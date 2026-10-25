Se lo gioca partendo dalla pole position, Kimi Antonelli il primo match point per diventare campione del mondo. La Formula 1 scende in pista in prime time in Italia per il Gran Premio degli USA, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Austin. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (340 pt.)
- George Russell (238 pt.)
- Lewis Hamilton (229 pt.)
- Max Verstappen (221 pt.)
- Charles Leclerc (215 pt.)
Con un giro mostruoso Kimi Antonelli ha conquistato una splendida pole position ad Austin. Se lo gioca così il primo match point per il titolo di campione del mondo che avrà al suo fianco in prima fila e verosimilmente alla prima curva, il favoritissimo Verstappen. Ad aprire la seconda fila l’altra Red Bull di Hadjar che stupisce davanti alle due Ferrari: 4° Leclerc e 5° Hamilton con un pizzico di delusione e voglia di rivalsa.
Alle spalle delle due rosse Russell, ancora una volta suonato da Kimi. Ma se finisse così il talento italiani dovrà rimandare i festeggiamenti di una settimana in Messico. Piastri e Norris deludenti in quarta fila. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto.Il Gran Premio degli USA si disputa sul Circuit of the Americas. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 25 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Kimi Antonelli 1:34.035
Mercedes
|2. Max Verstappen 1:34.214
Red Bull
|2ª fila
|3. Isack Hadjar 1:34.250
Red Bull
|4. Charles Leclerc 1:34.267
Ferrari
|3ª fila
|5. Lewis Hamilton 1:34.311
Ferrari
|6. Lando Norris 1:34.476
McLaren
|4ª fila
|7. George Russell 1:34.803
Mercedes
|8. Oscar Piastri 1:35.049
McLaren
|5ª fila
|9. Liam Lawson s.t.
Racing Bulls
|10. Pierre Gasly 1:32.225
Alpine
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:35.158
Audi
|12. Fernando Alonso 1:35.818
Aston Martin
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:36.031
Haas
|14. Arvid Lindblad* s.t.
Racing Bulls
|8ª fila
|15. Esteban Ocon 1:36.531
Haas
|16. Lance Stroll**** 1:36.677
Aston Martin
|9ª fila
|17. Carlos Sainz 1:36.770
Williams
|18. Alexander Albon 1:36.967
Williams
|10ª fila
|19. Sergio Perez 1:37.433
Cadillac
|20. Valtteri Bottas 1:37.523
Cadillac
|11ª fila
|21. Franco Colapinto** 1:35.722
Alpine
|22. Gabriel Bortoleto*** 1:33.658
Audi
*Lindblad 5 posizioni di penalità per l’utilizzo del sesto motore endotermico
**Colapinto 10 posizioni per l’uso della quarta centralina
***Bortoleto 80 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina
****Stroll partirà dal fondo dello schieramento