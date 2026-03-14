Diretta F1 Sprint Race GP Cina: LIVE Shanghai

Il racconto della gara

Sprint, ovvero gara veloce. E, in questo senso, anche il punteggio a fine gara sarà ridotto. Ma i punti delle Sprint, come abbiamo visto lo scorso anno, possono essere decisivi per la corsa al titolo 2026. Ecco il sistema di punteggio: 1° 8 punti, 2° 7 punti, 3° 6 punti, 4° 5 punti, 5° 4 punti, 6° 3 punti, 7° 2 punti e 8° 1 punto.

Ecco la griglia di partenza di questa Sprint Race cinese. Prima fila: George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes); Seconda fila: Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari); Terza fila: Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari); Quarta fila: Pierre Gasly (Alpine) e Max Verstappen (Red Bull); Quinta fila: Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull).

QUI MERCEDES - La macchina da battere è la Mercedes. Le frecce d'argento sono tornate a volare e anche l'inizio di questo week end a Shanghai ci sta dicendo la stessa cosa. Almeno sui tempi, nessuno riesce a stare dietro a Russell e allo stesso Antonelli. 1'31''520 per il britannico, 1'31''809 per l'italiano. Norris e Hamilton pagano la bellezza di 7 decimi su Russell, Leclerc paga addirittura 1'' pieno. Insomma, questo inizio di stagione ci sta dicendo che è sempre dominio. Non più McLaren, ma quello della Mercedes.

QUI FERRARI - Hamilton partirà dalla quarta casella in griglia. Il britannico della Ferrari si è detto, comunque, soddisfatto nonostante il quarto tempo. C'è da lavorare ma, finalmente, vede del potenziale nella macchina Ferrari. Al contrario, Leclerc partirà solo dalla sesta posizione. 1'' di differenza da Russell è davvero tantissimo da recuperare in gara.

L'ALA MACARENA - Un'innovazione mostrata dalla Ferrari, durante i test in Bahrain, era stata quella dell'ala macarena - così ribattezzata. Un'ala posteriore che si muove di 360 gradi che ha stupito tutti i team, compresa la Mercedes. Si è fatto di tutto per portarla già qui a Shanghai ma, dopo i tempi delle libere, si è deciso di posticipare il debutto in gara almeno per il Giappone. I tempi mostrati in questa prima parte di week end non hanno dato ancora grandi segnali.

NIENTE PENALITÀ PER ANTONELLI - Anche in questo week end, Kimi Antonelli è stato a rischio penalità. Se settimana scorsa era colpa del team, per i detriti caduti dalla macchina in pista, questa volta ha fatto tutto da solo. Cosa è successo? Antonelli avrebbe fatto impeding su Norris, durante il Q2 delle qualifiche per la Sprint. Niente penalità, però: l'italiano è stato graziato e partirà dalla prima fila al fianco del compagno di Scuderia Russell.

Temperatura molto diversa rispetto a Melbourne. Qui in Cina ci sono 15 gradi, temperatura della pista di 13 gradi. Ecco che la scelta delle gomme sarà decisiva per questa Sprint.

GIRO 3. Hadjar e Antonelli sotto investigazione dopo lo scontro che hanno avuto ad inizio Sprint.

GIRO 3. Giro veloce di Hamilton che ha pista libera e prova, ovviamente, a guadagnare il più possibile su Russell. Il britannico della Mercedes conta però solo 5 decimi di ritardo. Leclerc sempre 3°.

GIRO 5. Antonelli sta rimontando e l'italiano piazza un sorpasso su Piastri, prendendosi il 5° posto.

GIRO 6. Piastri ha recuperato la posizione su Antonelli e torna al 5° posto dietro al compagno di Scuderia Norris. I due piloti della McLaren sono però lontani da chi si sta giocando la vittoria.

GIRO 8. SORPASSO LECLERC. Cambia la seconda posizione, con Leclerc che passa Hamilton e prova a rilanciarsi per non far scappare via Russell e ha ora più di 2'' di margine.

