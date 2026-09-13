Per la prima volta la Formula 1 corre sulla pista del Madring, alle 15 via al GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. C’è Norris in pole, Antonelli in prima fila ed in seconda ben 11 titoli tra Verstappen ed Hamilton e subito dietro Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (267 pt.)
- George Russell (201 pt.)
- Lewis Hamilton (191 pt.)
- Lando Norris (171 pt.)
- Charles Leclerc (155 pt.)
Lando Norris sbuca alla fine del Q3 piazzando un giro da paura e mettendosi davanti a tutti in pole position. In prima fila con lui ci sarà Kimi Antonelli 2° davanti a Verstappen. Beffa per Hamilton che aveva fatto la pole provvisoria al primo time attack e che invece partirà 4° appena davanti a Leclerc con l’altra Ferrari. I primi 5 sono racchiusi in un paio di decimi. Solo 6° Russell sempre più bastonato da Antonelli con la stessa Mercedes, stesso discorso per Piastri con l’altra McLaren. Chiudono la top ten Lawson, Colapinto e Lindblad.
Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Madring Sur. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:31.824
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:31.835
Mercedes
|2ª fila
|3. Max Verstappen 1:31.964
Red Bull
|4. Lewis Hamilton 1:32.013
Ferrari
|3ª fila
|5. Charles Leclerc 1:32.019
Ferrari
|6. George Russell 1:32.149
Mercedes
|4ª fila
|7. Oscar Piastri 1:32.294
McLaren
|8. Liam Lawson 1:12.316
Red Bull
|5ª fila
|9. Franco Colapinto 1:32.903
Alpine
|10. Arvid Lindblad 1:33.041
Racing Bulls
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:33.223
Audi
|12. Gabriel Bortoleto 1:33.388
Audi
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:33.667
Haas
|14. Pierre Gasly 1:33.753
Alpine
|8ª fila
|15. Yuki Tsunoda 1:34.084
Racing Bulls
|16. Alexander Albon 1:35.532
Williams
|9ª fila
|17. Fernando Alonso 1:35.388
Aston Martin
|18. Sergio Perez 1:35.913
Cadillac
|10ª fila
|19. Valtteri Bottas 1:38.011
Cadillac
|20. Carlos Sainz 1:35.312
Williams*
|11ª fila
|21. Oliver Bearman s.t.
Haas
|22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin**
*Sainz penalizzato di tre posizioni per impeding in qualifica
**Stroll penalizzato di 40(!) posizioni per cambio di componenti power unit ma era già ultimo