Gp Brasile: diretta qualifiche Sprint LIVE: Norris-Piastri nelle libere, Ferrari e Verstappen all-in per la pole

Ultimo aggiornamento: 07-11-2025 16:52

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Circuito Interlagos, 7 novembre 2025 – Il week end del Gran Premio del Brasile entra subito nel vivo. Si assegna già la pole position anche se è quella per la Sprint di sabato, la penultima della stagione. Una strana sessione di prove libere: davanti le due McLaren che se le sono date di santa ragione fino alla bandiera a scacchi con Norris migliior tempo davanti a Piastri. Decisione diversa per Verstappen ma anche per le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno sacrificato le libere per concentrare tutte le gomme sulle qualifiche. L’olandese e le due rosse sono finiti nelle ultime posizioni non migliorando il tempo di inizio fp.

