Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1 diretta live GP Austin: cresce l'attesa, Antonelli dalla pole sogna l'iride già stasera. Ferrari per la gloria

Il racconto in diretta del GP degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito of the Americas. Sono in programma 56 giri. Partenza alle 21.00 domenica 25 ottobre 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 21:00

Cronaca in diretta

  1. Questa, invece, la classifica Costruttori: 1. Mercedes 578 punti, 2. Ferrari 444 pts, 3. McLaren 339 pts, 4. Red Bull 332 pts, 5. Racing Bulls 100 pts.

    12:58

  2. La classifica, come noto, è molto favorevole al pilota azzurro. Antonelli guida il mondiale con 340 punti e un vantaggio di ben 102 lunghezze sul compagno di squadra, George Russell (238). Terza posizione per Lewis Hamilton (229), quarta per Max Verstappen (221), che si è rilanciato con le due vittorie consecutive ottenute in Malesia e Singapore. Charles Leclerc è quinto (215) davanti alle McLaren di Lando Norris (201) e Oscar Piastri (138).

    12:57

  4. Il pilota bolognese scatta dalla pole position, la sua settima in questa stagione (battuto il precedente record di Ascari per pole realizzate da un pilota italiano in un singolo campionato). In prima fila, al suo fianco, c'è Max Verstappen, mentre in seconda fila si trovano l'altra Red Bull di Isack Hadjar e la Ferrari di Charles Leclerc. Terza fila per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton e George Russell, il diretto rivale di Antonelli.

    12:55

  5. È il 18esimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, quello in cui Kimi Antonelli si gioca il primo match-point per conquistare il titolo al volante della Mercedes.

    12:52

  6. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Austin.

    14:14

Se lo gioca partendo dalla pole position, Kimi Antonelli il primo match point per diventare campione del mondo. La Formula 1 scende in pista in prime time in Italia per il Gran Premio degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Austin. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (340 pt.)
  2. George Russell (238 pt.)
  3. Lewis Hamilton (229 pt.)
  4. Max Verstappen (221 pt.)
  5. Charles Leclerc (215 pt.)

Con un giro mostruoso Kimi Antonelli ha conquistato una splendida pole position ad Austin. Se lo gioca così il primo match point per il titolo di campione del mondo che avrà al suo fianco in prima fila e verosimilmente alla prima curva, il favoritissimo Verstappen. Ad aprire la seconda fila l’altra Red Bull di Hadjar che stupisce davanti alle due Ferrari: 4° Leclerc e 5° Hamilton con un pizzico di delusione e voglia di rivalsa.

Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi. Ma se finisse così il talento italiani dovrà rimandare i festeggiamenti di una settimana in Messico. Piastri e Norris deludenti in quarta fila. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto.Il Gran Premio degli USA si disputa sul Circuit of the Americas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 25 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Kimi Antonelli 1:34.035
Mercedes
2. Max Verstappen 1:34.214
Red Bull
2ª fila 3. Isack Hadjar 1:34.250
Red Bull
4. Charles Leclerc 1:34.267
Ferrari
3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:34.311
Ferrari
6. Lando Norris 1:34.476
McLaren
4ª fila 7. George Russell 1:34.803
Mercedes
8. Oscar Piastri 1:35.049
McLaren
5ª fila 9. Liam Lawson s.t.
Racing Bulls
10. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:35.158
Audi
12. Fernando Alonso 1:35.818
Aston Martin
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:36.031
Haas
14. Arvid Lindblad* s.t.
Racing Bulls
8ª fila 15. Esteban Ocon 1:36.531
Haas
16. Lance Stroll**** 1:36.677
Aston Martin
9ª fila 17. Carlos Sainz 1:36.770
Williams
18. Alexander Albon 1:36.967
Williams
10ª fila 19. Sergio Perez 1:37.433
Cadillac
20. Valtteri Bottas 1:37.523
Cadillac
11ª fila 21. Franco Colapinto** 1:35.722
Alpine
22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658
Audi

*Lindblad 5 posizioni di penalità per l’utilizzo del sesto motore endotermico
**Colapinto 10 posizioni per l’uso della quarta centralina
***Bortoleto 80 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina
****Stroll partirà dal fondo dello schieramento

F1 diretta live GP Austin: cresce l'attesa, Antonelli dalla pole sogna l'iride già stasera. Ferrari per la gloria Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  2. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  3. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
  4. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  5. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  6. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  7. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  8. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  9. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  10. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  11. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  12. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  13. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
  14. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  15. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  16. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  17. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  18. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  19. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  20. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  21. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
  22. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
GP degli USA - Circuit of the Americas 25/10/2026
Circuit of the Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 21:00
  • Circuito: Circuit of the Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: USA
  • Numero di giri: 56
  • Lunghezza giro: 5.513 KM
  • Lunghezza gara: 308.432 KM

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio