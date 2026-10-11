Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1 diretta live GP di Singapore: Verstappen allunga su Leclerc ed Hamilton stravolge la strategia

Il racconto in diretta del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Marina Bay. Sono in programma 62 giri. Partenza alle 11.00 domenica 11 ottobre 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 21 di 62

Gara in corso

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 20. Hamilton passa Lawson e si porta in sesta posizione. Pista libera per il britannico che ora ne deve recuperare 19 a Piastri.

    14:38

  2. GIRO 19. Cinque secondi e mezzo tra Verstappen e Leclerc intanto. L'olandese al momento sarebbe al sicuro anche da un eventuale undercut del ferrarista.

    14:36

  4. GIRO 18. Pit-stop per Hamilton che passa alla gomma rossa, rientrando alle spalle di Lawson e subito davanti a Hulkenberg.

    14:35

  5. GIRO 17. Difficoltà chiare per Hamilton che a breve dovrà fermarsi per il cambio gomme.

    14:34

  6. GIRO 16. Si è formato un trenino alle spalle di Hamilton che ha Antonelli e Norris vicinissimi.

    14:33

  7. GIRO 15. Verstappen continua a martellare e si porta a tre secondi di vantaggio su Leclerc.

    14:30

  8. GIRO 14. Altro giro veloce di Verstappen che spedisce Leclerc a 2"7 di ritardo.

    14:28

  10. GIRO 13. Verstappen inizia a spingere e si porta a due secondi di vantaggio su Leclerc.

    14:27

  11. GIRO 12. I primi sei sono raccolti nello spazio di otto secondi, staccato invece Lawson che è settimo ma con oltre 12 secondi di ritardo da Piastri.

    14:26

  12. GIRO 11. Antonelli viaggia sempre in quarta posizione, sempre molto vicino a Hamilton ma senza voler rischiare nulla. Dietro di lui le due McLaren.

    14:24

  13. GIRO 10. Verstappen prova ad allungare ma Leclerc resta a otto decimi. Intanto nelle retrovie Russell è risalito fino alla 13esima posizione.

    14:23

  14. GIRO 9. Si riparte con Verstappen e Leclerc che continuano a condurre, quasi a braccetto. Hamilton attualmente paga tre secondi al monegasco.

    14:20

  16. GIRO 8. Virtual Safety Car, l'Audi di Bortoleto ostruisce l'uscita della pitlane.

    14:17

  17. GIRO 7. Problema per Bortoleto. Rottura del cambio e ritiro per il brasiliano.

    14:17

  18. GIRO 6. Risponde Verstappen che chiude il giro con un secondo su Leclerc. L'olandese sembra fare la differenza nell'ultimo settore del tracciato.

    14:14

  19. GIRO 5. Giro veloce di Leclerc che sta dando tutto per mettere pressione a Verstappen. Hamilton si è invece staccato dalla coppia di testa, sono due i secondi di ritardo del britannico dal compagno di team.

    14:13

  20. GIRO 4. Gomme rosse nuove per Verstappen, gomme rosse usate per Leclerc e gomme medie per Hamilton. Tre scenari diversi che potrebbero risultare decisivi.

    14:11

  22. GIRO 3. Leclerc rimane in scia a Verstappen, Hamilton è invece il più veloce in pista al momento. Buona partenza per le due Ferrari.

    14:10

  23. GIRO 2. Sei decimi tra Verstappen e Leclerc col monegasco che non molla la presa. Più indietro Hamilton che ha nove decimi di ritardo dal compagno e sei di vantaggio su Antonelli.

    14:08

  24. GIRO 1. Verstappen passa per primo sul traguardo, poi tutto come in griglia fino alle due McLaren, Lawson è salito in settima posizione, poi Hulkenberg e Gasly. Sainz è decimo.

    14:07

  25. PARTITI! Grande spunto di Leclerc che si mette per un attimo davanti a Verstappen ma l'olandese riesce a tenere la testa passando all'esterno della prima staccata.

