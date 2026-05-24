Diretta live GP del Canada: via dopo il caos partenza, Antonelli in testa, Hamilton 3°. Harakiri McLaren

La Formula 1 chiude il cerchio di un intenso week end a Montreal con il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026. In prima fila ancora loro Russell e Antonelli dopo lo “scontro” della Sprint, dietro di loro le due McLaren e un Hamilton che spera di giocare un ruolo da protagonista con la Ferrari, Leclerc partirà 8°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 punti
- George Russell (Mercedes) – 88 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 63 punti
- Lando Norris (McLaren)- 58 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 punti
Ancora loro due, Russell e Antonelli, in prima fila, dopo la Sprint e le Sprint Qualifyng. George batte ancora Kimi. Sarà lui a partire davanti a tutti nel Gran Premio del Canada, Kimi sarà in prima fila a caccia di una rivincita dopo le sportellate tra i due durante la corsa breve poi vinta dall’inglese con tanti rimbrotti da parte dell’italiano e l’intervento di Toto Wolff.
Alle spalle delle due Mercedes le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri poi la prima Ferrari di un pimpante Lewis Hamilton che però ha sbagliato ancora una volta sul più bello, nell’ultimo time attack. Peggio ha fatto Charles Leclerc davvero sottotono e solo 8° con tanto di proteste via radio per una SF-26 che non gli si “accende”. Il Gran Premio del Canada si disputa sul circuito di Montreal. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 24 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1a Fila
|1. George Russell – 1:12.578
|Mercedes
|2. Andrea Kimi Antonelli – 1:12.646
|Mercedes
|2a Fila
|3. Lando Norris – 1:12.729
|McLaren-Mercedes
|4. Oscar Piastri – 1:12.781
|McLaren-Mercedes
|3a Fila
|5. Lewis Hamilton – 1:12.868
|Ferrari
|6. Max Verstappen – 1:12.907
|Red Bull-RB Ford
|4a Fila
|7. Isack Hadjar – 1:12.935
|Red Bull-RB Ford
|8. Charles Leclerc – 1:12.976
|Ferrari
|5a Fila
|9. Arvid Lindblad – 1:13.280
|Racing Bulls-RB Ford
|10. Franco Colapinto – 1:13.697
|Alpine-Mercedes
|6a Fila
|11. Nico Hulkenberg – 1:13.886
|Audi
|12. Liam Lawson – 1:13.897
|Racing Bulls-RB Ford
|7a Fila
|13. Gabriel Bortoleto – 1:14.071
|Audi
|14. Pierre Gasly – 1:14.187
|Alpine-Mercedes
|8a Fila
|15. Carlos Sainz – 1:14.273
|Williams-Mercedes
|16. Oliver Bearman – 1:14.416
|Haas-Ferrari
|9a Fila
|17. Esteban Ocon – 1:14.845
|Haas-Ferrari
|18. Alexander Albon – 1:14.845
|Williams-Mercedes
|10a Fila
|19. Fernando Alonso – 1:15.196
|Aston Martin-Honda
|20. Sergio Perez – 1:15.429
|Cadillac-Ferrari
|11a Fila
|21. Lance Stroll – 1:16.195
|Aston Martin-Honda
|22. Valtteri Bottas – 1:16.171
|Cadillac-Ferrari