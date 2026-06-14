Diretta live Gp Catalunya Barcellona: cresce l'attesa, Hamilton per il colpaccio, Antonelli parte 3°, Leclerc 10°

LE PAROLE DI LECLERC - Ecco le parole del monegasco dopo il botto nel Q3: “Provo tantissima vergogna, gli ultimi weekend sono stati difficili e, con i cambiamenti, che ho fatto c'era tanta fiducia. Sentivo questa fiducia nelle libere ma, dopo una qualifica così, dove avevamo il potenziale per la pole e il feeling c'era, non ho parole. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4 che era il nostro punto debole, non ci sono scuse e mi dispiace tantissimo per i tifosi. È solo una qualifica, per la gara sono ottimista di poter tornare forte, ma nemmeno la vittoria basterebbe per farmi perdonare”.

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