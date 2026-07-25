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Gp Ungheria: Norris strappa la pole a Hamilton ma Lewis rischia la penalità. Leclerc 3°, Antonelli 4°

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Ungheria, undicesima prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato dell'Hungaroring

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Solo 12 centesimi, questa è la distanza tra Lando Norris e Lewis Hamilton alla fine di una delle qualifiche più tirate della stagione. A partire in pole nel Gran Premio di Ungheria sarà il pilota della McLaren che per soli 12 millesimi ha beffato l’inglese della Ferrari che pregustava la decima partenza al palo all’Hungaroring

Seconda fila per Leclerc ed Antonelli con Kimi penalizzato dalla bandiera gialla esposta per l’ennesimo testa coda di Verstappen all’ultima curva. Idem anche per Russell. Entrambi battuti da Piastri. Chiudono la top ten Hadjar, Lindblad e Hulkenberg

Hamilton però è sotto investigazione per impeding nei confronti di Piastri che era nel suo giro quando Lewis rallentava. Per il pilota Ferrari la terza penalizzazione in tre gare sembra quasi scontata. Anche Antonelli è sotto investigazione per non aver rallentato per la bandiera gialla dopo il testacoda di Verstappen. Dalle immagini e dal sound del camera car sembra che Kimi alzi il piede passando in quel punto. La parola passa alla telemetria

In Q1 Norris era già stato il più veloce, secondo Antonelli e terzo Verstappen. Ottimo quarto Hamilton con gialla usata, idem Leclerc ma solo 8° e con due tentativi dopo che gli era stato cancellato il primo crono per track limits. Impresa di Alonso che mette l’Aston Martin versione B in Q2 per la prima volta in stagione. Eliminati: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Perez.

Idem in Q2 Norris si conferma davanti a tutti, poi le Ferrari di Leclerc costretto ancora ad un altro giro veloce per la bandiera gialla del testacoda di Hadhar, 3° Hamilton. Antonelli si vede cancellato il suo primo crono e chiude 8° con un giro in sicurezza. Eliminati: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso.

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GRIGLIA DI PARTENZA

  1. 1ª fila 1. Lando Norris 1:17.207
    McLaren
    2. Lewis Hamilton 1:17.219
    Ferrari
    2ª fila 3. Charles Leclerc 1:17.445
    Ferrari
    4. Kimi Antonelli 1:17.479
    Mercedes
    3ª fila 5. Oscar Piastri 1:17.685
    McLaren
    6. Max Verstappen 1:17.725
    Red Bull
    4ª fila 7. George Russell 1:17.760
    Mercedes
    8. Isack Hadjar 1:17.856
    Red Bull
    5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:18.281
    Racing Bulls
    10. Nico Hülkenberg 1:17.686
    Audi
    6ª fila 11. Liam Lawson 1:18.765
    Racing Bulls
    12. Pierre Gasly 1:18.844
    Alpine
    7ª fila 13. Franco Colapinto 1:19.027
    Alpine
    14. Gabriel Bortoleto 1:19.105
    Audi
    8ª fila 15. Esteban Ocon 1:19.734
    Haas
    16. Fernando Alonso 1:19.808
    Aston Martin
    9ª fila 17. Oliver Bearman 1:20.233
    Haas
    18. Carlos Sainz 1:20.621
    Williams
    10ª fila 19. Alexander Albon 1:20.658
    Williams
    20. Lance Stroll 1:20.659
    Aston Martin
    11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:20.886
    Cadillac
    22. Sergio Perez 1:21.322
    Cadillac
  2. Ciao a tutti!
    A DOMANI!

    La nostra diretta live termina qui, in attesa di aggiornamenti sulle eventulità penalizzazioni di Hamilton (sicura purtroppo) e Antonelli. Intanto vi diamo appuntamento a domani con il Gran Premio di Ungheria, start alle 15

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    17:32
  3. live
    KIMI E LEWIS INDAGATI

    Le qualifiche avranno un’appendice in direzione corsa

    • Hamilton è sotto investigazione per impeding nei confronti di Piastri che era nel suo giro quando Lewis rallentava. Per il pilota Ferrari la terza penalizzazione in tre gare sembra quasi scontata
    • Antonelli è sotto investigazione per non aver rallentato per la bandiera gialla dopo il testacoda di Verstappen. Dalle immagini e dal sound del camera car sembra che Kimi alzi il piede passando in quel punto. La parola passa alla telemetria
    17:20
  5. live q3
    SOLO 12 CENTESIMI!

