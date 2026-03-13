Virgilio Sport
Sprint Gp Cina: Mercedes imprendibile, pole Russell su Antonelli a rischio penalità. Ferrari beffata, macarena bocciata

La cronaca delle qualifiche Sprint del Gp di Cina, seconda prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Shanghai: Russell si prende la pole su Antonelli, Ferrari beffate dalle McLaren

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Scontata oramai pole position in vista della Sprint Race del Gran Premio di Cina per la Mercedes che anche a Shanghai fa uno-due: George Russell si mette ancor auna volta tutti alle spalle compreso il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli battuto come in Australia e a rischio penalità per un impeding su Norris in SQ2. Quel Norris che è riuscito a mettersi davanti alle Ferrari con un ultimo giro da campione del mondo. Hamilton beffato è 4° poi Piastri che ha fatto la stessa cosa con Leclerc solo 6°. Maranello che ha bocciato l’ala macarena dopo le prove libere.

Completano la top ten della griglia di partenza Gasly sorprendente con l’Alpine addirittura davanti alla Red Bull di Verstappen, il sempre ottimo Bearman con la Haas e l’altra RB di Hadjar. Altro week end che inizia male per la Williams fuori in SQ1 sia con Albon che con Sainz, idem Aston Martin e Cadillac dove addirittura Perez non scende nemmeno in pista.

SQ1: La Ferrari boccia l’ala macarena dopo le libere e sembra trarne beneficio, Hamilton e Leclerc chiudono subito alle spalle della Mercedes di Russell ma davanti ad Antonelli. Eliminate entrambe le Williams di Sainz e Albon, le Aston Martin di Alomso e Stroll, le Cadillac di Bottas e Perez che non è nemmeno sceso in pista.

SQ2: la Mercedes continua a fare la voce grossa, uno-due Russell e Antonelli davanti alle Ferrari con Leclerc meglio di Piasti con la McLaren ed Hamilton. Prodezza di Bearman che si tira fuori sul filo di lana. Eliminati Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad e Colapinto

Il racconto della giornata

  1. Ciao a tutti!
    LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT

    Con la griglia di partenza della Sprint Race di domattina all’alba vi diamo appuntamento proprio per il live della SR alle 4 e poi le qualifiche della gara alle 8 di sabato

    1. Russell 
    2. Antonelli
    3. Norris
    4. Hamilton
    5. Piastri
    6. Leclerc
    7. Gasly
    8. Verstappen
    9. Bearman
    10. Hadjar

    09:29
  2. live
    RUSSELL IN POLE

    RUSSELL IN POLE

Scontata oramai pole position nella Sprint Race per George Russell che si mette ancor auna volta tutti alle spalle compreso il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli che peraltro rischia di essere penalizzato per un impeding su Norris in SQ2. Quel Norris che è riuscito a mettersi davanti alle Ferrari con un ultimo giro da campione del mondo. Hamilton beffato è 4° poi Piastri che ha fatto la stessa cosa con Leclerc solo 6° Compleano la top ten della griglia di partenza Gasly sorprendente con l'Alpine addirittura davanti alla Red Bull di Verstappen, il sempre ottimo Bearman con la Haas e l'altra RB di Hadjar

    09:20
  4. live sq3
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Seguiamo qui le posizioni per la pole Sprint

    1. Russell non si migliora ma è POLE POSITION!!!
    2. Antonelli si migliora ma resta 2°
    3. Norris
    4. Hamilton non si migliora
    5. Piastri
    6. Leclerc si migliora ma di poco
    7. Gasly
    8. Verstappen
    9. Bearman
    10. Hadjar
    09:13
  5. live sq3
    EVOLUZIONE CLASSIFICA

    Seguiamo qui le posizioni per la pole Sprint

    1. Russell
    2. Antonelli +0.3
    3. Hamilton +0.6
    4. Leclerc +1.2
    5. Verstappen +1.7

    Solo 5 piloti hanno effettuato il primo tentativo, le McLaren giocheranno il one shoot

    09:10
  6. live
    CACCIA ALLA POLE SPRINT!

