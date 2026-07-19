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F1, diretta live GP Belgio a Spa: Antonelli dalla pole per tornare a vincere, Ferrari all'assalto del podio

Il racconto in diretta del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 19 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

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Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

C’è Kimi Antonelli che parte davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026. L’italiano della Mercedes leader del mondiale partirà con Verstappen in prima fila e dietro il compagno Russell e ele Ferrari di Leclerc ed Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (179 pt.)
  2. George Russell (154 pt.)
  3. Lewis Hamilton (147 pt.)
  4. Charles Leclerc (102 pt.)
  5. Lando Norris (97 pt.)

Sesta pole position in carriera Kimi Antonelli: sarà lui a partire davanti a tutti a Spa nel Gran Premio del Belgio. Al suo fianco in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. La prima Ferrari di Leclerc sarà in seconda fila alle spalle della Mercedes di Russell. Hamilton partirà 5° poi Piastri, Lindblad, Bortoleto e Lawson. Tante penalità per cambiamenti sulle power unit: Norris scatterà 13°, Sainz, Stroll, Hadjar e Alonso in fondo allo schieramento.

Il Gran Premio del Belgio si disputa sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 19 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Franco Colapinto (Alpine)
  12. Nico Hulkenberg (Audi)
  13. Lando Norris (McLaren), penalizzato di dieci posizioni per sostituzione di componenti
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Esteban Ocon (Haas)
  17. Valtteri Bottas (Cadillac)
  18. Sergio Perez (Cadillac)
  19. Carlos Sainz (Williams), penalizzato di dieci posizioni
  20. Lance Stroll (Aston Martin), penalizzato di dieci posizioni
  21. Isack Hadjar (Red Bull), penalizzato e parte in fondo allo schieramento
  22. Fernando Alonso (Aston Martin), penalizzato e parte in fondo allo schieramento
F1, diretta live GP Belgio a Spa: Antonelli dalla pole per tornare a vincere, Ferrari all'assalto del podio Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
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  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
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  3. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
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  4. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
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  5. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
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  6. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
    Array
  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    Array
  8. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    Array
  9. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  10. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    Array
  11. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    Array
  12. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  13. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    Array
  14. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    Array
  15. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  16. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    Array
  17. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
    Array
  18. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
    Array
  19. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  20. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    Array
  21. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
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  22. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    Array
GP del Belgio - Circuit de Spa-Francorchamps 19/07/2026
Circuit de Spa-Francorchamps

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Città: Stavelot
  • Nazione: Belgio
  • Numero di giri: 44
  • Lunghezza giro: 7.004 KM
  • Lunghezza gara: 308.054 KM

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