Cronaca in diretta

Il pilota bolognese scatta dalla pole position, la sua settima in questa stagione (battuto il precedente record di Ascari per pole realizzate da un pilota italiano in un singolo campionato). In prima fila, al suo fianco, c'è Max Verstappen, mentre in seconda fila si trovano l'altra Red Bull di Isack Hadjar e la Ferrari di Charles Leclerc. Terza fila per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton e George Russell, il diretto rivale di Antonelli.

La classifica, come noto, è molto favorevole al pilota azzurro. Antonelli guida il mondiale con 340 punti e un vantaggio di ben 102 lunghezze sul compagno di squadra, George Russell (238). Terza posizione per Lewis Hamilton (229), quarta per Max Verstappen (221), che si è rilanciato con le due vittorie consecutive ottenute in Malesia e Singapore. Charles Leclerc è quinto (215) davanti alle McLaren di Lando Norris (201) e Oscar Piastri (138).

Se lo gioca partendo dalla pole position, Kimi Antonelli il primo match point per diventare campione del mondo. La Formula 1 scende in pista in prime time in Italia per il Gran Premio degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Austin. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (340 pt.) George Russell (238 pt.) Lewis Hamilton (229 pt.) Max Verstappen (221 pt.) Charles Leclerc (215 pt.)

Con un giro mostruoso Kimi Antonelli ha conquistato una splendida pole position ad Austin. Se lo gioca così il primo match point per il titolo di campione del mondo che avrà al suo fianco in prima fila e verosimilmente alla prima curva, il favoritissimo Verstappen. Ad aprire la seconda fila l’altra Red Bull di Hadjar che stupisce davanti alle due Ferrari: 4° Leclerc e 5° Hamilton con un pizzico di delusione e voglia di rivalsa.

Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi. Ma se finisse così il talento italiani dovrà rimandare i festeggiamenti di una settimana in Messico. Piastri e Norris deludenti in quarta fila. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto.Il Gran Premio degli USA si disputa sul Circuit of the Americas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 25 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:34.035

Mercedes 2. Max Verstappen 1:34.214

Red Bull 2ª fila 3. Isack Hadjar 1:34.250

Red Bull 4. Charles Leclerc 1:34.267

Ferrari 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:34.311

Ferrari 6. Lando Norris 1:34.476

McLaren 4ª fila 7. George Russell 1:34.803

Mercedes 8. Oscar Piastri 1:35.049

McLaren 5ª fila 9. Liam Lawson s.t.

Racing Bulls 10. Pierre Gasly 1:32.225

Alpine 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:35.158

Audi 12. Fernando Alonso 1:35.818

Aston Martin 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:36.031

Haas 14. Arvid Lindblad* s.t.

Racing Bulls 8ª fila 15. Esteban Ocon 1:36.531

Haas 16. Lance Stroll**** 1:36.677

Aston Martin 9ª fila 17. Carlos Sainz 1:36.770

Williams 18. Alexander Albon 1:36.967

Williams 10ª fila 19. Sergio Perez 1:37.433

Cadillac 20. Valtteri Bottas 1:37.523

Cadillac 11ª fila 21. Franco Colapinto** 1:35.722

Alpine 22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658

Audi

*Lindblad 5 posizioni di penalità per l’utilizzo del sesto motore endotermico

**Colapinto 10 posizioni per l’uso della quarta centralina

***Bortoleto 80 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina

****Stroll partirà dal fondo dello schieramento