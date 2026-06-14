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Diretta live Gp Catalunya Barcellona: cresce l'attesa, Hamilton per il colpaccio, Antonelli parte 3°, Leclerc 10°

Il racconto in diretta del GP di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montmeló. Sono previsti 65 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 14 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

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Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

  1. LA CLASSIFICA - Ricordiamo la generale prima di questo week end. 1. Kimi Antonelli 156 punti; 2. Lewis Hamilton 90; 3. George Russell 88; 4. Charles Leclerc 75; 5. Oscar Piastri 58; 6. Lando Norris 58; 7. Max Verstappen 43; 8. Pierre Gasly 35; 9. Isack Hadjar 26; 10. Liam Lawson 24.

    00:09

  2. LE PAROLE DI LECLERC - Ecco le parole del monegasco dopo il botto nel Q3: “Provo tantissima vergogna, gli ultimi weekend sono stati difficili e, con i cambiamenti, che ho fatto c'era tanta fiducia. Sentivo questa fiducia nelle libere ma, dopo una qualifica così, dove avevamo il potenziale per la pole e il feeling c'era, non ho parole. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4 che era il nostro punto debole, non ci sono scuse e mi dispiace tantissimo per i tifosi. È solo una qualifica, per la gara sono ottimista di poter tornare forte, ma nemmeno la vittoria basterebbe per farmi perdonare”.

    00:04

  4. LA GRIGLIA - Prima fila: George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari). Seconda fila: Kimi Antonelli (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). Terza fila: Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Red Bull). Quarta fila: Oscar Piastri (McLaren) e Liam Lawson (Racing Bulls). Quinta fila: Nico Hülkenberg (Audi) e Charles Leclerc (Ferrari).

    00:03

  5. FERRARI IN CHIAROSCURO - Ferrari bene... Ma non benissimo. Appunto il 2° tempo di Lewis Hamilton che chiude il sabato di qualifiche col tempo di 1'14''743. Ma c'è anche un Leclerc che non va oltre il 10° posto. Perché? Perché il monegasco è andato a muro nel Q3, non riuscendo a lottare - a sua volta - per la pole. Un momento sfortunatissimo per lui che arriva dallo 0 di Montecarlo: e anche in quel caso è finito contro le barriere.

    00:00

  6. RUSSELL IN POLE - Col tempo di 1'14''679 è George Russell ad aver fatto registrare la pole nel sabato di qualifiche di Barcellona. Il britannico della Mercedes riesce a tenere dietro sia Hamilton, comunque in grande spolvero, che il proprio compagno di Scuderia Antonelli che paga 319 millesimi. Per Russell è la terza pole stagionale dopo quelle in Australia, al debutto, e a Montréal.

    23:55

  7. Buongiorno a tutti gli appassionati di F1 e benvenuti al GP di Barcellona, 7° appuntamento del Mondiale 2026.

    23:52

C’è la Ferrari di Lewis Hamilton in prima fila nel Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026. L’inglese scatterà appena alle spalle del poleman Russell e davanti al leader del campionato Antonelli. Leclerc chiamato alla rimonta dal 10° posto. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (156 pt.)
  2. Lewis Hamilton (90 pt.)
  3. George Russell (88 pt.)
  4. Charles Leclerc (75 pt.)
  5. Oscar Piastri (58 pt.)

Le qualifiche del Gran Premio di Catalunya hanno registrato il ritorno in pole position di George Russell. Per soli 64 millesimi Lewis Hamilton non è riuscito a festeggiare la prima partenza al palo in rosso. Terzo posto per Kimi Antonelli. Disastro invece per l’altra SF-26 di Charles Leclerc che ha picchiato nelle barriere a inizio del Q3: partirà 10°, un periodaccio. Completa la seconda fila la McLaren di Lando Norris, poi le due Red Bull di Max Verstappen e Hadhar davanti a Piastri, Lawson, Hulkenberg e Leclerc desolatamente 10° e senza tempo.

Il Gran Premio di Barcellona si disputa sul Circuito di Montmeló. Sono previsti 65 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 14 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:14.679
Mercedes
2. Lewis Hamilton 1:14.743
Ferrari
2ª fila 3. Kimi Antonelli 1:14.998
Mercedes
4. Lando Norris 1:15.001
McLaren
3ª fila 5. Max Verstappen 1:15.021
Red Bull
6. Isack Hadjar 1:15.077
Red Bull
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:15.090
McLaren
8. Liam Lawson 1:16.542
Racing Bulls
5ª fila 9. Nico Hülkenberg 1:16.657
Audi
10. Charles Leclerc s.t.
Ferrari
6ª fila 11. Arvid Lindblad 1:15.840
Racing Bulls
12. Gabriel Bortoleto 1:16.001
Audi
7ª fila 13. Franco Colapinto 1:16.191
Alpine
14. Pierre Gasly 1:16.261
Alpine
8ª fila 15. Oliver Bearman 1:16.389
Haas
16. Carlos Sainz 1:17.827
Williams
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:17.073
Haas
18. Alexander Albon 1:17.424
Williams
10ª fila 19. Sergio Perez 1:17.545
Cadillac
20. Valtteri Bottas 1:17.757
Cadillac
11ª fila 21. Lance Stroll 1:18.758
Aston Martin
22. Fernando Alonso 1:18.815
Aston Martin

Diretta live Gp Catalunya Barcellona: cresce l'attesa, Hamilton per il colpaccio, Antonelli parte 3°, Leclerc 10° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
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  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
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  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
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  4. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
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  5. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
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  6. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
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  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
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  8. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    Array
  9. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
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  10. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    Array
  11. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    Array
  12. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  13. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
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  14. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
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  15. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    Array
  16. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  17. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
    Array
  18. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
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  19. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  20. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  21. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
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  22. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
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Barcelona GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 14/06/2026
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Barcelona
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 66
  • Lunghezza giro: 4.657 KM
  • Lunghezza gara: 307.236 KM

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