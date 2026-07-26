La voce del campione del mondo si alza sul cielo di Budapest. Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, ultima prova prima della sosta a metà stagione. Ritmo impressionante per l’inglese che ha chiuso davanti alla Red Bed Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli bravissimo a prendersi il podio di testa e di strategia in una gara con tanti cambi gomme. Delusione a tutto spiano per la Ferrari giù dal podio con Leclerc 4° ma mai davvero in bolla col ritmo ed Hamilton, quarto al traguardo ma retrocesso 5° essendosi beccato nel finale l’ennesima penalizzazione di questo periodo.

Tanti errori per lui e per il team di Maranello: Lewis si è fatto sorprendere all’inizio subendo un sorpasso da Verstappen dopo averlo passato di strategia con undercut e poi nel finale il muretto Ferrari l’ha richiamato quando era 2° per la Virtual Safety Car per il ritiro di Piastri, e l’inglese ha infranto il limite di velocità ai box ritrovandosi comunque dietro Max e lo stesso Antonelli senza riuscire poi a passarlo.

A punti in top ten finiscono anche l’altra Red Bull di Hadjar, l’altra Mercedes di Russell 7° in rimonta dopo una pessima partenza, la Racing Bulls di Lawson, l’Audi di Hulkenberg e l’altra RB di Lindblad.