Ultimo aggiornamento: 02-05-2026 23:16

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La stella di Kimi Antonelli continua a brillare nel cielo della F1. Il pilota della Mercedes entra sempre di più nella storia a Miami centrando la terza pole position consecutiva dopo la prima in Cina. Un record che prima di lui avevano fatto gente del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Tempo sbalorditivo per Andrea, solo Verstappen è riuscito ad avvicinarlo nel secondo time attack superando Leclerc che partirà 3° davanti a Norris, vincitore della Sprint, Russell con l’altra freccia d’argento. Solo 6° Hamilton che però si è messo davanti all’altra McLaren di Piastri. Chiudono la top ten un sorprendente Colapinto davanti ad Hadjar e Gasly.

In Q1 Antonelli era stato il più veloce. Secondo Leclerc e terzo Verstappen. Eliminati: Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez, Bortoleto la cui Audi ha preso fuoco sulla posteriore sinistra ritardando l’inziio del Q2. In Q2 è stato Verstappen il più veloce in 1:28.116. Secondo Antonelli e terzo Leclerc. Eliminati Q2: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon, Albon

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