    14:05

  26. Ci siamo, giro di formazione in corso!

    14:01

  28. 89 punti di vantaggio per Antonelli su Russell in classifica mondiale, il pilota italiano è quindi chiamato a una gara attenta per mettere ulteriore distanza tra sé e il britannico.

    13:46

  29. Partenza al palo per Max Verstappen, finora autentico dominatore del weekend dopo la pole e la vittoria nella gara sprint di ieri. Con lui in prima fila c'è Charles Leclerc che, dopo le difficoltà della gara corta, chiusa comunque al terzo posto, ha preceduto Lewis Hamilton. Al quarto posto c'è Kimi Antonelli che avrà il compito di approfittare al massimo dell'ultimo posto in griglia del compagno Russell, avversario diretto nella lotta per il titolo mondiale. In terza fila scattano le due McLaren, chiamate al riscatto dopo il pasticcio nella gara di ieri, poi Gasly e Lawson in quarta, Lindblad e Hulkenberg in quinta.

    14:12

  30. Buongiorno a tutti gli appassionati di F1 e benvenuti al GP di Singapore, 17esima prova del Mondiale 2026.

    10:06

La Formula 1 torna in pista per l’ultima sul tracciato di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. C’è ancora Verstappen in pole davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton con Antonelli 4° in griglia di partenza. Dopo la Sprint vittoriosa di Max davanti alle Ferrari di Lewis e Charles con Kimi ottimo 4° la classifica piloti è attualmente questa:

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 325
2 George Russell Mercedes 236
3 Lewis Hamilton Ferrari 221
4 Charles Leclerc Ferrari 197
5 Max Verstappen Red Bull 196

Successo di tutto nel sabato di Marina Bay. Verstappen prima vince la Sprint davanti alle Ferrari di Lewis e Charles e poi si ripete nelle qualifiche centrando la pole ancora una volta battendo le due rosse a ordine invertito con Leclerc in prima fila ed Hamilton in seconda. C’è poi Kimi Antonelli pure lui col copia e incolla, 4° nella Sprint e in griglia e una fetta di Mondiale in tasca con un’altra grossa chance all’orizzonte visto che Russell partirà dal fondo della griglia. Il Gran Premio di Singapore si disputa sul Circuito di Marina Bay. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.373
Red Bull
2. Charles Leclerc 1:31.427
Ferrari
2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:31.496
Ferrari
4. Kimi Antonelli 1:31.562
Mercedes
3ª fila 5. Lando Norris 1:31.712
McLaren
6. Oscar Piastri 1:31.860
McLaren
4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
8. Liam Lawson 1:32.369
Racing Bulls
5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:32.781
Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg 1:32.784
Audi
6ª fila 11. Oliver Bearman 1:32.908
Haas
12. Esteban Ocon 1:33.323
Haas
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:33.526
Williams
14. Gabriel Bortoleto 1:33.658
Audi
8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.787
Alpine
16. Fernando Alonso 1:34.223
Aston Martin
9ª fila 17. Alexander Albon 1:34.289
Williams
18. Lance Stroll 1:34.946
Aston Martin
10ª fila 19. Sergio Perez 1:35.123
Cadillac
20. Valtteri Bottas 1:35.984
Cadillac
11ª fila 21. George Russell* 1:31.747
Mercedes
22. Isack Hadjar** s.t.
Red Bull

* Russell parte dal fondo per aver sostituito la power unit.
** Hadjar non ha girato nelle qualifiche per un problema al cambio

F1 diretta live GP di Singapore: Verstappen allunga su Leclerc ed Hamilton stravolge la strategia Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  4. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  5. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  6. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  7. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  8. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  9. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  10. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  11. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  12. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  13. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  14. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  15. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  16. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  17. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  18. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  19. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  20. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  21. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  22. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    RITIRATO
GP di Singapore - Marina Bay Street Circuit 11/10/2026
Marina Bay Street Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Marina Bay Street Circuit
  • Città: Singapore
  • Nazione: Singapore
  • Numero di giri: 62
  • Lunghezza giro: 4.927 KM
  • Lunghezza gara: 305.337 KM

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio