo di punti possibili in ottica campionato.

    13:26

  47. GIRO 11. Verstappen continua a faticare nel settore centrale, dove perde tantissimo nei confronti di Piastri. Hadjar resta lì, aggressivo alle spalle del compagno di squadra, ex-campione del mondo.

    13:24

  48. GIRO 10. Le due Ferrari ora hanno un passo leggermente migliore rispetto a quello di Norris. Verstappen è a tre decimi da Piastri. La McLaren, in questo momento, appare sofferente con le gomme.

    13:23

  49. GIRO 9. Verstappen perde molto nei confronti di Piastri nel settore centrale e non riesce a trovare varchi per attaccare. Alle sue spalle, ora, si molto minaccioso Hadjar. Dopo avergli ceduto la posizione, il compagno di squadra non si mostra certamente arrendevole.

    13:21

  50. GIRO 8. Verstappen è in fase di studio alle spalle di Piastri. Russell, avvisato del gran ritmo della Red Bull, sta accelerando in testa al gruppo e aumenta il vantaggio sullo stesso Piastri a 4.5 secondi.

    13:19

  52. GIRO 7. Verstappen si porta già a 7 decimi da Piastri. Ha la concreta chance di attaccare la seconda posizione. Buona risposta di Leclerc, che riesce a tenersi alle spalle l'arrembante Norris, guadagnando tre decimi in questo giro.

    13:17

  53. GIRO 6. Ordine di scuderia in casa Red Bull. Hadjar lascia strada a Verstappen. Vediamo se avrà il ritmo per andare a prendere Piastri e Russell. Il giro veloce di oggi, per ora, è suo. Nel frattempo, Leclerc deve difendersi dall'attacco di Norris.

    13:16

  54. GIRO 5. Le due Red Bull stanno tenendo un ritmo indiavolato con gomma gialla. Verstappen timbra il giro veloce e si lancia alla caccia di Hadjar e della sua terza posizione. Leclerc è quinto, Hamilton settimo. Nel mezzo resta sempre la McLaren di Norris.

    13:14

  55. GIRO 4. Hajdar on-fire! Leclerc si difende a meraviglia sul primo attacco in curva 1, ma non riesce poi a chiudere la porta in curva 3. La Ferrari non è competitiva nella velocità di punta sul lungo rettilineo, e Leclerc si trova infilato facilmente anche da Verstappen.

    13:12

  56. GIRO 3. Capolavoro di Hadjar, che opera un sorpasso splendido su Norris in curva 1. Il momento positivo della Red Bull comprende anche Verstappen, che infila lo stesso Norris dopo un paio di curve. Il campione del mondo ora è sesto, davanti a Hamilton.

    13:09

  58. GIRO 2. Bellissimo sorpasso di Verstappen ai danni di Hamilton, che scala così in settima posizione. C'è bagarre anche tra Hadjar e Norris, ma il pilota della McLaren si difende benissimo dai primi attacchi. Russell, nel frattempo, sta dettando un buon ritmo in testa alla gara.

    13:08

  59. PARTITI! Nonostante la gomma rossa, la Ferrari di Leclerc pattina moltissimo e perde la seconda posizione in favore della McLaren di Oscar Piastri. Hamilton, invece, è tallonato da Verstappen, molto frustrato dopo la pessima qualifica.

    13:06

  60. Entrambe le Ferrari hanno scelto di montare gomma soft per attuare una strategia aggressiva nelle prime fasi della corsa.

    13:02

  61. Giro di formazione in corso. Manca pochissimo all'inizio della corsa.

    13:01

  62. La classifica del Mondiale Costruttori alla vigilia del GP di Baku: 1. Mercedes 503 punti, 2. Ferrari 358 punti, 3. McLaren 306 punti, 4. Red Bull 230 punti, 5. Racing Bulls 77 punti.

    12:46

  64. La classifica del Mondiale Piloti alla vigilia del GP di Baku: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 292 punti, 2. George Russell (Mercedes) 211 punti, 3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191 punti, 4. Lando Norris (McLaren) 186 punti, 5. Charles Leclerc (Ferrari) 167 punti, 6. Max Verstappen (Red Bull) 145 punti, 7. Oscar Piastri (McLaren) 120 punti.

    12:45

  65. Qualifiche deludenti per Max Verstappen, soltanto ottavo con la sua Red Bull, e per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, è andato a muro in Q1 e dovrà partire dalla 16esima casella della griglia.

