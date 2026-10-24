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F1 diretta live qualifiche Gp di Austin: Hamilton, Verstappen o Leclerc, una pole per tre ma occhio ad Antonelli

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austin, 18° prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Austin

Aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

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Riassunto dell'evento

Circuito COTA, 24 ottobre 2026 – Il week end del Gran Premio di Austin entra finalmente nel vivo, le qualifiche assegnano la pole position in Texas con una Ferrari in grande spolvero, sia Hamilton che Leclerc e poi Antonelli che si gioca il primo match point mondiale. Segui la diretta live dalle 23!

Cronaca in diretta

  1. q1
    KIMI A RISCHIO

    Russell scala in decima posizione tra Antonelli e Piastri

    Non benissimo la Mercedes per ora
    23:12
  2. q1
    LA PRIMA CLASSIFICA

    Vediamo come cambia la classifica dei tempi dopo i primi tentativi

    1. Leclerc
    2. Verstappen
    3. Hadjar
    4. Hamilton
    5. Norris
    6. Antonelli
    7. Russell
    8. Piastri
    23:06
  4. q1
    VIA ALLE QUALIFICHE!

    Semaforo verde ad Austin, pit lane aperta: si va in pista!

    18 minuti per centrare la top 16 e andare in Q2

    Buone qualifiche a tutti!

    23:01
  5. pre
    CI SIAMO!

    Manca poco all’inizio delle qualifiche, chi farà la pole?

    • Hamilton?
    • Leclerc?
    • Verstappen?
    • Antonelli?
    • Russell, Piastri o Norris?
    22:57
  6. pre
    F1 Grand Prix of United States &#8211; Final Practice Fonte:Getty
    MOTOF1!

    Prima delle libere 3 al Cota c’è stato un momento a suo modo storico, per la prima volta la MotoGP e la F1 hanno convissuto sullo stesso circuito, in 4 hanno girato ad Austin: Bulega, Dovizioso, Savadori e Pedrosa. A quando un GP congiunto?

    La MotoGP ad Austin, ne abbiamo parlato qui

    22:47
  7. pre
    KIMI...SE

    Lo stiamo dicendo da due settimane, dalla fine di Singapore, lo sanno anche i sassi di Austin, questo è il primo week end in cui Antonelli può diventare campione del mondo di F1. Ma solo ad alcune non facili combinazioni. Anche se per Kimi sarà solo questione di tempo.

    Non succede ma se succede…

    22:35
  8. pre
    FERRARI IN PALLA!

    Non c’è due senza tre, la Ferrari ha calato il tris nella terza e ultima sessione di prove libere, stavolta con Hamilton che ha primeggiato davanti a Verstappen, Leclerc e Antonelli

    Qui il nostro report sulle fp3

    22:29
  10. CIAO!
    BENVENUTI DA AUSTIN!

    Amici di Virgilio Sport buonasera! Tra poco meno di un’ora, alle 23 semaforo verde delle qualifiche del Gran Premio di Austin, 18° prova del Mondiale di F1. C’è una Ferrari in palla, un Max caricato a molla e un Kimi in odore di titolo. Insomma ci sarà da divertirsi!

    RESTATE CON NOI!!!

    22:17

  12. Tre volte miglior tempo nelle prove libere: la Ferrari ci crede e non potrebbe essere altrimenti dopo che Leclerc prima ed Hamilton poi hanno griffato le tre sessioni di fp. Lewis ha primeggiato poche ore fa al COTA dopo la doppietta di Charles al venerdì. Le due rosse si giocano la pole ad Austin contro il solito Max Verstappen in forma e in striscia di 2/3 vittorie consecutive, contando anche la Sprint di Singapore. Occhio poi a Kimi Antonelli, quarto nelle fp3, nel primo week end che potrebbe laurearlo campione del mondo di F1

F1 diretta live qualifiche Gp di Austin: Hamilton, Verstappen o Leclerc, una pole per tre ma occhio ad Antonelli Fonte: ANSA

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