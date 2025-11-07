Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

Gp Brasile: diretta qualifiche Sprint LIVE: Norris-Piastri nelle libere, Ferrari e Verstappen all-in per la pole

La cronaca in tempo reale delle qualifiche Sprint del Gp del Brasile, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Interlagos

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Circuito Interlagos, 7 novembre 2025 – Il week end del Gran Premio del Brasile entra subito nel vivo. Si assegna già la pole position anche se è quella per la Sprint di sabato, la penultima della stagione. Una strana sessione di prove libere: davanti le due McLaren che se le sono date di santa ragione fino alla bandiera a scacchi con Norris migliior tempo davanti a Piastri. Decisione diversa per Verstappen ma anche per le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno sacrificato le libere per concentrare tutte le gomme sulle qualifiche. L’olandese e le due rosse sono finiti nelle ultime posizioni non migliorando il tempo di inizio fp.

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming

Cronaca in diretta

  1. A DOPO!
    APPUNTAMENTO ALLE 19.30

    A questo punto ci salutiamo ma solo per un paio d’ore, alle 19.30 appuntamento qui per la diretta delle qualifiche della Sprint da vivere tutta d’un fiato con Virgilio Sport!

    RESTATE CON NOI!

    16:51
  2. live
    STRANE LIBERE!

    Una strana sessione di prove libere a Interlagos: davanti le due McLaren che se le sono date di santa ragione fino alla bandiera a scacchi con Lando Norris migliior tempo sul filo di lana davanti a Oscar Piastri. Decisione diversa per Verstappen ma anche per le Ferrari di Hamilton e Leclerc che hanno sacrificato le prove libere per concentrare tutte le gomme e non solo in vista delle qualifiche. L’olandese e le due rosse sono finiti così nelle ultime posizioni (17°, 18°, 19°) non migliorando il tempo di inizio fp.

    16:44
  4. live
    NORRIS ALLO SCADERE!

    Proprio nel finale si è accesa la sessione di prove libere, Piastri ha confermato il miglior tempo ma proprio sulla bandiera a scacchi Norris si è messo in testa in 1:09.975!

    16:39
  5. live
    TESTACODA HAMILTON!

    Proprio nel finale con le gomme di quasi 30 giri Hamilton è andato in testacoda!

    16:38
  6. live
    ULTIMI MINUTI - EVOLUZIONE CLASSIFICA

    Seguiamo gli ultimi minuti, come cambia la classifica (PREMI AGGIORNA)

    1. Piastri in 1:10.193
    2. Norris
    3. Hulkenberg
    4. Alonso
    5. Bortoleto
    6. Russell
    7. Sainz
    8. Hadjar
    9. Antonelli
    10. Lawson

    Le Ferrari non si sono ancora migliorate, 18° Leclerc e 19° Hamilton ma probabilmente non lo faranno tenendosi le gomme per la qualifica Sprint. Idem Verstappen

    16:29
  7. live
    SCOSSA ALBON

    Dopo un po’ di stand by con tutti impegnati a fare simulazione gara, stanno cominciando a tirare di nuovo provando gli assetti e i serbatoi in configurazione qualifica! Tutti i primi con gomma gialla

    1. Sainz
    2. Ocon
    3. Russell
    4. Albon
    5. Bearman
    6. Hadjar
    7. Antonelli
    8. Stroll
    9. Verstappen
    10. Piastri
    11. Leclerc
    12. Hamilton
    16:26
  8. live
    ULTIMI 20 MINUTI DI LIBERE!

    Sono cominciati gli ultimi 20 minuti di libere, c’è sempre Russell in testa, rispetto a prima è salito al terzo posto la McLaren di Piastri le Ferrari sono scese al 5° Leclerc, al 6° Hamilton

    16:18
  10. live
    KIMI CONTRO HAMILTON

    “Cavolo! cosa stanno facendo questi idioti”

    Via radio Antonelli non è tenero con Bearman e Hamilton che procedono lentamente davanti a lui!

    16:14
  11. live
    FUORIPISTA DI MAX!

    Nello stesso punto fatale a inizio sessione a Tsunoda, va lungo all’esterno pure Verstappen che però è riuscito a controllare la Red Bull rimettendola in pista! Grande Max!

