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GP Ungheria: Norris vince da campione, Verstappen e Antonelli sul podio. Leclerc 4°, Hamilton 5° ancora penalizzato

Il racconto in diretta del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito dell'Hungaroring. Sono previsti 70 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 26 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

La voce del campione del mondo si alza sul cielo di Budapest. Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, ultima prova prima della sosta a metà stagione. Ritmo impressionante per l’inglese che ha chiuso davanti alla Red Bed Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli bravissimo a prendersi il podio di testa e di strategia in una gara con tanti cambi gomme. Delusione a tutto spiano per la Ferrari giù dal podio con Leclerc 4° ma mai davvero in bolla col ritmo ed Hamilton, quarto al traguardo ma retrocesso 5° essendosi beccato nel finale l’ennesima penalizzazione di questo periodo.

Tanti errori per lui e per il team di Maranello: Lewis si è fatto sorprendere all’inizio subendo un sorpasso da Verstappen dopo averlo passato di strategia con undercut e poi nel finale il muretto Ferrari l’ha richiamato quando era 2° per la Virtual Safety Car per il ritiro di Piastri, e l’inglese ha infranto il limite di velocità ai box ritrovandosi comunque dietro Max e lo stesso Antonelli senza riuscire poi a passarlo.

A punti in top ten finiscono anche l’altra Red Bull di Hadjar, l’altra Mercedes di Russell 7° in rimonta dopo una pessima partenza, la Racing Bulls di Lawson, l’Audi di Hulkenberg e l’altra RB di Lindblad.

Il racconto della gara

  1. Dall'Hungaroring per oggi è tutto! Appuntamento a domenica prossima per il GP d'Olanda, ultima prova prima della pausa estiva.

    16:50

  2. La classifica costruttori aggiornata: 1. Mercedes 379, 2. Ferrari 307, 3. McLaren 210, 4. Red Bull 177.

    16:49

  4. La classifica piloti aggiornata: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 219, 2. Lewis Hamilton (Ferrari) 169, 3. George Russell (Mercedes) 160, 4. Charles Leclerc (Ferrari) 138, 5. Lando Norris (McLaren) 128, 6. Max Verstappen (Red Bull) 109, 7. Oscar Piastri (McLaren) 92, 8. Isack Hadjar 68.

    16:48

  5. FINITA! Lando Norris vince in Ungheria e festeggia il primo successo stagionale in McLaren da campione del mondo! Sul podio anche Max Verstappen e Kimi Antonelli, entrambi autori di due ottime gare! Fuori dal podio le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che si invertono per la penalità di 5" comminata al britannico. Seguomo Hadjar, Russell, Lawson, Hulkenberg e Lindblad.

    16:44

  6. GIRO 69. Quattro secondi tra Leclerc e Hamilton al termine del penultimo giro...

    16:42

  7. GIRO 68. Sempre 4.4 secondi tra Hamilton e Leclerc. Si giocheranno il quarto posto sul filo dei decimi negli ultimi due giri.

    16:41

  8. GIRO 67. Il ritmo di Leclerc non cala, recupera un altro mezzo secondo su Hamilton, che sembra destinato quindi a scalare in quinta posizione.

    16:39

  10. GIRO 66. Tra Hamilton e Leclerc ci sono esattamente 5". Vediamo se la Ferrari vorrà mantenere le posizioni chiedendo al monegasco di preservare il gap. Alle sue spalle c'è Hadjar, ma è molto lontano.

    16:38

  11. GIRO 65. Sfilato il grosso gruppo di doppiati! Hamilton resta sempre molto aggressivo alle spalle di Antonelli. Ma la penalità arriva! 5" da scontare per Lewis!

    16:37

  12. GIRO 64. Nessuna comunicazione, al momento, per la penalità di Hamilton, che resta incollato ad Antonelli nello zig-zag tra i tanti doppiati incontrati in questa fase di gara.

    16:36

  13. GIRO 63. Hamilton ha ripreso Antonelli, i due sono finiti in mezzo a un grosso gruppo di doppiati che li sta un po' ostacolando. Verstappen ne approfitta e recupera almeno un secondo e mezzo.

    16:34

  14. GIRO 62. Antonelli continua a rimontare su Verstappen, mentre Hamilton ha perso qualcosa dopo il gran rischio di testacoda di un paio di giri fa.

    16:32

  16. GIRO 61. Investigazione per Hamilton per eccesso di velocità in corsia box. Se l'infrazione dovesse essere confermata, arriverà una penalità di 5".

