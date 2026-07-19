Cronaca in diretta

C’è Kimi Antonelli che parte davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026. L’italiano della Mercedes leader del mondiale partirà con Verstappen in prima fila e dietro il compagno Russell e ele Ferrari di Leclerc ed Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (179 pt.) George Russell (154 pt.) Lewis Hamilton (147 pt.) Charles Leclerc (102 pt.) Lando Norris (97 pt.)

Sesta pole position in carriera Kimi Antonelli: sarà lui a partire davanti a tutti a Spa nel Gran Premio del Belgio. Al suo fianco in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. La prima Ferrari di Leclerc sarà in seconda fila alle spalle della Mercedes di Russell. Hamilton partirà 5° poi Piastri, Lindblad, Bortoleto e Lawson. Tante penalità per cambiamenti sulle power unit: Norris scatterà 13°, Sainz, Stroll, Hadjar e Alonso in fondo allo schieramento.

Il Gran Premio del Belgio si disputa sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 19 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren), penalizzato di dieci posizioni per sostituzione di componenti Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Perez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams), penalizzato di dieci posizioni Lance Stroll (Aston Martin), penalizzato di dieci posizioni Isack Hadjar (Red Bull), penalizzato e parte in fondo allo schieramento Fernando Alonso (Aston Martin), penalizzato e parte in fondo allo schieramento