    16:10
  12. live
    PASSATA MEZZ'ORA

    Dopo metà sessione di libere ecco la top ten:

    1. Russell sempre al comando in 1:11.188
    2. Verstappen
    3. Sainz
    4. Leclerc
    5. Hamilton
    6. Gasly
    7. Lawson
    8. Piastri
    9. Antonelli
    10. Norris
    16:08
  13. live
    LA FERRARI C'E'

    A poco più di mezz’ora dalla fine delle libere una buona Ferrari: Leclerc 4°, Hamilton 5°

    16:04
  14. live
    CLASSIFICA PARZIALE
    1. Russell
    2. Verstsppen
    3. Leclerc
    4. Gasly
    5. Hamilton
    6. Piastri
    7. Antonelli
    8. Sainz
    9. Norris
    10. Hadjar
    15:57
  16. live
    PISTA SPORCA!

    Pista molto sporca, per questo i tempi scendono rapidamente col passare delle monoposto

    • Russell al comando con la Mercedes in 1:11.861
    • Secondo tempo per Verstappen
    • Leclerc sale al 4° posto davanti a Hamilton
    • Piastri torna 2°
    • Leclerc migliora ancora, 2°!
    15:48
  17. live
    FUORIPISTA DI TSUNODA!

    Inizia male Yuki Tsunoda che va lungo, perde il controllo della sua Red Bull e va a sbattere contro le barriere anche se riesce a tornare in pista e quindi ai box per controllare eventuali danni!

    15:45
  18. live
    SCENDONO I TEMPI
    • Alonso primo in 1:12.662
    • Secondo Norris, terzo Sainz
    • Piastri su McLaren al comando in 1:12.169
    • Hamilton 2°
    • Al comando ora ci va Norris: 1:12.051
    15:43
  19. live
    VIA ALLE LIBERE!!!

    Finalmente arriva il semaforo verde!

    Tutti in pista! Inizia la prima e unica sessione di prove libere del GP del Brasile!

    15:38
  20. live
    PITLANE PIENA

    Sembra una qualifica, tutte o quasi le monoposto si sono raggruppate in fila al casello, pardon al semaforo della pit lane per andare in pista, c’è solo un’ora di libere in questo fine settimana, non bisogna perdere tempo!

    15:37
  22. live
    LIBERE RINVIATE DI 5'

    Pista ancora un po’ sporca e allora la FIA comunica che l’inizio della sessione è rinviato di appena 5 minuti

    Insomma ancora un po’ e ci siamo!

    15:33
  23. pre
    QUI FERRARI

    C’è ottimismo in casa Ferrari dopo i buoni risultati ad Austin e Messico con due podi conquistati da Leclerc. Da una parte c”è Leclerc in love vista la proposta di matrimonio alla sua Alexandra ed Hamilton voglioso finalmente di dimostrare il suo valore

    LA VIGILIA DI HAMILTON E LECLERC

    15:27
  24. pre
    ALPINE CONFERMA COLAPINTO!

    La notizia del giorno è la conferma di Franco Colapinto alla guida dell’Alpine anche il prossimo anno. Nonostante i problemi e gli incidenti di inizio stagione, la reprimenda in radio per il sorpasso su Gasly nel finale del Gp di Austin, alla fine Briatore ha tenuto il pilota argentino, le malelingue dicono per i munifici sponsor sudamericani che lo sostengono!

    15:16
  25. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live delle libere e poi delle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio del Brasile! Tra poco, alle 15.30 semaforo verde e tutti in pista per l’unica ora di prove libere a Interlagos!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    15:08

  27. La F1 riaccende i motori a Interlagos per la quartultima prova del Mondiale 2025. Si corre il Gran Premio del Brasile che entra subito nel vivo con la Sprint. Quindi venerdì intenso: prima le libere e poi in serata (ora italiana) le qualifiche per la griglia di partenza della Sprint Race di domani.

    Max vuole centrare la terza vittoria consecutiva per tenere ancora aperto il Mondiale contro le due McLaren. Dall’altra parte c’è una Ferrari sicuramente in fiducia e in crescita dopo i due podi conquistati da Leclerc ad Austin e in Messico con Hamilton invece ancora alla ricerca del suo primo podio stagionale in gara.

    Dopo la vittoria nello scorso Gp in Messico, ora al comando della classifica piloti c’è Lando Norris. L’inglese, dopo un periodo difficile, sembra essersi acceso quando più conta, mentre il compagno di scuderia Piastri sta perdendo qualche colpo: non arriva sul podio dal Gp di Monza. Un rendimento che ha riacceso una lotta mondiale che sembrava già chiusa a settembre. Poi Max Verstappen si è confermato l’alieno che è e ora si è portato a -36 punti dal primo posto.

Gp Brasile: diretta qualifiche Sprint LIVE: Norris-Piastri nelle libere, Ferrari e Verstappen all-in per la pole Fonte: ANSA

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio