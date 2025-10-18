Virgilio Sport
FORMULA 1 LIVE

F1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: ripartiti dopo il botto Piastri-Norris, occasione Max. Rimonta Ferrari

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 18 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO 14

Gara in corso

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  3. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing

Cronaca in diretta

  1. GIRO 14. Situazione invariata. Verstappen mantiene un margine di 2.4" su Russell, mentre Hamilton rosicchia un decimo su Sainz, che resta comunque solidissimo in terza posizione con una Williams molto competitiva.

    19:31

  2. GIRO 13. Dopo l'incidente sfiorato con Russell, Verstappen ora sta controllando con grande autorità la corsa. Ha gestito benissimo la gomma e ha già aperto un gap superiore ai 2" con il pilota della Mercedes.

    19:29

  4. GIRO 12. Sainz risponde ai tempi di Hamiltone lo tiene a distanza, a 1.2", togliendogli la possibilità di utilizzare il DRS. Rivisto nel replay il sorpasso tra Hamilton e Leclerc: è arrivato dopo un brutto errore del monegasco, che ha perso completamente il controllo della sua monoposto nel primo settore.

    19:28

  5. GIRO 11. Molto buono il ritmo di Hamilton, che è ora il pilota più veloce in pista. Dopo aver superato Leclerc, sta cercando di rimontare anche su Sainz per attaccare la terza posizione e il podio.

    19:26

  6. GIRO 10. La direzione di gara ha notato la manovra scriteriata di Russell nell'attacco ai danni di Verstappen. Ha rischiato di provocare un contatto e costretto Max a uscire di pista. Occhi puntati anche su Leclerc, perché continua a perdere anche nei confronti delle auto che gli sono alle spalle.

    19:24

  7. GIRO 9. Duello tra le due Ferrari! Leclerc perde improvvisamente terreno nei confronti di Sainz, e Hamilton ne approfitta per attaccarlo e prendersi la quarta posizione.

    19:23

  8. GIRO 8. Che schermaglie tra Verstappen e Russell! Staccata clamorosa del pilota della Mercedes, entrambi vanno lunghi, escono di pista e rientrano nelle stesse posizioni di prima.

    19:21

  10. GIRO 7. Si può usare il DRS da questo giro in poi. Russell cerca di non far fuggire subito Verstappen. Leclerc è in zona DRS rispetto alla Williams di Sainz.

    19:19

  11. GIRO 6. Ripartenza lineare. Non ci sono attacchi. Verstappen conserva la leadership della corsa davanti a Russell. Ora bisognerà controllare la situazione della monoposto di Leclerc, che potrebbe aver sofferto un danno al diffusore per un leggero tamponamento nel maxi-incidente in curva 1.

    19:18

  12. GIRO 5. La safety-car rientrerà al termine di questa tornata. Ricordiamo che sono 19 i giri previsti per la Sprint Race di Austin.

    19:15

  13. GIRO 4. Lando Norris rientra ai box quasi in lacrime. Ed è costretto al ritiro anche Fernando Alonso, pure lui coinvolto nel grande incidente in curva 1 assieme alle due McLaren.

    19:12

  14. GIRO 3. Team-radio preoccupato di Leclerc per il muretto-box. Chiede di controllare che la monoposto non sia danneggiata, perché ha raccolto tantissimi detriti lungo la pista.

    19:10

  16. GIRO 2. Si resta alle spalle della safety car. Verstappen è davanti a Russell, Sainz, Leclerc e Hamilton, che hanno recuperato tante posizioni grazie all'incidente alla prima curva.

    19:09

  17. La dinamica dell'incidente, rivista nel replay, è chiara. Pessima manovra di Piastri, che cerca di ritardare la frenata per attaccare immediatamente Norris, ma finisce col chiudere la traiettoria di Hulkenberg e provocare un clamoroso strike!

    19:08

  18. SAFETY CAR! Ci sono tanti detriti in pista, compreso uno pneumatico.

    19:06

  19. PARTITI! Ed è subito incidente tra Piastri e Hulkenberg, che coinvolge anche Lando Norris. Le due McLaren sono fuori dai giochi alla prima curva e c'è pista libera per Max Verstappen. Erroraccio di Piastri!

    19:07

  20. La temperatura dell'asfalto è di 44°C, sempre favorevole per la McLaren. Ma la Red Bull, come visto nelle ultime gare, è in clamorosa ripresa.

    19:02

  22. Giro di formazione in corso, manca pochissimo all'inizio della Sprint Race di Austin!

    19:01

  23. Messaggio di John Elkann alla vigilia della Sprint Race: "Confermo e ribadisco la piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur". Negli ultimi giorni si era chiacchierato molto di un possibile approdo di Chris Horner nel 2026.

    19:01

  24. La temperatura dell'aria di oggi è 30°C. Sarà una gara calda, come piace alla McLaren.

    18:58

  25. Ricordiamo il sistema di punteggio della Sprint Race. Prendono punti i primi 8 classificati: il primo guadagna 8 punti, e si va a scalare di uno fino all'ottavo.

