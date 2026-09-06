Ci siamo! Alle 15 scatta il Gran Premio d’Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. A grandissima sorpresa c’è l’Alpine di Gasly in pole position, al suo fianco la Mercedes di Russell. Grande attesa per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton che scatteranno dalla seconda fila mentre Antonelli, leader del campionato, è chiamato alla rimonta dal 20° posto in griglia. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (242 pt.)
- George Russell (183 pt.)
- Lewis Hamilton (183 pt.)
- Lando Norris (159 pt.)
- Charles Leclerc (155 pt.)
A sorpresa di tutti, anche sua forse, c’è Gasly in pole position con l’Alpine motorizzata Mercedes davanti alla freccia d’argento di Russell. La seconda fila è tutta rosso Ferrari con Leclerc ed Hamilton attesi da una prima curva dove non fare pasticci. Sogna la grande rimonta invece Kimi Antonelli che parte indietro.
Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito di Monza. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 6 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Pierre Gasly 1:21.786
Alpine
|2. George Russell 1:21.846
Mercedes
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:22.004
Ferrari
|4. Lewis Hamilton 1:22.011
Ferrari
|3ª fila
|5. Max Verstappen 1:22.070
Red Bull
|6. Oscar Piastri** 1:21.966
McLaren
|4ª fila
|7. Franco Colapinto 1:22.220
Alpine
|8. Lando Norris 1:22.256
McLaren
|5ª fila
|9. Arvid Lindblad 1:22.286
Racing Bulls
|10. Gabriel Bortoleto 1:22.517
Audi
|6ª fila
|11. Oliver Bearman 1:22.756
Haas
|12. Nico Hülkenberg 1:22.779
Audi
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:23.453
Williams
|14. Esteban Ocon 1:23.454
Haas
|8ª fila
|15. Yuki Tsunoda 1:23.755
Racing Bulls
|16. Valtteri Bottas 1:24.364
Cadillac
|9ª fila
|17. Sergio Perez 1:24.595
Cadillac
|18. Fernando Alonso 1:25.150
Aston Martin
|10ª fila
|19. Lance Stroll 1:25.222
Aston Martin
|20. Kimi Antonelli* 1:22.093
Mercedes
|11ª fila
|21. Liam Lawson* 1:22.821
Red Bull
|22. Alex Albon* 1:24.356
Williams
*Antonelli, Lawson e Albon arretrati per cambio elementi power unit oltre il numero consentito da regolamento
** Piastri penalizzato di 3 posizioni per impeding in qualifica a Lawson