    16:31

  17. GIRO 60. Che rischio per Hamilton, che finisce quasi in testacoda cercando la rimonta forsennata su Antonelli. I due stanno però recuperando un secondo a giro su Verstappen.

    16:29

  18. GIRO 59. Giro veloce per Leclerc con gomma rossa fresca. Hamilton è incollato a Antonelli, a mezzo secondo dal terzo posto.

    16:28

  19. GIRO 58. Attenzione! Hamilton deve dare la posizione ad Antonelli, dunque scala dalla seconda alla quarta dopo il guasto che ha costretto Piastri al ritiro. Antonelli era effettivamente davanti quando Hamilton è rientrato dalla pit-lane.

    16:27

  20. GIRO 57. Pit-stop per Norris e i due ferraristi. Hamilton rientra al terzo posto, cedendo la seconda posizione a Verstappen. Antonello è tra le due Rosse.

    16:25

  22. GIRO 56. PROBLEMI PER PIASTRI! Pianta la sua McLaren in una via di fuga lamentando un problema al cambio. Virtual safety-car!

    16:25

  23. GIRO 55. Hamilton sta recuperando su Piastri e Antonelli su Leclerc. "Siamo sesti, ma possiamo arrivare anche secondi", il team-radio per caricare Kimi in questo finale.

    16:22

  24. GIRO 54. Richiamo via team-radio per Norris. "Sei nettamente il più veloce in pista, non prenderti più rischi in curva 5 e in curva 8".

    16:21

  25. GIRO 53. Invece no. Antonelli viene richiamato ai box, nonostante il forte desiderio di tentare l'azzardo con una sola sosta. Rientra al sesto posto, alle spalle di Leclerc.

    16:20

  26. GIRO 52. Il ritmo di Hamilton ora è buono, è a 2.1 secondi da Piastri. Antonelli, ora secondo, potrebbe pensare di andare su una strategia per una sola sosta ai box: le performance continuano a essere molto buone.

    16:18

  28. GIRO 51. Sembra esserci un problema con le bandiere blu nel sistema elettronico. Ecco spiegato il motivo delle incomprensioni con i doppiati.

    16:17

  29. GIRO 50. Leclerc chiede lumi ai box, sembra che sulla sua Ferrari ci sia un problema di surriscaldamento. Nel frattempo si ritira Perez per un problema alla sospensione.

    16:16

  30. GIRO 49. Leclerc sta perdendo tanto da Verstappen, ora è scalato a 3.5 secondi. Hamilton, invece, si sta difendendo bene sulla gomma soft di SuperMax.

    16:14

  31. GIRO 48. Antonelli, con la sosta ai box, rientrerebbe ora a 5" da Leclerc e con una gomma molto più fresca da sfruttare. La situazione è ancora molto aperta.

    16:13

  32. GIRO 47. Dopo essersi liberato di Antonelli, Norris riprende a tenere un ritmo indiavolato. Ha già guadagnati 4 secondi sul leader del Mondiale in sole due tornate.

    16:11

  34. GIRO 46. Sorpasso sudato di Norris nei confronti di Antonelli. Lando torna leader della corsa.

    16:10

  35. GIRO 45. Antonelli resta fuori e si difende dall'attacco di Norris, nonostante sia molto più veloce della sua Mercedes.

    16:08

  36. GIRO 44. Norris ha preso Antonelli, sempre leader della corsa ma con la seconda sosta ancora da fare. Tra i due c'è soltanto mezzo secondo.

    16:07

  37. GIRO 43. Leclerc resta nella scia di Verstappen, ma ora SuperMax ha una gomma rossa fresca da giocarsi per provare ad andare a prendere anche Hamilton.

    16:05

  38. GIRO 42. Pit-stop per Verstappen, che monta gomma rossa e rientra in pista in quinta posizione, a sandwich tra le due Ferrari.

    16:04

  40. GIRO 41. Ci sono tre secondi tra Norris e Piastri. Il team-radio di Oscar è molto critico: "Grazie per avermi fatto rientrare in mezzo ai doppiati…".

    16:02

  41. GIRO 40. Norris rientra in terza posizione davanti a Piastri, che paga così i due secondi persi in precedenza nella lotta per il doppiaggio di Sainz. Verstappen è ora leader della corsa davanti a Antonelli.