    12:44

  66. Seguono la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Isack Hadjar. Lando Norris, campione in carica, scatterà dalla quinta piazza con la sua McLaren, di fianco all'altra Ferrari di Lewis Hamilton.

    12:42

  67. George Russell (Mercedes) scatta dalla pole position. Al suo fianco, in prima fila, c'è la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una qualifica superiore alle aspettative.

    12:41

  68. Buongiorno a tutti gli appassionati di F1 e benvenuti al GP di Azerbaigian, al circuito di Baku, 15esima prova del Mondiale 2026.

    15:04

La Formula 1 spegne i semafori e accende i motori eccezionalmente di sabato per il Gran Premio di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Sulla pista di Baku c’è Russell in pole ma anche una Ferrari in prima fila, quella di Leclerc mentre Hamilton partirà 6° e Antonelli sarà chiamato all’ennesima rimonta dal 16° posto. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (292 pt.)
  2. George Russell (211 pt.)
  3. Lewis Hamilton (191 pt.)
  4. Lando Norris (186 pt.)
  5. Charles Leclerc (167 pt.)

Sarà George Russell a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Azarbaijan che si correrà insolitamente di sabato a Baku. Spaziale il tempo fatto dall’inglese con una Mercedes in modalità astronave. Di contro grande amarezza per Kimi Antonelli che tocca il muro in Q1, rovina la sospensione anteriore sinistra ed è costretto a chiudere in anticipo le sue qualifiche, partirà 16°.

Splendida prima fila per la Ferrari con Charles Leclerc che partirà 2° affianco al poleman. Male invece Lewis Hamilton che non ha trovato il giro buono ed ha chiuso solo 6°, peggio ha fatto Max Verstappen, 8° dietro Gasly ma soprattutto battuto da un ottimo Hadjar che al rientro dopo 3 gare da assente ha fatto 4° e partirà in seconda fila in mezzo alle McLaren di Piastri e Norris. Chiudono la top ten Sainz tornato in Q3 e Colapinto.

Il Gran Premio di Azerbaijan si disputa sul Circuito di Baku. Sono previsti 51 giri. Partenza alle 13.00 di sabato 26 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:42.526
Mercedes
2. Charles Leclerc 1:43.363
Ferrari
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:43.364
McLaren
4. Isack Hadjar 1:43.500
Red Bull
3ª fila 5. Lando Norris 1:43.672
McLaren
6. Lewis Hamilton 1:43.858
Ferrari
4ª fila 7. Pierre Gasly 1:44.047
Alpine
8. Max Verstappen 1:44.081
Red Bull
5ª fila 9. Franco Colapinto 1:44.963
Alpine
10. Oliver Bearman 1:44.775
Haas
6ª fila 11. Liam Lawson 1:44.860
Racing Bulls
12. Alexander Albon 1:45.001
Williams
7ª fila 13. Esteban Ocon 1:45.016
Haas
14. Carlos Sainz* 1:44.566
Williams
8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:45.106
Racing Bulls
16. Kimi Antonelli s.t.
Mercedes
9ª fila 17. Gabriel Bortoleto 1:45.799
Audi
18. Nico Hülkenberg 1:45.920
Audi
10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:48.290
Cadillac
20. Sergio Perez** 1:46.658
Cadillac
11ª fila 21. Fernando Alonso*** 1:46.593
Aston Martin
22. Lance Stroll*** 1:47.337
Aston Martin

*Sainz penalizzato di 5 posizioni per non aver rallentato in regime di bandiere gialle.
**Perez penalizzato di 3 posizioni per impeding ai danni di Piastri.
***Alonso e Stroll penalizzati di svariate posizioni per aver cambiato componenti della power unit

F1 Baku, diretta live GP Azerbaijan: Verstappen incollato a Russell e poi lotta tra Leclerc, Hamilton e Antonelli Fonte: ANSA

Posizioni

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  3. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  4. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  5. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  6. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  7. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  8. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  10. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  11. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  12. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  13. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  14. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  15. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  16. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  17. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    RITIRATO
  18. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    RITIRATO
  19. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    RITIRATO
  20. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
    RITIRATO
  21. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
  22. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
GP dell'Azerbaijan - Baku City Circuit 26/09/2026
Baku City Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 13:00
  • Circuito: Baku City Circuit
  • Città: Baku
  • Nazione: Azerbaijan
  • Numero di giri: 51
  • Lunghezza giro: 6.003 KM
  • Lunghezza gara: 306.049 KM

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