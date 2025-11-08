F1 diretta Sprint GP Brasile, LIVE Interlagos: Piastri a muro, bandiera rossa con Norris in testa, Antonelli 2°

La Formula 1 torna in pista per la Gara Sprint del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è la McLaren di Lando Norris, leader del campionato, in pole e c’è il nostro Kimi Antonelli in prima fila. Alle loro spalle l’altra papaya di Piastri e l’altra Mercedes di Russell. Poi l’eterno Alonso e solo sesto Max Verstappen. Ferrari indietro: Leclerc è solo 8°, Hamilton addirittura 11° dopo l’eliminazione in Q2. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Lando Norris (357 pt.)
- Oscar Piastri (356 pt.)
- Max Verstappen (321 pt.)
- George Russell (258 pt.)
- Charles Leclerc (210 pt.)
Lando Norris partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile di domani. Il pilota inglese della Mclaren si è messo dietro uno splendido Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Terzo Piastri con l’altra McLaren davanti a Russell con l’altra Mercedes e un evergreen Alonso con Aston Martin. Male le Ferrari: Leclerc è solo 8° mentre Hamilton addirittura è stato eliminato in SQ2 e partirà 11°. Non benissimo nemmeno Verstappen solo sesto.
La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 8 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:09.243
McLaren
|2. Kimi Antonelli 1:09.340
Mercedes
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:09.428
McLaren
|4. George Russell 1:09.495
Mercedes
|3ª fila
|5. Fernando Alonso 1:09.496
Aston Martin
|6. Max Verstappen 1:09.580
Red Bull
|4ª fila
|7. Lance Stroll 1:09.671
Aston Martin
|8. Charles Leclerc 1:09.725
Ferrari
|5ª fila
|9. Isack Hadjar 1:09.775
Racing Bulls
|10. Nico Hülkenberg 1:09.935
Kick Sauber
|6ª fila
|11. Lewis Hamilton 1:09.811
Ferrari
|12. Alexander Albon 1:09.813
Williams
|7ª fila
|13. Pierre Gasly 1:09.852
Alpine
|14. Gabriel Bortoleto 1:09.923
Kick Sauber
|8ª fila
|15. Oliver Bearman 1:09.946
Haas
|16. Franco Colapinto 1:10.441
Alpine
|9ª fila
|17. Liam Lawson 1:10.666
Racing Bulls
|18. Yuki Tsunoda 1:10.692
Red Bull
|10ª fila
|19. Esteban Ocon 1:10.872
Haas
|20. Carlos Sainz 1:11.120
Williams