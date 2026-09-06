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Diretta GP Monza live, ripartiti: Russell davanti a Gasly, Hamilton risale e Antonelli è già 6°

Il racconto in diretta del GP d'Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Monza. Sono in programma 53 giri. Partenza alle 15.00 di domenica 6 settembre 2026

Aggiornamento:

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GIRO 7 di 53

Gara in corso

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  3. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 8. Che partenze per Hamilton, ora quarto, ed Antonelli, incredibilmente sesto.

    15:48

  2. GIRO 7. Colapinto esce ma riesce a rientrare in pista, perdendo peró ben 12 posizioni.

    15:47

  4. PARTITI! Russell primo, battaglia tra Colapinto e Verstappen, con l'argentino terzo!

    15:47

  5. Errore di Tsunoda, che aveva sbagliato la piazza iniziale e, per rimediare, ha piazzato la macchina male nella sua posizione di partenza. Probabile penalitá per lui.

    15:45

  6. Si fará un altro warm up, griglia di partenza non ben allineata.

    15:44

  7. Macchine in pista, altro warm up prima della nuova partenza.

    15:40

  8. Nel frattempo arriva la notizia che non ci sará alcuna investigazione per il contatto nel primo giro tra Hamilton e Leclerc.

    15:34

  10. La gara riprenderá fra dieci minuti. Piloti che si preparano per la ripartenza della gara.

    15:31

  11. Operai di pista che stanno riparando le barriere. Non si sa ancora l'orario di ripartenza.

    15:28

  12. Piloti che ancora non rientrano in pista, attenzione alla posizione di Colapinto, quarto davanti a Piastri e Norris.

    15:19

  13. GIRO 4. Inizio da dimenticare per la Ferrari: Leclerc fuori dopo l'incidente, Hamilton che ha perso molte posizioni proprio per un contatto con il compagno di scuderia.

    15:14

  14. GIRO 4. Seduto a bordo pista Leclerc, botta molto forte per il pilota Ferrari che é comunque riuscito ad uscire dalla vettura da solo.

    15:11

  16. GIRO 4. BANDIERA ROSSA! La vettura di Leclerc é sul muro, fortunatamente non sembrano esserci problemi fisici per Leclerc.

    15:09

  17. GIRO 3. INCIDENTE PER LECLERC! Il ferrarista viene passato da Verstappen, all'attacco di Piastri sbaglia la curva e finisce sul muro!

    15:07

  18. GIRO 2. Russell passa Gasly, Antonelli giá tredicesimo.

    15:06

  19. GIRO 1. La battaglia fa perdere posizioni a Hamnilton, che si lamenta con il box per una manovra troppo aggressiva di Leclerc.

    15:05

  20. PARTITI! Gasly mantiene la prima posizione, battaglia tra Leclerc e Hamilton!

    15:04

  22. Scelta delle gomme che potrebbe essere decisiva, anche per il calore dell'asfalto, arrivato a 54 gradi.

    15:00

  23. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza. Ricordiamo che Antonelli partirá diciannovesimo e non ventesimo per le successive penalizzazioni a Albon e Alonso.

    14:59

  24. Inno di Italia con tutte le tribune, immancabilmente rosse, in piedi. Si avvicina la partenza di questo Gran Premio di Italia.

    14:45

  25. Gran Premio che si preannuncia spettacolare, con la sorprendente pole di Gasly davanti a Russell, con le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. Gara di rimonta per Antonelli che partirá ventesimo per il cambio della power unit.

    10:48

  26. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del Gran Premio di Italia, nel mitico Autodromo Nazionale di Monza.

    10:45

  28. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Monza.

    17:16

Ci siamo! Alle 15 scatta il Gran Premio d’Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. A grandissima sorpresa c’è l’Alpine di Gasly in pole position, al suo fianco la Mercedes di Russell. Grande attesa per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton che scatteranno dalla seconda fila mentre Antonelli, leader del campionato, è chiamato alla rimonta dal 20° posto in griglia. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (242 pt.)
  2. George Russell (183 pt.)
  3. Lewis Hamilton (183 pt.)
  4. Lando Norris (159 pt.)
  5. Charles Leclerc (155 pt.)

A sorpresa di tutti, anche sua forse, c’è Gasly in pole position con l’Alpine motorizzata Mercedes davanti alla freccia d’argento di Russell. La seconda fila è tutta rosso Ferrari con Leclerc ed Hamilton attesi da una prima curva dove non fare pasticci. Sogna la grande rimonta invece Kimi Antonelli che parte indietro.

Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 6 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Pierre Gasly 1:21.786
Alpine
2. George Russell 1:21.846
Mercedes
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:22.004
Ferrari
4. Lewis Hamilton 1:22.011
Ferrari
3ª fila 5. Max Verstappen 1:22.070
Red Bull
6. Oscar Piastri** 1:21.966
McLaren
4ª fila 7. Franco Colapinto 1:22.220
Alpine
8. Lando Norris 1:22.256
McLaren
5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:22.286
Racing Bulls
10. Gabriel Bortoleto 1:22.517
Audi
6ª fila 11. Oliver Bearman 1:22.756
Haas
12. Nico Hülkenberg 1:22.779
Audi
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:23.453
Williams
14. Esteban Ocon 1:23.454
Haas
8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:23.755
Racing Bulls
16. Valtteri Bottas 1:24.364
Cadillac
9ª fila 17. Sergio Perez 1:24.595
Cadillac
18. Fernando Alonso 1:25.150
Aston Martin
10ª fila 19. Lance Stroll 1:25.222
Aston Martin
20. Kimi Antonelli* 1:22.093
Mercedes
11ª fila 21. Liam Lawson* 1:22.821
Red Bull
22. Alex Albon* 1:24.356
Williams

*Antonelli, Lawson e Albon arretrati per cambio elementi power unit oltre il numero consentito da regolamento
** Piastri penalizzato di 3 posizioni per impeding in qualifica a Lawson

Diretta GP Monza live, ripartiti: Russell davanti a Gasly, Hamilton risale e Antonelli è già 6° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  3. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  4. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  5. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  6. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  7. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  8. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  10. Yuki Tsunoda
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  11. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  12. Liam Lawson
    Oracle Red Bull Racing
  13. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  14. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  15. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  16. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  17. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  18. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  19. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  20. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  21. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  22. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    RITIRATO
GP d'Italia - Autodromo Nazionale Monza 06/09/2026
Autodromo Nazionale Monza

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Autodromo Nazionale Monza
  • Città: Monza
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 53
  • Lunghezza giro: 5.793 KM
  • Lunghezza gara: 306.72 KM

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