    Questa è la distanza tra Lando Norris e Lewis Hamilton alla fine di una delle qualifiche più tirate della stagione. A partire in pole nel Gran Premio di Ungheria sarà il pilota della McLaren che per soli 12 millesimi ha beffato l’inglese della Ferrari che pregustava la decima partenza al palo all’Hungaroring

    Seconda fila per Leclerc ed Antonelli con Kimi penalizzato dalla bandiera gialla esposta per l’ennesimo testa coda di Verstappen all’ultima curva. Idem anche per Russell. Entrambi battuti da Piastri. Chiudono la top ten Hadjar, Lindblad e Hulkenberg

    17:10
  6. live q3
    ULTIMO TIME ATTACK!

    E allora gustiamoci quest’ultimo tentativo

    • Hamilton non si migliore, per ora è in pole
    • Leclerc non si migliora
    • Verstappen SI GIRA!
    • Antonelli becca la bandiera gialla, resta 4°
    • Russell becca la bandiera gialla, resta 7°
    • NORRIS IN POLE PER 12 MILLESIMI!
    • HAMILTON BEFFATO
    • Russell fermo in fondo al rettilineo
    17:03
  7. live q3
    SI VA!

    Piloti in pista per l’ultimo tentativo, un altro giro secco, Hamilton va per primo per evitare rischi

    16:59
  8. live q3
    CHE TENSIONE!

    La tensione si taglia col coltello,

    Hamilton, Norris, Leclerc e Antonelli: una pole per 4!

    16:58
  9. live q3
    PRIMO TIME ATTACK!

    Vediamo questo primo time attack, come cambia la classifica

    1. Hamilton POLE PROVVISIORIA!
    2. Norris
    3. Leclerc
    4. Antonelli
    5. Piastri
    6. Verstappen
    7. Russell
    8. Hadjar
    9. Lindblad
    10. Hulkenberg
    16:54
  11. live q3
    CACCIA ALLA POLE!

    Scatta il cronometro, per ora nessuno in pista, c’è grande tensione

    Mai una pole è stata così incerta

    16:50
  12. live q3
    I MAGNIIFICI 10

    Eccoli i 10 che si giocheranno la pole in Ungheria

    1. Norris
    2. Hamilton
    3. Leclerc
    4. Antonelli
    5. Russell
    6. Hadjar
    7. Piastri
    8. Verstappen
    9. Lindblad
    10. Hulkenberg
    16:47
  13. live q2
    CHE RISCHIO KIMI

    In Q2 Norris si conferma davanti a tutti, poi le Ferrari di Leclerc costretto ancora ad un altro giro veloce per la bandiera gialla del testacoda di Hadhar, 3° Hamilton. Antonelli si vede cancellato il suo primo crono e chiude 8° con un giro in sicurezza. Eliminati: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso.

    16:46
  14. live q2
    CHI VA IN Q3

    Tutto in divenire:

    • Norris miglior tempo!
    • Gasly 11°, ELIMINATO
    • Colapinto 12°, ELIMINATO
    • Leclerc sale 2° e si mette al sicuro
    • Hamilton sale 3° con gomma usata
    • Antonelli “solo” 8° ma è in Q3
    • Eliminati: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso
    16:42
  15. live q2
    KIMI TEMPO CANCELLATO

    incredibile, Antonelli si vede cancellato il tempo prima per track limits, taglio chicane in curva 11

    Deve rifare tutto daccapo Kimi

    16:41
  17. live q2
    CHI PASSA IN Q3?!

    Hamilton in pista con gomma rossa usata, Leclerc con quella nuova per non prendere rischi. Vediamo chi va in Q3

    • Hadjar fa il miglior tempo!
    16:40
  18. live q2
    LECLERC OK

    Nessuna investigazione per Leclerc dopo l’episodio dubbio della bandiera gialla dopo il testacoda di Hadjar. Tutto ok per Charles allora!

    16:38
  19. live q2
    TESTACODA DI HADJAR

    C’è stato un testacoda di Hadjar proprio prima del passaggio di Leclerc che è finito sotto investigazione per non aver rispettato la bandiera gialla. Strano visto che Charles è stato molto lento

    16:37
  20. live q2
    CLASSIFICA PARZIALE

    Vediamo dopo il primo time attack la classifica dei tempi

    1. Hamilton 1:17.931
    2. Antonelli 1:18.178
    3. Verstappen
    4. Norris
    5. Russell
    6. Lindblad
    7. Leclerc
    8. Piastri
    9. Lawson

    HADJAR IN TESTACODA!

    16:31
  21. live q2
    NANDO CI HA PRESO GUSTO

    Alonso è il primo a fare il tempo, chiude in 1:20.696

    16:30
  23. live q2
    SI TORNA IN PISTA!

    Riaperta la pitlane, inizia il Q2: 16 minuti per centrare la top ten per il Q3!

    16:29
  24. live q1
    LA "PRIMA" DI ALONSO

    In Q1 Norris è stato il più veloce, secondo Antonelli e terzo Verstappen. Ottimo quarto Hamilton con gialla usata, idem Leclerc ma solo 8° e con due tentativi dopo che gli era stato cancellato il primo crono per track limits. Impresa di Alonso che mette l’Aston Martin versione B in Q2 per la prima volta in stagione. Eliminati: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Perez.

    16:24
  25. live q1
    CHI VA IN Q2!?

    Vediamo l’ultimo tentativo di tutti per passare in Q2, Hamilton resta ai box sicuro del 4° tempo

    • Antonelli si migliora ma resta 2°
    • Russell sale 6°
    • Sainz 16° mette fuori Stroll
    • Albon 17° ELIMINATO
    • Leclerc con gomma gialla usata sale 8° e si mette al sicuro
    • Ocon sale 13° e mette fuori Gasly
    • Lawson resta 10°
    • Hulkenberg sale 6° meglio di Russell
    • Bottas resta 21, ELIMINATO
    • Perez 22°, ELIMINATO
    • Gasly sale 13°, è in Q2
    • Colapinto sale 14°, è in Q2
    • ALONSO VA IN Q2!!!

    • Eliminati: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Perez

    16:18
  26. live q1
    LECLERC RISCHIA UN PO'

    La Ferrari si prende un po’ di rischio, per non sprecare una gomma soft, Charles è in pista con gomma gialla usata. Al momento Leclerc è 9° con oltre un secondo di vantaggio sulla zona eliminazione

    Vediamo come va!

    16:16
  27. live q1
    ALONSO!

    Acuto di Fernando con la “nuova” Aston Martin versione B, 12° tempo per ora!

    Sarebbe la prima qualificazione in Q2, Stroll 16° anche lui dentro per ora

    Eliminati per ora: Bearman, Albon, Sainz, Bottas, Perez, Bortoleto

    16:13
  29. live q1
    CLASSIFICA PARZIALE

    Vediamo la classifica dopo questo primo tentativo da parte di tutti o quasi con gomma rossa

    1. Norris 1:18.277
    2. Verstappen
    3. Antonelli
    4. Hamilton
    5. Hadjar
    6. Piastri
    7. Russell
    8. Lawson
    9. Leclerc
    10. Lindblad
    16:09
  30. live q1
    CANCELLATO IL TEMPO DI LECLERC

    Track limits per Charles che si vede cancellare il suo tempo, per questo il monegasco resta in pista

    16:09
  31. live q1
    UNO-DUE FERRARI

    Hamilton 1:18.730 la mette davanti a Leclerc 2° a 148 millesimi

    Vediamo se le rosse ce la faranno con gomma media

    16:07
  32. live q1
    FERRARI IN PISTA

    La Ferrari sta facendo il giro coi due piloti e con gomma gialla entrambi per preservare un set di gomme soft

    Ps. in testa ci sono le sue Aston Martin con Alonso 1° ma solo in 5 hanno fatto il tempo, chissà se riuscirà almeno Fernando a centrare il Q2 con tutti gli aggiornamenti portati da Newey

    16:07
  33. live q1
    SAINZ FUORI PISTA!

    Subito un errore di Carlos Sainz che ha perso per un attimo il controllo della sua Williams in uscita da curva 4

    16:05
  35. live q1
    INIZIANO LE QUALIFICHE!

    Semaforo verde all’Hungaroring, inizia il Q1: 16 posti a disposizione per il Q2!

    16:03
  36. live
    CI SIAMO!

    Meno di 5 minuti e poi si va verso queste qualifiche quanto mai incerte!

