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Qualifiche Gp Miami: Antonelli come Senna e Schumacher, tris di pole! Battuti Verstappen e Leclerc, Hamilton 6°

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Miami, quarta prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Miami

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

La stella di Kimi Antonelli continua a brillare nel cielo della F1. Il pilota della Mercedes entra sempre di più nella storia a Miami centrando la terza pole position consecutiva dopo la prima in Cina. Un record che prima di lui avevano fatto gente del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Tempo sbalorditivo per Andrea, solo Verstappen è riuscito ad avvicinarlo nel secondo time attack superando Leclerc che partirà 3° davanti a Norris, vincitore della Sprint, Russell con l’altra freccia d’argento. Solo 6° Hamilton che però si è messo davanti all’altra McLaren di Piastri. Chiudono la top ten un sorprendente Colapinto davanti ad Hadjar e Gasly.

In Q1 Antonelli era stato il più veloce. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Eliminati: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez, Bortoleto la cui Audi ha preso fuoco sulla posteriore sinistra ritardando l’inziio del Q2. In Q2 è stato Verstappen il più veloce in 1:28.116. Secondo Antonelli e terzo Leclerc. Eliminati Q2: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon, Albon

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CRONACA IN DIRETTA

  1. live q3
    ULTIMO TIME ATTACK

    Ultimo time attack per tutti, c’è la pole in gioco ma battere Antonelli sarà difficilissimo!

    1. Antonelli POLE POSITION
    2. Verstappen si migliora
    3. Leclerc si migliora di poco
    4. Norris si migliora di poco
    5. Russell non si migliora
    6. Hamilton si migliora di poco
    7. Piastri non si migliora
    8. Colapinto
    9. Hadjar
    10. Gasly
    23:04
  2. live q3
    KIMI!!!

    MA CHE TEMPO HA FATTO ANTONELLI!!!

    Tutti vicinissimi nel giro di un decimo poco più, Kimi ha rifilato 3 decimi a Leclerc e Max, mezzo secondo ad Hamilton

    23:01
  4. live q3
    PRIMO TIME ATTACK!

    Vediamo la classifica!

    1. Antonelli POLE PROVVISORIA
    2. Leclerc
    3. Verstappen
    4. Norris
    5. Russell
    6. Hamilton
    7. Piastri
    8. Colapinto
    9. Hadjar
    10. Gasly
    22:59
  5. live q3
    CACCIA ALLA POLE!!!

    Inizia il Q3, la top ten si gioca un posto al sole in pole!

    • Verstappen
    • Antonelli
    • Leclerc
    • Hamilton
    • Russell
    • Piastri
    • Hadjar
    • Colapinto
    • Norris
    • Gasly
    22:55
  6. live
    ELIMINATI Q2

    Eliminati Q2: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon, Albon

    22:53
  7. live q2
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Chi va in Q3 (PREMI AGGIORNA)

    1. Verstappen
    2. Antonelli
    3. Leclerc
    4. Hamilton
    5. Russell
    6. Piastri
    7. Hadjar
    8. Colapinto
    9. Norris
    10. Gasly
    11. Hulk out
    12. Lawson out
    13. Bearman out
    14. Sainz out
    15. Ocon out
    16. Albon out
    22:44
  8. live q2
    NORRIS A RISCHIO!

    Norris si tira su al 9° posto ma è ancora a rischio eliminazione!

    Mancano 4 minuti

    22:41
  10. live q2
    CLASSIFICA PARZIALE

    Seguiamo la classifica di questa Q2 (PREMI AGGIORNA):

    1. Antonelli
    2. Hamilton
    3. Russell
    4. Leclerc
    5. Piastri
    6. Verstappen
    7. Hadjar
    8. Colapinto
    9. Gasly
    10. Lawson

    Norris dopo un errore è ultimo, deve riprovarci con un set nuovo di gomme

    22:35
  11. live q2
    TOP TEN CERCASI!

    Con qualche minuto di ritardo inizia il Q2 che definirà al top ten per giocarsi la pole in Q3!

    22:32
  12. live
    Q2 RITARDATA

    Dopo il principio di incendio sull’Audi di Bortoleto la direzione corsa ha deciso di ritardare l’inizio del Q2

    22:27
  13. live q1
    FUOCO IN PISTA!!!

    L’AUDI DI BORTOLETO VA A FUOCO!!!

    Subito dopo la fine del Q1 la monoposto del brasiliano ha preso fuoco nella posteriore sinistra

    22:25
  14. live q1
    FINALE Q1

    Ultimi time attack per andare in Q2:

    • Russell sale 7°
    • Antonelli 1° (gomma nuova)
    • Hadjar 4° davanti alle Ferrari
    • Bortoleto è in pista ma senza riuscire a fare un giro davvero veloce
    • Leclerc sale 2° con gomma usata e fa ben sperare
    • Piastri ha rischiato tantissimi 16°
    • Eliminati: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez, Bortoleto
    22:17
  16. live q1
    CLASSIFICA PARZIALE

    Vediamo come evolve la classifica delle prime posizioni (PREMI AGGIORNA)

    1. Verstappen
    2. Antonelli
    3. Norris
    4. Bearman
    5. Leclerc
    6. Hamilton
    7. Hulkenberg
    8. Hadjar
    9. Lawson
    10. Colapinto
    22:08
  17. live q1
    BORTOLETO RISCHIA

    E adesso il brasiliano rischia di non fare le qualifiche perchè il problema che ne ha causato la squalifica va risolto per evitare di incappare in un’altra sanzione. Facce pessimiste ai box Audi!

    22:06
  18. live
    BORTOLETO SQUALIFICATO

    Intanto tornando alla Sprint di oggi, Gabriel Bortoleto è stato squalificato a causa di una violazione tecnica riscontrata durante le verifiche post-gara. Il pilota brasiliano aveva tagliato il traguardo in undicesima posizione: i commissari hanno sanzionato il team per aver infranto l’articolo C5.3.2 del regolamento FIA, poiché la pressione di aspirazione del motore ha superato la soglia massima consentita. 

    22:05
  19. live
    VIA ALLE QUALIFICHE!!!

    Semaforo verde a Miami, iniziano le qualifiche!

    Tutti in pista per il Q1! 18 minuti per entrare in Q2, gli ultimi 6 vengono eliminati

    22:02
  20. pre
    METEO GARA

    Per un attimo ci travestiamo da Giugliacci e proviamo a capire cosa potrà succedere domani in gara dopo le voci degli ultimi giorni sul possibile maltempo che potrebbe addirittura inficiare la disputa della gara

    Cosa succederà domani?

    21:59
  22. pre
    MANCA POCO!

    Oramai mancano meno di 10 minuti all’inizio delle qualifiche!

    Chi farà la pole? Ancora McLaren? Leclerc ci proverà sicuramente e ci aspettiamo anche un Antonelli voglioso di riscattare la Sprint

    21:54
  23. pre
    KIMI VS LECLERC

    Sprint da incubo per Antonelli che ha sbagliato tutto o quasi e si è pure beccato una bella reprimenda da Leclerc via radio. Ecco quello che è successo a Kimi!

    21:41
  24. pre
    LA SPRINT PAPAYA

    Uno-due papaya in Florida. La Sprint Race del Gran Premio di Miami certifica il ritorno della McLaren che fa doppietta con la vittoria del campione del mondo Lando Norris davanti ad Oscar Piastri. Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Male Antonelli ed Hamilton

    Questo il nostro report della Sprint

    21:41
  25. pre
    zanardi-cart Fonte:Ansa
    CIAO ALEX!

    Impossibile non iniziare, anzi continuare questa serata all’insegna di motori senza ricordare ancora una volta Alex Zanardi che ci ha lasciati in queste ore, grande pilota, grande sportivo, grande uomo. Ex Jordan, Minardi, Lotus, Williams, due volte campione americano CART. Unico!

    Ciao Alex!

    21:16
  26. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buonasera e benvenuti alla diretta live delle Qualifiche del Gran Premio di Miami!

    Inizio previsto per le 22!

    RESTATE CON NOI!!!

    21:07

  29. Di nuovo in pista a Miami. Si torna a lottare contro il tempo a caccia della pole position. Qualifiche per il Gran Premio di domani dopo una Sprint che ha visto il ritorno in auge della McLaren capace di fare doppietta come ai bei tempi dello scorso anno: Lando Norris primo davanti a Oscar Piastri. La Ferrari si salva con il podio conquistato dal sempre ottimo Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton è andato alla deriva, 7° dopo il duello in cui ha avuto la peggio contro Verstappen

    Non è andata tanto meglio a Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale è partito malissimo dalla prima fila finendo risucchiato al 4° posto che è riuscito però a difendere dagli attacchi di Russell. Nel finale però l’italiano si è reso protagonista di qualche track limits di troppo, l’ultimo gli è stato fatale costandogli 5 secondi di penalità e la retrocessione al 6° posto dietro Russell e anche Verstappen.

Qualifiche Gp Miami: Antonelli come Senna e Schumacher, tris di pole! Battuti Verstappen e Leclerc, Hamilton 6° Fonte: Getty

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