Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Verstappen fa la pole position per la Sprint Race del Gp di Singapore. Giro pazzesco per Max che però resta sub judice dopo un’infrazione in Sq1 quando ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Perez. Per ora, l’olandese è davanti a Russell, 3° Leclerc con la prima Ferrari mentre Hamilton pasticcia nel finale del suo unico giro e chiude solo 6° dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Fa peggio il leader del Mondiale, Kimi Antonelli penalizzato dagli aggiornamenti sua Mercedes e solo 7° in griglia.

Verstappen davanti a tutti con un po’ di pathos nell’SQ1, poi Leclerc, Russell ed Hamilton con eliminati Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas, Sainz. A inizio sessione bandiera rossa per l’incidente di Perez ed qui che Max si è reso protagonista dell’episodio che rischia di fargli perdere la pole. Doppietta illusoria della Ferrari in SQ2 col miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton, già in ritardo Antonelli. Eliminati: Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso, Ocon