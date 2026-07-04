Ci sono una Ferrari e un pilota italiano davanti a tutti nella gara Sprint del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Silverstone. Lewis Hamilton partirà in pole position con la rossa, al suo fianco quel Kimi Antonelli leader della classifica piloti che è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (171 pt.)
- George Russell (131 pt.)
- Lewis Hamilton (125 pt.)
- Oscar Piastri (80 pt.)
- Lando Norris (79 pt.)
Una magia di sir Lewis Hamilton sulla pista di casa ha completato un venerdì da leoni per lui e per la Ferrari: pole position dopo essere stato davanti in tutte le session: libere, sq1 ed sq2. Ma Kimi Antonelli è là, in prima fila, con soli 11 millesimi dalla SF-26 dell’inglese. Terzo Max Verstappen con la Red Bull davanti all’altra rossa di Leclerc. Terza fila per l’altra Mercerdes di Russell solo 5° a precedere le due McLaren di Norris e Piastri e l’altra Red Bull di Hadjar. A chiudere la top ten le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad.
La Gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 13.00 di sabato 4 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1a Fila
|1. Lewis Hamilton – 1:28.376
|Ferrari
|2. Andrea Kimi Antonelli – 1:28.387
|Mercedes
|2a Fila
|3. Max Verstappen – 1:28.697
|Red Bull-RB Ford
|4. Charles Leclerc – 1:28.703
|Ferrari
|3a Fila
|5. George Russell – 1:28.733
|Mercedes
|6. Lando Norris – 1:28.740
|McLaren-Mercedes
|4a Fila
|7. Oscar Piastri – 1:28.772
|McLaren-Mercedes
|8. Isack Hadjar – 1:28.835
|Red Bull-RB Ford
|5a Fila
|9. Liam Lawson – 1:28.927
|Racing Bulls-RB Ford
|10. Arvid Lindblad – 1:29.367
|Racing Bulls-RB Ford
|6a Fila
|11. Pierre Gasly – 1:29.482
|Alpine-Mercedes
|12. Gabriel Bortoleto – 1:29.679
|Audi
|7a Fila
|13. Nico Hulkenberg – 1:29.707
|Audi
|14. Franco Colapinto – 1:29.983
|Alpine-Mercedes
|8a Fila
|15. Carlos Sainz – 1:30.197
|Williams-Mercedes
|16. Alexander Albon – 1:30.650
|Williams-Mercedes
|9a Fila
|17. Oliver Bearman – 1:31.083
|Haas-Ferrari
|18. Esteban Ocon – 1:31.714
|Haas-Ferrari
|10a Fila
|19. Sergio Perez – 1:31.776
|Cadillac-Ferrari
|20. Valtteri Bottas – 1:32.020
|Cadillac-Ferrari
|11a Fila
|21. Fernando Alonso – 1:32.910
|Aston Martin-Honda
|22. Lance Stroll – 1:32.988
|Aston Martin-Honda