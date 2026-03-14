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Diretta F1 Sprint Race GP Cina: LIVE Shanghai

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 4.00 di sabato 14 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. È tutto per la Sprint Race. Alle 8, ore italiane, ci saranno le qualifiche per la gara. Domenica sempre alle 8, ore italiane, la gara di Shanghai, 2° appuntamento di questo Mondiale di F1 2026.

    05:10

  2. LA CLASSIFICA - Ecco la nuova top 10 dei piloti aggiornata con i punti della Sprint Race di Shanghai. 1. George Russell (Mercedes) 33 punti; 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 22; 3. Charles Leclerc (Ferrari) 22; 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 18; 5. Lando Norris (McLaren) 15; 6. Max Verstappen (Red Bull) 8; 7. Oliver Bearman (Haas) 7; 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4; 9. Oscar Piastri (McLaren) 3; 10. Gabriel Bortoleto (Audi) 2.

    05:10

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Russell (Mercedes), 2. Leclerc (Ferrari), 3. Hamilton (Ferrari), 4. Norris (McLaren), 5. Antonelli (Mercedes), 6. Piastri (McLaren), 7. Lawson (Racing Bulls), 8. Bearman (Haas), 9. Verstappen (Red Bull), 10. Ocon (Haas).

    05:05

  5. VINCE RUSSELL. Niente da fare per Leclerc che si deve accontentare del 2° posto alle spalle di Russell.

    04:38

  6. GIRO 19. Leclerc si avvicina a Russell. Il monegasco è a 6 decimi dal leader. Vediamo se ci sarà spazio per un tentativo della Ferrari.

    04:38

  7. GIRO 19. Max Verstappen risale al 9° posto. Ricordiamo che, nelle Sprint Race, vanno a punti i primi 8.

    04:37

  8. GIRO 19. Ultimo giro e Leclerc si trova a 1''2 da Russell.

    04:37

  10. GIRO 18. Antonelli risale al 6° posto. Piastri l'aveva passato prima ancora che finisse la safety car e l'australiano gli restituisce la posizione.

    04:36

  11. GIRO 18. Altra penalità, questa volta ai danni di Sergio Pérez. 5'' per lui, che è già ultimo.

    04:36

  12. GIRO 17. HAMILTON PASSA. Al secondo tentativo, il britannico della Ferrari ce la fa e stacca Norris.

    04:35

  13. GIRO 17. CI PROVA HAMILTON. Primo tentativo di sorpasso di Hamilton su Norris, ma il Campione del Mondo in carica resta in 3a posizione.

    04:35

  14. GIRO 16. Si riparte!!! Russell deve difendere la 1a posizione da Charles Leclerc. Poi Norris e Hamilton a giocarsi la 3a posizione.

    04:34

  16. GIRO 16. Ocon e Sainz, per poco, stavano per andare a sbattere. E si sta andando in regime di safety car.

    04:31

  17. GIRO 15. Si ripartirà così da queste posizioni (raggruppate): Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli, Piastri, Gasly e Ocon a chiudere la top 10. Verstappen è 14°.

    04:30

  18. GIRO 14. Col gioco dei pit stop, Hamilton ne paga le conseguenze ripartendo dal 4° posto alle spalle di Norris.

    04:27

  19. GIRO 14. Antonelli sconta, invece, la penalità di 10''. Ripartirà dalla 7a posizione.

    04:27

  20. E via con i pit stop...

    04:26

  22. GIRO 14. SAFETY CAR. Hulkenberg resta fermo e c'è safety car.

    04:26

  23. GIRO 13. Verstappen risale al 13° posto passando Hadjar che gli ha reso la vita difficilissima per il sorpasso. Da ricordare che sono compagni di squadra...

    04:26

  24. GIRO 13. Russell conta 4''6 di vantaggio su Leclerc che viene tallonato, ora, da Antonelli. Poi Hamilton, Norris, Piastri, Lawson, Bearman, Gasly e Hadjar.

    04:25

  25. GIRO 12. C'è da ricordare, però, che Antonelli avrà 10'' di penalità. Anche dovesse passare Leclerc al 2° posto, finirebbe dietro nell'ordine d'arrivo.

    04:23

  26. GIRO 11. ANTONELLI SCAVALCA HAMILTON. L'italiano passa Hamilton prima dell'inizio del dodicesimo giro. E ora occhio anche alla possibilità che Antonelli vada a prendere Leclerc. Mancano 7 giri alla conclusione.

    04:55

  28. GIRO 11. Leclerc ha 4'' di ritardo da Russell che è ormai in fuga. Antonelli, invece, si è messo dietro gli specchietti di Hamilton e cerca solo lo spazio per passarlo.

    04:22

  29. GIRO 10. Leclerc ha qualcosa da lamentarsi sulla condotta di Hamilton, durante il tentativo di sorpasso del britannico. Leclerc lo dice al team radio.

    04:20

  30. GIRO 10. Comincia il decimo giro e Hamilton viene ora attaccato da Antonelli.

    04:19

  31. GIRO 9. Ecco la situazione: Russell con 3''4 di vantaggio su Leclerc, poi Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri, Bearman, Hadjar, Lawson e Gasly a chiudere la top 10.

    04:19

  32. GIRO 9. LOTTA HAMILTON-LECLERC. Passa il britannico, contro sorpasso del monegasco. E occhio perché Antonelli si sta facendo sotto alle due Ferrari.

    04:18

  34. GIRO 8. Max Verstappen è in 13a posizione...

    04:17

  35. GIRO 8. Grande rimonta di Antonelli che, nonostante la penalità, sorpassa in un solo giro sia Piastri che Norris e si prende la 4a piazza.

    04:17

  36. GIRO 8. SORPASSO LECLERC. Cambia la seconda posizione, con Leclerc che passa Hamilton e prova a rilanciarsi per non far scappare via Russell e ha ora più di 2'' di margine.

    04:16

  37. GIRO 7. Antonelli subirà una penalità di 10'' dopo la manovra che ha portato all'incidente con Hadjar.

    04:16

  38. GIRO 7. Adesso Russell prova a scappare via, il britannico ha 1''4 di vantaggio su Hamilton che viene, addirittura, attaccato da Leclerc.

    04:16

  40. GIRO 6. Piastri ha recuperato la posizione su Antonelli e torna al 5° posto dietro al compagno di Scuderia Norris. I due piloti della McLaren sono però lontani da chi si sta giocando la vittoria.

    04:14

  41. GIRO 5. PASSA RUSSELL. Questa volta il pilota della Mercedes riesce a sorpassare Hamilton che viene, ora, tallonato da Leclerc.

    04:13

  42. GIRO 5. RUSSELL CI PROVA. Tentantivo di sorpasso di Russell su Hamilton, ma il 7 volte Campione del mondo dice di no.

    04:12

  43. GIRO 5. Antonelli sta rimontando e l'italiano piazza un sorpasso su Piastri, prendendosi il 5° posto.

    04:11

  44. GIRO 4. CONTRO SORPASSO HAMILTON. Neanche il tempo di piazzare il sorpasso, che Hamilton recupera 'l'energia' e piazza il sorpasso al pilota Mercedes. Hamilton che, ricordiamo, vinse qui la Sprint Race l'anno scorso a Shanghai.

    04:11

  46. GIRO 3. SORPASSO RUSSELL. Prima della fine del giro, il capitano della Mercedes si prende la vetta della gara.

    04:10

  47. GIRO 3. Giro veloce di Hamilton che ha pista libera e prova, ovviamente, a guadagnare il più possibile su Russell. Il britannico della Mercedes conta però solo 5 decimi di ritardo. Leclerc sempre 3°.

    04:53

  48. GIRO 3. Hadjar e Antonelli sotto investigazione dopo lo scontro che hanno avuto ad inizio Sprint.

    04:09

  49. GIRO 2. Verstappen, intanto, è sprofondato in 14a posizione. Che brutto inizio di stagione per Mad Max

    04:08

  50. GIRO 2. Hamilton, Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Antonelli, Gasly, Bearman, Hadjar e Lawson a chiudere la top 10.

