Diretta live Sprint Race GP di Miami: Antonelli bracca Norris in pole, Leclerc parte 4°, Hamilton 7°

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista dopo oltre un mese con la Sprint Race del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (72 pt.) George Russell (63 pt.) Charles Leclerc (49 pt.) Lewis Hamilton (41 pt.) Lando Norris (25 pt.)

Lando Norris si è preso la pole per la Sprint Race a Miami. In prima fila partirà con il leader del mondiale Kimi Antonelli. La McLaren si riscopre grande visto anche il 3° posto di Oscar Piastri. Delude un po’ì il 4° posto di Leclerc che sembrava poter aspirare alla pole, ha deluso ancor di più Hamilton che è solo 7°, in mezzo un quasi rigenerato Verstappen e Russell.

La Gara Sprint del Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 18 giri. Partenza i programma alle 18.00 di sabato 2 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:27.869

McLaren 2. Kimi Antonelli 1:28.091

Mercedes 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:28.108

McLaren 4. Charles Leclerc 1:28.239

Ferrari 3ª fila 5. Max Verstappen 1:28.461

Red Bull 6. George Russell 1:28.493

Mercedes 4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:28.618

Ferrari 8. Franco Colapinto 1:29.320

Alpine 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:29.422

Red Bull 10. Pierre Gasly 1:29.474

Alpine 6ª fila 11. Gabriel Bortoleto 1:29.994

Audi 12. Nico Hülkenberg 1:30.019

Audi 7ª fila 13. Oliver Bearman 1:30.116

Haas 14. Carlos Sainz 1:30.224

Williams 8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:30.573

Racing Bulls 16. Liam Lawson 1:31.043

Racing Bulls 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:31.245

Haas 18. Sergio Perez 1:31.255

Cadillac 10ª fila 19. Alexander Albon 1:30.216

Williams 20. Valtteri Bottas 1:31.826

Cadillac 11ª fila 21. Fernando Alonso 1:41.311

Aston Martin 22. Lance Stroll s.t.

Aston Martin

*Albon penalizzato per track limits in SQ1

**Alonso e Stroll ammessi d’ufficio alla Sprint