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F1, diretta live GP Gran Bretagna a Silverstone: Leclerc primo, Hamilton penalizzato e sotto attacco di Antonelli

Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 52 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 5 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 11 di 52

Gara in corso

  1. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  2. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP

Cronaca in diretta

  1. GIRO 11. Sorpasso bellissimo di Antonelli ai danni di Hamilton, molto ben preparato e studiato. Leclerc ha circa 4 secondi di margine sul leader del Mondiale.

    16:21

  2. GIRO 10. Antonelli ha qualche problema di graining all'anteriore sinistra. Al momento resta alle spalle di Hamilton, che è lontano 3.9 secondi da Leclerc.

    16:20

  4. GIRO 9. Hamilton riesce a tenersi alle spalle Antonelli, molto aggressivo. Leclerc aumenta il gap a 3.2 secondi al termine di questa tornata.

    16:18

  5. GIRO 8. Ora la Ferrari potrebbe fare gioco di squadra. Hamilton potrebbe tentare di rallentare Antonelli il più possibile per permettere a Leclerc di allungare in testa al gruppo. Il vantaggio del monegasco è di 2.6 secondi.

    16:16

  6. GIRO 7. Rivedendo il replay della partenza, effettivamente Hamilton ha compiuto un micro-movimento prima dello spegnimento delle luci rosse. La penalità è ufficiale: deve scontare 5".

    16:15

  7. GIRO 6. Attenzione! Notata una falsa partenza per Lewis Hamilton. Se dovesse arrivare una penalità, dovrà scontarla durante il pit-stop per il cambio gomme.

    16:13

  8. GIRO 5. Russell chiede aiuto al muretto Mercedes, lamentando di non avere potenza nel motore. Antonelli perde qualcosa rispetto a Hamilton, ma i primi tre, al momento, continuano a fare ritmo a sé.

    16:12

  10. GIRO 4. Piastri rientra in penultima posizione ed è il primo pilota a montare gomma bianca. I primi tre hanno aperto un gap già superiore a 4" rispetto a Russell, che fatica a tenere un ritmo accettabile.

    16:10

  11. GIRO 3. Cambio di ala per Piastri, costretto ad affrontare una gara già in grande salita. Nel frattempo è battaglia tra le due Red Bull: Verstappen passa Hadjar e sale in quinta posizione alle spalle di Russell.

    16:09

  12. GIRO 2. Piastri deve rientrare ai box per un problema all'ala anteriore. Hadjar continua a tenere alta la pressione su Russell, che non è partito benissimo. Anche Antonelli rimane incollato al retrotreno di Hamilton.

    16:07

  13. PARTITI! Lo scatto di Antonelli è letargico, ne approfittano entrambe le Ferrari: Leclerc è davanti a Hamilton, 1-2 per le Rosse di Maranello in questo avvio di gara! Seguono Antonelli e Russell, che è riuscito a difendersi dall'assalto aggressivo di Hadjar.

    16:06

  14. Problemi per Fernando Alonso durante il giro di ricognizione, è costretto a rientrare già ai box.

    16:04

  16. Giro di ricognizione in corso. Manca pochissimo all'inizio della gara di Silverstone.

    16:00

  17. Tutti i piloti hanno scelto la stessa mescola: si parte con gomma media nuova. Il degrado non dovrebbe essere particolarmente elevato date le condizioni meteo di oggi pomeriggio.

    16:00

  18. Le condizioni meteo: la temperatura dell'aria è di 24°C, quella dell'asfalto di 41°C. Non è prevista pioggia per la giornata di oggi.

    15:59

  19. Tre minuti al giro di ricognizione. Tutti i piloti sono all'interno delle rispettive monoposto, in attesa.

    15:58

  20. Dopo il successo nella Sprint Race, Kimi Antonelli scatta dalla pole position. In prima fila, al suo fianco, c'è la Ferrari di Charles Leclerc. Seconda fila per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton e l'altra Mercedes di George Russell. Max Verstappen si è qualificato soltanto al settimo posto.

