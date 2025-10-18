F1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: ripartiti dopo il botto Piastri-Norris, occasione Max. Rimonta Ferrari

Cronaca in diretta

Max Verstappen, reduce da due vittorie e due secondi posti nelle ultime quattro gare, ha conquistato la Pole Position e andrà a caccia di un altro risultato importante per provare a rosicchiare ulteriori punti alle McLaren e tenere sempre viva la fiammella di speranza per il Mondiale.

In prima fila, di fianco al campione del mondo in carica, scatterà la McLaren di Lando Norris. La seconda fila è invece occupata dall'altra McLaren di Oscar Piastri e dalla ruggente Sauber di Nico Hulkenberg.

Non è stata una qualifica facile per le due Ferrari. Lewis Hamilton partirà ottavo, mentre Charles Leclerc è decimo. Le due Rosse saranno chiamate a una grande rimonta per conquistare punti importanti nella battaglia per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, ultimo obiettivo rimasto per la stagione 2025.

La temperatura dell'aria di oggi è 30°C. Sarà una gara calda, come piace alla McLaren.

Messaggio di John Elkann alla vigilia della Sprint Race: "Confermo e ribadisco la piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur". Negli ultimi giorni si era chiacchierato molto di un possibile approdo di Chris Horner nel 2026.

La temperatura dell'asfalto è di 44°C, sempre favorevole per la McLaren. Ma la Red Bull, come visto nelle ultime gare, è in clamorosa ripresa.

PARTITI! Ed è subito incidente tra Piastri e Hulkenberg, che coinvolge anche Lando Norris. Le due McLaren sono fuori dai giochi alla prima curva e c'è pista libera per Max Verstappen. Erroraccio di Piastri!

La dinamica dell'incidente, rivista nel replay, è chiara. Pessima manovra di Piastri, che cerca di ritardare la frenata per attaccare immediatamente Norris, ma finisce col chiudere la traiettoria di Hulkenberg e provocare un clamoroso strike!

GIRO 2. Si resta alle spalle della safety car. Verstappen è davanti a Russell, Sainz, Leclerc e Hamilton, che hanno recuperato tante posizioni grazie all'incidente alla prima curva.

GIRO 3. Team-radio preoccupato di Leclerc per il muretto-box. Chiede di controllare che la monoposto non sia danneggiata, perché ha raccolto tantissimi detriti lungo la pista.

GIRO 8. Che schermaglie tra Verstappen e Russell! Staccata clamorosa del pilota della Mercedes, entrambi vanno lunghi, escono di pista e rientrano nelle stesse posizioni di prima.

GIRO 9. Duello tra le due Ferrari! Leclerc perde improvvisamente terreno nei confronti di Sainz, e Hamilton ne approfitta per attaccarlo e prendersi la quarta posizione.

GIRO 10. La direzione di gara ha notato la manovra scriteriata di Russell nell'attacco ai danni di Verstappen. Ha rischiato di provocare un contatto e costretto Max a uscire di pista. Occhi puntati anche su Leclerc, perché continua a perdere anche nei confronti delle auto che gli sono alle spalle.

GIRO 11. Molto buono il ritmo di Hamilton, che è ora il pilota più veloce in pista. Dopo aver superato Leclerc, sta cercando di rimontare anche su Sainz per attaccare la terza posizione e il podio.

GIRO 12. Sainz risponde ai tempi di Hamiltone lo tiene a distanza, a 1.2", togliendogli la possibilità di utilizzare il DRS. Rivisto nel replay il sorpasso tra Hamilton e Leclerc: è arrivato dopo un brutto errore del monegasco, che ha perso completamente il controllo della sua monoposto nel primo settore.

GIRO 13. Dopo l'incidente sfiorato con Russell, Verstappen ora sta controllando con grande autorità la corsa. Ha gestito benissimo la gomma e ha già aperto un gap superiore ai 2" con il pilota della Mercedes.

La Formula 1 torna in pista e lo fa con la Sprint Race del Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sul circuito di Austin in Texas. Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. Ferrari nelle retrovie: 8° Hamilton e 10° Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar Piastri (336 pt.) Lando Norris (314 pt.) Max Verstappen (273 pt.) George Russell (237 pt.) Charles Leclerc (173 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio degli USA si corre sul Circuito di Austin. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 18 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:32.143

Red Bull 2. Lando Norris 1:32.214

McLaren 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:32.523

McLaren 4. Nico Hülkenberg 1:32.645

Kick Sauber 3ª fila 5. George Russell 1:32.888

Mercedes 6. Fernando Alonso 1:32.910

Aston Martin 4ª fila 7. Carlos Sainz 1:32.911

Williams 8. Lewis Hamilton 1:33.035

Ferrari 5ª fila 9. Alexander Albon 1:33.099

Williams 10. Charles Leclerc 1:33.104

Ferrari 6ª fila 11. Kimi Antonelli 1:34.018

Mercedes 12. Isack Hadjar 1:34.241

Racing Bulls 7ª fila 13. Pierre Gasly 1:34.258

Alpine 14. Lance Stroll 1:34.394

Aston Martin 8ª fila 15. Liam Lawson Senza Tempo

Racing Bulls 16. Oliver Bearman 1:35.159

Haas 9ª fila 17. Franco Colapinto 1:35.246

Alpine 18. Yuki Tsunoda 1:35.259

Red Bull 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:36.003

Haas 20. Gabriel Bortoleto Senza Tempo

Kick Sauber