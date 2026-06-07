Diretta live GP Monaco F1: Antonelli senza rivali, penalizzato Hamilton e Leclerc ora gli insidia il 2° posto

Cronaca in diretta

Quarta pole position in carriera, e stagionale, per Kimi Antonelli che nelle qualifiche di ieri ha bruciato Max Verstappen per soli 43 millesimi. Seconda fila tutta rossa con le Ferrari di Hamilton e Leclerc, poi Hadjar con la seconda Red Bull e Russell con l'altra Mercedes. Le McLaren di Piastri e Norris sono invece in quarta fila, poi Gasly con l'Alpine e Lawson con la Racing Bulls chiudono la top ten in griglia.

Il pilota italiano guida anche la classifica mondiale con 131 punti, seguito dal compagno di Mercedes George Russell a 88 punti. Charles Leclerc è terzo con 75, tallonato da Hamilton con 72. Lando Norris, campione in carica, è solo quinto con 58 punti.

Il dominio Mercedes si riflette anche sulla classifica costruttori con la casa anglo-tedesca in testa con 219 punti, davanti alla Ferrari che ne ha 147. Terzo posto per la McLaren con 106 e quarto per la Red Bull con 57.

GIRO 2. 2"9 tra Antonelli e Hamilton, poi Leclerc, Hadjar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson e Albon a completare la top ten.

GIRO 5. Nessun procedimento nei confronti di Russell, che era leggermente fuori posizione al via ma non è partito in anticipo.

GIRO 8. L'unico duello al momento è tra Norris e Gasly, col francese che sta tenendo coi denti la settima posizione davanti al britannico.

GIRO 14. Si attesta sui tre secondi e mezzo il divario tra Antonelli e Hamilton, Leclerc invece è a cinque secondi dal compagno.

GIRO 31. Ancora fuori Antonelli e Leclerc che stanno andando lunghi col primo stint delle gomme gialle.

GIRO 40. Hamilton perde un altro secondo da Leclerc che ora ne ha nove di ritardo dal compagno, che saranno solo quattro a fine gara con la penalità comminata all'inglese.

GIRO 43. Piastri, Gasly e Norris non si sono ancora fermati per la prima volta, così come Lawson e Albon, attualmente nono e decimo.

GIRO 44. Giro veloce di Antonelli che viaggia ora con 18" su Hamilton. Norris intanto si pianta nel tunnel e viene passato da Russell e Hadjar.

C’è il nostro Kimi Antonelli a caccia di una incredibile cinquina sulla ruota del Casinò di Montecarlo. Partirà dalla pole il 19enne di Bologna nel GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Alle sue spalle Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (131 pt.) George Russell (88 pt.) Charles Leclerc (75 pt.) Lewis Hamilton (72 pt.) Lando Norris (58 pt.)

Andrea Kimi Antonelli con un giro magico si è assicurato la sua prima storica pole position a Monaco. Si è messo alle sue spalle qualcosa come 11 titoli mondiali, Max Verstappen di appena 43 millesimi e Lewis Hamilton terzo con la Ferrari. Delusione amara per Charles Leclerc che chiude solo quarto. In terza fila un sorprendente Hadjar con l’altra Red Bull e un George Russell sottotono e nervoso che ha beccato 4 decimi da Kimi. Battute su tutta la linea le McLaren relegate in quarta fila con Piastri e Norris. Chiudono la top ten Gasly e Lawson.

Il Gran Premio di Monaco si disputa sul circuito cittadino di Monte Carlo. Sono previsti 78 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:12.051

Mercedes 2. Max Verstappen 1:12.094

Red Bull 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:12.279

Ferrari 4. Charles Leclerc 1:12.351

Ferrari 3ª fila 5. Isack Hadjar 1:12.434

Red Bull 6. George Russell 1:12.445

Mercedes 4ª fila 7. Oscar Piastri 1:12.624

McLaren 8. Lando Norris 1:12.765

McLaren 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:13.226

Alpine 10. Liam Lawson 1:12.412

Racing Bulls 6ª fila 11. Alexander Albon 1:13.787

Williams 12. Carlos Sainz 1:13.815

Williams 7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:13.902

Audi 14. Franco Colapinto 1:13.995

Alpine 8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:14.248

Racing Bulls 16. Gabriel Bortoleto s.t.

Audi 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:14.722

Haas 18. Sergio Perez 1:14.747

Cadillac 10ª fila 19. Oliver Bearman 1:14.814 20. Valtteri Bottas 1:15.283

Cadillac 11ª fila 21. Fernando Alonso 1:15.349

Aston Martin 22. Lance Stroll 1:16.061

Aston Martin