    18:44

  26. Questa la classifica Costruttori, con titolo già vinto dalla McLaren. Si lotta per il secondo posto tra Mercedes (325 pt), Ferrari (298 pt) e Red Bull (290).

    18:43

  28. Questa la classifica Piloti alla vigilia della Sprint Race di Austin: 1. Oscar Piastri (McLaren) 336 pt, 2. Lando Norris (McLaren) 314 pt, 3. Max Verstappen (Red Bull) 273 pt, 4. George Russell (Mercedes) 237 pt, 5. Charles Leclerc (Ferrari) 173 pt, 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 125 pt.

    18:42

  29. Non è stata una qualifica facile per le due Ferrari. Lewis Hamilton partirà ottavo, mentre Charles Leclerc è decimo. Le due Rosse saranno chiamate a una grande rimonta per conquistare punti importanti nella battaglia per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, ultimo obiettivo rimasto per la stagione 2025.

    18:40

  30. In prima fila, di fianco al campione del mondo in carica, scatterà la McLaren di Lando Norris. La seconda fila è invece occupata dall'altra McLaren di Oscar Piastri e dalla ruggente Sauber di Nico Hulkenberg.

    18:39

  31. Max Verstappen, reduce da due vittorie e due secondi posti nelle ultime quattro gare, ha conquistato la Pole Position e andrà a caccia di un altro risultato importante per provare a rosicchiare ulteriori punti alle McLaren e tenere sempre viva la fiammella di speranza per il Mondiale.

    18:38

  32. Buonasera e benvenuti alla Sprint Race del Gran Premio deli Stati Uniti. Il Circuito delle Americhe ospita questo atteso weekend di Formula 1.

    16:28

La Formula 1 torna in pista e lo fa con la Sprint Race del Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sul circuito di Austin in Texas. Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. Ferrari nelle retrovie: 8° Hamilton e 10° Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Oscar Piastri (336 pt.)
  2. Lando Norris (314 pt.)
  3. Max Verstappen (273 pt.)
  4. George Russell (237 pt.)
  5. Charles Leclerc (173 pt.)

La zampata di Max Verstappen sulle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Sarà l’olandese della Red Bull a partire davanti a tutti nella Sprint Race di sabato. Il 4 volte campione del mondo ha messo in riga le due McLaren, di Norris e Piastri. Sprofondo rosso per le Ferrari che chiudono solo all’8° posto con Hamilton e al 10° con Leclerc. Meglio ha fatto la Sauber di Hulkenberg a sorpresa 4° davanti a Russell, Alonso e Sainz. Tra le due rosse c’è l’altra Williams di Albon. Fuori in Q2, partirà 11° Antonelli.

La Gara Sprint del Gran Premio degli USA si corre sul Circuito di Austin. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 18 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:32.143
Red Bull
2. Lando Norris 1:32.214
McLaren
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:32.523
McLaren
4. Nico Hülkenberg 1:32.645
Kick Sauber
3ª fila 5. George Russell 1:32.888
Mercedes
6. Fernando Alonso 1:32.910
Aston Martin
4ª fila 7. Carlos Sainz 1:32.911
Williams
8. Lewis Hamilton 1:33.035
Ferrari
5ª fila 9. Alexander Albon 1:33.099
Williams
10. Charles Leclerc 1:33.104
Ferrari
6ª fila 11. Kimi Antonelli 1:34.018
Mercedes
12. Isack Hadjar 1:34.241
Racing Bulls
7ª fila 13. Pierre Gasly 1:34.258
Alpine
14. Lance Stroll 1:34.394
Aston Martin
8ª fila 15. Liam Lawson Senza Tempo
Racing Bulls
16. Oliver Bearman 1:35.159
Haas
9ª fila 17. Franco Colapinto 1:35.246
Alpine
18. Yuki Tsunoda 1:35.259
Red Bull
10ª fila 19. Esteban Ocon 1:36.003
Haas
20. Gabriel Bortoleto Senza Tempo
Kick Sauber

F1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: ripartiti dopo il botto Piastri-Norris, occasione Max. Rimonta Ferrari Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
  2. George Russell
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  3. Carlos Sainz
    Atlassian Williams Racing
  4. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari
  5. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari
  6. Alexander Albon
    Atlassian Williams Racing
  7. Yuki Tsunoda
    Oracle Red Bull Racing
  8. Oliver Bearman
    Money Gram Haas F1 Team
  9. Andrea Kimi Antonelli
    Mercedes AMG Petronas F1 team
  10. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  11. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
  12. Esteban Ocon
    Money Gram Haas F1 Team
  13. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
  14. Gabriel Bortoleto
    Stake F1 Team Kick Sauber
  15. Isack Hadjar
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
  16. Nico Hülkenberg
    Stake F1 Team Kick Sauber
  17. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
  18. Oscar Piastri
    McLaren F1 Team
    RITIRATO
  19. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
  20. Lando Norris
    McLaren F1 Team
    RITIRATO
SPRINT RACE degli USA - Circuit of the Americas 18/10/2025
Circuit of the Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 19:00
  • Circuito: Circuit of the Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: USA
  • Lunghezza giro: 5.513 KM

De Clementi Mobility

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio