F1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: ripartiti dopo il botto Piastri-Norris, occasione Max. Rimonta Ferrari

La Formula 1 torna in pista e lo fa con la Sprint Race del Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sul circuito di Austin in Texas. Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. Ferrari nelle retrovie: 8° Hamilton e 10° Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (336 pt.)
- Lando Norris (314 pt.)
- Max Verstappen (273 pt.)
- George Russell (237 pt.)
- Charles Leclerc (173 pt.)
La zampata di Max Verstappen sulle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Sarà l’olandese della Red Bull a partire davanti a tutti nella Sprint Race di sabato. Il 4 volte campione del mondo ha messo in riga le due McLaren, di Norris e Piastri. Sprofondo rosso per le Ferrari che chiudono solo all’8° posto con Hamilton e al 10° con Leclerc. Meglio ha fatto la Sauber di Hulkenberg a sorpresa 4° davanti a Russell, Alonso e Sainz. Tra le due rosse c’è l’altra Williams di Albon. Fuori in Q2, partirà 11° Antonelli.
La Gara Sprint del Gran Premio degli USA si corre sul Circuito di Austin. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 18 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Max Verstappen 1:32.143
Red Bull
|2. Lando Norris 1:32.214
McLaren
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:32.523
McLaren
|4. Nico Hülkenberg 1:32.645
Kick Sauber
|3ª fila
|5. George Russell 1:32.888
Mercedes
|6. Fernando Alonso 1:32.910
Aston Martin
|4ª fila
|7. Carlos Sainz 1:32.911
Williams
|8. Lewis Hamilton 1:33.035
Ferrari
|5ª fila
|9. Alexander Albon 1:33.099
Williams
|10. Charles Leclerc 1:33.104
Ferrari
|6ª fila
|11. Kimi Antonelli 1:34.018
Mercedes
|12. Isack Hadjar 1:34.241
Racing Bulls
|7ª fila
|13. Pierre Gasly 1:34.258
Alpine
|14. Lance Stroll 1:34.394
Aston Martin
|8ª fila
|15. Liam Lawson Senza Tempo
Racing Bulls
|16. Oliver Bearman 1:35.159
Haas
|9ª fila
|17. Franco Colapinto 1:35.246
Alpine
|18. Yuki Tsunoda 1:35.259
Red Bull
|10ª fila
|19. Esteban Ocon 1:36.003
Haas
|20. Gabriel Bortoleto Senza Tempo
Kick Sauber