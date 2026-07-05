Kimi Antonelli davanti alle due Ferrari, il trionfo del tricolore in terra d’Albione. La Formula 1 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre a Silverstone. Il 19enne di Bologna parte dalla pole davanti alle rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo peraltro aver dominato la Sprint Race. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|179
|2
|George Russell
|Mercedes
|136
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|132
|4
|Lando Norris
|McLaren
|85
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|83
Un grande sabato per Kimi Antonelli che continua a dimostrarsi fenomenale. Nel giro di poche ore ha trionfato nella Sprint Race con tanto di sorpasso sull’idolo di casa Lewis Hamilton e poi si è preso di prepotenza la pole position con un giro da paura. Alle sue spalle le due Ferrari con Charles Leclerc che ha dato un segnale importante stando davanti a Lewis Hamilton solo 3° dopo la pole nelle qualifiche Sprint.
A completare la seconda fila l’altra Mercedes di George Russell. Terza fila a sorpresa per la Red Bull ma quella di Hadjar davanti alla McLaren di Norris e Verstappen solo 7° con Piastri 8°; le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson a chiudere la top ten. Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 52 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 5 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:28.111
Mercedes
|2. Charles Leclerc 1:28.286
Ferrari
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:28.458
Ferrari
|4. George Russell 1:28.481
Mercedes
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:28.746
Red Bull
|6. Lando Norris 1:28.877
McLaren
|4ª fila
|7. Max Verstappen 1:28.893
Red Bull
|8. Oscar Piastri 1:29.032
McLaren
|5ª fila
|9. Arvid Lindblad 1:29.305
Racing Bulls
|10. Liam Lawson 1:29.716
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Gabriel Bortoleto 1:29.461
Audi
|12. Pierre Gasly 1:30.063
Alpine
|7ª fila
|13. Nico Hülkenberg 1:30.076
Audi
|14. Oliver Bearman 1:30.501
Haas
|8ª fila
|15. Carlos Sainz 1:30.623
Williams
|16. Alexander Albon 1:30.743
Williams
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:30.680
Haas
|18. Valtteri Bottas 1:31.227
Cadillac
|10ª fila
|19. Franco Colapinto 1:31.321
Alpine
|20. Sergio Perez 1:31.940
Cadillac
|11ª fila
|21. Lance Stroll 1:32.863
Aston Martin
|22. Fernando Alonso 1:33.025
Aston Martin