Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Semaforo verde, pit lane aperta, monoposto in pista!
SONO INIZIATE LE QUALIFICHE!
18 minuti per centrare la top 16 ed andare in Q2
Oramai siamo in countdown per l’inizio delle qualifiche e allora ci avviciniamo gustandosi ancora una volta la partenza magica di Hamilton dal 6° al 3° in poche centinaia di metri e tutta la Sprint in sintesi!
Non è stato protagonista eppure è arrivato 4° ed ha guadagnato ancora punti, 5, su Russell finito a muro
Kimi Antonelli avvicina il titolo mondiale anche in una Sprint dentro un week end non facile per lui e mette un altro tassello verso il mondiale!
La vittoria di Max, la mega partenza di Lewis, Russell a muro, il pasticcio McLaren: ma quante cose sono successe nella Sprint, tutte degne di nota e di voto nelle nostre pagelle!
Una Sprint davvero intensa quella di questa mattina che ha visto la vittoria di Max Verstappen davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. E’ successo di tutto!
Amici di Virgilio Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Singapore!
RESTATE CON NOI PER VIVERE UN’ORA A TUTTO GAS!
Non stop il sabato della F1 a Marina Bay. Nemmeno il tempo di mettere in archivio una scoppiettante Sprint Race che si riaccende il semaforo verde, si riapre la pit lane e si torna in pista per le qualifiche del Gp di Singapore di domani.
Viva la pioggia quando scombina i piani della F1 cioè quasi sempre. Sprint a eliminazione a Marina Bay e i veri maghi della pioggia sono venuti fuori, da Verstappen ad Hamilton autore di una partenza spettacolare quanto prodigiosa.
Il bagnato ha sorriso a SuperMax che ha vinto l’ultima Sprint Race della stagione ricca di colpi di scena a cominciare dalla pioggia prima del via che ha scombinato i piani e mietuto diverse vittime, a cominciare da George Russell finito nel muro dopo pochi giri. La Ferrari finisce sul podio con Hamilton 2° autore di una partenza magica e Leclerc 3° calato nel finale. Gongola Antonelli, 4° sul traguardo dopo il pasticcio delle McLaren con lo scontro all’ultimo giro tra Norris e Piastri. Kimi con lo zero di Russell a muro dopo la partenza in cui era andato in testa, allunga sull’inglese e vede sempre più vicino il Mondiale.
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