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F1, diretta live Sprint Race Silverstone: Hamilton e Antonelli in prima fila, che attesa per lo start!

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 16 giri. Semafori spenti alle 13.00 di sabato 4 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 13:00

Cronaca in diretta

Ci sono una Ferrari e un pilota italiano davanti a tutti nella gara Sprint del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Silverstone. Lewis Hamilton partirà in pole position con la rossa, al suo fianco quel Kimi Antonelli leader della classifica piloti che è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (171 pt.)
  2. George Russell (131 pt.)
  3. Lewis Hamilton (125 pt.)
  4. Oscar Piastri (80 pt.)
  5. Lando Norris (79 pt.)

Una magia di sir Lewis Hamilton sulla pista di casa ha completato un venerdì da leoni per lui e per la Ferrari: pole position dopo essere stato davanti in tutte le session: libere, sq1 ed sq2. Ma Kimi Antonelli è là, in prima fila, con soli 11 millesimi dalla SF-26 dell’inglese. Terzo Max Verstappen con la Red Bull davanti all’altra rossa di Leclerc. Terza fila per l’altra Mercerdes di Russell solo 5° a precedere le due McLaren di Norris e Piastri e l’altra Red Bull di Hadjar. A chiudere la top ten le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad.

La Gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 13.00 di sabato 4 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Lewis Hamilton – 1:28.376
Ferrari
2. Andrea Kimi Antonelli – 1:28.387
Mercedes
2a Fila 3. Max Verstappen – 1:28.697
Red Bull-RB Ford
4. Charles Leclerc – 1:28.703
Ferrari
3a Fila 5. George Russell – 1:28.733
Mercedes
6. Lando Norris – 1:28.740
McLaren-Mercedes
4a Fila 7. Oscar Piastri – 1:28.772
McLaren-Mercedes
8. Isack Hadjar – 1:28.835
Red Bull-RB Ford
5a Fila 9. Liam Lawson – 1:28.927
Racing Bulls-RB Ford
10. Arvid Lindblad – 1:29.367
Racing Bulls-RB Ford
6a Fila 11. Pierre Gasly – 1:29.482
Alpine-Mercedes
12. Gabriel Bortoleto – 1:29.679
Audi
7a Fila 13. Nico Hulkenberg – 1:29.707
Audi
14. Franco Colapinto – 1:29.983
Alpine-Mercedes
8a Fila 15. Carlos Sainz – 1:30.197
Williams-Mercedes
16. Alexander Albon – 1:30.650
Williams-Mercedes
9a Fila 17. Oliver Bearman – 1:31.083
Haas-Ferrari
18. Esteban Ocon – 1:31.714
Haas-Ferrari
10a Fila 19. Sergio Perez – 1:31.776
Cadillac-Ferrari
20. Valtteri Bottas – 1:32.020
Cadillac-Ferrari
11a Fila 21. Fernando Alonso – 1:32.910
Aston Martin-Honda
22. Lance Stroll – 1:32.988
Aston Martin-Honda

F1, diretta live Sprint Race Silverstone: Hamilton e Antonelli in prima fila, che attesa per lo start! Fonte: ANSA

Posizioni

SPRINT RACE della Gran Bretagna - Silverstone Circuit 04/07/2026
Silverstone Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 13:00
  • Circuito: Silverstone Circuit
  • Città: Silverstone
  • Nazione: Gran Bretagna
  • Lunghezza giro: 5.891 KM

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