Cronaca in diretta

Sul circuito cittadino di Marina Bay si corre l'ultima gara sprint della stagione 2026. In pole position c'è Max Verstappen, affiancato in prima fila da George Russell. Dietro di loro scattano Charles Leclerc e Oscar Piastri, poi Lando Norris e Lewis Hamilton. Soltanto settimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli, con Liam Lawson a completare la quarta fila..

Max Verstappen andrà oggi a caccia della prima vittoria nelle sprint di questa stagione, finora andate tre volte a Russell, una volta ad Antonelli e una a Norris. L'olandese è il leader assoluto per vittorie nel format di gara breve con 13 affermazioni totali, ma la vittoria gli manca dal GP degli Stati Uniti del 2026. Il suo digiuno dura quindi da sette gare.

La griglia di partenza è completamente inondata d'acqua mentre il resto del circuito sembra in condizioni migliori. E' comunque arrivata la comunicazione ufficiale del rinvio della partenza.

Curva 2 e Curva 3 sono completamente allagate, gli steward stanno cercando di far defluire più acqua possibile con degli scopettoni per accelerare le operazioni di partenza.

E' tutto pronto in griglia, i membri dei team stanno aspettando fino all'ultimo secondo utile per togliere le termocoperte dalle gomme e lasciare spazio ai piloti.

Giro di formazione aggiuntivo per i piloti. Non è ancora chiaro né se ne verranno effettuati altri. La partenza sarà dalla griglia.

GIRO 2. Safety car di nuovo in pista. Anche Stroll si è ritirato mentre ci sono problemi anche per Perez, costretto ai box per il cambio di ala anteriore.

GIRO 6. SI RIPARTE! Verstappen mantiene il comando su Hamilton, poi Leclerc, Piastri, Norris e Antonelli. Gran sorpasso di Bearman che si lascia dietro Gasly e guadagna l'ottavo posto.

GIRO 9. Sempre un secondo tra Verstappen e Hamilton che viaggiano sullo stesso ritmo. Si avvicina invece Leclerc che è sceso sotto i due secondi di ritardo dal compagno.

C’è Max Verstappen in pole davanti a Russell e Leclerc. E poi le McLaren, Hamilton e solo 7° Antonelli. La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del GP di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente questa:

Kimi Antonelli (320 pt.) George Russell (236 pt.) Lewis Hamilton (214 pt.) Charles Leclerc (191 pt.) Lando Norris (188 pt.)

Verstappen fa la pole position per la Sprint Race del Gp di Singapore. Giro pazzesco per Max che però resta sub judice dopo un’infrazione in Sq1 quando ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Perez. Per ora, l’olandese è davanti a Russell, 3° Leclerc con la prima Ferrari mentre Hamilton pasticcia nel finale del suo unico giro e chiude solo 6° dietro le due McLaren di Piastri e Norris. Fa peggio il leader del Mondiale, Kimi Antonelli penalizzato dagli aggiornamenti sua Mercedes e solo 7° in griglia. La Gara Sprint del Gran Premio di Singapore si disputa sul Circuito di Marina Bay. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 11.00 di sabato 10 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:31.156

Red Bull 2. George Russell 1:31.276

Mercedes 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:31.399

Ferrari 4. Oscar Piastri 1:31.454

McLaren 3ª fila 5. Lando Norris 1:31.587

McLaren 6. Lewis Hamilton 1:31.702

Ferrari 4ª fila 7. Kimi Antonelli 1:31.849

Mercedes 8. Isack Hadjar 1:32.048

Red Bull 5ª fila 9. Liam Lawson 1:32.341

Racing Bulls 10. Pierre Gasly 1:33.319

Alpine 6ª fila 11. Franco Colapinto 1:33.249

Alpine 12. Nico Hülkenberg 1:33.420

Audi 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:33.423

Haas 14. Gabriel Bortoleto 1:33.466

Audi 8ª fila 15. Fernando Alonso 1:33.734

Aston Martin 16. Esteban Ocon 1:34.368

Haas 9ª fila 17. Arvid Lindblad 1:35.136

Racing Bulls 18. Lance Stroll 1:35.662

Aston Martin 10ª fila 19. Alexander Albon 1:36.130

Williams 20. Sergio Perez 1:36.760

Cadillac 11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:36.868

Cadillac 22. Carlos Sainz 1:37.376

Williams