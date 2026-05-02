Diretta live Sprint Race GP di Miami: Antonelli bracca Norris in pole, Leclerc parte 4°, Hamilton 7°

La Formula 1 torna in pista dopo oltre un mese con la Sprint Race del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (72 pt.)
- George Russell (63 pt.)
- Charles Leclerc (49 pt.)
- Lewis Hamilton (41 pt.)
- Lando Norris (25 pt.)
Lando Norris si è preso la pole per la Sprint Race a Miami. In prima fila partirà con il leader del mondiale Kimi Antonelli. La McLaren si riscopre grande visto anche il 3° posto di Oscar Piastri. Delude un po’ì il 4° posto di Leclerc che sembrava poter aspirare alla pole, ha deluso ancor di più Hamilton che è solo 7°, in mezzo un quasi rigenerato Verstappen e Russell.
La Gara Sprint del Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 18 giri. Partenza i programma alle 18.00 di sabato 2 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:27.869
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:28.091
Mercedes
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:28.108
McLaren
|4. Charles Leclerc 1:28.239
Ferrari
|3ª fila
|5. Max Verstappen 1:28.461
Red Bull
|6. George Russell 1:28.493
Mercedes
|4ª fila
|7. Lewis Hamilton 1:28.618
Ferrari
|8. Franco Colapinto 1:29.320
Alpine
|5ª fila
|9. Isack Hadjar 1:29.422
Red Bull
|10. Pierre Gasly 1:29.474
Alpine
|6ª fila
|11. Gabriel Bortoleto 1:29.994
Audi
|12. Nico Hülkenberg 1:30.019
Audi
|7ª fila
|13. Oliver Bearman 1:30.116
Haas
|14. Carlos Sainz 1:30.224
Williams
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:30.573
Racing Bulls
|16. Liam Lawson 1:31.043
Racing Bulls
|9ª fila
|17. Esteban Ocon 1:31.245
Haas
|18. Sergio Perez 1:31.255
Cadillac
|10ª fila
|19. Alexander Albon 1:30.216
Williams
|20. Valtteri Bottas 1:31.826
Cadillac
|11ª fila
|21. Fernando Alonso 1:41.311
Aston Martin
|22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin
*Albon penalizzato per track limits in SQ1
**Alonso e Stroll ammessi d’ufficio alla Sprint