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F1 diretta live qualifiche Gp Silverstone: sarà ancora Hamilton contro Antonelli per la pole

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Silverstone. Chi farà la pole?

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

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Riassunto dell'evento

Circuito di Silverstone, 4 luglio 2026 – Il week end del Gran Premio di Gran Bretagna non finisce mai. Nemmeno il tempo di archiviare una spettacolare Sprint Race che ha visto la prima vittoria in carriera di Antonelli in una gara breve davanti alla Ferrari dell’idolo di casa Hamilton che si torna in pista per le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per la gara lunga di domani. Ancora duello Kimi-Lewis per la pole!

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CRONACA IN DIRETTA

  1. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton nella Sprint siamo pronti a raccontarvi la caccia alla pole sulla mitica pista di Silverstone!!!

    Semaforo verde a partire dalle 17!

    RESTATE CON NOI!!!

    15:34

  3. Lewis vs Kimi, Antonelli vs Hamilton. Sarà ancora questo il leit motiv delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Due generazioni a confronto divise da oltre 20 anni di differenza che hanno dato spettacolo già nelle Sprint Qualifying ieri con la pole del ferrarista per soli 11 millesimi, e nella gara Sprint di stamattina in cui il 19enne talento italiano ha trionfato davanti alla rossa dell’idolo di casa.

    Finora le briciole per gli altri con Norris, Russell, Leclerc, Verstappen e Piastri che si sono accontentati, nell’ordine, delle posizioni di rincalza ma che sul giro secco potrebbe provare a inserirsi per la lotta alla prima fila, chissà.

F1 diretta live qualifiche Gp Silverstone: sarà ancora Hamilton contro Antonelli per la pole Fonte: ANSA

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