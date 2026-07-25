Ultimo aggiornamento: 25-07-2026 17:32

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Solo 12 centesimi, questa è la distanza tra Lando Norris e Lewis Hamilton alla fine di una delle qualifiche più tirate della stagione. A partire in pole nel Gran Premio di Ungheria sarà il pilota della McLaren che per soli 12 millesimi ha beffato l’inglese della Ferrari che pregustava la decima partenza al palo all’Hungaroring

Seconda fila per Leclerc ed Antonelli con Kimi penalizzato dalla bandiera gialla esposta per l’ennesimo testa coda di Verstappen all’ultima curva. Idem anche per Russell. Entrambi battuti da Piastri. Chiudono la top ten Hadjar, Lindblad e Hulkenberg

Hamilton però è sotto investigazione per impeding nei confronti di Piastri che era nel suo giro quando Lewis rallentava. Per il pilota Ferrari la terza penalizzazione in tre gare sembra quasi scontata. Anche Antonelli è sotto investigazione per non aver rallentato per la bandiera gialla dopo il testacoda di Verstappen. Dalle immagini e dal sound del camera car sembra che Kimi alzi il piede passando in quel punto. La parola passa alla telemetria

In Q1 Norris era già stato il più veloce, secondo Antonelli e terzo Verstappen. Ottimo quarto Hamilton con gialla usata, idem Leclerc ma solo 8° e con due tentativi dopo che gli era stato cancellato il primo crono per track limits. Impresa di Alonso che mette l’Aston Martin versione B in Q2 per la prima volta in stagione. Eliminati: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Perez.

Idem in Q2 Norris si conferma davanti a tutti, poi le Ferrari di Leclerc costretto ancora ad un altro giro veloce per la bandiera gialla del testacoda di Hadhar, 3° Hamilton. Antonelli si vede cancellato il suo primo crono e chiude 8° con un giro in sicurezza. Eliminati: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso.

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