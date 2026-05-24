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Diretta live GP del Canada: via dopo il caos partenza, Antonelli in testa, Hamilton 3°. Harakiri McLaren

Il racconto in diretta del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montreal. Sono previsti 70 giri. Semafori spenti alle 22.00 di domenica 24 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 6 di 68

Gara in corso

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP

Cronaca in diretta

  1. GIRO 7. RUSSELL PASSA ANTONELLI CHE VA AL BLOCCAGGIO! Il britannico molto aggressivo su Antonelli che quasi perde il controllo della vettura. Da capire se l'italiano ha avuto conseguenze a livello gomme.

    22:19

  2. GIRO 6. Nelle retrovie, un clamoroso Alonso che si trova in decima posizione.

    22:17

  4. GIRO 5. Che gara fino a questo momento per Hamilton, che é sul podio in terza posizione.

    22:15

  5. GIRO 4. Antonelli prova a scappare via, Russell dopo aver cercato l'attacco, ora prova a stare in scia.

    22:14

  6. GIRO 3. ANTONELLI PASSA NORRIS CHE VA AI BOX! Follia per la McLaren.

    22:13

  7. GIRO 2. Piastri giá ai box! Attenzione, la gara sará su 68 giri e non 70, vito i due di formazione aggiuntivi.

    22:12

  8. GIRO 1. Norris ha sfruttato al meglio le gomme piú calde, ma che partenza anche per Antonelli che ha passato Russell.

    22:11

  10. PARTITI! Norris prende la prima posizione! Secondo Antonelli, davanti a Russell!

    22:11

  11. Nulla da fare, altro giro di formazione per evitare problemi con la vettura di Lindblad, che nel frattempo é arrivata ai box.

    22:08

  12. Meccanici che stanno spostando la vettura di Lindblad, in retro. Le altre macchine pronte alla partenza.

    22:07

  13. ATTENZIONE! Si impalla il semaforo! Altro giro di formazione, nel frattempo problema a Lindblad che non riesce nella partenza.

    22:05

  14. Giro di formazione per i piloti, tutto pronto per la partenza!

    22:01

  16. Attenzione, scelta diversa per le McLaren che vanno con l'intermedia, rispetto alla soft delle Mercedes, Ferrari e Red Bull.

    22:00

  17. Ovviamente una delle protagonista sará la pioggia: clima che sta dando problemi ai box, la leggera precipitazione sta lasciando il dubbio se usare le slick o intermedie.

    21:42

  18. Duello che si ripropone in questo Gran Premio, con Russell in pole position, Antonelli in seconda posizione. Alle loro spalle le due McLaren di Norris e Piastri, Hamilton con Verstappen in terza fila, solo ottavo Leclerc.

    21:37

  19. Si torna in gara dopo una appassionante Sprint Race, dove Russell e Antonelli si sono scornati e il primo ha avuto la meglio portando a casa la vittoria. Duello che ha favorito Norris, terminato secondo, solo terzo l'italiano.

    21:35

  20. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del Gran Premio del Canada, a Montreal, con il circuito dedicato a Gilles Villeneuve.

    21:34

  22. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio del Canada.

    09:46

La Formula 1 chiude il cerchio di un intenso week end a Montreal con il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila ancora loro Russell e Antonelli dopo lo “scontro” della Sprint, dietro di loro le due McLaren e un Hamilton che spera di giocare un ruolo da protagonista con la Ferrari, Leclerc partirà 8°. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti
  2. George Russell (Mercedes) – 88 punti
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti
  4. Lando Norris (McLaren)- 58 punti
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti

Ancora loro due, Russell e Antonelli, in prima fila, dopo la Sprint e le Sprint Qualifyng. George batte ancora Kimi. Sarà lui a partire davanti a tutti nel Gran Premio del Canada, Kimi sarà in prima fila a caccia di una rivincita dopo le sportellate tra i due durante la corsa breve poi vinta dall’inglese con tanti rimbrotti da parte dell’italiano e l’intervento di Toto Wolff.

Alle spalle delle due Mercedes le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri poi la prima Ferrari di un pimpante Lewis Hamilton che però ha sbagliato ancora una volta sul più bello, nell’ultimo time attack. Peggio ha fatto Charles Leclerc davvero sottotono e solo 8° con tanto di proteste via radio per una SF-26 che non gli si “accende”. Il Gran Premio del Canada si disputa sul circuito di Montreal. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 24 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. George Russell – 1:12.578
Mercedes
2. Andrea Kimi Antonelli – 1:12.646
Mercedes
2a Fila 3. Lando Norris – 1:12.729
McLaren-Mercedes
4. Oscar Piastri – 1:12.781
McLaren-Mercedes
3a Fila 5. Lewis Hamilton – 1:12.868
Ferrari
6. Max Verstappen – 1:12.907
Red Bull-RB Ford
4a Fila 7. Isack Hadjar – 1:12.935
Red Bull-RB Ford
8. Charles Leclerc – 1:12.976
Ferrari
5a Fila 9. Arvid Lindblad – 1:13.280
Racing Bulls-RB Ford
10. Franco Colapinto – 1:13.697
Alpine-Mercedes
6a Fila 11. Nico Hulkenberg – 1:13.886
Audi
12. Liam Lawson – 1:13.897
Racing Bulls-RB Ford
7a Fila 13. Gabriel Bortoleto – 1:14.071
Audi
14. Pierre Gasly – 1:14.187
Alpine-Mercedes
8a Fila 15. Carlos Sainz – 1:14.273
Williams-Mercedes
16. Oliver Bearman – 1:14.416
Haas-Ferrari
9a Fila 17. Esteban Ocon – 1:14.845
Haas-Ferrari
18. Alexander Albon – 1:14.845
Williams-Mercedes
10a Fila 19. Fernando Alonso – 1:15.196
Aston Martin-Honda
20. Sergio Perez – 1:15.429
Cadillac-Ferrari
11a Fila 21. Lance Stroll – 1:16.195
Aston Martin-Honda
22. Valtteri Bottas – 1:16.171
Cadillac-Ferrari

Diretta live GP del Canada: via dopo il caos partenza, Antonelli in testa, Hamilton 3°. Harakiri McLaren Fonte: ANSA

Posizioni

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  4. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  5. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  6. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  7. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  8. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  10. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  11. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  12. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  13. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  14. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  15. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  16. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  17. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  18. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  19. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  20. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  21. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  22. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
GP del Canada - Circuit Gilles-Villeneuve 24/05/2026
Circuit Gilles-Villeneuve

Altri dati:

  • Ora inizio: 22:00
  • Circuito: Circuit Gilles-Villeneuve
  • Città: Montreal
  • Nazione: Canada
  • Numero di giri: 68
  • Lunghezza giro: 4.361 KM
  • Lunghezza gara: 296.548 KM

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