    04:08

  52. GIRO 2. HAMILTON TORNA DAVANTI. Nuovo sorpasso di Lewis Hamilton nei confronti di Russell e il britannico della Ferrari si riporta davanti a tutti.

    04:07

  53. GIRO 2. RUSSELL TORNA IN TESTA. Proprio prima del rettilineo finale, Russell si riporta davanti alle due Ferrari. Grande Ferrari in partenza, come a Melbourne.

    04:07

  54. GIRO 1. SORPASSO HAMILTON. Dopo aver passato Antonelli, Hamilton si prende anche la prima posizione passando Russell.

    04:06

  55. GIRO 1. Occhio al possibile contatto tra Norris e Hamilton, ma il britannico ne esce senza conseguenze.

    04:05

  56. SI PARTE!!! Russell riesce a mantenere la testa dopo la partenza, ma bravissimo Hamilton che passa Antonelli a occhi chiusi

    04:05

  58. Temperatura molto diversa rispetto a Melbourne. Qui in Cina ci sono 15 gradi, temperatura della pista di 13 gradi. Ecco che la scelta delle gomme sarà decisiva per questa Sprint.

    03:58

  59. NIENTE PENALITÀ PER ANTONELLI - Anche in questo week end, Kimi Antonelli è stato a rischio penalità. Se settimana scorsa era colpa del team, per i detriti caduti dalla macchina in pista, questa volta ha fatto tutto da solo. Cosa è successo? Antonelli avrebbe fatto impeding su Norris, durante il Q2 delle qualifiche per la Sprint. Niente penalità, però: l'italiano è stato graziato e partirà dalla prima fila al fianco del compagno di Scuderia Russell.

    03:45

  60. L'ALA MACARENA - Un'innovazione mostrata dalla Ferrari, durante i test in Bahrain, era stata quella dell'ala macarena - così ribattezzata. Un'ala posteriore che si muove di 360 gradi che ha stupito tutti i team, compresa la Mercedes. Si è fatto di tutto per portarla già qui a Shanghai ma, dopo i tempi delle libere, si è deciso di posticipare il debutto in gara almeno per il Giappone. I tempi mostrati in questa prima parte di week end non hanno dato ancora grandi segnali.

    04:51

  61. QUI FERRARI - Hamilton partirà dalla quarta casella in griglia. Il britannico della Ferrari si è detto, comunque, soddisfatto nonostante il quarto tempo. C'è da lavorare ma, finalmente, vede del potenziale nella macchina Ferrari. Al contrario, Leclerc partirà solo dalla sesta posizione. 1'' di differenza da Russell è davvero tantissimo da recuperare in gara.

    03:40

  62. QUI MERCEDES - La macchina da battere è la Mercedes. Le frecce d'argento sono tornate a volare e anche l'inizio di questo week end a Shanghai ci sta dicendo la stessa cosa. Almeno sui tempi, nessuno riesce a stare dietro a Russell e allo stesso Antonelli. 1'31''520 per il britannico, 1'31''809 per l'italiano. Norris e Hamilton pagano la bellezza di 7 decimi su Russell, Leclerc paga addirittura 1'' pieno. Insomma, questo inizio di stagione ci sta dicendo che è sempre dominio. Non più McLaren, ma quello della Mercedes.

    03:38

  64. Ecco la griglia di partenza di questa Sprint Race cinese. Prima fila: George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes); Seconda fila: Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari); Terza fila: Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari); Quarta fila: Pierre Gasly (Alpine) e Max Verstappen (Red Bull); Quinta fila: Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull).

