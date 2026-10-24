Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno
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Russell scala in decima posizione tra Antonelli e Piastri
Vediamo come cambia la classifica dei tempi dopo i primi tentativi
Semaforo verde ad Austin, pit lane aperta: si va in pista!
18 minuti per centrare la top 16 e andare in Q2
Buone qualifiche a tutti!
Manca poco all’inizio delle qualifiche, chi farà la pole?
Prima delle libere 3 al Cota c’è stato un momento a suo modo storico, per la prima volta la MotoGP e la F1 hanno convissuto sullo stesso circuito, in 4 hanno girato ad Austin: Bulega, Dovizioso, Savadori e Pedrosa. A quando un GP congiunto?
Lo stiamo dicendo da due settimane, dalla fine di Singapore, lo sanno anche i sassi di Austin, questo è il primo week end in cui Antonelli può diventare campione del mondo di F1. Ma solo ad alcune non facili combinazioni. Anche se per Kimi sarà solo questione di tempo.
Non succede ma se succede…
Non c’è due senza tre, la Ferrari ha calato il tris nella terza e ultima sessione di prove libere, stavolta con Hamilton che ha primeggiato davanti a Verstappen, Leclerc e Antonelli
Amici di Virgilio Sport buonasera! Tra poco meno di un’ora, alle 23 semaforo verde delle qualifiche del Gran Premio di Austin, 18° prova del Mondiale di F1. C’è una Ferrari in palla, un Max caricato a molla e un Kimi in odore di titolo. Insomma ci sarà da divertirsi!
RESTATE CON NOI!!!
Tre volte miglior tempo nelle prove libere: la Ferrari ci crede e non potrebbe essere altrimenti dopo che Leclerc prima ed Hamilton poi hanno griffato le tre sessioni di fp. Lewis ha primeggiato poche ore fa al COTA dopo la doppietta di Charles al venerdì. Le due rosse si giocano la pole ad Austin contro il solito Max Verstappen in forma e in striscia di 2/3 vittorie consecutive, contando anche la Sprint di Singapore. Occhio poi a Kimi Antonelli, quarto nelle fp3, nel primo week end che potrebbe laurearlo campione del mondo di F1
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