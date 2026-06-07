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Diretta live GP Monaco F1: Antonelli senza rivali, penalizzato Hamilton e Leclerc ora gli insidia il 2° posto

Il racconto in diretta del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Monte Carlo. Sono previsti 78 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 7 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 48 di 78

Gara in corso

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP

Cronaca in diretta

  1. GIRO 47. Altro giro veloce per Kimi Antonelli che scende a 1'15"5. Hamilton ha ormai 20" di ritardo dal pilota della Mercedes.

    16:05

  2. GIRO 46. Pit-stop per Gasly mentre dietro la Williams fa cedere ad Albon il proprio nono posto in favore del compagno Sainz.

    16:04

  4. GIRO 45. Ritiro per Norris, Russell ora si ritrova a otto secondi da Gasly e 12 da Piastri ma questi due dovranno ancora fermarsi mentre il pilota della Mercedes deve scontare la penalità di cinque secondi.

    16:02

  5. GIRO 44. Giro veloce di Antonelli che viaggia ora con 18" su Hamilton. Norris intanto si pianta nel tunnel e viene passato da Russell e Hadjar.

    16:01

  6. GIRO 43. Piastri, Gasly e Norris non si sono ancora fermati per la prima volta, così come Lawson e Albon, attualmente nono e decimo.

    16:00

  7. GIRO 42. Norris sta bloccando Russell per difendere il quarto posto di Piastri, atteggiamento certificato dalla comunicazione arrivata via radio al britannico.

    15:59

  8. GIRO 41. Antonelli, Hamilton, Lelcerc, Piastri, Gasly, Norris, Russell, Hadjar, Lawson e Albon la top ten a poco più di metà gara.

    15:57

  10. GIRO 40. Hamilton perde un altro secondo da Leclerc che ora ne ha nove di ritardo dal compagno, che saranno solo quattro a fine gara con la penalità comminata all'inglese.

    15:56

  11. GIRO 39. Antonelli si mette subito a martellare e porta a 14 i propri secondi su Hamilton. Leclerc invece ne guadagna due sul compagno di scuderia.

    15:55

  12. GIRO 38. 12" di vantaggio per Antonelli su Hamilton che ne ha altrettanti su Leclerc. Intanto viene confermata la penalità di cinque secondi per Russell.

    15:53

  13. GIRO 37. Antonelli ai box, salvo imprevisti rimarrà nettamente davanti a Hamilton.

    15:52

  14. GIRO 36. Leclerc rientra a 12" da Hamilton, Antonelli invece rimane fuori. Anche Russell sotto investigazione per eccesso di velocità in corsia box.

    15:51

  16. GIRO 35. Antonelli resta fuori mentre rientra Leclerc ai box!

    15:49

  17. GIRO 34. PENALITA' PER HAMILTON! Cinque secondi per il britannico che verranno quasi sicuramente aggiunti al tempo finale. Intanto grossi problemi per Norris con la power unit.

    15:48

  18. GIRO 33. Si ferma anche Hadjar che rientra alle spalle di Russell. Arriva però anche la comunicazione di una possibile penalità di cinque secondi per Hamilton. Eccesso di velocità ai box per il britannico.

    15:47

  19. GIRO 32. Si ferma Russell che rientra ottavo, con dieci secondi di ritardo da Gasly ma con pista relativamente libera davanti a sé.

    15:45

  20. GIRO 31. Ancora fuori Antonelli e Leclerc che stanno andando lunghi col primo stint delle gomme gialle.

    15:44

  22. GIRO 30. Terzo ritiro di giornata, tocca a Olly Bearman.

    15:42

  23. GIRO 29. Kimi rimane fuori, ora con 15" su Leclerc e 3"2 su Hamilton.

    15:41

  24. GIRO 28. Hamilton ai box, l'inglese stava perdendo troppo da Antonelli. Leclerc si porta al secondo posto.

    15:40

  25. GIRO 27. Leclerc intanto si è portato a meno di tre secondi da Hamilton, crollo dell'inglese.

    15:39

  26. GIRO 26. Continua a spingere Antonelli che di questo passo potrebbe giocarsi il pit-stop e rientrare addirittura davanti a Hamilton.

    15:38

  28. GIRO 25. Lotta durissima tra Hadjar e Russell che non riesce però proprio a trovare il varco giusto per infilare il pilota Red Bull.

    15:36

  29. GIRO 24. Quasi nove secondi di vantaggio per Antonelli che, di questo passo, potrebbe giocarsi il cambio gomme e rientrare davanti a Leclerc.

    15:35

  30. GIRO 23. Hadjar intanto continua a tenersi dietro Russell, aprendo così lo spazio per il doppio pit-stop Ferrari senza scendere dal podio.

    15:34

  31. GIRO 22. Sette secondi di vantaggio per Antonelli, tornato decisamente a martellare al comando della gara.

    15:33

  32. GIRO 21. Antonelli porta a sei i propri secondi di vantaggio su Hamilton, 12 su Leclerc.

    15:31

  34. GIRO 20. Si inizia entrare in zona pit-stop coi primi ragionamenti sulle strategie. La Mercedes deve fare i conti con le due Ferrari alle spalle di Antonelli.

    15:30

  35. GIRO 19. Si rianima Antonelli intanto che torna ad avere cinque secondi di vantaggio su Hamilton.

    15:29

  36. GIRO 18. Hadjar, impegnato nella difesa del sesto posto dalla pressione di Russell, si lamenta via radio per un probabile malfunzionamento della propria Red Bull.

    15:28

  37. GIRO 17. Ritiro per Bottas, il secondo odierno dopo quello di Max Verstappen.

    15:26

  38. GIRO 16. Tre secondi di vantaggio per Antonelli su Hamilton.

    15:25

  40. GIRO 15. Sembra essere chiaramente una tattica quella di Antonelli, richiamato anche dal box a una gestione più cauta del vantaggio.

    15:24

  41. GIRO 14. Si attesta sui tre secondi e mezzo il divario tra Antonelli e Hamilton, Leclerc invece è a cinque secondi dal compagno.

    15:23

  42. GIRO 13. Hamilton rosicchia ancora qualche decimo, ora si trova a 3"6 da Antonelli.

    15:21

  43. GIRO 12. Potrebbe arrivare a breve il problema dei doppiaggi per Antonelli, momento da affrontare con la massima attenzione.

    15:21

  44. GIRO 11. Hamilton torna a 4"3 da Antonelli, sembra che l'italiano stia respirando dopo l'inizio di gara forsennato.

    15:18

  46. GIRO 10. Perde qualcosa Antonelli che torna sotto ai cinque secondi di vantaggio su Hamilton.

    15:17

  47. GIRO 9. 5"5 di vantaggio per Antonelli su Hamilton, il pilota italiano sta scappando via per garantirsi un rientro dal pit-stop il più avanti possibile.

    15:16

  48. GIRO 8. L'unico duello al momento è tra Norris e Gasly, col francese che sta tenendo coi denti la settima posizione davanti al britannico.

    15:15

  49. GIRO 7. Si allargano i distacchi tra i piloti in pista, Hamilton è a 4"7 da Antonelli, Leclerc a 3"8 dal compagno con 2"5 su Hadjar.

    15:14

  50. GIRO 6. Continua a spingere Antonelli che supera i quattro secondi di vantaggio su Hamilton.

    15:12

  52. GIRO 5. Nessun procedimento nei confronti di Russell, che era leggermente fuori posizione al via ma non è partito in anticipo.

    15:11

  53. GIRO 4. Abbassa leggermente il ritmo Antonelli che guadagna solo due decimi su Hamilton nell'ultima tornata.

    15:09

  54. GIRO 3. Russell sotto investigazione per falsa partenza. Intanto Antonelli continua a martellare e si porta a 3"7 su Hamilton.

    15:08

  55. GIRO 2. 2"9 tra Antonelli e Hamilton, poi Leclerc, Hadjar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson e Albon a completare la top ten.

    15:07

  56. GIRO 1. Il box Red Bull richiama Verstappen ai box, si ritira il pilota olandese. Antonelli guida già con oltre due secondi su Hamilton.

    15:06

  58. PARTITI! Colpo di scena al via con Max Verstappen che rimane piantato! Antonelli tiene quindi facilmente la testa davanti a Hamilton, Leclerc e Hadjar.

    15:04

  59. Giro di formazione in corso, manca ormai pochissimo al via.

    15:01

  60. Splende il sole nel Principato, tutti i piloti partono con gomma gialla tranne Perez, Bottas e Bortoleto, al via con gomma rossa. Il brasiliano, tra l'altro, partirà dalla pit lane.

    15:00

  61. 72esima edizione del Gran Premio di Monaco, si corre sulla distanza dei 78 giri.

    14:58

  62. Il dominio Mercedes si riflette anche sulla classifica costruttori con la casa anglo-tedesca in testa con 219 punti, davanti alla Ferrari che ne ha 147. Terzo posto per la McLaren con 106 e quarto per la Red Bull con 57.

    14:40

  64. Il pilota italiano guida anche la classifica mondiale con 131 punti, seguito dal compagno di Mercedes George Russell a 88 punti. Charles Leclerc è terzo con 75, tallonato da Hamilton con 72. Lando Norris, campione in carica, è solo quinto con 58 punti.

    14:38

  65. Kimi Antonelli è solamente il secondo italiano ad aver ottenuto la pole position a Montecarlo, a 22 anni di distanza da quella ottenuta da Jarno Trulli, su Renault, nel 2004.

    14:36

  66. Quarta pole position in carriera, e stagionale, per Kimi Antonelli che nelle qualifiche di ieri ha bruciato Max Verstappen per soli 43 millesimi. Seconda fila tutta rossa con le Ferrari di Hamilton e Leclerc, poi Hadjar con la seconda Red Bull e Russell con l'altra Mercedes. Le McLaren di Piastri e Norris sono invece in quarta fila, poi Gasly con l'Alpine e Lawson con la Racing Bulls chiudono la top ten in griglia.

    14:34

  67. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Monaco, si corre sul classico tracciato cittadino di Montecarlo.

    14:31

C’è il nostro Kimi Antonelli a caccia di una incredibile cinquina sulla ruota del Casinò di Montecarlo. Partirà dalla pole il 19enne di Bologna nel GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Alle sue spalle Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (131 pt.)
  2. George Russell (88 pt.)
  3. Charles Leclerc (75 pt.)
  4. Lewis Hamilton (72 pt.)
  5. Lando Norris (58 pt.)

Andrea Kimi Antonelli con un giro magico si è assicurato la sua prima storica pole position a Monaco. Si è messo alle sue spalle qualcosa come 11 titoli mondiali, Max Verstappen di appena 43 millesimi e Lewis Hamilton terzo con la Ferrari. Delusione amara per Charles Leclerc che chiude solo quarto. In terza fila un sorprendente Hadjar con l’altra Red Bull e un George Russell sottotono e nervoso che ha beccato 4 decimi da Kimi. Battute su tutta la linea le McLaren relegate in quarta fila con Piastri e Norris. Chiudono la top ten Gasly e Lawson.

Il Gran Premio di Monaco si disputa sul circuito cittadino di Monte Carlo. Sono previsti 78 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:12.051
Mercedes
2. Max Verstappen 1:12.094
Red Bull
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:12.279
Ferrari
4. Charles Leclerc 1:12.351
Ferrari
3ª fila 5. Isack Hadjar 1:12.434
Red Bull
6. George Russell 1:12.445
Mercedes
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:12.624
McLaren
8. Lando Norris 1:12.765
McLaren
5ª fila 9. Pierre Gasly 1:13.226
Alpine
10. Liam Lawson 1:12.412
Racing Bulls
6ª fila 11. Alexander Albon 1:13.787
Williams
12. Carlos Sainz 1:13.815
Williams
7ª fila 13. Nico Hülkenberg 1:13.902
Audi
14. Franco Colapinto 1:13.995
Alpine
8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:14.248
Racing Bulls
16. Gabriel Bortoleto s.t.
Audi
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:14.722
Haas
18. Sergio Perez 1:14.747
Cadillac
10ª fila 19. Oliver Bearman 1:14.814
20. Valtteri Bottas 1:15.283
Cadillac
11ª fila 21. Fernando Alonso 1:15.349
Aston Martin
22. Lance Stroll 1:16.061
Aston Martin

Diretta live GP Monaco F1: Antonelli senza rivali, penalizzato Hamilton e Leclerc ora gli insidia il 2° posto Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  4. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  5. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  6. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  7. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  8. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  10. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  11. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  12. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  13. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  14. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  15. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  16. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  17. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  18. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  19. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    RITIRATO
  20. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    RITIRATO
  21. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  22. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    RITIRATO
GP di Monaco - Circuit de Monaco 07/06/2026
Circuit de Monaco

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Circuit de Monaco
  • Città: Monte Carlo
  • Nazione: Monaco
  • Numero di giri: 78
  • Lunghezza giro: 3.337 KM
  • Lunghezza gara: 260.286 KM

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