Diretta live GP Monaco F1: Antonelli senza rivali, penalizzato Hamilton e Leclerc ora gli insidia il 2° posto

C’è il nostro Kimi Antonelli a caccia di una incredibile cinquina sulla ruota del Casinò di Montecarlo. Partirà dalla pole il 19enne di Bologna nel GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Alle sue spalle Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (131 pt.)
- George Russell (88 pt.)
- Charles Leclerc (75 pt.)
- Lewis Hamilton (72 pt.)
- Lando Norris (58 pt.)
Andrea Kimi Antonelli con un giro magico si è assicurato la sua prima storica pole position a Monaco. Si è messo alle sue spalle qualcosa come 11 titoli mondiali, Max Verstappen di appena 43 millesimi e Lewis Hamilton terzo con la Ferrari. Delusione amara per Charles Leclerc che chiude solo quarto. In terza fila un sorprendente Hadjar con l’altra Red Bull e un George Russell sottotono e nervoso che ha beccato 4 decimi da Kimi. Battute su tutta la linea le McLaren relegate in quarta fila con Piastri e Norris. Chiudono la top ten Gasly e Lawson.
Il Gran Premio di Monaco si disputa sul circuito cittadino di Monte Carlo. Sono previsti 78 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 7 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:12.051
Mercedes
|2. Max Verstappen 1:12.094
Red Bull
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:12.279
Ferrari
|4. Charles Leclerc 1:12.351
Ferrari
|3ª fila
|5. Isack Hadjar 1:12.434
Red Bull
|6. George Russell 1:12.445
Mercedes
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:12.624
McLaren
|8. Lando Norris 1:12.765
McLaren
|5ª fila
|9. Pierre Gasly 1:13.226
Alpine
|10. Liam Lawson 1:12.412
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Alexander Albon 1:13.787
Williams
|12. Carlos Sainz 1:13.815
Williams
|7ª fila
|13. Nico Hülkenberg 1:13.902
Audi
|14. Franco Colapinto 1:13.995
Alpine
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:14.248
Racing Bulls
|16. Gabriel Bortoleto s.t.
Audi
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:14.722
Haas
|18. Sergio Perez 1:14.747
Cadillac
|10ª fila
|19. Oliver Bearman 1:14.814
|20. Valtteri Bottas 1:15.283
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso 1:15.349
Aston Martin
|22. Lance Stroll 1:16.061
Aston Martin