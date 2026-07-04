Circuito di Silverstone, 4 luglio 2026 – Il week end del Gran Premio di Gran Bretagna non finisce mai. Nemmeno il tempo di archiviare una spettacolare Sprint Race che ha visto la prima vittoria in carriera di Antonelli in una gara breve davanti alla Ferrari dell’idolo di casa Hamilton che si torna in pista per le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per la gara lunga di domani. Ancora duello Kimi-Lewis per la pole!
Estate in quota
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