La Formula 1 torna in pista per l’ultima sul tracciato di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. C’è ancora Verstappen in pole davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton con Antonelli 4° in griglia di partenza. Dopo la Sprint vittoriosa di Max davanti alle Ferrari di Lewis e Charles con Kimi ottimo 4° la classifica piloti è attualmente questa:
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|325
|2
|George Russell
|Mercedes
|236
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|221
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|197
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|196
Successo di tutto nel sabato di Marina Bay. Verstappen prima vince la Sprint davanti alle Ferrari di Lewis e Charles e poi si ripete nelle qualifiche centrando la pole ancora una volta battendo le due rosse a ordine invertito con Leclerc in prima fila ed Hamilton in seconda. C’è poi Kimi Antonelli pure lui col copia e incolla, 4° nella Sprint e in griglia e una fetta di Mondiale in tasca con un’altra grossa chance all’orizzonte visto che Russell partirà dal fondo della griglia. Il Gran Premio di Singapore si disputa sul Circuito di Marina Bay. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:31.373
Red Bull
|2. Charles Leclerc 1:31.427
Ferrari
|2ª fila
|3. Lewis Hamilton 1:31.496
Ferrari
|4. Kimi Antonelli 1:31.562
Mercedes
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:31.712
McLaren
|6. Oscar Piastri 1:31.860
McLaren
|4ª fila
|7. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
|8. Liam Lawson 1:32.369
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Arvid Lindblad 1:32.781
Racing Bulls
|10. Nico Hülkenberg 1:32.784
Audi
|6ª fila
|11. Oliver Bearman 1:32.908
Haas
|12. Esteban Ocon 1:33.323
Haas
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:33.526
Williams
|14. Gabriel Bortoleto 1:33.658
Audi
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:33.787
Alpine
|16. Fernando Alonso 1:34.223
Aston Martin
|9ª fila
|17. Alexander Albon 1:34.289
Williams
|18. Lance Stroll 1:34.946
Aston Martin
|10ª fila
|19. Sergio Perez 1:35.123
Cadillac
|20. Valtteri Bottas 1:35.984
Cadillac
|11ª fila
|21. George Russell* 1:31.747
Mercedes
|22. Isack Hadjar** s.t.
Red Bull
* Russell parte dal fondo per aver sostituito la power unit.
** Hadjar non ha girato nelle qualifiche per un problema al cambio