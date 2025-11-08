F1 diretta Sprint GP Brasile, LIVE Interlagos: Piastri a muro, bandiera rossa con Norris in testa, Antonelli 2°

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista per la Gara Sprint del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. C’è la McLaren di Lando Norris, leader del campionato, in pole e c’è il nostro Kimi Antonelli in prima fila. Alle loro spalle l’altra papaya di Piastri e l’altra Mercedes di Russell. Poi l’eterno Alonso e solo sesto Max Verstappen. Ferrari indietro: Leclerc è solo 8°, Hamilton addirittura 11° dopo l’eliminazione in Q2. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando Norris (357 pt.) Oscar Piastri (356 pt.) Max Verstappen (321 pt.) George Russell (258 pt.) Charles Leclerc (210 pt.)

Lando Norris partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile di domani. Il pilota inglese della Mclaren si è messo dietro uno splendido Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Terzo Piastri con l’altra McLaren davanti a Russell con l’altra Mercedes e un evergreen Alonso con Aston Martin. Male le Ferrari: Leclerc è solo 8° mentre Hamilton addirittura è stato eliminato in SQ2 e partirà 11°. Non benissimo nemmeno Verstappen solo sesto.

La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 8 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.243

McLaren 2. Kimi Antonelli 1:09.340

Mercedes 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:09.428

McLaren 4. George Russell 1:09.495

Mercedes 3ª fila 5. Fernando Alonso 1:09.496

Aston Martin 6. Max Verstappen 1:09.580

Red Bull 4ª fila 7. Lance Stroll 1:09.671

Aston Martin 8. Charles Leclerc 1:09.725

Ferrari 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:09.775

Racing Bulls 10. Nico Hülkenberg 1:09.935

Kick Sauber 6ª fila 11. Lewis Hamilton 1:09.811

Ferrari 12. Alexander Albon 1:09.813

Williams 7ª fila 13. Pierre Gasly 1:09.852

Alpine 14. Gabriel Bortoleto 1:09.923

Kick Sauber 8ª fila 15. Oliver Bearman 1:09.946

Haas 16. Franco Colapinto 1:10.441

Alpine 9ª fila 17. Liam Lawson 1:10.666

Racing Bulls 18. Yuki Tsunoda 1:10.692

Red Bull 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:10.872

Haas 20. Carlos Sainz 1:11.120

Williams