Diretta live GP di Miami F1: Hadjar e Gasly fuori, safety car con Leclerc in testa e Antonelli 3°

La Formula 1 torna in pista con il GP di Miami che chiude così il quarto appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Lando Norris su Oscar Piastri e Charles Leclerc. Ma sarà Kimi Antonelli a partire in pole position davanti a Verstappen e lo stesso Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|75
|2
|George Russell
|Mercedes
|68
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|55
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|43
|5
|Lando Norris
|McLaren
|33
Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position dopo la prima in Cina. Un record che prima di lui aveva fatto gente del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il leader del Mondiale cercherà di centrare il tris anche in fatto di vittorie dopo Shanghai e Suzuka.
Solo Verstappen è riuscito ad avvicinarlo nei finale del Q3 superando Leclerc che partirà 3° davanti a Norris, vincitore della Sprint, Russell con l’altra freccia d’argento. Solo 6° Hamilton che però si è messo davanti all’altra McLaren di Piastri.
Il Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 57 giri. Partenza i programma alle 22.00 di domenica 3 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:27.798
Mercedes
|2. Max Verstappen 1:27.964
Red Bull
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:28.143
Ferrari
|4. Lando Norris 1:28.183
McLaren
|3ª fila
|5. George Russell 1:28.197
Mercedes
|6. Lewis Hamilton 1:28.319
Ferrari
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:28.500
McLaren
|8. Franco Colapinto 1:28.762
Alpine
|5ª fila
|9. Isack Hadjar 1:28.789
Red Bull (DSQ)
|10. Pierre Gasly 1:28.810
Alpine
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:29.439
Audi
|12. Liam Lawson 1:29.499
Racing Bulls
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:29.568
Williams
|14. Esteban Ocon 1:29.911
Haas
|8ª fila
|15. Oliver Bearman 1:30.022
Haas
|16. Alexander Albon 1:30.129
Williams
|9ª fila
|17. Arvid Lindblad 1:30.133
Racing Bulls
|18. Fernando Alonso 1:31.098
Aston Martin
|10ª fila
|19. Lance Stroll 1:31.164
Aston Martin
|20. Valtteri Bottas 1:31.629
Cadillac
|11ª fila
|21. Sergio Perez 1:31.967
Cadillac
|22. Gabriel Bortoleto 1:33.737
Audi
*HADJAR SQUALIFICATO PER FONDO REGOLARE: partirà dalla pitlane