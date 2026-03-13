Sprint Gp Cina: Mercedes imprendibile, pole Russell su Antonelli a rischio penalità. Ferrari beffata, macarena bocciata

Ultimo aggiornamento: 13-03-2026 09:48

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Scontata oramai pole position in vista della Sprint Race del Gran Premio di Cina per la Mercedes che anche a Shanghai fa uno-due: George Russell si mette ancor auna volta tutti alle spalle compreso il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli battuto come in Australia e a rischio penalità per un impeding su Norris in SQ2. Quel Norris che è riuscito a mettersi davanti alle Ferrari con un ultimo giro da campione del mondo. Hamilton beffato è 4° poi Piastri che ha fatto la stessa cosa con Leclerc solo 6°. Maranello che ha bocciato l’ala macarena dopo le prove libere.

Completano la top ten della griglia di partenza Gasly sorprendente con l’Alpine addirittura davanti alla Red Bull di Verstappen, il sempre ottimo Bearman con la Haas e l’altra RB di Hadjar. Altro week end che inizia male per la Williams fuori in SQ1 sia con Albon che con Sainz, idem Aston Martin e Cadillac dove addirittura Perez non scende nemmeno in pista.

SQ1: La Ferrari boccia l’ala macarena dopo le libere e sembra trarne beneficio, Hamilton e Leclerc chiudono subito alle spalle della Mercedes di Russell ma davanti ad Antonelli. Eliminate entrambe le Williams di Sainz e Albon, le Aston Martin di Alomso e Stroll, le Cadillac di Bottas e Perez che non è nemmeno sceso in pista.

SQ2: la Mercedes continua a fare la voce grossa, uno-due Russell e Antonelli davanti alle Ferrari con Leclerc meglio di Piasti con la McLaren ed Hamilton. Prodezza di Bearman che si tira fuori sul filo di lana. Eliminati Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad e Colapinto

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming