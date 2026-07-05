Cronaca in diretta

Il weekend sul leggendario circuito britannico prosegue dopo la Sprint Race di sabato, che ha visto il primo successo in carriera di Kimi Antonelli in questo format. Secondo posto per Lewis Hamilton, che era scattato dalla pole position, terzo per Lando Norris.

Dopo il successo nella Sprint Race, Kimi Antonelli scatta dalla pole position. In prima fila, al suo fianco, c'è la Ferrari di Charles Leclerc. Seconda fila per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton e l'altra Mercedes di George Russell. Max Verstappen si è qualificato soltanto al settimo posto.

Le condizioni meteo: la temperatura dell'aria è di 24°C, quella dell'asfalto di 41°C. Non è prevista pioggia per la giornata di oggi.

PARTITI! Lo scatto di Antonelli è letargico, ne approfittano entrambe le Ferrari: Leclerc è davanti a Hamilton, 1-2 per le Rosse di Maranello in questo avvio di gara! Seguono Antonelli e Russell, che è riuscito a difendersi dall'assalto aggressivo di Hadjar.

GIRO 3. Cambio di ala per Piastri, costretto ad affrontare una gara già in grande salita. Nel frattempo è battaglia tra le due Red Bull: Verstappen passa Hadjar e sale in quinta posizione alle spalle di Russell.

GIRO 4. Piastri rientra in penultima posizione ed è il primo pilota a montare gomma bianca. I primi tre hanno aperto un gap già superiore a 4" rispetto a Russell, che fatica a tenere un ritmo accettabile.

GIRO 7. Rivedendo il replay della partenza, effettivamente Hamilton ha compiuto un micro-movimento prima dello spegnimento delle luci rosse. La penalità è ufficiale: deve scontare 5".

GIRO 10. Antonelli ha qualche problema di graining all'anteriore sinistra. Al momento resta alle spalle di Hamilton, che è lontano 3.9 secondi da Leclerc.

GIRO 11. Sorpasso bellissimo di Antonelli ai danni di Hamilton, molto ben preparato e studiato. Leclerc ha circa 4 secondi di margine sul leader del Mondiale.

Kimi Antonelli davanti alle due Ferrari, il trionfo del tricolore in terra d’Albione. La Formula 1 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre a Silverstone. Il 19enne di Bologna parte dalla pole davanti alle rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo peraltro aver dominato la Sprint Race. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 179 2 George Russell Mercedes 136 3 Lewis Hamilton Ferrari 132 4 Lando Norris McLaren 85 4 Charles Leclerc Ferrari 83

Un grande sabato per Kimi Antonelli che continua a dimostrarsi fenomenale. Nel giro di poche ore ha trionfato nella Sprint Race con tanto di sorpasso sull’idolo di casa Lewis Hamilton e poi si è preso di prepotenza la pole position con un giro da paura. Alle sue spalle le due Ferrari con Charles Leclerc che ha dato un segnale importante stando davanti a Lewis Hamilton solo 3° dopo la pole nelle qualifiche Sprint.

A completare la seconda fila l’altra Mercedes di George Russell. Terza fila a sorpresa per la Red Bull ma quella di Hadjar davanti alla McLaren di Norris e Verstappen solo 7° con Piastri 8°; le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson a chiudere la top ten. Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 52 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 5 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:28.111

Mercedes 2. Charles Leclerc 1:28.286

Ferrari 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:28.458

Ferrari 4. George Russell 1:28.481

Mercedes 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:28.746

Red Bull 6. Lando Norris 1:28.877

McLaren 4ª fila 7. Max Verstappen 1:28.893

Red Bull 8. Oscar Piastri 1:29.032

McLaren 5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:29.305

Racing Bulls 10. Liam Lawson 1:29.716

Racing Bulls 6ª fila 11. Gabriel Bortoleto 1:29.461

Audi 12. Pierre Gasly 1:30.063

Alpine 7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:30.076

Audi 14. Oliver Bearman 1:30.501

Haas 8ª fila 15. Carlos Sainz 1:30.623

Williams 16. Alexander Albon 1:30.743

Williams 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:30.680

Haas 18. Valtteri Bottas 1:31.227

Cadillac 10ª fila 19. Franco Colapinto 1:31.321

Alpine 20. Sergio Perez 1:31.940

Cadillac 11ª fila 21. Lance Stroll 1:32.863

Aston Martin 22. Fernando Alonso 1:33.025

Aston Martin