Diretta live GP del Canada: via dopo il caos partenza, Antonelli in testa, Hamilton 3°. Harakiri McLaren

Cronaca in diretta

Si torna in gara dopo una appassionante Sprint Race, dove Russell e Antonelli si sono scornati e il primo ha avuto la meglio portando a casa la vittoria. Duello che ha favorito Norris, terminato secondo, solo terzo l'italiano.

Ovviamente una delle protagonista sará la pioggia: clima che sta dando problemi ai box, la leggera precipitazione sta lasciando il dubbio se usare le slick o intermedie.

GIRO 1. Norris ha sfruttato al meglio le gomme piú calde, ma che partenza anche per Antonelli che ha passato Russell.

GIRO 7. RUSSELL PASSA ANTONELLI CHE VA AL BLOCCAGGIO! Il britannico molto aggressivo su Antonelli che quasi perde il controllo della vettura. Da capire se l'italiano ha avuto conseguenze a livello gomme.

La Formula 1 chiude il cerchio di un intenso week end a Montreal con il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila ancora loro Russell e Antonelli dopo lo “scontro” della Sprint, dietro di loro le due McLaren e un Hamilton che spera di giocare un ruolo da protagonista con la Ferrari, Leclerc partirà 8°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti George Russell (Mercedes) – 88 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti Lando Norris (McLaren)- 58 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti

Ancora loro due, Russell e Antonelli, in prima fila, dopo la Sprint e le Sprint Qualifyng. George batte ancora Kimi. Sarà lui a partire davanti a tutti nel Gran Premio del Canada, Kimi sarà in prima fila a caccia di una rivincita dopo le sportellate tra i due durante la corsa breve poi vinta dall’inglese con tanti rimbrotti da parte dell’italiano e l’intervento di Toto Wolff.

Alle spalle delle due Mercedes le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri poi la prima Ferrari di un pimpante Lewis Hamilton che però ha sbagliato ancora una volta sul più bello, nell’ultimo time attack. Peggio ha fatto Charles Leclerc davvero sottotono e solo 8° con tanto di proteste via radio per una SF-26 che non gli si “accende”. Il Gran Premio del Canada si disputa sul circuito di Montreal. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 24 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. George Russell – 1:12.578 Mercedes 2. Andrea Kimi Antonelli – 1:12.646 Mercedes 2a Fila 3. Lando Norris – 1:12.729 McLaren-Mercedes 4. Oscar Piastri – 1:12.781 McLaren-Mercedes 3a Fila 5. Lewis Hamilton – 1:12.868 Ferrari 6. Max Verstappen – 1:12.907 Red Bull-RB Ford 4a Fila 7. Isack Hadjar – 1:12.935 Red Bull-RB Ford 8. Charles Leclerc – 1:12.976 Ferrari 5a Fila 9. Arvid Lindblad – 1:13.280 Racing Bulls-RB Ford 10. Franco Colapinto – 1:13.697 Alpine-Mercedes 6a Fila 11. Nico Hulkenberg – 1:13.886 Audi 12. Liam Lawson – 1:13.897 Racing Bulls-RB Ford 7a Fila 13. Gabriel Bortoleto – 1:14.071 Audi 14. Pierre Gasly – 1:14.187 Alpine-Mercedes 8a Fila 15. Carlos Sainz – 1:14.273 Williams-Mercedes 16. Oliver Bearman – 1:14.416 Haas-Ferrari 9a Fila 17. Esteban Ocon – 1:14.845 Haas-Ferrari 18. Alexander Albon – 1:14.845 Williams-Mercedes 10a Fila 19. Fernando Alonso – 1:15.196 Aston Martin-Honda 20. Sergio Perez – 1:15.429 Cadillac-Ferrari 11a Fila 21. Lance Stroll – 1:16.195 Aston Martin-Honda 22. Valtteri Bottas – 1:16.171 Cadillac-Ferrari