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Diretta live GP di Miami F1: Hadjar e Gasly fuori, safety car con Leclerc in testa e Antonelli 3°

Il racconto in diretta del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sull'omonimo circuito cittadino. Sono previsti 57 giri. Semafori spenti alle 22.00 di domenica 3 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 8 di 57

Gara in corso

  1. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  2. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 9. Ritiro per Lawson, dopo il contatto con Gasly.

    19:20

  2. GIRO 8. Se per Hadjar si tratta di errore personale, Gasly é stato sbalzato da Lawson, con la monovettura che si ribalta completamente prima di finire sulle protezioni.

    19:16

  4. GIRO 7. Due incidenti diversi, quelli di Hadjar e Gasly, safety car in pista.

    19:14

  5. GIRO 6. GASLY FUORI PISTA! La macchina in bilico sulle protezioni, probabile una lunga safety car.

    19:13

  6. GIRO 6. HADJAR SUL MURO! Probabile la safety car, nel frattempo Norris aveva superato Antonelli.

    19:13

  7. GIRO 6. Risposta immediata di Leclerc, che si riprende la prima posizione su Antonelli. Alle loro spalle, aspetta con calma Norris.

    19:12

  8. GIRO 5. ANTONELLI PASSA LECLERC! Sorpasso dell'italiano, che vuole subito scappare via.

    19:11

  10. GIRO 5. Comunque incredibile la partenza di Verstappen, che va in testacoda ma riesce a ripartire in un decimo di secondo, evitando eventuali contatti.

    19:10

  11. GIRO 4. Attenzione a Norris, con il giro veloce: si sta avvicinando molto su Antonelli.

    19:09

  12. GIRO 3. Antonelli all'attacco, nel frattempo Russell passa Piastri.

    19:08

  13. GIRO 2. Primo Leclerc, secondo Antonelli, terzo Norris con Piastri quarto. Che primo giro, pieno di emozioni!

    19:07

  14. GIRO 1. Contatti vari, Verstappen con Colapinto, danni anche per Hamilton.

    19:06

  16. PARTITI! Succede di tutto! Antonelli e Verstappen si scornano, con il secondo che va anche in blocco: la spunta Leclerc, che va primo!

    19:05

  17. Gara dedicata a Alex Zanardi, come ieri, commovente ricordo per il pilota italiano.

    19:03

  18. Giro di formazione in corso, tutto pronto per la partenza!

    19:02

  19. Gran Premio anticipato per evitare la pioggia, ma ormai é quasi certo: arriverá il bagnato lo stesso durante la gara

    18:59

  20. Ricordiamo che saranno 57 i giri da percorrere, dopo un Sprint Race di 19.

    18:55

  22. Dopo il successo di Lando Norris nella Sprint, pole position di Kimi Antonelli che partirá davanti a tutti. Secondo uno strepitoso Verstappen (sesto in Sprint), seconda fila con Leclerc e Norris. Alle loro spalle Russell e Hamilton, solo settimo Piastri.

    11:57

  23. Gran Premio di Miami anticipato alle ore 19.00 rispetto alle 22.00, orario iniziale: il pericolo pioggia ha fatto decidere per il nuovo orario.

    11:55

  24. Benvenuti alla DIRETTA SCRITTA del GP di Miami del Mondiale 2026 di Formula 1.

    16:47

La Formula 1 torna in pista con il GP di Miami che chiude così il quarto appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Lando Norris su Oscar Piastri e Charles Leclerc. Ma sarà Kimi Antonelli a partire in pole position davanti a Verstappen e lo stesso Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 75
2 George Russell Mercedes 68
3 Charles Leclerc Ferrari 55
4 Lewis Hamilton Ferrari 43
5 Lando Norris McLaren 33

Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position dopo la prima in Cina. Un record che prima di lui aveva fatto gente del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il leader del Mondiale cercherà di centrare il tris anche in fatto di vittorie dopo Shanghai e Suzuka.

Solo Verstappen è riuscito ad avvicinarlo nei finale del Q3 superando Leclerc che partirà 3° davanti a Norris, vincitore della Sprint, Russell con l’altra freccia d’argento. Solo 6° Hamilton che però si è messo davanti all’altra McLaren di Piastri.

Il Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 57 giri. Partenza i programma alle 22.00 di domenica 3 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:27.798
Mercedes
2. Max Verstappen 1:27.964
Red Bull
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:28.143
Ferrari
4. Lando Norris 1:28.183
McLaren
3ª fila 5. George Russell 1:28.197
Mercedes
6. Lewis Hamilton 1:28.319
Ferrari
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:28.500
McLaren
8. Franco Colapinto 1:28.762
Alpine
5ª fila 9. Isack Hadjar 1:28.789
Red Bull (DSQ)
10. Pierre Gasly 1:28.810
Alpine
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:29.439
Audi
12. Liam Lawson 1:29.499
Racing Bulls
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:29.568
Williams
14. Esteban Ocon 1:29.911
Haas
8ª fila 15. Oliver Bearman 1:30.022
Haas
16. Alexander Albon 1:30.129
Williams
9ª fila 17. Arvid Lindblad 1:30.133
Racing Bulls
18. Fernando Alonso 1:31.098
Aston Martin
10ª fila 19. Lance Stroll 1:31.164
Aston Martin
20. Valtteri Bottas 1:31.629
Cadillac
11ª fila 21. Sergio Perez 1:31.967
Cadillac
22. Gabriel Bortoleto 1:33.737
Audi

*HADJAR SQUALIFICATO PER FONDO REGOLARE: partirà dalla pitlane

Diretta live GP di Miami F1: Hadjar e Gasly fuori, safety car con Leclerc in testa e Antonelli 3° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  2. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  4. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  5. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  6. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  7. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  8. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  9. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  10. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  11. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  12. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  13. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  14. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  15. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  16. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  17. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  18. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  19. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    RITIRATO
  20. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
    RITIRATO
  21. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    RITIRATO
  22. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    RITIRATO
GP di Miami - Miami International Autodrome 03/05/2026
Miami International Autodrome

Altri dati:

  • Ora inizio: 19:00
  • Circuito: Miami International Autodrome
  • Città: Miami Gardens
  • Nazione: USA
  • Numero di giri: 57
  • Lunghezza giro: 5.412 KM
  • Lunghezza gara: 308.326 KM

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