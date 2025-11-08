Virgilio Sport
F1 diretta Sprint GP Brasile, LIVE Interlagos: Piastri a muro, bandiera rossa con Norris in testa, Antonelli 2°

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 8 novembre 2025

GIRO 11

Gara in corso

  1. Lando Norris
    McLaren F1 Team
  2. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  3. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 12. Leclerc non riesce nell'affondo ma va lungo, bloccaggio che avvicina Hamilton.

    15:42

  2. GIRO 11. Leclerc all'attacco di Alonso, Hamilton alle loro spalle pronto a sfruttare qualche errore.

    15:40

  4. GIRO 10. Norris sta giá scappando, Antonelli vuole rimanere sotto il secondo.

    15:40

  5. GIRO 9. Che bagarre dopop la ripartenza, lotta anche tra le due Ferrari!

    15:38

  6. RIPARTITI! Tanti i piloti con le gomme gialle, Alonso ha scelto invece la rossa.

    15:38

  7. Sará rolling start, non partenza da fermo. Nel frattempo da capire il cambio gomme che molti box hanno effettuato in questa pausa forzata.

    15:36

  8. Si riapre la pit lane, tutto pronto per la nuova partenza.

    15:33

  10. Inizio fra cinque minuti, con Piastri che perderá sicuramente punti da Norris.

    15:31

  11. GIRO 7. SAFETY CAR! BANDIERA ROSSA! Si ferma la gara per l'incidente di Piastri.

    15:30

  12. GIRO 6. INCIDENTE PER PIASTRI! Il pilota termina sul muro, vanno lunghi anche Colapinto e Hulkenberg.

    15:29

  13. GIRO 5. Norris continua con un ritmo indemoniato.

    15:29

  14. GIRO 4. Norris é in fuga, Antonelli deve guardarsi alle spalle per arrivo Piastri.

    15:28

  16. GIRO 3. Norris subito con il giro veloce, Antonelli secondo. Molto vicini i primi.

    15:27

  17. GIRO 2. Attenzione a Hamilton, che sta recuperando.

    15:27

  18. PARTITI! Verstappen parte forte, Norris primo, Antonelli lotta con Piastri.

    15:27

  19. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza!

    15:26

  20. Semaforo verde! Si comincia, parte il riscaldamento a Interlagos prima della Sprint.

    15:24

  22. Benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Brasile.

    14:41

La Formula 1 torna in pista per la Gara Sprint del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è la McLaren di Lando Norris, leader del campionato, in pole e c’è il nostro Kimi Antonelli in prima fila. Alle loro spalle l’altra papaya di Piastri e l’altra Mercedes di Russell. Poi l’eterno Alonso e solo sesto Max Verstappen. Ferrari indietro: Leclerc è solo 8°, Hamilton addirittura 11° dopo l’eliminazione in Q2. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Lando Norris (357 pt.)
  2. Oscar Piastri (356 pt.)
  3. Max Verstappen (321 pt.)
  4. George Russell (258 pt.)
  5. Charles Leclerc (210 pt.)

Lando Norris partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile di domani. Il pilota inglese della Mclaren si è messo dietro uno splendido Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Terzo Piastri con l’altra McLaren davanti a Russell con l’altra Mercedes e un evergreen Alonso con Aston Martin. Male le Ferrari: Leclerc è solo 8° mentre Hamilton addirittura è stato eliminato in SQ2 e partirà 11°. Non benissimo nemmeno Verstappen solo sesto.

La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 8 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.243
McLaren
2. Kimi Antonelli 1:09.340
Mercedes
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:09.428
McLaren
4. George Russell 1:09.495
Mercedes
3ª fila 5. Fernando Alonso 1:09.496
Aston Martin
6. Max Verstappen 1:09.580
Red Bull
4ª fila 7. Lance Stroll 1:09.671
Aston Martin
8. Charles Leclerc 1:09.725
Ferrari
5ª fila 9. Isack Hadjar 1:09.775
Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg 1:09.935
Kick Sauber
6ª fila 11. Lewis Hamilton 1:09.811
Ferrari
12. Alexander Albon 1:09.813
Williams
7ª fila 13. Pierre Gasly 1:09.852
Alpine
14. Gabriel Bortoleto 1:09.923
Kick Sauber
8ª fila 15. Oliver Bearman 1:09.946
Haas
16. Franco Colapinto 1:10.441
Alpine
9ª fila 17. Liam Lawson 1:10.666
Racing Bulls
18. Yuki Tsunoda 1:10.692
Red Bull
10ª fila 19. Esteban Ocon 1:10.872
Haas
20. Carlos Sainz 1:11.120
Williams

