Diretta live GP di Miami F1: Hadjar e Gasly fuori, safety car con Leclerc in testa e Antonelli 3°

Cronaca in diretta

Dopo il successo di Lando Norris nella Sprint, pole position di Kimi Antonelli che partirá davanti a tutti. Secondo uno strepitoso Verstappen (sesto in Sprint), seconda fila con Leclerc e Norris. Alle loro spalle Russell e Hamilton, solo settimo Piastri.

La Formula 1 torna in pista con il GP di Miami che chiude così il quarto appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Lando Norris su Oscar Piastri e Charles Leclerc. Ma sarà Kimi Antonelli a partire in pole position davanti a Verstappen e lo stesso Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 75 2 George Russell Mercedes 68 3 Charles Leclerc Ferrari 55 4 Lewis Hamilton Ferrari 43 5 Lando Norris McLaren 33

Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position dopo la prima in Cina. Un record che prima di lui aveva fatto gente del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il leader del Mondiale cercherà di centrare il tris anche in fatto di vittorie dopo Shanghai e Suzuka.

Solo Verstappen è riuscito ad avvicinarlo nei finale del Q3 superando Leclerc che partirà 3° davanti a Norris, vincitore della Sprint, Russell con l’altra freccia d’argento. Solo 6° Hamilton che però si è messo davanti all’altra McLaren di Piastri.

Il Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 57 giri. Partenza i programma alle 22.00 di domenica 3 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:27.798

Mercedes 2. Max Verstappen 1:27.964

Red Bull 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:28.143

Ferrari 4. Lando Norris 1:28.183

McLaren 3ª fila 5. George Russell 1:28.197

Mercedes 6. Lewis Hamilton 1:28.319

Ferrari 4ª fila 7. Oscar Piastri 1:28.500

McLaren 8. Franco Colapinto 1:28.762

Alpine 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:28.789

Red Bull (DSQ) 10. Pierre Gasly 1:28.810

Alpine 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:29.439

Audi 12. Liam Lawson 1:29.499

Racing Bulls 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:29.568

Williams 14. Esteban Ocon 1:29.911

Haas 8ª fila 15. Oliver Bearman 1:30.022

Haas 16. Alexander Albon 1:30.129

Williams 9ª fila 17. Arvid Lindblad 1:30.133

Racing Bulls 18. Fernando Alonso 1:31.098

Aston Martin 10ª fila 19. Lance Stroll 1:31.164

Aston Martin 20. Valtteri Bottas 1:31.629

Cadillac 11ª fila 21. Sergio Perez 1:31.967

Cadillac 22. Gabriel Bortoleto 1:33.737

Audi

*HADJAR SQUALIFICATO PER FONDO REGOLARE: partirà dalla pitlane