    INIZIA L’SQ3!!! SI ASSEGNA LA POLE PER LA SPRINT

    Sarà ancora Ferrari contro Mercedes ma forse più Antonelli contro Russell

    09:09
  7. live q2
    FINE SQ2

    SQ2: la Mercedes continua a fare la voce grossa, uno-due Russell e Antonelli davanti alle Ferrari con Leclerc meglio di Piasti con la McLaren ed Hamilton. Prodezza di Bearman che si tira fuori sul filo di lana. Eliminati Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad e Colapinto

    09:04
  8. live q2
    SALE LEWIS, FUORI OCON
    • Hamilton che aveva fatto qualche errore nel suo giro, si migliora e sale 4° alle spalle di Leclerc, sempre dietro le Mercedes
    • Bearman si mette in top ten 8° e mette fuori Hulk
    • Lawson si migliora ma è 13, out!
    • Ocon resta 12° ed è eliminato!

    Eliminati SQ2: Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad e Colapinto

    08:59
  10. live
    IMPEDING KIMI!

    ATTENZIONE: impeding di Antonelli nei confronti di Norris, Kimi rischia una penalizzazione di 3 posizione in griglia nella Sprint

    08:57
  11. live q2
    I TEMPI!

    Seguiamo qui l’evoluzione dei tempi in Sq2

    1. Russell  1:32.241
    2. Antonelli
    3. Leclerc
    4. Piastri
    5. Norris
    6. Hamilton
    7. Verstappen
    8. Gasly
    9. Hadjar
    10. Hulkenberg
    11. Ocon
    12. Bortoleto
    13. Lawson
    14. Bearman
    15. Linblad
    16. Colapinto
    08:52
  12. live
    VIA AL SQ2!

    Prende il via l’SQ2, altri 10 minuti per entrare in top ten e andare a giocarsi la pole

    08:51
  13. SQ1
    BUONA FERRARI, WILLIAMS KO

    SQ1: La Ferrari boccia l’ala macarena dopo le libere e sembra trarne beneficio, Hamilton e Leclerc chiudono subito alle spalle della Mercedes di Russell ma davanti ad Antonelli. Eliminate entrambe le Williams di Sainz e Albon,  le Aston Martin di Alomso e Stroll, le Cadillac di Bottas e Perez che non è nemmeno sceso in pista.

    08:49
  14. live q1
    FINE Q1!
    • Gasly si mette al sicuro 7°
    • Leclerc rinforza la 3° posizione
    • COLAPINTO METTE FUORI SAINZ!
    • Albon resta 18°
    • WILLIAMS ELIMINATE!

    Eliminati SQ1: Sainz, Albon, Alomso, Stroll, Bottas e Perez (senza tempo)

    08:43
  16. live
    LUNGO!

    Fuoripista di Bortoleto che rientra in pista!

    A rischio Albon, Colapinto, Stroll, Alonso, Bottas e Perez (già eliminato)

    08:41
  17. live q1
    CLASSIFICA

    Queste le posizioni verso la fine del Q1

    1. Russell
    2. Hamilton
    3. Leclerc
    4. Antonelli
    5. Norris
    6. Piastri
    7. Hulk
    8. Verstappen
    08:40
  18. live
    MERCEDES!

    Eccole le Mercedes davanti a tutti: prima Antonelli e poi Russell fanno il miglior tempo

    Russell strappa il primo posto ad Antonelli: 1:33.030

    08:38
  19. live
    FERRARI DAVANTI

    Hamilton si mette a dettare il passo davanti a Norris, Piastri, Hulkenberg e Leclerc

    08:37
  20. live
    PEREZ OUT

    Primo verdetto di queste Sprint Qualify: PEREZ NON SCENDE IN PISTA!

    Finisce prima di cominciare il Q1 del messicano rimasto appiedato dalla sua Cadillac, continuano i problemi per la scuderia americana al debutto in F1

    08:36
  22. live
    LA FERRARI NON BALLA LA MACARENA

    Bocciata, almeno per ora! La Ferrari ha deciso di non montare sulle proprio monoposto l’ala macarena, troppe vibrazioni, comportamento difficile della macchina che non ha convinto nè Hamilton nè Leclerc.

    08:34
  23. live
    VIA ALLE SPRINT QUALIFY!

    CI SIAMO!!! SEMAFORO VERDE A SHANGHAI!!!

    Iniziano le Qualifiche Sprint del Gp di Cina, tutti in pista: 12 minuti per strappare il pass per il Q2!

