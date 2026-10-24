Prima delle libere 3 al Cota c’è stato un momento a suo modo storico, per la prima volta la MotoGP e la F1 hanno convissuto sullo stesso circuito, in 4 hanno girato ad Austin: Bulega, Dovizioso, Savadori e Pedrosa. A quando un GP congiunto?

La MotoGP ad Austin, ne abbiamo parlato qui