    03:35

  65. Sprint, ovvero gara veloce. E, in questo senso, anche il punteggio a fine gara sarà ridotto. Ma i punti delle Sprint, come abbiamo visto lo scorso anno, possono essere decisivi per la corsa al titolo 2026. Ecco il sistema di punteggio: 1° 8 punti, 2° 7 punti, 3° 6 punti, 4° 5 punti, 5° 4 punti, 6° 3 punti, 7° 2 punti e 8° 1 punto.

    03:32

  66. Buongiorno a tutti gli appassionati di Formula 1. Benvenuti alla Sprint Race in Cina. È il 2° week end del Mondiale 2026, il primo appuntamento della stagione per quanto riguarda le Sprint.

    04:49

La Formula 1 scende in pista all’alba per la Sprint Race del Gran Premio della Cina sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Saranno ancora le due Mercedes a partire davanti a tutti: Russell in polle e Antonelli in prima fila. Ci sono le McLaren di Norris davanti alla Ferrari di Hamilton e quella di Piastri davanti alla rossa di Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. George Russell (25 pt.)
  2. Kimi Antonelli (18 pt.)
  3. Charles Leclerc (15 pt.)
  4. Lewis Hamilton (12 pt.)
  5. Lando Norris (10 pt.)

George Russell si mette ancor auna volta tutti alle spalle compreso il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli battuto come in Australia e a rischio penalità per un impeding su Norris in SQ2. Quel Norris che è riuscito a mettersi davanti alle Ferrari con un ultimo giro da campione del mondo. Hamilton beffato è 4° poi Piastri che ha fatto la stessa cosa con Leclerc solo 6°. Maranello che ha bocciato l’ala macarena dopo le prove libere.

Completano la top ten della griglia di partenza Gasly sorprendente con l’Alpine addirittura davanti alla Red Bull di Verstappen, il sempre ottimo Bearman con la Haas e l’altra RB di Hadjar. La Gara Sprint del Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 4.00 di mattina di sabato 14 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:31.520
Mercedes
2. Kimi Antonelli 1:31.809
Mercedes
2ª fila 3. Lando Norris 1:32.141
McLaren
4. Lewis Hamilton 1:32.161
Ferrari
3ª fila 5. Oscar Piastri 1:32.224
McLaren
6. Charles Leclerc 1:32.528
Ferrari
4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.888
Alpine
8. Max Verstappen 1:33.254
Red Bull
5ª fila 9. Oliver Bearman 1:33.409
Haas
10. Isack Hadjar 1:33.723
Red Bull
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.635
Audi
12. Esteban Ocon 1:33.639
Haas
7ª fila 13. Liam Lawson 1:33.714
Racing Bulls
14. Gabriel Bortoleto 1:33.774
Audi
8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:34.048
Racing Bulls
16. Franco Colapinto 1:34.327
Alpine
9ª fila 17. Carlos Sainz 1:34.761
Williams
18. Alexander Albon 1:35.305
Williams
10ª fila 19. Fernando Alonso 1:35.581
Aston Martin
20. Lance Stroll 1:36.151
Aston Martin
11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:37.0378
Cadillac
22. Sergio Perez s.t.
Cadillac

Diretta F1 Sprint Race GP Cina: LIVE Shanghai Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    00:33:38.998
  2. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:00.674
  3. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:02.554
  4. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    +00:00:04.433
  5. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    +00:00:05.688
  6. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    +00:00:06.809
  7. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    +00:00:10.900
  8. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    +00:00:11.271
  9. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:11.619
  10. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
    +00:00:13.887
  11. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    +00:00:14.780
  12. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
    +00:00:15.753
  13. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    +00:00:15.858
  14. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    +00:00:16.393
  15. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:16.430
  16. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
    +00:00:20.014
  17. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
    +00:00:21.599
  18. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    +00:00:21.971
  19. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    +00:00:28.241
  20. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    RITIRATO
  21. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
    RITIRATO
  22. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    RITIRATO
China GP - Shanghai International Circuit 14/03/2026
Shanghai International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 04:00
  • Circuito: Shanghai International Circuit
  • Città: Shanghai
  • Nazione: Cina
  • Lunghezza giro: 5.451 KM

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