    08:31
  24. pre
    IL FORMAT DELLA SPRINT

    E prima di andare in pista a Shanghai rinfreschiamoci la memoria sul funzionamento della Sprint Race (CLICCA SUL LINK)

    08:29
  25. pre
    TESTACODA LEWIS

    Nelle libere della notte, in Italia, c’è stato anche un testacoda di Lewis Hamilton, eccolo!

    08:27
  26. pre
    LA GUIDA AL GP DI CINA

    Mancano meno di 10minuti all’inizio delle Qualifiche e allora tuffiamoci nel mood di Shanghai con la nostra guida al Gran Premio della Cina (CLICCA SUL LINK)!

    08:24
  28. pre
    FERRARI BALLA LA MACARENA

    C’era grande attesa per l’esordio in un week end di gara dell’ala rotante posteriore della Ferrari, ribattezzata “macarena” su cui i ferraristi hanno riposto grandi, forse troppe, aspettati. Ecco il suo funzionamento da vicino anche se per ora non si vedono grandi risultati

    08:12
  29. pre
    Hamilton, tutta la gioia per la prima pole in Ferrari Fonte:Ansa
    UN ANNO FA L'ACUTO DI SIR LEWIS

    Dodici mesi fa proprio nella Sprint Race di Shanghai ci fu il primo e unico acuto della prima stagione in Ferrari di Lewis Hamilton che conquistò sia la pole che la vittoria della SR. Un momento storico per l’inglese e per la rossa che purtroppo ebbe un brusco risveglio appena 24 ore dopo con la doppia squalifica per le monoposto di Maranello in gara, preludio a una stagione fallimentare, ancor di più per il 7 volte campione del mondo

    08:07
  30. pre
    COSI' LE LIBERE, UNO-DUE MERCEDES

    Sempre le Mercedes davanti a tutti, anche nella prima e unica sessione di prove libere di Shanghai. Davanti a tutti c’è George Russell, con Mercedes che ribadisce il suo potenziale: 1.32.741, poco più di un decimo di vantaggio su Kimi AntonelliQuinto Leclerc, sesto Hamilton. La Ferrari che ha preso un secondo dalle frecce d’argento sembra aver avuto qualche problemino di troppo alla voce stabilità. Charles ha battagliato con il posteriore. Nel mezzo tra le Frecce d’argento e le Rosse, spuntano le McLaren, con Norris davanti a Piastri. Male la Red Bull, ottavo Verstappen, tanto fumo in Racing Bulls con Lindblad costretto allo stop forzato.

    08:00
  31. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport, buongiorno e benvenuti alla diretta live delle Qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina!

    Tra poco, esattamente alle 8.30 scatteranno gli Shootout che definiranno la griglia di partenza per la Sprint Race di domattina all’alba. Da non perdere assolutamentr!

    07:43

  33. Meno di una settimana fa è cominciato il Mondiale 2026 in Australia. Pochi giorno dopo ci si ritrova in Cina per il secondo appuntamento in calendario, il primo delle 6 Sprint Race. A Shanghai si rinnova il duello tra la Mercedes e la Ferrari, almeno per quello che si è visto a Melbourne.

    La Mercedes in Australia si è dimostrata la più veloce, come macchina e come power unit. Sabato la scuderia di Brackley ha sbaragliato la concorrenza in qualifica: Russell ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli con distacchi orbitanti sul secondo per tutti, Ferrari comprese.

    Una partenza al fulmicotone, un ritmo buono, una lotta serrata con la Mercedes e poi un terzo e quarto posto che fanno ben sperare. Questo il primo gp della stagione per la Ferrari che in Australia ha confermato quanto di buono circolava sul conto della SF-26 dopo la preseason. Per una volta nessuna delusione, nessun brusco risveglio.

    In Cina dove Hamilton spera di rinverdire gli unici fasti dello scorso anno con pole e vittoria nella Sprint, le rosse ci arrivano cariche di novità e vogliose di sovvertire i pronostici. C’è la famigerata ala rotante, detta “macarena” ma non solo.
Sprint Gp Cina: Mercedes imprendibile, pole Russell su Antonelli a rischio penalità. Ferrari beffata, macarena bocciata Fonte: Ansa

