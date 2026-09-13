IL CIRCUITO - Da ricordare, inoltre, che è questa è la prima volta assoluta per la F1 sul “Madring”. Un tracciato di 5,416 km, con 22 curve (10 a sinistra e 12 a destra). Dislivello di 26 metri tra curva 2, punto più basso, e curva 7, il più alto a circa 700 metri sul livello del mare, con una salita all'8% dalla curva 6. Due zone Straight Mode: il rettilineo del traguardo e il tratto tra curva 3 e curva 4. Per l'Overtake Mode un solo punto di rilevamento, poco prima di curva 22, con attivazione appena usciti dall'ultima curva, sul rettifilo verso il traguardo. Punto nevralgico è la curva 12, "La Monumental": 550 metri di curva continua sopraelevata, sei raggi di curvatura diversi e fino al 24% di banking, che genera carichi verticali e laterali estremi. Cosa che sollecita la gomma anteriore sinistra, con fenomeni di graining già visti in questi giorni tra libere e qualifiche. Asfalto nuovo, liscio e a bassa aderenza, trattato con getti ad alta pressione come a Singapore: variabile chiave del weekend.

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