Diretta live Gp Catalunya Barcellona: cresce l'attesa, Hamilton per il colpaccio, Antonelli parte 3°, Leclerc 10°

C’è la Ferrari di Lewis Hamilton in prima fila nel Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026. L’inglese scatterà appena alle spalle del poleman Russell e davanti al leader del campionato Antonelli. Leclerc chiamato alla rimonta dal 10° posto. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (156 pt.)
- Lewis Hamilton (90 pt.)
- George Russell (88 pt.)
- Charles Leclerc (75 pt.)
- Oscar Piastri (58 pt.)
Le qualifiche del Gran Premio di Catalunya hanno registrato il ritorno in pole position di George Russell. Per soli 64 millesimi Lewis Hamilton non è riuscito a festeggiare la prima partenza al palo in rosso. Terzo posto per Kimi Antonelli. Disastro invece per l’altra SF-26 di Charles Leclerc che ha picchiato nelle barriere a inizio del Q3: partirà 10°, un periodaccio. Completa la seconda fila la McLaren di Lando Norris, poi le due Red Bull di Max Verstappen e Hadhar davanti a Piastri, Lawson, Hulkenberg e Leclerc desolatamente 10° e senza tempo.
Il Gran Premio di Barcellona si disputa sul Circuito di Montmeló. Sono previsti 65 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 14 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. George Russell 1:14.679
Mercedes
|2. Lewis Hamilton 1:14.743
Ferrari
|2ª fila
|3. Kimi Antonelli 1:14.998
Mercedes
|4. Lando Norris 1:15.001
McLaren
|3ª fila
|5. Max Verstappen 1:15.021
Red Bull
|6. Isack Hadjar 1:15.077
Red Bull
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:15.090
McLaren
|8. Liam Lawson 1:16.542
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Nico Hülkenberg 1:16.657
Audi
|10. Charles Leclerc s.t.
Ferrari
|6ª fila
|11. Arvid Lindblad 1:15.840
Racing Bulls
|12. Gabriel Bortoleto 1:16.001
Audi
|7ª fila
|13. Franco Colapinto 1:16.191
Alpine
|14. Pierre Gasly 1:16.261
Alpine
|8ª fila
|15. Oliver Bearman 1:16.389
Haas
|16. Carlos Sainz 1:17.827
Williams
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:17.073
Haas
|18. Alexander Albon 1:17.424
Williams
|10ª fila
|19. Sergio Perez 1:17.545
Cadillac
|20. Valtteri Bottas 1:17.757
Cadillac
|11ª fila
|21. Lance Stroll 1:18.758
Aston Martin
|22. Fernando Alonso 1:18.815
Aston Martin