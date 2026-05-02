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Diretta live Sprint Race GP di Miami: Antonelli bracca Norris in pole, Leclerc parte 4°, Hamilton 7°

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sull'omonimo circuito cittadino. Sono previsti 18 giri. Semafori spenti alle 18.00 di sabato 2 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 18:00

Cronaca in diretta

  1. Toccante l'omaggio di tutte le squadre e della Organizzazione per Alex Zanardi, grande applauso dopo il minuto di silenzio.

    17:47

  2. 19 i giri da percorrere in questa Sprint Race, contro i 57 di domani. Gara ovviamente piú corta dove ci si aspetta spettacolo.

    17:38

  4. Giornata di lutto oggi per la Formula 1, vista la scomparsa di Alex Zanardi, ricordato da moltissimi tifosi in Italia e in tutto il mondo.Prima della partenza, verrá tenuto un minuto di silenzio per il pìlota italiano.

    17:37

  5. Pole position per Lando Morris, davanti a Antonelli, seconda fila con Piastri e Leclerc. Quinto Verstappen, sesto Russell, settima la seconda Ferrari di Hamilton.

    17:32

  6. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della Sprint Race del Gran Premio di Miami, Formula 1.

    17:28

La Formula 1 torna in pista dopo oltre un mese con la Sprint Race del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (72 pt.)
  2. George Russell (63 pt.)
  3. Charles Leclerc (49 pt.)
  4. Lewis Hamilton (41 pt.)
  5. Lando Norris (25 pt.)

Lando Norris si è preso la pole per la Sprint Race a Miami. In prima fila partirà con il leader del mondiale Kimi Antonelli. La McLaren si riscopre grande visto anche il 3° posto di Oscar Piastri. Delude un po’ì il 4° posto di Leclerc che sembrava poter aspirare alla pole, ha deluso ancor di più Hamilton che è solo 7°, in mezzo un quasi rigenerato Verstappen e Russell.

La Gara Sprint del Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 18 giri. Partenza i programma alle 18.00 di sabato 2 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:27.869
McLaren
2. Kimi Antonelli 1:28.091
Mercedes
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:28.108
McLaren
4. Charles Leclerc 1:28.239
Ferrari
3ª fila 5. Max Verstappen 1:28.461
Red Bull
6. George Russell 1:28.493
Mercedes
4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:28.618
Ferrari
8. Franco Colapinto 1:29.320
Alpine
5ª fila 9. Isack Hadjar 1:29.422
Red Bull
10. Pierre Gasly 1:29.474
Alpine
6ª fila 11. Gabriel Bortoleto 1:29.994
Audi
12. Nico Hülkenberg 1:30.019
Audi
7ª fila 13. Oliver Bearman 1:30.116
Haas
14. Carlos Sainz 1:30.224
Williams
8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:30.573
Racing Bulls
16. Liam Lawson 1:31.043
Racing Bulls
9ª fila 17. Esteban Ocon 1:31.245
Haas
18. Sergio Perez 1:31.255
Cadillac
10ª fila 19. Alexander Albon 1:30.216
Williams
20. Valtteri Bottas 1:31.826
Cadillac
11ª fila 21. Fernando Alonso 1:41.311
Aston Martin
22. Lance Stroll s.t.
Aston Martin

*Albon penalizzato per track limits in SQ1
**Alonso e Stroll ammessi d’ufficio alla Sprint

Diretta live Sprint Race GP di Miami: Antonelli bracca Norris in pole, Leclerc parte 4°, Hamilton 7° Fonte: ANSA

Posizioni

SPRINT RACE di Miami - Miami International Autodrome 02/05/2026
Miami International Autodrome

Altri dati:

  • Ora inizio: 18:00
  • Circuito: Miami International Autodrome
  • Città: Miami Gardens
  • Nazione: USA
  • Lunghezza giro: 5.412 KM

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