    16:01

  42. GIRO 39. Contatto tra Piastri e Sainz in fase di doppiaggio. Perde un paio di secondi buoni in questo giro, mentre Norris viene richiamato ai box.

    15:59

  43. GIRO 38. Leclerc supera Hadjar e si prende la sesta posizione. Lo fa in curva 1, come Hamilton in precedenza. Verstappen sta soffrendo tanto e potrebbe rientrare presto.

    15:58

  44. GIRO 37. Leclerc rientra al settimo posto, alle spalle di Hadjar, come successo prima anche a Hamilton.

    15:57

  46. GIRO 36. Leclerc riesce a proteggersi dal primo assalto di Antonelli, ma la sua Ferrari ora sta faticando molto. Ed ecco che, infatti, viene richiamato ai box per montare gomma bianca nuova.

    15:55

  47. GIRO 35. Con pista libera, Norris gira un secondo più veloce. Antonelli ha recuperato il gap su Leclerc e ora i due sono ingaggiati per la terza posizione.

    15:53

  48. GIRO 34. Pit-stop per Piastri, Norris è leader del GP davanti a Verstappen e Leclerc. Piastri rientra in pista in quinta posizione, precedendo Hamilton.

    15:51

  49. GIRO 33. Ora iniziano a scaldarsi gli animi in casa McLaren. Norris si lamenta con il box: "Piastri non mi fa passare. Sono molto più veloce di lui".

    15:50

  50. GIRO 32. Hamilton riesce a effettuare il sorpasso su Hadjar e risale in sesta posizione. Leclerc guadagna mezzo secondo di Verstappen: ora, con pista libera, è il più veloce in gara.

    15:49

  52. GIRO 31. Hamilton torna in pista in settima posizione alle spalle di Hadjar. Ora vediamo se Leclerc ha il passo per andare a prendere Verstappen.

    15:48

  53. GIRO 30. Leclerc ha chiaramente più ritmo di Hamilton, che continua invece a perdere da Verstappen (3 secondi fra i due: la decisione è richiamare Lewis per un'altra sosta anticipata. Attenzione ad Antonelli che sta recuperando.

    15:47

  54. GIRO 29. Errore di Norris! Finisce nello sporco e perde un secondo buono rispetto a Piastri.

    15:45

  55. GIRO 28. Pit-stop per George Russell, che rientra in nona posizione, davanti a Lawson. Con ogni probabilità, andrà per una strategia con una sola sosta dopo i problemi sofferti in partenza che l'avevano fatto precipitare sul fondo del gruppo.

    15:44

  56. GIRO 27. Team-radio di Leclerc, che si lamenta con il box Ferrari: "Sto perdendo tempo qui". Vediamo se ci sarà uno swap con Hamilton.

    15:42

  58. GIRO 26. Norris sembra avere più ritmo di Piastri, ma al momento le due McLaren non si stanno dando battaglia per la prima posizione.

    15:41

  59. GIRO 25. Il passo di Verstappen e Hamilton continua a essere alto rispetto a quello delle due McLaren. Leclerc è a 7 decimi da Lewis, ma attenzione anche ad Antonelli, che sta risalendo alle spalle dello stesso Leclerc.

    15:40

  60. GIRO 24. Ora Hamilton sembra in difficoltà e lamenta problemi di surriscaldamento al posteriore, infatti Leclerc si è avvicinato e si è portato sotto il secondo.

    15:38

  61. GIRO 23. Le McLaren continuano a tenere un ritmo migliore tra i top team, ora Verstappen dista 3.7 secondi. Hamilton fatica, ha 1.8 secondi di ritardo da SuperMax.

    15:37

  62. GIRO 22. Antonelli viene richiamato ora ai box. Strada libera per le due McLaren, con Piastri davanti a Norris. Kimi rientra al sesto posto, alle spalle di Leclerc.

    15:35

  64. GIRO 21. Verstappen sta perdendo terreno nei confronti delle due McLaren, ora Norris ha aperto un gap di 2.5 secondi. SuperMax si tiene alle spalle le due Ferrari.

    15:34

  65. GIRO 20. Comunicazione per Piastri perché aumenti il ritmo: l'impressione è che Antonelli voglia fare una sola sosta ed è necessario mettere pressione sull'attuale leader della corsa.

    15:33

  66. GIRO 19. Piastri, Norris, Verstappen e Hamilton superano Hadjar (che deve ancora fermarsi) nello stesso giro. Resta davanti il solo Antonelli, che continua a girare su ottimi tempi considerando l'usura delle gomme.