GIRO 8. Grande rimonta di Antonelli che, nonostante la penalità, sorpassa in un solo giro sia Piastri che Norris e si prende la 4a piazza.

GIRO 9. LOTTA HAMILTON-LECLERC. Passa il britannico, contro sorpasso del monegasco. E occhio perché Antonelli si sta facendo sotto alle due Ferrari.

GIRO 11. Leclerc ha 4'' di ritardo da Russell che è ormai in fuga. Antonelli, invece, si è messo dietro gli specchietti di Hamilton e cerca solo lo spazio per passarlo.

GIRO 13. Verstappen risale al 13° posto passando Hadjar che gli ha reso la vita difficilissima per il sorpasso. Da ricordare che sono compagni di squadra...

GIRO 15. Si ripartirà così da queste posizioni (raggruppate): Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli, Piastri, Gasly e Ocon a chiudere la top 10. Verstappen è 14°.

GIRO 16. Ocon e Sainz, per poco, stavano per andare a sbattere. E si sta andando in regime di safety car.

GIRO 19. Leclerc si avvicina a Russell. Il monegasco è a 6 decimi dal leader. Vediamo se ci sarà spazio per un tentativo della Ferrari.

È tutto per la Sprint Race. Alle 8, ore italiane, ci saranno le qualifiche per la gara. Domenica sempre alle 8, ore italiane, la gara di Shanghai, 2° appuntamento di questo Mondiale di F1 2026.

La Formula 1 scende in pista all’alba per la Sprint Race del Gran Premio della Cina sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Saranno ancora le due Mercedes a partire davanti a tutti: Russell in polle e Antonelli in prima fila. Ci sono le McLaren di Norris davanti alla Ferrari di Hamilton e quella di Piastri davanti alla rossa di Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

George Russell (25 pt.) Kimi Antonelli (18 pt.) Charles Leclerc (15 pt.) Lewis Hamilton (12 pt.) Lando Norris (10 pt.)

George Russell si mette ancor auna volta tutti alle spalle compreso il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli battuto come in Australia e a rischio penalità per un impeding su Norris in SQ2. Quel Norris che è riuscito a mettersi davanti alle Ferrari con un ultimo giro da campione del mondo. Hamilton beffato è 4° poi Piastri che ha fatto la stessa cosa con Leclerc solo 6°. Maranello che ha bocciato l’ala macarena dopo le prove libere.

Completano la top ten della griglia di partenza Gasly sorprendente con l’Alpine addirittura davanti alla Red Bull di Verstappen, il sempre ottimo Bearman con la Haas e l’altra RB di Hadjar. La Gara Sprint del Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 4.00 di mattina di sabato 14 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:31.520

Mercedes 2. Kimi Antonelli 1:31.809

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:32.141

McLaren 4. Lewis Hamilton 1:32.161

Ferrari 3ª fila 5. Oscar Piastri 1:32.224

McLaren 6. Charles Leclerc 1:32.528

Ferrari 4ª fila 7. Pierre Gasly 1:32.888

Alpine 8. Max Verstappen 1:33.254

Red Bull 5ª fila 9. Oliver Bearman 1:33.409

Haas 10. Isack Hadjar 1:33.723

Red Bull 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:33.635

Audi 12. Esteban Ocon 1:33.639

Haas 7ª fila 13. Liam Lawson 1:33.714

Racing Bulls 14. Gabriel Bortoleto 1:33.774

Audi 8ª fila 15. Arvid Lindblad 1:34.048

Racing Bulls 16. Franco Colapinto 1:34.327

Alpine 9ª fila 17. Carlos Sainz 1:34.761

Williams 18. Alexander Albon 1:35.305

Williams 10ª fila 19. Fernando Alonso 1:35.581

Aston Martin 20. Lance Stroll 1:36.151

Aston Martin 11ª fila 21. Valtteri Bottas 1:37.0378

Cadillac 22. Sergio Perez s.t.

Cadillac