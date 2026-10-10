C’è Max Verstappen in pole davanti a Russell e Leclerc. E poi le McLaren, Hamilton e solo 7° Antonelli. La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente questa:
- Kimi Antonelli (320 pt.)
- George Russell (236 pt.)
- Lewis Hamilton (214 pt.)
- Charles Leclerc (191 pt.)
- Lando Norris (188 pt.)
Verstappen fa la pole position per la Sprint Race del Gp di Singapore. Giro pazzesco per Max che però resta sub judice dopo un’infrazione in Sq1 quando ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Perez. Per ora, l’olandese è davanti a Russell, 3° Leclerc con la prima Ferrari mentre Hamilton pasticcia nel finale del suo unico giro e chiude solo 6° dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Fa peggio il leader del Mondiale, Kimi Antonelli penalizzato dagli aggiornamenti sua Mercedes e solo 7° in griglia. La Gara Sprint del Gran Premio di Singapore si disputa sul Circuito di Marina Bay. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di sabato 10 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:31.156
Red Bull
|2. George Russell 1:31.276
Mercedes
|2ª fila
|3. Charles Leclerc 1:31.399
Ferrari
|4. Oscar Piastri 1:31.454
McLaren
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:31.587
McLaren
|6. Lewis Hamilton 1:31.702
Ferrari
|4ª fila
|7. Kimi Antonelli 1:31.849
Mercedes
|8. Isack Hadjar 1:32.048
Red Bull
|5ª fila
|9. Liam Lawson 1:32.341
Racing Bulls
|10. Pierre Gasly 1:33.319
Alpine
|6ª fila
|11. Franco Colapinto 1:33.249
Alpine
|12. Nico Hülkenberg 1:33.420
Audi
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:33.423
Haas
|14. Gabriel Bortoleto 1:33.466
Audi
|8ª fila
|15. Fernando Alonso 1:33.734
Aston Martin
|16. Esteban Ocon 1:34.368
Haas
|9ª fila
|17. Arvid Lindblad 1:35.136
Racing Bulls
|18. Lance Stroll 1:35.662
Aston Martin
|10ª fila
|19. Alexander Albon 1:36.130
Williams
|20. Sergio Perez 1:36.760
Cadillac
|11ª fila
|21. Valtteri Bottas 1:36.868
Cadillac
|22. Carlos Sainz 1:37.376
Williams