Diretta F1 Sprint Race GP Cina: LIVE Shanghai

La Formula 1 scende in pista all’alba per la Sprint Race del Gran Premio della Cina sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Saranno ancora le due Mercedes a partire davanti a tutti: Russell in polle e Antonelli in prima fila. Ci sono le McLaren di Norris davanti alla Ferrari di Hamilton e quella di Piastri davanti alla rossa di Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
- George Russell (25 pt.)
- Kimi Antonelli (18 pt.)
- Charles Leclerc (15 pt.)
- Lewis Hamilton (12 pt.)
- Lando Norris (10 pt.)
George Russell si mette ancor auna volta tutti alle spalle compreso il suo compagno di scuderia Kimi Antonelli battuto come in Australia e a rischio penalità per un impeding su Norris in SQ2. Quel Norris che è riuscito a mettersi davanti alle Ferrari con un ultimo giro da campione del mondo. Hamilton beffato è 4° poi Piastri che ha fatto la stessa cosa con Leclerc solo 6°. Maranello che ha bocciato l’ala macarena dopo le prove libere.
Completano la top ten della griglia di partenza Gasly sorprendente con l’Alpine addirittura davanti alla Red Bull di Verstappen, il sempre ottimo Bearman con la Haas e l’altra RB di Hadjar. La Gara Sprint del Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 4.00 di mattina di sabato 14 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. George Russell 1:31.520
Mercedes
|2. Kimi Antonelli 1:31.809
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:32.141
McLaren
|4. Lewis Hamilton 1:32.161
Ferrari
|3ª fila
|5. Oscar Piastri 1:32.224
McLaren
|6. Charles Leclerc 1:32.528
Ferrari
|4ª fila
|7. Pierre Gasly 1:32.888
Alpine
|8. Max Verstappen 1:33.254
Red Bull
|5ª fila
|9. Oliver Bearman 1:33.409
Haas
|10. Isack Hadjar 1:33.723
Red Bull
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:33.635
Audi
|12. Esteban Ocon 1:33.639
Haas
|7ª fila
|13. Liam Lawson 1:33.714
Racing Bulls
|14. Gabriel Bortoleto 1:33.774
Audi
|8ª fila
|15. Arvid Lindblad 1:34.048
Racing Bulls
|16. Franco Colapinto 1:34.327
Alpine
|9ª fila
|17. Carlos Sainz 1:34.761
Williams
|18. Alexander Albon 1:35.305
Williams
|10ª fila
|19. Fernando Alonso 1:35.581
Aston Martin
|20. Lance Stroll 1:36.151
Aston Martin
|11ª fila
|21. Valtteri Bottas 1:37.0378
Cadillac
|22. Sergio Perez s.t.
Cadillac