    12:26

  22. Questa, invece, la classifica del Mondiale Costruttori: 1. Mercedes 315, 2. Ferrari 215, 3. McLaren 167, 4. Red Bull 118, 5. Alpine 57.

    12:26

  23. Questa la classifica aggiornata con i risultati della Sprint Race: 1. Antonelli (Mercedes) 179 punti, 2. Russell (Mercedes) 136, 3. Hamilton (Ferrari) 132, 4. Norris (McLaren) 85, 5. Leclerc (Ferrari) 83, 6. Piastri (McLaren) 82, 7. Verstappen (Red Bull) 76, 8. Hadjar (Red Bull) 42.

    12:26

  24. Il weekend sul leggendario circuito britannico prosegue dopo la Sprint Race di sabato, che ha visto il primo successo in carriera di Kimi Antonelli in questo format. Secondo posto per Lewis Hamilton, che era scattato dalla pole position, terzo per Lando Norris.

    12:26

  25. Benvenuti alla diretta scritta del GP di Silverstone, nono appuntamento del Mondiale di F1 2026.

    12:26

Kimi Antonelli davanti alle due Ferrari, il trionfo del tricolore in terra d’Albione. La Formula 1 torna in pista per il GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre a Silverstone. Il 19enne di Bologna parte dalla pole davanti alle rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo peraltro aver dominato la Sprint Race. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 179
2 George Russell Mercedes 136
3 Lewis Hamilton Ferrari 132
4 Lando Norris McLaren 85
4 Charles Leclerc Ferrari 83

Un grande sabato per Kimi Antonelli che continua a dimostrarsi fenomenale. Nel giro di poche ore ha trionfato nella Sprint Race con tanto di sorpasso sull’idolo di casa Lewis Hamilton e poi si è preso di prepotenza la pole position con un giro da paura. Alle sue spalle le due Ferrari con Charles Leclerc che ha dato un segnale importante stando davanti a Lewis Hamilton solo 3° dopo la pole nelle qualifiche Sprint.

A completare la seconda fila l’altra Mercedes di George Russell. Terza fila a sorpresa per la Red Bull ma quella di Hadjar davanti alla McLaren di Norris e Verstappen solo 7° con Piastri 8°; le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson a chiudere la top ten. Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 52 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 5 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:28.111
Mercedes
2. Charles Leclerc 1:28.286
Ferrari
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:28.458
Ferrari
4. George Russell 1:28.481
Mercedes
3ª fila 5. Isack Hadjar 1:28.746
Red Bull
6. Lando Norris 1:28.877
McLaren
4ª fila 7. Max Verstappen 1:28.893
Red Bull
8. Oscar Piastri 1:29.032
McLaren
5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:29.305
Racing Bulls
10. Liam Lawson 1:29.716
Racing Bulls
6ª fila 11. Gabriel Bortoleto 1:29.461
Audi
12. Pierre Gasly 1:30.063
Alpine
7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:30.076
Audi
14. Oliver Bearman 1:30.501
Haas
8ª fila 15. Carlos Sainz 1:30.623
Williams
16. Alexander Albon 1:30.743
Williams
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:30.680
Haas
18. Valtteri Bottas 1:31.227
Cadillac
10ª fila 19. Franco Colapinto 1:31.321
Alpine
20. Sergio Perez 1:31.940
Cadillac
11ª fila 21. Lance Stroll 1:32.863
Aston Martin
22. Fernando Alonso 1:33.025
Aston Martin

F1, diretta live GP Gran Bretagna a Silverstone: Leclerc primo, Hamilton penalizzato e sotto attacco di Antonelli Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  2. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  4. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  5. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  6. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  7. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  8. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  10. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  11. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  12. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  13. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  14. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  15. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  16. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  17. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  18. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  19. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  20. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  21. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  22. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
GP della Gran Bretagna - Silverstone Circuit 05/07/2026
Silverstone Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 16:00
  • Circuito: Silverstone Circuit
  • Città: Silverstone
  • Nazione: Gran Bretagna
  • Numero di giri: 52
  • Lunghezza giro: 5.891 KM
  • Lunghezza gara: 306.198 KM

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