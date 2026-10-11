Cronaca in diretta

Partenza al palo per Max Verstappen, finora autentico dominatore del weekend dopo la pole e la vittoria nella gara sprint di ieri. Con lui in prima fila c'è Charles Leclerc che, dopo le difficoltà della gara corta, chiusa comunque al terzo posto, ha preceduto Lewis Hamilton. Al quarto posto c'è Kimi Antonelli che avrà il compito di approfittare al massimo dell'ultimo posto in griglia del compagno Russell, avversario diretto nella lotta per il titolo mondiale. In terza fila scattano le due McLaren, chiamate al riscatto dopo il pasticcio nella gara di ieri, poi Gasly e Lawson in quarta, Lindblad e Hulkenberg in quinta.

89 punti di vantaggio per Antonelli su Russell in classifica mondiale, il pilota italiano è quindi chiamato a una gara attenta per mettere ulteriore distanza tra sé e il britannico.

GIRO 1. Verstappen passa per primo sul traguardo, poi tutto come in griglia fino alle due McLaren, Lawson è salito in settima posizione, poi Hulkenberg e Gasly. Sainz è decimo.

GIRO 2. Sei decimi tra Verstappen e Leclerc col monegasco che non molla la presa. Più indietro Hamilton che ha nove decimi di ritardo dal compagno e sei di vantaggio su Antonelli.

GIRO 5. Giro veloce di Leclerc che sta dando tutto per mettere pressione a Verstappen. Hamilton si è invece staccato dalla coppia di testa, sono due i secondi di ritardo del britannico dal compagno di team.

GIRO 12. I primi sei sono raccolti nello spazio di otto secondi, staccato invece Lawson che è settimo ma con oltre 12 secondi di ritardo da Piastri.

GIRO 16. Si è formato un trenino alle spalle di Hamilton che ha Antonelli e Norris vicinissimi.

GIRO 19. Cinque secondi e mezzo tra Verstappen e Leclerc intanto. L'olandese al momento sarebbe al sicuro anche da un eventuale undercut del ferrarista.

La Formula 1 torna in pista per l’ultima sul tracciato di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. C’è ancora Verstappen in pole davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton con Antonelli 4° in griglia di partenza. Dopo la Sprint vittoriosa di Max davanti alle Ferrari di Lewis e Charles con Kimi ottimo 4° la classifica piloti è attualmente questa:

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 325 2 George Russell Mercedes 236 3 Lewis Hamilton Ferrari 221 4 Charles Leclerc Ferrari 197 5 Max Verstappen Red Bull 196

Successo di tutto nel sabato di Marina Bay. Verstappen prima vince la Sprint davanti alle Ferrari di Lewis e Charles e poi si ripete nelle qualifiche centrando la pole ancora una volta battendo le due rosse a ordine invertito con Leclerc in prima fila ed Hamilton in seconda. C’è poi Kimi Antonelli pure lui col copia e incolla, 4° nella Sprint e in griglia e una fetta di Mondiale in tasca con un’altra grossa chance all’orizzonte visto che Russell partirà dal fondo della griglia. Il Gran Premio di Singapore si disputa sul Circuito di Marina Bay. Sono previsti 62 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.373

Red Bull 2. Charles Leclerc 1:31.427

Ferrari 2ª fila 3. Lewis Hamilton 1:31.496

Ferrari 4. Kimi Antonelli 1:31.562

Mercedes 3ª fila 5. Lando Norris 1:31.712

McLaren 6. Oscar Piastri 1:31.860

McLaren 4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.225

Alpine 8. Liam Lawson 1:32.369

Racing Bulls 5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:32.781

Racing Bulls 10. Nico Hülkenberg 1:32.784

Audi 6ª fila 11. Oliver Bearman 1:32.908

Haas 12. Esteban Ocon 1:33.323

Haas 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:33.526

Williams 14. Gabriel Bortoleto 1:33.658

Audi 8ª fila 15. Franco Colapinto 1:33.787

Alpine 16. Fernando Alonso 1:34.223

Aston Martin 9ª fila 17. Alexander Albon 1:34.289

Williams 18. Lance Stroll 1:34.946

Aston Martin 10ª fila 19. Sergio Perez 1:35.123

Cadillac 20. Valtteri Bottas 1:35.984

Cadillac 11ª fila 21. George Russell* 1:31.747

Mercedes 22. Isack Hadjar** s.t.

Red Bull

* Russell parte dal fondo per aver sostituito la power unit.

** Hadjar non ha girato nelle qualifiche per un problema al cambio