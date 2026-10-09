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Gp Singapore: Verstappen fa la pole Sprint ma rischia la penalità. Leclerc 3°, Hamilton 6° e Antonelli 7°

La cronaca in tempo reale delle qualifiche Sprint del Gp di Singapore, 17sima prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Marina Bay

Aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Verstappen fa la pole position per la Sprint Race del Gp di Singapore. Giro pazzesco per Max che però resta sub judice dopo un’infrazione in Sq1 quando ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Perez. Per ora, l’olandese è davanti a Russell, 3° Leclerc con la prima Ferrari mentre Hamilton pasticcia nel finale del suo unico giro e chiude solo 6° dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Fa peggio il leader del Mondiale, Kimi Antonelli penalizzato dagli aggiornamenti sua Mercedes e solo 7° in griglia.

Verstappen davanti a tutti con un po’ di pathos nell’SQ1, poi Leclerc, Russell ed Hamilton con eliminati Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas, Sainz. A inizio sessione bandiera rossa per l’incidente di Perez ed qui che Max si è reso protagonista dell’episodio che rischia di fargli perdere la pole. Doppietta illusoria della Ferrari in SQ2 col miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton, già in ritardo Antonelli. Eliminati: Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso, Ocon

QUALIFICHE SPRINT

  1. 1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.156
    Red Bull
    2. George Russell 1:31.276
    Mercedes
    2ª fila 3. Charles Leclerc 1:31.399
    Ferrari
    4. Oscar Piastri 1:31.454
    McLaren
    3ª fila 5. Lando Norris 1:31.587
    McLaren
    6. Lewis Hamilton 1:31.702
    Ferrari
    4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:31.849
    Mercedes
    8. Isack Hadjar 1:32.048
    Red Bull
    5ª fila 9. Liam Lawson 1:32.341
    Racing Bulls
    10. Pierre Gasly 1:33.319
    Alpine
    6ª fila 11. Franco Colapinto 1:33.249
    Alpine
    12. Nico Hülkenberg 1:33.420
    Audi
    7ª fila 13. Oliver Bearman 1:33.423
    Haas
    14. Gabriel Bortoleto 1:33.466
    Audi
    8ª fila 15. Fernando Alonso 1:33.734
    Aston Martin
    16. Esteban Ocon 1:34.368
    Haas
    9ª fila 17. Arvid Lindblad 1:35.136
    Racing Bulls
    18. Lance Stroll 1:35.662
    Aston Martin
    10ª fila 19. Alexander Albon 1:36.130
    Williams
    20. Sergio Perez 1:36.760
    Cadillac
    11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:36.868
    Cadillac
    22. Carlos Sainz 1:37.376
    Williams
  2. CIAO!
    A DOMANI!

    Si chiude la nostra diretta live, appuntamento a domani per una grande giornata di motori con le due Sprint di MotoGP e F1

    RESTATE CON NOI, RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!!

    15:58
  3. q3
    MAX IN POLE!

    Verstappen fa la pole position per la Sprint Race del Gp di Singapore. Giro pazzesco per Max che però resta sub judice dopo un’infrazione in Sq1 quando ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Perez. Per ora, l’olandese è davanti a Russell, 3° Leclerc con la prima Ferrari mentre Hamilton pasticcia nel finale del suo unico giro e chiude solo 6° dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Fa peggio il leader del Mondiale, Kimi Antonelli penalizzato dagli aggiornamenti sua Mercedes e solo 7° in griglia.

    15:47
  5. 15:44
  6. q3
    CHI FA LA POLE?

    Ultimo tentativo per Max e Charles!

    • Leclerc migliora la pole!
    • VERSTAPPEN FA LA POLE!
    • Hadjar 7°
    • Norris resta 3°
    • Piastri 3° davanti a Norris!
    • Russell 2° davanti a Leclerc!
    • Antonelli solo 7° dietro Hamilton!
    15:37
  7. q3
    LEWIS 3°!

    Hamilton al 3° posto dopo aver fatto i due migliori intermedi ha perso tutto nel finale

    15:36
  8. q3
    1° TIME ATTACK!