    15:58
  37. pre
    SFIDA FERRARI

    Potrebbe essere una sfida interna tra i due piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc sono stati veloci sin dal venerdì

    Finora siamo 2-1 per Hamilton nella competizione interna tra piloti Ferrari. Leclerc si è aggiudicato le fp1, Lewis è salito in cattedra nel pomeriggio di venerdì facendo sue le fp2. Le libere 3 hanno visto Hamilton 2° dietro Norris, fare meglio del monegasco 4°.

    15:44
  38. pre
    UNA POLE PER 4

    Manca mezz’ora all’inizio delle qualifiche.

    La Ferrari proverà a spezzare l’egemonia della Mercedes che finora ha fatto 10 pole su 10, 6 con Antonelli e 4 con Russell. Ci proveranno Hamilton e Leclerc che però dopo un venerdì da leoni si sono dovuti inchinare al ritorno della McLaren e del campione in carica Norris, miglior tempo in Fp3.

    Leggi qui -> REPORT FP3

    15:32
  39. live
    CLAMOROSO IMOLA!

    Prima di entrare in clima da competizione, diamo notizia dell’ultima novità in tema di F1, Imola potrebbe tornare ad ospitare una gara del Mondiale già quest’anno ed il sindaco è proprio in Ungheria per capire se ci sono gli estremi

    Leggi qui -> IMOLA CI PROVA!

    15:23
  41. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria 11sima tappa del Mondiale 2026 di F1 che si svolge sul circuito dell’Hungaroring!

    15:15

  43. Quattro nomi buoni per la pole position, due con la tuta rossa. Saranno qualifiche quanto mai agguerrite e dall’esito non scontato quelle del Gran Premio di Ungheria. La Ferrari proverà a spezzare l’egemonia della Mercedes che finora ha fatto 10 pole su 10, 6 con Antonelli e 4 con Russell. Ci proveranno Hamilton e Leclerc che però dopo un venerdì da leoni si sono dovuti inchinare al ritorno della McLaren e del campione in carica Norris, miglior tempo in Fp3. Un gradino sotto, per quanto visto fin qui gli altri, da Verstappen a Russell, da Piastri ad Hadjar.

    Insomma saranno delle qualifiche da vedere tutte d’un fiato!

    La F1 fa tappa all’Hungaroring

    La Formula 1 chiude la prima parte della stagione 2026 con quello che una volta era il classico appuntamento di Ferragosto e che adesso si corre con un mesetto di anticipo, a fine luglio, su un altro dei circuiti iconici del calendario: Hungaroring che chiude una tripletta di piste storiche dopo Silverstone e Spa. Il Gran Premio di Ungheria è l’ultima gara prima della pausa estiva, prima di riprendere a correre a Zandvoort il 23 agosto, e arriva con la classifica del campionato meno corta rispetto alla preview belga visto il ritorno al successo tra le Ardenne di Kimi Antonelli che ha distaccato i suoi più diretti inseguitori, il ferrarista Hamilton e soprattutto il compagno di scuderia Russell gravato dallo “zero” a Spa.

    Il Gran Premio di Ungheria è oramai un appuntamento fisso del Mondiale di F1 dalla seconda metà degli anni ’80. I lavori per l’Hungaroring iniziarono nel 1985 e il circuito era pronto per le gare appena nove mesi dopo. Il governo ungherese aveva inizialmente preso in considerazione l’idea di riattivare il vecchio circuito del parco Nepliget a Budapest per ospitare la Formula 1 nel paese, ma alla fine decise di costruire una struttura appositamente progettata.

    Nella prima edizione, 1986, Nelson Piquet vinse superando con la sua Williams all’esterno la Lotus di Ayrton Senna in uno dei sorpassi rimasti epici nella storia della F1. La scarsità di rettilinei all’Hungaroring fa sì che venga spesso paragonato a un circuito di kart – e in effetti, la somiglianza è impressionante. Con diverse serie di curve da affrontare, i team optano per livelli di carico aerodinamico simili a quelli di Monaco, e un telaio ben tarato tende ad essere premiato più della potenza, data la brevità dei rettilinei. Si tratta comunque di una sfida che molti piloti apprezzano, poiché trovare il giusto ritmo è fondamentale per ottenere tempi sul giro veloci.

Gp Ungheria: Norris strappa la pole a Hamilton ma Lewis rischia la penalità. Leclerc 3°, Antonelli 4° Fonte: Getty

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