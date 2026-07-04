Cronaca in diretta

Ci sono una Ferrari e un pilota italiano davanti a tutti nella gara Sprint del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Silverstone. Lewis Hamilton partirà in pole position con la rossa, al suo fianco quel Kimi Antonelli leader della classifica piloti che è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (171 pt.) George Russell (131 pt.) Lewis Hamilton (125 pt.) Oscar Piastri (80 pt.) Lando Norris (79 pt.)

Una magia di sir Lewis Hamilton sulla pista di casa ha completato un venerdì da leoni per lui e per la Ferrari: pole position dopo essere stato davanti in tutte le session: libere, sq1 ed sq2. Ma Kimi Antonelli è là, in prima fila, con soli 11 millesimi dalla SF-26 dell’inglese. Terzo Max Verstappen con la Red Bull davanti all’altra rossa di Leclerc. Terza fila per l’altra Mercerdes di Russell solo 5° a precedere le due McLaren di Norris e Piastri e l’altra Red Bull di Hadjar. A chiudere la top ten le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad.

La Gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 13.00 di sabato 4 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Lewis Hamilton – 1:28.376 Ferrari 2. Andrea Kimi Antonelli – 1:28.387 Mercedes 2a Fila 3. Max Verstappen – 1:28.697 Red Bull-RB Ford 4. Charles Leclerc – 1:28.703 Ferrari 3a Fila 5. George Russell – 1:28.733 Mercedes 6. Lando Norris – 1:28.740 McLaren-Mercedes 4a Fila 7. Oscar Piastri – 1:28.772 McLaren-Mercedes 8. Isack Hadjar – 1:28.835 Red Bull-RB Ford 5a Fila 9. Liam Lawson – 1:28.927 Racing Bulls-RB Ford 10. Arvid Lindblad – 1:29.367 Racing Bulls-RB Ford 6a Fila 11. Pierre Gasly – 1:29.482 Alpine-Mercedes 12. Gabriel Bortoleto – 1:29.679 Audi 7a Fila 13. Nico Hulkenberg – 1:29.707 Audi 14. Franco Colapinto – 1:29.983 Alpine-Mercedes 8a Fila 15. Carlos Sainz – 1:30.197 Williams-Mercedes 16. Alexander Albon – 1:30.650 Williams-Mercedes 9a Fila 17. Oliver Bearman – 1:31.083 Haas-Ferrari 18. Esteban Ocon – 1:31.714 Haas-Ferrari 10a Fila 19. Sergio Perez – 1:31.776 Cadillac-Ferrari 20. Valtteri Bottas – 1:32.020 Cadillac-Ferrari 11a Fila 21. Fernando Alonso – 1:32.910 Aston Martin-Honda 22. Lance Stroll – 1:32.988 Aston Martin-Honda