    E allora vediamo la classifica dopo il primo time attack!

    1. Leclerc in pole!
    2. Norris
    3. Piastri
    4. Russell
    5. Antonelli

    Parte il giro di Hamilton e Verstappen va in pista!

    15:32
  9. q3
    CACCIA ALLA POLE!

    Ultimi 8 minuti di queste qualifiche Sprint, una pole per 10:

    1. Leclerc
    2. Hamilton
    3. Piastri
    4. Russell
    5. Antonelli
    6. Verstappen
    7. Hadjar
    8. Gasly
    9. Lawson
    10. Norris
    15:31
  11. q2
    UNO-DUE FERRARI!

    Doppietta Ferrari in SQ2 col miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton, in ritardo Antonelli. Eliminati: Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso, Ocon

    15:26
  12. q2
    CHI VA IN Q3!

    Ecco gli ultimi tentativi per entrare in Q3

    • Antonelli resta 6°
    • Lawson sale 8° e mette a rischio Russell!
    • Alonso sale 12° ed è fuori!
    • Ocon 16, eliminato!
    • LECLERC MIGLIOR TEMPO!
    • Colapinto 9°, Russell è fuori adesso!
    • Hulkenberg 12°, eliminato!
    • Bortoleto 15, eliminato!
    • Russell in extremis, sale 4°, si salva e mette fuori Colapinto!
    15:22
  13. q2
    CLASSIFICA PARZIALE

    Vediamo allora questa prima classifica dell’SQ2

    1. Leclerc
    2. Hamilton
    3. Norris
    4. Verstappen
    5. Antonelli
    6. Piastri
    7. Gasly
    8. Russell
    9. Lawson
    10. Hulk
    15:16
  14. q2
    15:16
  15. q2
    SI RIPARTE!

    Finalmente riapre la pitlane e può cominciare l’SQ2!

    Dieci minuti e primi 10 tempi da centrare per andare in SQ3

    15:14
  17. q2
    PROBLEMI E RINVIO

    La FIA ha comunicato che sono in corso dei controlli sul sistema cronometrico e per questo motivo l’SQ2 comincerà alle 15.21 in Italia

    Confermati comunque i tempi e gli eliminati dell’SQ1: Verstappen davanti a tutti con un po’ di pathos, poi Leclerc, Russell ed Hamilton con eliminati Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas, Sainz. A inizio sessione bandiera rossa per l’incidente di Perez

    15:08
  18. q2
    RITARDO TEMPI

    Proprio per effetto di questo problemi sui tempi l’inizio dell’SQ2 viene ritardato di qualche minuto

    15:03
  19. q1
    ELIMINATI

    Ecco gli eliminati del SQ1:  Colapinto, Lindblad, Stroll, Sainz, Bottas, Perez

    14:59
  20. q1
    CRONO IN TILT!

    Intanto proprio sul finire delle SQ1 ha fatto tilt il sistema cronometrico ufficiale che non ha dato gli ultimi tempi, quindi la prima comunicazione sugli eliminati è sbagliata. Continuano i problemi in F1, dal software sulle monoposto a Sepang ad oggi

    14:59
  21. q1
    CHI VA IN Q2!

    Vediamo come finisce questo SQ1

    • Albon sale 15°, per ora è dentro
    • Piastri 4° si salva!
    • Verstappen miglior tempo mette fuori Albon!
    • Ocon dentro mette fuorin Bortoleto!
    • Hadjar 4° si salva e mette fuori Stroll!
    • Russell sale 2°
    14:55
  23. q1
    MAX A RISCHIO

    Tanto traffico, Verstappen e Piastri hanno un solo colpo e sono fuori come Hadjar

    14:53
  24. q1
    CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO

    Vediamo con l’arrivo di tutti i piloti come cambia la classifica

    1. Hamilton (non si migliora di poco)
    2. Leclerc a 3 decimi
    3. Norris
    4. Russell
    5. Hulkenberg
    6. Antonelli
    14:50
  25. q1
    CLASSIFICA

    Al momento

    1. Hamilton
    2. Gasly
    3. Alonso
    4. Colapinto
    5. Stroll

    Tutti NO TIME

    14:50
  26. q1
    TUTTI IN PISTA!

    Sembrava un semaforo all’ora di punta in centro ed invece era l’uscita box di Marina Bay!

    14:48
  27. q1
    HAMILTON IN TESTA

    Si riparte tra un paio di minuti, intanto solo Hamilton tra i big è riuscito a completare un giro ed è in testa, solo 5 piloti hanno fatto un tempo

    Tutti si ammassano in pit lane, ci sono solo 6 minuti a disposizione per conquistare la top 16

    14:45
  29. q1
    INFRAZIONE MAX!

    ATTENZIONE! VERSTAPPEN A RISCHIO PENALITA’!

    Max ha superato Hamilton con le bandiere gialle esposte, ora l’olandese rischia di essere penalizzato di 5 posizioni in griglia nella Sprint

    14:42
  30. q1
    SQ1 FERMATA!

    Con qualche minuto di ritardo arriva la BANDIERA ROSSA!

    Ci sono i detriti dell’ala anteriore della Cadillac di Perez, SQ1 ferma con ancora 6 minuti da disputare

    14:38
  31. q1
    PEREZ A MURO!

    Primo inconveniente per la Cadillac di Sergio Perez che finisce in barriera!

    Ala danneggiata ma riesce a ripartire, solo bandiere gialle!

    14:36
  32. q1
    VIA ALLE SPRINT QUALIFY!

    Si apre la pit lane, tutti dentro, appena 12 minuti a disposizione per superare il primo taglio a 16 ed andare in Q2!

     

    14:32
  33. pre
    FORMAT SPRINT

    A Singapore si corre l’ultima Qualifica Sprint e Sprint della stagione, vediamo come funziona questo format che dal prossimo anno verrà allargato a 10 gare in calendario!

    IL FORMAT DELLA SPRINT

     

    14:30
  35. pre
    MOOD MARINA BAY!

    Con il filmato della pagina Instagram della F1 entriamo nel mood del Gp di Singapore!

    14:25
  36. fp1
    LIBERE A RUSSELL

    La prima sessione e unica sessione di prove libere si è chiusa nel nome di George Russell, davanti a tutti precedendo Charles Leclerc con la Ferrari e Lando Norris con la McLaren. Le rosse sembrano in palla sul tracciato cittadino di Marina Bay con Lewis Hamilton quarto. Fatica invece Kimi Antonelli che con gli aggiornamenti sulla sua W17 ha trovato più difficoltà del compagno che non ne aveva confermando i dubbi di Sepang.

    LEGGI IL NOSTRO REPORT

    13:59
  37. CIAO!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live delle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Singapore!

    RESTATE CON NOI!

    13:46

  39. Terza gara in tre settimane per il Mondiale di F1 che non si ferma mai! Dopo Baku e Sepang si corre il Gran Premio di Singapore. Sulla pista di Marina Bay va in scena la sesta e ultima Sprint Race della stagione. George Russell è stato il più veloce della prima e unica sessione di prove libere del Gp di Singapore. Sulla pista di Marina Bay, Russell ha beneficiato, forse, delle prove comparative della Mercedes che gli hanno messo in mano la vecchia versione della W17. Secondo tempo per Charles Leclerc e Ferrari che è apparsa a suo agio tra le stradine del cittadino di Marina Bay senza quei grandi allunghi che penalizzano la SF-26. Lo conferma anche il 4° tempo di Lewis Hamilton che su questapista ci ha vinto 4 volte. In mezzo, 3°, Lando Norris con la McLaren che fa 6° con Oscar Piastri. Antonelli solo 7° dopo 60′ in cui ha alternato l’uso di un’ala anteriore nuova a quella vecchia per di più su gomme medie. Il leader del Mondiale ha chiuso con un lungo.

Gp Singapore: Verstappen fa la pole Sprint ma rischia la penalità. Leclerc 3°, Hamilton 6° e Antonelli 7° Fonte: Ansa

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