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F1 diretta live GP Spagna a Madrid: Norris dalla pole, Antonelli in prima fila. Ferrari da assalto

Il racconto in diretta del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Madring Sur. Sono in programma 57 giri. Partenza alle 15.00 di domenica 13 settembre 2026

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Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

  1. C'È ANCORA SFIDA PER IL MONDIALE? Kimi Antonelli arriva al giro di boa del Mondiale 2026 da leader solitario. 267 punti conquistati complessivamente nelle 13 puntate precedenti (Sprint comprese), con un +66 su Russell, un +76 su Hamilton e +96 su Norris. Dopo la rimonta storica di Monza, dal 19° posto alla vittoria, l'italiano è lanciatissimo verso un traguardo storico, quello di vincere il Mondiale. Il Madring diventa così un banco di prova decisivo per gli inseguitori, chiamati a capire se esistono ancora i margini per riaprire un campionato che sembra già indirizzato. Il primo segnale arriva proprio da Norris: pole position al debutto assoluto sul nuovo circuito madrileno, con appena 11 millesimi su Antonelli. Un guanto di sfida lanciato proprio nel weekend più delicato per chi insegue.

    18:51

  2. LA CLASSIFICA - 1. Kimi Antonelli 267 punti; 2. George Russell 201; 3. Lewis Hamilton 191; 4. Lando Norris 171; 5. Charles Leclerc 155; 6. Max Verstappen 127; 7. Oscar Piastri 116; 8. Isack Hadjar 71; 9. Liam Lawson 51; 10. Pierre Gasly 41.

    18:40

  4. IL CIRCUITO - Da ricordare, inoltre, che è questa è la prima volta assoluta per la F1 sul “Madring”. Un tracciato di 5,416 km, con 22 curve (10 a sinistra e 12 a destra). Dislivello di 26 metri tra curva 2, punto più basso, e curva 7, il più alto a circa 700 metri sul livello del mare, con una salita all'8% dalla curva 6. Due zone Straight Mode: il rettilineo del traguardo e il tratto tra curva 3 e curva 4. Per l'Overtake Mode un solo punto di rilevamento, poco prima di curva 22, con attivazione appena usciti dall'ultima curva, sul rettifilo verso il traguardo. Punto nevralgico è la curva 12, "La Monumental": 550 metri di curva continua sopraelevata, sei raggi di curvatura diversi e fino al 24% di banking, che genera carichi verticali e laterali estremi. Cosa che sollecita la gomma anteriore sinistra, con fenomeni di graining già visti in questi giorni tra libere e qualifiche. Asfalto nuovo, liscio e a bassa aderenza, trattato con getti ad alta pressione come a Singapore: variabile chiave del weekend.

    18:40

  5. LA GRIGLIA - Prima fila: Lando Norris (McLaren) e Kimi Antonelli (Mercedes). Seconda fila: Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Ferrari). Terza fila: Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Quarta fila: Oscar Piastri (McLaren) e Liam Lawson (Red Bull). Quinta fila: Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).

    17:52

  6. FERRARI IN SECONDA FILA - Dietro a Norris e Antonelli, c'è Max Verstappen che ha fermato il crono in 1'31''964. Solo quarto Lewis Hamilton che aveva dato l'impressione di giocarsi la pole ad inizio Q3, ma si deve accontentare della seconda fila con un ritardo di 189 millesimi da Norris. Leclerc è 5° a 6 millesimi dal compagno di Scuderia, ma comunque davanti a Russell e Piastri.

    17:42

  7. C'è Lando Norris in pole dopo l'1'31''824 strappato nella giornata di sabato, con un colpo di coda proprio all'ultimo tentativo nel superare Kimi Antonelli. È la terza pole negli ultimi 4 week end per il pilota della Mercedes che era stato il migliore del sabato anche in Ungheria e Olanda.

    17:39

  8. Buongiorno a tutti gli appassionati di F1 e benvenuti al GP di Spagna, al Madring, 14esima prova del Mondiale 2026.

    17:35

Per la prima volta la Formula 1 corre sulla pista del Madring, alle 15 via al GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. C’è Norris in pole, Antonelli in prima fila ed in seconda ben 11 titoli tra Verstappen ed Hamilton e subito dietro Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (267 pt.)
  2. George Russell (201 pt.)
  3. Lewis Hamilton (191 pt.)
  4. Lando Norris (171 pt.)
  5. Charles Leclerc (155 pt.)

Lando Norris sbuca alla fine del Q3 piazzando un giro da paura e mettendosi davanti a tutti in pole position. In prima fila con lui ci sarà Kimi Antonelli 2° davanti a Verstappen. Beffa per Hamilton che aveva fatto la pole provvisoria al primo time attack e che invece partirà 4° appena davanti a Leclerc con l’altra Ferrari. I primi 5 sono racchiusi in un paio di decimi. Solo 6° Russell sempre più bastonato da Antonelli con la stessa Mercedes, stesso discorso per Piastri con l’altra McLaren. Chiudono la top ten Lawson, Colapinto e Lindblad.

Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Madring Sur. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:31.824
McLaren
2. Kimi Antonelli 1:31.835
Mercedes
2ª fila 3. Max Verstappen 1:31.964
Red Bull
4. Lewis Hamilton 1:32.013
Ferrari
3ª fila 5. Charles Leclerc 1:32.019
Ferrari
6. George Russell 1:32.149
Mercedes
4ª fila 7. Oscar Piastri 1:32.294
McLaren
8. Liam Lawson 1:12.316
Red Bull
5ª fila 9. Franco Colapinto 1:32.903
Alpine
10. Arvid Lindblad 1:33.041
Racing Bulls
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.223
Audi
12. Gabriel Bortoleto 1:33.388
Audi
7ª fila 13. Esteban Ocon 1:33.667
Haas
14. Pierre Gasly 1:33.753
Alpine
8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:34.084
Racing Bulls
16. Alexander Albon 1:35.532
Williams
9ª fila 17. Fernando Alonso 1:35.388
Aston Martin
18. Sergio Perez 1:35.913
Cadillac
10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:38.011
Cadillac
20. Carlos Sainz 1:35.312
Williams*
11ª fila 21. Oliver Bearman s.t.
Haas
22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin**

*Sainz penalizzato di tre posizioni per impeding in qualifica
**Stroll penalizzato di 40(!) posizioni per cambio di componenti power unit ma era già ultimo

F1 diretta live GP Spagna a Madrid: Norris dalla pole, Antonelli in prima fila. Ferrari da assalto Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  2. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  3. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  4. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  5. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  6. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  8. Liam Lawson
    Oracle Red Bull Racing
  9. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  10. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  11. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  12. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  13. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  14. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  15. Yuki Tsunoda
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  16. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  17. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  18. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  19. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  20. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  21. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  22. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
GP di Spagna - Madring 13/09/2026
Madring

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Madring
  • Città: Madrid
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 57
  • Lunghezza giro: 5.414 KM
  • Lunghezza gara: 308.399 KM

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