    15:32

  67. GIRO 18. Antonelli sta tenendo un buon ritmo da quando ha preso la leadership della corsa. Ha ricevuto dai box l'ordine di spingere il più possibile dopo aver gestito molto la gomma nei primi giri.

    15:30

  68. GIRO 17. Pit-stop per le due McLaren, ora Antonelli è momentaneamente leader della corsa. Hamilton schiuma di rabbia alle spalle di Verstappen, ma deve essere paziente.

    15:28

  70. GIRO 16. Che sorpasso di Verstappen! SuperMax si riprende immediatamente la posizione sorprendendo Hamilton in curva 1 con una staccata straordinaria! Intanto si ferma anche Leclerc e rientra in ottava posizione, alle spalle di Lawson.

    15:27

  71. GIRO 15. La strategia dell'undercut ha funzionato! Verstappen rientra in ottava posizione, alle spalle di Hamilton. Nel frattempo, ritiro per Bottas, che parcheggia la vettura in pit-lan con i freni in fiamme.

    15:25

  72. GIRO 14. Hamilton rientra in nona posizione con gomma bianca, supera immediatamente Lawson e ora deve cercare un giro da qualifica. Ma Verstappen risponde, sosta ai box anche per lui per montare gomma bianca.

    15:24

  73. GIRO 13. Hamilton rientra ai box, sosta leggermente anticipata rispetto al previsto. Cercherà l'undercut per prendere la posizione su Verstappen.

    15:22

  74. GIRO 12. Verstappen si lamenta per il degrado alle gomme posteriori, e ora scivola a tre secondi da Lando Norris.

    15:21

  76. GIRO 11. "Max è molto lento" il team-radio di Hamilton per il proprio ingegnere. La Ferrari non ha sicuramente di più, ma su questo circuito è molto difficile sorpassare.

    15:20

  77. GIRO 10. Giro con tempo un po' alto per Piastri, sempre leader della corsa. Hamilton è ancora a 4 decimi da Verstappen, sta cercando traiettorie diverse ma non riesce a trovare varchi.

    15:18

  78. GIRO 9. C'è un po' di elastico nel trenino. Sette decimi tra Hamilton e Verstappen, così come sette anche i decimi tra Leclerc e lo stesso Hamilton.

    15:17

  79. GIRO 8. Hamilton rosicchia un decimo, ma l'Hungaroring non presenta punti per attaccare in maniera agevole. E Verstappen sta chiudendo ogni piccolo varco.

    15:16

  80. GIRO 7. Situazione invariata. Hamilton resta sempre a mezzo secondo da Verstappen. Ma le due McLaren stanno allungando, e Norris ora ha 2 secondi di margine su SuperMax.

    15:14

  82. GIRO 6. Hamilton si riavvicina a Verstappen creando un piccolo gap con Leclerc, ma continua a non trovare spazio per attaccare.

    15:13

  83. GIRO 5. Leclerc si avvicina a Hamilton e ora si forma un chiaro trenino con Verstappen davanti ai due ferraristi. Le McLaren allungano in testa, con Piastri a conservare 9 decimi di margine su Norris.

    15:11

  84. GIRO 4. Hamilton non trova spazio per attaccare Verstappen lungo il circuito tortuoso di Budapest. Antonelli gira un po' più lento delle Ferrari e ora è lontano 1.1 secondi da Leclerc.

    15:10

  85. GIRO 3. Verstappen si difende molto ben dal primo vero affondo di Hamilton. Invariato il resto del gruppo.

    15:08

  86. GIRO 2. Giro veloce per Hamilton, con gomma rossa: è attaccato al retrotreno della Red Bull di Verstappen.

    15:07

  88. PARTITI! E partenza terrificante per Leclerc, scivolato in quinta posizione alle spalle di Hamilton già in curva 1. Davanti ci sono le due McLaren, con Piastri davanti a Norris. Problemi di anti-stallo per Russell, che è precipitato in fondo al gruppo!

    15:05

  89. La Ferrari sceglie di partire con una mescola soft con entrambi i piloti. Gli altri top-team, invece, montano gomma gialla.

    15:02

  90. Giro di formazione in corso, manca pochissimo all'inizio della gara.

    15:01

  91. È una giornata soleggiata a Budapest, non c'è rischio di pioggia all'orizzonte per questo pomeriggio.

