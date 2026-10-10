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F1 diretta live Sprint Race Singapore: ripartiti, Hamilton a caccia di Verstappen. Leclec 3°, Antonelli 6°

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Marina Bay. Sono in programma 20 giri. Partenza alle 11.00 sabato 10 ottobre 2026

Aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 11

Gara in corso

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP

Cronaca in diretta

  1. GIRO 10. Non c'è tempo per effettuare il passaggio alle gomme da asciutto, anche se la pista ormai lo consentirebbe. La gara verrà quindi chiusa con le intermedie.

    12:00

  2. GIRO 9. Sempre un secondo tra Verstappen e Hamilton che viaggiano sullo stesso ritmo. Si avvicina invece Leclerc che è sceso sotto i due secondi di ritardo dal compagno.

    11:58

  4. GIRO 8. Infrazione di Hamilton con bandiera gialla, potrebbe arrivare una tegola sulla gara del britannico, sempre impegnato nella rincorsa a Max Verstappen.

    11:56

  5. GIRO 7. Verstappen allunga a un secondo il proprio vantaggio su Hamilton, Leclerc è a 1"5 dal compagno.

    11:54

  6. GIRO 6. SI RIPARTE! Verstappen mantiene il comando su Hamilton, poi Leclerc, Piastri, Norris e Antonelli. Gran sorpasso di Bearman che si lascia dietro Gasly e guadagna l'ottavo posto.

    11:52

  7. GIRO 5. Piloti ancora accodati dietro la safety car che rientrerà al termine di questo giro.

    11:50

  8. GIRO 4. Problemi anche per Colapino che è costretto al ritiro. Intanto si procede sempre dietro la safety car.

    11:47

  10. GIRO 3. Si ritira anche Hadjar mentre le operazioni per la rimozione della Mercedes di Russell stanno andando per le lunghe.

    11:43

  11. GIRO 2. Safety car di nuovo in pista. Anche Stroll si è ritirato mentre ci sono problemi anche per Perez, costretto ai box per il cambio di ala anteriore.

    11:41

  12. GIRO 1. RUSSELL A MURO! Incidente all'ultima curva per il britannico che va a sbattere e chiude così la propria gara!

    11:39

  13. PARTITI! Russell brucia Verstappen e lo infila all'interno della prima curva, ottimo anche Hamilton che si piazza alle spalle di Verstappen risalendo dalla sesta posizione.

    11:38

  14. Niente giri extra, i piloti si stanno schierando in griglia per la partenza.

    11:36

  16. Giro di formazione aggiuntivo per i piloti. Non è ancora chiaro né se ne verranno effettuati altri. La partenza sarà dalla griglia.

    11:34

  17. Formation lap in corso, le vetture stanno testando il percorso dietro la Safety Car.

    11:31

  18. E' tutto pronto in griglia, i membri dei team stanno aspettando fino all'ultimo secondo utile per togliere le termocoperte dalle gomme e lasciare spazio ai piloti.

    11:30

  19. Il giro di formazione sarà alle 11.30 italiane.

    11:19

  20. Curva 2 e Curva 3 sono completamente allagate, gli steward stanno cercando di far defluire più acqua possibile con degli scopettoni per accelerare le operazioni di partenza.

    11:06

  22. La griglia di partenza è completamente inondata d'acqua mentre il resto del circuito sembra in condizioni migliori. E' comunque arrivata la comunicazione ufficiale del rinvio della partenza.

    10:54

  23. Arriva la pioggia sul tracciato di Singapore con uno scroscio piuttosto forte che condizionerà sicuramente il via della gara e gli assetti delle vetture in griglia.

    10:50

  24. Max Verstappen andrà oggi a caccia della prima vittoria nelle sprint di questa stagione, finora andate tre volte a Russell, una volta ad Antonelli e una a Norris. L'olandese è il leader assoluto per vittorie nel format di gara breve con 13 affermazioni totali, ma la vittoria gli manca dal GP degli Stati Uniti del 2026. Il suo digiuno dura quindi da sette gare.

    10:49

  25. Cielo coperto sopra la piccola repubblica asiatica e caldo umido che metterà a dura prova i piloti in pista oggi.

    10:44

  26. Chance importante per gli avversari di Antonelli che potranno provare a rosicchiare qualche punto in classifica all'italiano, ora in testa alla classifica con 320 punti. Al secondo posto c'è Russell con 236, poi Hamilton con 214.

    10:42

  28. Sul circuito cittadino di Marina Bay si corre l'ultima gara sprint della stagione 2026. In pole position c'è Max Verstappen, affiancato in prima fila da George Russell. Dietro di loro scattano Charles Leclerc e Oscar Piastri, poi Lando Norris e Lewis Hamilton. Soltanto settimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli, con Liam Lawson a completare la quarta fila..

    10:40

  29. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara sprint del GP di Singapore.

    10:35

C’è Max Verstappen in pole davanti a Russell e Leclerc. E poi le McLaren, Hamilton e solo 7° Antonelli. La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente questa:

  1. Kimi Antonelli (320 pt.)
  2. George Russell (236 pt.)
  3. Lewis Hamilton (214 pt.)
  4. Charles Leclerc (191 pt.)
  5. Lando Norris (188 pt.)

Verstappen fa la pole position per la Sprint Race del Gp di Singapore. Giro pazzesco per Max che però resta sub judice dopo un’infrazione in Sq1 quando ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Perez. Per ora, l’olandese è davanti a Russell, 3° Leclerc con la prima Ferrari mentre Hamilton pasticcia nel finale del suo unico giro e chiude solo 6° dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Fa peggio il leader del Mondiale, Kimi Antonelli penalizzato dagli aggiornamenti sua Mercedes e solo 7° in griglia. La Gara Sprint del Gran Premio di Singapore si disputa sul Circuito di Marina Bay. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di sabato 10 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.156
Red Bull
2. George Russell 1:31.276
Mercedes
2ª fila 3. Charles Leclerc 1:31.399
Ferrari
4. Oscar Piastri 1:31.454
McLaren
3ª fila 5. Lando Norris 1:31.587
McLaren
6. Lewis Hamilton 1:31.702
Ferrari
4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:31.849
Mercedes
8. Isack Hadjar 1:32.048
Red Bull
5ª fila 9. Liam Lawson 1:32.341
Racing Bulls
10. Pierre Gasly 1:33.319
Alpine
6ª fila 11. Franco Colapinto 1:33.249
Alpine
12. Nico Hülkenberg 1:33.420
Audi
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:33.423
Haas
14. Gabriel Bortoleto 1:33.466
Audi
8ª fila 15. Fernando Alonso 1:33.734
Aston Martin
16. Esteban Ocon 1:34.368
Haas
9ª fila 17. Arvid Lindblad 1:35.136
Racing Bulls
18. Lance Stroll 1:35.662
Aston Martin
10ª fila 19. Alexander Albon 1:36.130
Williams
20. Sergio Perez 1:36.760
Cadillac
11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:36.868
Cadillac
22. Carlos Sainz 1:37.376
Williams

F1 diretta live Sprint Race Singapore: ripartiti, Hamilton a caccia di Verstappen. Leclec 3°, Antonelli 6° Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
  4. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
  5. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
  6. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
  7. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  8. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
  9. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
  10. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
  11. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  12. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  13. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
  14. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  15. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  16. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    RITIRATO
  17. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  18. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    RITIRATO
  19. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    RITIRATO
  20. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    RITIRATO
  21. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  22. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
SPRINT RACE di Singapore - Marina Bay Street Circuit 10/10/2026
Marina Bay Street Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Marina Bay Street Circuit
  • Città: Singapore
  • Nazione: Singapore
  • Lunghezza giro: 4.927 KM

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