    14:59

  92. Questa, invece, la classifica del Mondiale Costruttori: 1. Mercedes 358, 2. Ferrari 285, 3. McLaren 195, 4. Red Bull 151, 5. Alpine 61, 6. RB 61, 7. Haas 21, 8. Williams 11, 9. Audi 10, 10. Aston Martin 1, 11. Cadillac 0.

    14:32

  94. Questa la classifica piloti alla vigilia del GP di Ungheria: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 204, 2. Lewis Hamilton (Ferrari) 159, 3. George Russell (Mercedes) 154, 4. Charles Leclerc (Ferrari) 126, 5. Lando Norris (McLaren) 103, 6. Oscar Piastri (McLaren) 92, 7. Max Verstappen (Red Bull) 91, 6. Isack Hadjar (Red Bull) 60.

    14:32

  95. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli sono stati penalizzati con la retrocessione di tre posizioni in griglia: il ferrarista per impeding (partirà quinto), il pilota della Mercedes per non aver rispettato le bandiere gialle dopo il testacoda di Verstappen in Q3 (partirà settimo, alle spalle del compagno di squadra, George Russell).

    14:32

  96. Lando Norris ha sfilato la pole position alle Ferrari e rotto il dominio Mercedes che durava dalla gara di apertura del campionato, a Melbourne. Prima fila per la Ferrari di Charles Leclerc, seguono l'altra McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen.

    14:32

  97. Benvenuti alla diretta scritta del GP di Ungheria, 11esima tappa del Mondiale di F1 2026. Si corre sullo storico circuito dell'Hungaroring.

    14:31

C’è una Ferrari in prima fila, quella di Leclerc subito dopo il poleman Norris con la McLaren mentre Hamilton e Antonelli partono più dietro gravati di tre posizioni di penalità. Così la griglia di partenza del GP di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (204 pt.)
  2. Lewis Hamilton (159 pt.)
  3. George Russell (154 pt.)
  4. Charles Leclerc (126 pt.)
  5. Lando Norris (103 pt.)

Successo di tutto e di più in qualifica, durante e dopo. Norris ha fatto la pole beffando Hamilton di soli 12 millesimi, seconda fila nei tempi per Leclerc ed Antonelli. Anzi, no. Dopo le qualifiche infatti Hamilton e Antonelli sono stati penalizzati: per impeding su Piastri il ferrarista, per non aver rispettato la bandiera gialla dopo il testacoda di Verstappen il 19enne italiano.

Risultato, griglia stravolta con Norris-Leclerc in prima fila, Piastri-Verstappen in seconda, quindi Hamilton, Russell, Antonelli 7°. Il Gran Premio di Ungheria si disputa all’Hungaroring. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 26 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  • 1. Lando Norris (McLaren)
  • 2. Charles Leclerc (Ferrari)
  • 3. Oscar Piastri (McLaren)
  • 4. Max Verstappen (Red Bull)
  • 5. Lewis Hamilton (Ferrari), penalizzato di tre posizioni
  • 6. George Russell (Mercedes)
  • 7. Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato di tre posizioni
  • 8. Isack Hadjar (Red Bull)
  • 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • 10. Nico Hulkenberg (Audi)
  • 11. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 12. Pierre Gasly (Alpine)
  • 13. Franco Colapinto (Alpine)
  • 14. Gabriel Bortoleto (Audi)
  • 15. Esteban Ocon (Haas)
  • 16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 17. Oliver Bearman (Haas)
  • 18. Carlos Sainz (Williams)
  • 19. Alexander Albon (Williams)
  • 20. Lance Stroll (Aston Martin)
  • 21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  • 22. Sergio Perez (Cadillac)
GP Ungheria: Norris vince da campione, Verstappen e Antonelli sul podio. Leclerc 4°, Hamilton 5° ancora penalizzato Fonte: Ansa

Ordine di arrivo

  1. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    01:39:56.180
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:15.080
  3. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    +00:00:18.728
  4. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:23.840
  5. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:24.540
  6. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:55.488
  7. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    +00:00:57.503
  8. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  9. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  10. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  11. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  12. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  13. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  14. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  15. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  16. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  17. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  18. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  19. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  20. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    RITIRATO
  21. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  22. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
GP d'Ungheria - Hungaroring 26/07/2026
Hungaroring

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Hungaroring
  • Città: Mogyorod
  • Nazione: Ungheria
  • Numero di giri: 70
  • Lunghezza giro: 4.381 KM
  • Lunghezza gara: 306.63 KM

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